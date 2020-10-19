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Новини Опитування Зеленського
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Профінансувати опитування може тільки сам Зеленський: закон забороняє держорганам отримувати безкоштовну грошову допомогу, - Андрусів

Профінансувати опитування може тільки сам Зеленський: закон забороняє держорганам отримувати безкоштовну грошову допомогу, - Андрусів

В ситуації з опитуванням оточення поставило президенту України Володимиру Зеленському мат.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів, передає Цензор.НЕТ.

"Мат опитуванню

В ситуації з опитуванням, оточення ідіотів зробило мат Зеленському. Отже ключове питання: а хто ж це все профінансує, отримало просту відповідь: профінансувати це може тільки сам Зеленський.

Стаття 54 Закону "Про запобігання корупції" забороняє державним органам отримувати безоплатну грошову допомогу. А стаття 368 ККУ передбачає від 5 до 10 років за отримання неправомірної вигоди.

На цьому фоні особливо ризиковою є ідея проводити опитування "волонтерами". Звісно, що ніяких волонтерів не існує вже давно, інакше ми хоча б раз їх побачили на мітингах на підтримку Президента. Тому поставити 32 тисячі людей, і уникнути фіксації передачі коштів - малоймовірна історія.

Отже, ось сценарії того, що буде з опитуванням:

  1. Зеленський сам заявить, що профінансує опитування і реально його проведе. (це мінімум 4 млн дол, на фоні Covid 19 і війни на Сході)
  2. Опитування проведуть в форматі екзит-пола
  3. Опитування проведуть абияк і заб'ють на нього після виборів.

Я думаю, що переможе варіант 2. А ви як думаєте?"- розповів Андрусів.

Також читайте: У відповідей на "питання Зеленського" будуть політичні наслідки, - "слуга народу" Качура

Профінансувати опитування може тільки сам Зеленський: закон забороняє держорганам отримувати безкоштовну грошову допомогу, - Андрусів 01

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до глави Нацполіції із закликом покласти край будь-яким спробам незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) місцеві вибори (1366) опитування (1930) Андрусів Віктор (13)


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Топ коментарі
+27
Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив - Цензор.НЕТ 4235
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19.10.2020 14:46
+22
Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив - Цензор.НЕТ 44
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19.10.2020 14:44
+21
Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив - Цензор.НЕТ 2869
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19.10.2020 14:49
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Правила форума Рада форумчан
Коломойский действует по подсказанной ФСБ методе: вброса перед чем то для Коломойского важным. Перед выборами Зеленского были вбросы Роттердам + , Свинарчук.Перед принятием закона о передаче 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско-российские руки Аваков начал Шереметгейт. Сейчас вбрасываются вопросы от имени безмозглого буратины для нейтрализации предательства спецоперации по вагнеровцам и как выборная агитация за слуг народа Коломойского.
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19.10.2020 14:40 Відповісти
Для работы над юридическим оформлением будущего "опроса Зеленского", привлекли Портнова.
Вятрович подал заявление в полицию о готовящемся правонарушении на выборах. В общем будет весело.
Зеленский на голом месте умудрился создать кучу проблем. И прежде всего - самому себе.
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19.10.2020 15:07 Відповісти
Я тоже не поленюсь и вызову полицию к этим опоросятам в манишках.
Всьо происходящее буду фиксировать на видео.
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19.10.2020 15:16 Відповісти
раньше президенты были нормальные, все в дом тащили, в семью,
а это ЗЕльоное недоразумение Ленку разоряет
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19.10.2020 15:10 Відповісти
Справа в тому що у півшостого стільки нема....а взяти у інших це пряма корупція
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19.10.2020 15:16 Відповісти
Є в нього. А от добре це чи погано - не знаю, мабуть, для нього добре, для нас погано...
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19.10.2020 15:29 Відповісти
стільки вільних грошей у нього нема - все кудись вкладено. А щоб продати активи потрібен час…
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19.10.2020 16:59 Відповісти
а это ЗЕльоное недоразумение Ленку разоряет/ Вряд ли шибздик вернёт наворованное. Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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19.10.2020 15:26 Відповісти
Ось зелене сцикло і загнали в кут!
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19.10.2020 14:40 Відповісти
оно само забилось и писается
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19.10.2020 15:05 Відповісти
Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив - Цензор.НЕТ 8876
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19.10.2020 14:42 Відповісти
Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив - Цензор.НЕТ 44
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19.10.2020 14:44 Відповісти
О! в нас у Харковы майже біля кожного підїзда таке неподобство - повні смятники агітпропаганди зеленого лайна!
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19.10.2020 14:59 Відповісти
Ты где в ХарьковЫ живёшь, гуцул?
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19.10.2020 15:03 Відповісти
Шо не получилось на шару растаможить? Бяда!
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19.10.2020 14:44 Відповісти
А Бубачка розмитнила свого лісапета?
Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив - Цензор.НЕТ 1904
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19.10.2020 14:49 Відповісти
Тащите клизму, да побольше! Будем объем двигателя измерять! А потом еще и выхлоп на токсичность проверим...
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19.10.2020 15:10 Відповісти
Так им и нужно. Нечего было за бубочку жопу рвать. Пусть теперь вспоминают.
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19.10.2020 14:45 Відповісти
Яких "людей"? - Тих, що за них голосували?
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19.10.2020 15:20 Відповісти
А хто сказав що в цьому братимуть участь держоргани. Працюватимуть упороті зебіли за спасибі. Шах вам і мат.
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19.10.2020 14:42 Відповісти
зебіли за спасибі


