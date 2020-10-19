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Новини
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Від початку року фінансова розвідка виявила операцій з відмивання грошей на 60,3 млрд грн

Від початку року фінансова розвідка виявила операцій з відмивання грошей на 60,3 млрд грн

Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, за 9 місяців 2020 р. Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 739 матеріалів (з них - 399 узагальнених матеріалів та 340 додаткових узагальнених матеріалів), зокрема до органів прокуратури, фіскальної служби, Нацполіції, СБУ, НАБУ, ДБР і СЗР.

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 60,3 млрд гривень.

"Держфінмоніторингом приділяється особлива увага розслідуванню фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадань і привласнення державних коштів і майна", - йдеться в повідомленні.

Так, за 9 місяців 2020 Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 157 матеріалів (48 узагальнених матеріалів та 109 додаткових узагальнених матеріалів), які пов'язані з підозрою в корупційних діяннях

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 6,4 млрд гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна підвищила протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, - доповідь Ради Європи

Також, відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно з правоохоронними органами здійснює заходи, спрямовані на запобігання та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів передано 45 матеріалів (з них - 25 узагальнених матеріалів та 20 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій осіб, в тому числі за інформацією Служби безпеки України можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму/сепаратизму, проведених за участю осіб, які публічно закликають до зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, а також до яких застосовано санкції.

Із 45-ти переданих матеріалів 8 матеріалів містили інформацію про виявлені зв'язків з Російською Федерацією.

Зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України.

Автор: 

відмивання грошей (406) фінанси (336) Державна служба фінансового моніторингу (31)


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Топ коментарі
+5
Какое такое отмывание? Не, не слышал!
С начала года финансовая разведка выявила операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн - Цензор.НЕТ 997
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19.10.2020 14:35
+5
А что значит "выявила"? Эти деньги конфискованы? А как можно устроиться в "финансовую разведку"? Я буду хорошим разведчиком.
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19.10.2020 14:43
+4
ФБР вон нашло у нас отмывателя на миллиарды баксов. А наша т.н. финансовая разведка не хочет тоже его увидеть? Или не заплачено, вернее заплачено за избирательную слепоту?
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19.10.2020 14:48
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Какое такое отмывание? Не, не слышал!
С начала года финансовая разведка выявила операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн - Цензор.НЕТ 997
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19.10.2020 14:35 Відповісти
Пещерный и Шестой апелляционый Суд и адвокаты, отмывавших деньги, скажут спасибо финансовой разведке, можно будет и поживиться. Это если дойдет до суда, что в Украине необязательно. Пока Генпрокурор Венедиктова, а президент, некто "квартальный клоун" это исключено.
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19.10.2020 14:41 Відповісти
А что значит "выявила"? Эти деньги конфискованы? А как можно устроиться в "финансовую разведку"? Я буду хорошим разведчиком.
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19.10.2020 14:43 Відповісти
Разведчики путь возьмут базу ГАИ и перепишут всех владельцев Астон-Мартинов, бронированных Мерседесов и Бентли - за рулем всех этих автомобилей в открытую ездят те, кого разведчики "ищут, не могут найти" или их водители!
Это еще не говоря про жильцов Кончи-Заспы, где преступников можно переписывать по имени владельцев домов!
Не разведчики, а цирковые клоуны-имитаторы деятельности у нас!
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19.10.2020 15:05 Відповісти
Пробовали, среди владельцев половина - сотрудники СБУ, вторая - таможня с налоговой.
Так и живем...
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19.10.2020 16:22 Відповісти
ФБР вон нашло у нас отмывателя на миллиарды баксов. А наша т.н. финансовая разведка не хочет тоже его увидеть? Или не заплачено, вернее заплачено за избирательную слепоту?
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19.10.2020 14:48 Відповісти
Прошу заметить , барыга не при делах.
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19.10.2020 15:24 Відповісти
Выявила окажется условным понятием..
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19.10.2020 15:46 Відповісти
Практически сумма соврадает с суммой разворованной Вовчиком-морковчиком из Фонда борьбы с коронавирусом. Совпадение?
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19.10.2020 16:45 Відповісти
очередной пук в воду
ППР -- посидели поговорили разошлись
/сидеть будет Мыкола за мешок зерна /
доказано случай сколько положено --
месяц и посадка - потом раследуйте
остальное и добавляйте срок
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19.10.2020 16:48 Відповісти
 
 