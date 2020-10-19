Профінансувати опитування може тільки сам Зеленський: закон забороняє держорганам отримувати безкоштовну грошову допомогу, - Андрусів
В ситуації з опитуванням оточення поставило президенту України Володимиру Зеленському мат.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів, передає Цензор.НЕТ.
"Мат опитуванню
В ситуації з опитуванням, оточення ідіотів зробило мат Зеленському. Отже ключове питання: а хто ж це все профінансує, отримало просту відповідь: профінансувати це може тільки сам Зеленський.
Стаття 54 Закону "Про запобігання корупції" забороняє державним органам отримувати безоплатну грошову допомогу. А стаття 368 ККУ передбачає від 5 до 10 років за отримання неправомірної вигоди.
На цьому фоні особливо ризиковою є ідея проводити опитування "волонтерами". Звісно, що ніяких волонтерів не існує вже давно, інакше ми хоча б раз їх побачили на мітингах на підтримку Президента. Тому поставити 32 тисячі людей, і уникнути фіксації передачі коштів - малоймовірна історія.
Отже, ось сценарії того, що буде з опитуванням:
- Зеленський сам заявить, що профінансує опитування і реально його проведе. (це мінімум 4 млн дол, на фоні Covid 19 і війни на Сході)
- Опитування проведуть в форматі екзит-пола
- Опитування проведуть абияк і заб'ють на нього після виборів.
Я думаю, що переможе варіант 2. А ви як думаєте?"- розповів Андрусів.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.
15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.
Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень
Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".
Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.
Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до глави Нацполіції із закликом покласти край будь-яким спробам незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.
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Вятрович подал заявление в полицию о готовящемся правонарушении на выборах. В общем будет весело.
Зеленский на голом месте умудрился создать кучу проблем. И прежде всего - самому себе.
Всьо происходящее буду фиксировать на видео.
а это ЗЕльоное недоразумение Ленку разоряет
оксюморон
Сам Зе, мог бы конечно профинансировать это типа из своего кармана, но в данном случае он выступал бы как обычный гражданин у которого нет прав проводить подобный соцопрос.
Сам принцип запрещающий получать госорганам безвозмездную помощь, не просто так появился в законодательстве - это борьба с коррупцией!!!!
1. за него именно поэтому и голосовали, потому как думали, что это будет единственный президент который выполнит свои обещания
2. при всем при этом, те были на 2 порядка умнее и так открыто закон не нарушали (хотели нарушать - переписывали закон под себя и делали по закону), этот же тупо сцыт в глаза и думает что не видно.
Выводы: он такой же говнюк, только в добавок еще и тупой!!!
Если допустим взять казнокрада, то умный будет воровать так, чтобы делать это можно было долгие годы (зачем резать курицу несущие золотые яйца), а вот тупой вор ухайдохает экономику за один присест и даже не поймет, что это сделал он сам!
Не зря говорится "Простота хуже воровства"!
PS Думаете на Западе все такие честные?! Да хрен там! Они, так умеют воровать и такие красивые схемы лепить, что нашим даже не снилось (думаете чего они схемы наших уникумов, раскусывают, еще на этапе законопроектов?!). Просто там общество на более высоком уровне и как следствие выше контроль (проколишься и тебя заклюют такие же как ты, чтобы самим не попасться). Поэтому и воровство там, на границе рентабельности обычного предприятия 2-3% (будет выше сразу заметят), с нашими 200% никак не сравнить!!!
-- Отэц!
У Зеленского были деньги ещё до президентства, чтобы заплатить и за опрос и за подсчёт ругательств после опроса. - https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией Приват Банка во времена олигарха Игоря Коломойского. Сейчас у него ещё больше денег. С ним и Радуцкий и Ермак делились и многие другие такие же.
Пока ясно одно внимание избирателей власть искусно переключила с выборов,
с эпидемии на пять вопросов Зеленского .
Главное ,как он догадался ,что мы обсуждаем на кухне ?
Ну ,просто , " попал " в яблочко.
Ану 5 вопросов придумай, а не то сядешь вот на эту бутылку водки, но пустую, а придумаешь, то получишь ее на руки, но полную, плюс - сырок "советский" и кусок яблока.
Вот бомж и придумал, это была его самая легко заработанная бутылка за 50 лет)
Но будут верещать о нём со всех трибун, особенно о п. 2
не відповісти хоча б на одне:
1. Чим відрізняється Формула 1 від формули Штанмаєра?
...
Далі буде.
Один 500 000 евро за 4 дневный отдых на Мальдивах.
Второй 4 млн - только спросить.
Ставки растут.
- Да, а что?
- А если узнают?
- Вот вы узнали. И что?
Зеленскому крайне важен положительный ответ на один из пяти, чтобы потом заручиться якобы поддержкой народа. Этим и объясняется удивление многих политиков тем, что часть вопросов либо уже была на подобных опросах и получила поддержку народа, либо не нуждается в опросах вообще,так как могут решаться напрямую без опросов, но они стоят в опросниках. Скорее всего для профанации.
Видать, Зеленскому пообещали нехило заплатить за положительное решение всего одного вопроса, раз он попер напролом, невзирая на политические и имиджевые потери. Таким "дорогим" вопросом может быть только вопрос торговли наркотиками. Применение каннабиса. А каннабис - это официальное название марихуаны.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Марихуана