оксюморон
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19.10.2020 14:48 Відповісти
Клоунская команда, сделала упор, что именно Зе как президент, имеет право проводить такой опрос. В данном случае, он выступает как госорган, инициировавший процесс и если на таком соцопросе кто то будет бесплатно работать, то налоговые органы однозначно трактуют это как безвозмездная помощь!
Сам Зе, мог бы конечно профинансировать это типа из своего кармана, но в данном случае он выступал бы как обычный гражданин у которого нет прав проводить подобный соцопрос.
Сам принцип запрещающий получать госорганам безвозмездную помощь, не просто так появился в законодательстве - это борьба с коррупцией!!!!
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19.10.2020 15:07 Відповісти
Именно так!
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19.10.2020 15:19 Відповісти
Очередной ПЕСык с очередным ГАВ!
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19.10.2020 14:42 Відповісти
Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив - Цензор.НЕТ 4235
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19.10.2020 14:46 Відповісти
И при этом должен отразить это в своей декларации. И заплатить все налоги.
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19.10.2020 14:43 Відповісти
Это да! Ведь ЗЕ это единственный Президент Украины который не выполнил своих предвыборных обещаний!
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19.10.2020 14:56 Відповісти
И при этом постоянно нарушает Конституцию и Законы Украины. Смачного.
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19.10.2020 14:57 Відповісти
А в твоей методичке другие фразы есть? Это ты мне вчера уже писал!
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19.10.2020 15:01 Відповісти
Живешь по методичкам? Твои проблемы. Не меряй всех по себе, служивое. Смачного.
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19.10.2020 15:05 Відповісти
Так то оно так, только вот:
1. за него именно поэтому и голосовали, потому как думали, что это будет единственный президент который выполнит свои обещания
2. при всем при этом, те были на 2 порядка умнее и так открыто закон не нарушали (хотели нарушать - переписывали закон под себя и делали по закону), этот же тупо сцыт в глаза и думает что не видно.
Выводы: он такой же говнюк, только в добавок еще и тупой!!!
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19.10.2020 15:15 Відповісти
Ты знаешь, если говнюк, то пусть уж лучше тупой, чем умный(хитрожопый)!
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19.10.2020 15:40 Відповісти
Сильно ошибаетесь.
Если допустим взять казнокрада, то умный будет воровать так, чтобы делать это можно было долгие годы (зачем резать курицу несущие золотые яйца), а вот тупой вор ухайдохает экономику за один присест и даже не поймет, что это сделал он сам!
Не зря говорится "Простота хуже воровства"!

