Від початку року фінансова розвідка виявила операцій з відмивання грошей на 60,3 млрд грн

Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, за 9 місяців 2020 р. Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 739 матеріалів (з них - 399 узагальнених матеріалів та 340 додаткових узагальнених матеріалів), зокрема до органів прокуратури, фіскальної служби, Нацполіції, СБУ, НАБУ, ДБР і СЗР.

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 60,3 млрд гривень.

"Держфінмоніторингом приділяється особлива увага розслідуванню фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадань і привласнення державних коштів і майна", - йдеться в повідомленні.

Так, за 9 місяців 2020 Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 157 матеріалів (48 узагальнених матеріалів та 109 додаткових узагальнених матеріалів), які пов'язані з підозрою в корупційних діяннях

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 6,4 млрд гривень.

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Також, відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно з правоохоронними органами здійснює заходи, спрямовані на запобігання та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів передано 45 матеріалів (з них - 25 узагальнених матеріалів та 20 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій осіб, в тому числі за інформацією Служби безпеки України можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму/сепаратизму, проведених за участю осіб, які публічно закликають до зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, а також до яких застосовано санкції.

Із 45-ти переданих матеріалів 8 матеріалів містили інформацію про виявлені зв'язків з Російською Федерацією.

Зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України.