PS Думаете на Западе все такие честные?! Да хрен там! Они, так умеют воровать и такие красивые схемы лепить, что нашим даже не снилось (думаете чего они схемы наших уникумов, раскусывают, еще на этапе законопроектов?!). Просто там общество на более высоком уровне и как следствие выше контроль (проколишься и тебя заклюют такие же как ты, чтобы самим не попасться). Поэтому и воровство там, на границе рентабельности обычного предприятия 2-3% (будет выше сразу заметят), с нашими 200% никак не сравнить!!!
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19.10.2020 16:16 Відповісти
Ничо, Ленка очень удачлива в Лоттереях.
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19.10.2020 14:56 Відповісти
Хуцпа все зробить, як захоче. А ви розводьтеся тут про "правила" та "закон". Запізно. Після незаконного розпуску ВР, який ми проковтнули, говорити про незаконність якогось опитування чи його фінансування просто смішно.
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19.10.2020 14:43 Відповісти
Так вы и в 13 от Пэдры проковтнулы! Не привыкать...
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19.10.2020 14:45 Відповісти
та воно собі білет в Оман купити не може ! що воно профінансує ? маски жодної лікарям не купив !
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19.10.2020 14:43 Відповісти
И кто поверит, что это жлоб на посту президента оплатит из своего кармана это шоу? Напомню, что прячась за президентской неприкосновенностью, Зеленский избежал наказания за "шалости" с облигациями и даже штраф не заплатил за нарушение карантина
Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив - Цензор.НЕТ 2052
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19.10.2020 14:45 Відповісти
Соседи привет! А это правда, что у вас скоро трава в магазинах будет продаваться, а герыч и кокс на базарах?
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19.10.2020 14:45 Відповісти
Так у нас похоже, Зеленский давно на марафете сидит. Даже анализы сдавал и то что у своего дружка. А ты как знаешь, "мы все президенты"
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19.10.2020 14:48 Відповісти
Звичайно, слухай, а як у вас цей рік з урожаєм бананів та манго? А креветок?
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19.10.2020 14:51 Відповісти
Если будете нормально "партизанить", и у вас трава на прилавках появится.
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19.10.2020 15:00 Відповісти
Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь, - Андрусив - Цензор.НЕТ 2869
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19.10.2020 14:49 Відповісти
Не боись! Если Парашенка победит то его будет интересовать только корыто, а забыл ещё и ...корыто!
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19.10.2020 14:59 Відповісти
Тому дебіли повинні мобілізуватись і проголосувати за зелене лайно ще раз.
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19.10.2020 15:09 Відповісти
Вопли и сопли позавчерашних Президенту до лампады!
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19.10.2020 14:53 Відповісти
Кацап детектед
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19.10.2020 15:00 Відповісти
"справжня воля народу" - это колбаса по 2,20, цены и налоги как в Сомали а зарплаты как в Германии. И шоб взять все и поделить.
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19.10.2020 15:36 Відповісти
А ці ж кошти можна було б направити на лікування воїнів-інвалідів чи онкохворих дітей, та мало на ще які гуманітарні проблеми.
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19.10.2020 15:00 Відповісти
Профінансувати опитування може тільки сам Зеленський: закон забороняє держорганам отримувати безкоштовну грошову допомогу, - Андрусів - Цензор.НЕТ 9620
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19.10.2020 15:00 Відповісти
В ситуации с опросом окружение поставило президенту Украины Владимиру Зеленскому мат.

Профінансувати опитування може тільки сам Зеленський: закон забороняє держорганам отримувати безкоштовну грошову допомогу, - Андрусів - Цензор.НЕТ 7466
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19.10.2020 15:03 Відповісти
Подстава.Придется Лене финансировать-как поле в Оман.
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19.10.2020 15:04 Відповісти
-- Мат!
-- Отэц!
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19.10.2020 15:05 Відповісти
А взагалі, такий бардак на території бувшої України твориться, що цензор страшновато відкривати. куди не глянь - повний бардак на замовлення кремлівської ОПГ.
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19.10.2020 15:07 Відповісти
Стисни булки - пляшка вислезне.))
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19.10.2020 15:11 Відповісти
"Профинансировать опрос может только сам Зеленский: закон запрещает госорганам получать бесплатную денежную помощь"- "Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то - не так, потому что он - дурак."
У Зеленского были деньги ещё до президентства, чтобы заплатить и за опрос и за подсчёт ругательств после опроса. - https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией Приват Банка во времена олигарха Игоря Коломойского. Сейчас у него ещё больше денег. С ним и Радуцкий и Ермак делились и многие другие такие же.
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19.10.2020 15:16 Відповісти
Завтра в 10:30 выступление Зеленского в ВР.
Пока ясно одно внимание избирателей власть искусно переключила с выборов,
с эпидемии на пять вопросов Зеленского .
Главное ,как он догадался ,что мы обсуждаем на кухне ?
Ну ,просто , " попал " в яблочко.
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19.10.2020 15:18 Відповісти
наверное разбудили бомжа в парке и сказали:

Ану 5 вопросов придумай, а не то сядешь вот на эту бутылку водки, но пустую, а придумаешь, то получишь ее на руки, но полную, плюс - сырок "советский" и кусок яблока.

Вот бомж и придумал, это была его самая легко заработанная бутылка за 50 лет)
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19.10.2020 15:31 Відповісти
"3. Опрос проведут как попало"
Но будут верещать о нём со всех трибун, особенно о п. 2
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19.10.2020 15:27 Відповісти
Опрос окончен.. всем спасибо.. все свободны..
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19.10.2020 15:41 Відповісти
В мене до тебе 3762 питання. І попробуй
не відповісти хоча б на одне:
1. Чим відрізняється Формула 1 від формули Штанмаєра?
...
Далі буде.
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19.10.2020 15:44 Відповісти
Здесь,на цензоре,комментаторы ещё те шутники! Все прекрасно понимают,что этот опрос будет за счёт налогоплательщиков.
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19.10.2020 16:02 Відповісти
Это минимум 4 млн долл
Один 500 000 евро за 4 дневный отдых на Мальдивах.
Второй 4 млн - только спросить.
Ставки растут.
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19.10.2020 16:27 Відповісти
- А вы воруете из бюджета?
- Да, а что?
- А если узнают?
- Вот вы узнали. И что?
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19.10.2020 16:31 Відповісти
Так це вже реальність.
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19.10.2020 17:20 Відповісти
"В ситуации с опросом окружение поставило президенту Украины Владимиру Зеленскому мат." - а должны были поставить раком.Источник:https://censor.net/ru/n3225585
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19.10.2020 16:35 Відповісти
А за неплатежеспособного Вову опять "заплатит жена" как за поездку в Оман ))
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19.10.2020 16:37 Відповісти
Порошенко за свої кошти тихо купує зброю та прилади на фронт, захисні костюми для лікарів, а цей " не лох" купує дурне опитування ні про що.
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19.10.2020 16:39 Відповісти
Вы думаете это их остановит они ведь считают что все им дозволено
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19.10.2020 16:48 Відповісти
ніколи я не був антисемітом - після відео з цим жидом - так!!
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19.10.2020 17:08 Відповісти
вот и славненько. правильный и законный опрос состоится. всё будет хорошо.
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19.10.2020 17:49 Відповісти
Не гроші є ключовим питанням, Андрусів, а те, що зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважен, тобто його опитування є протизаконим.
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19.10.2020 17:58 Відповісти
Не вийшов. Конституція не встановлює вичерпний перелік дій, які виконує президент. На виконання (будь-якої статті Конституції) Президент видає укази і розпорядження. Але це, напевне, не стосується цього опросу, Бо указу чи роспорядження поки нема, і мабуть не буде. Тобто все це лише слова. Але, я сподіваюсь, це опитування обернеться Зеленському майбутнім антикорупційним розслідуванням. Чинний президент є непідслідним НАБУ, але для детективів слова будь якого чиновника є підставою для відкриття провадження по факту.
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19.10.2020 20:13 Відповісти
Такое впечатление, что в будущем опросе из 5 вопросов - 4 это ширма.
Зеленскому крайне важен положительный ответ на один из пяти, чтобы потом заручиться якобы поддержкой народа. Этим и объясняется удивление многих политиков тем, что часть вопросов либо уже была на подобных опросах и получила поддержку народа, либо не нуждается в опросах вообще,так как могут решаться напрямую без опросов, но они стоят в опросниках. Скорее всего для профанации.
Видать, Зеленскому пообещали нехило заплатить за положительное решение всего одного вопроса, раз он попер напролом, невзирая на политические и имиджевые потери. Таким "дорогим" вопросом может быть только вопрос торговли наркотиками. Применение каннабиса. А каннабис - это официальное название марихуаны.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Марихуана
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19.10.2020 19:45 Відповісти
Профінансувати опитування може тільки сам Зеленський: закон забороняє держорганам отримувати безкоштовну грошову допомогу, - Андрусів - Цензор.НЕТ 6704
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19.10.2020 22:00 Відповісти
О каком законе может идти речь для зеленского, не смешите ради Бога, для клоуна законы не писаны.
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19.10.2020 23:43 Відповісти
 
 