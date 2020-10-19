Профінансувати опитування може тільки сам Зеленський: закон забороняє держорганам отримувати безкоштовну грошову допомогу, - Андрусів

В ситуації з опитуванням оточення поставило президенту України Володимиру Зеленському мат.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів, передає Цензор.НЕТ.

"Мат опитуванню

В ситуації з опитуванням, оточення ідіотів зробило мат Зеленському. Отже ключове питання: а хто ж це все профінансує, отримало просту відповідь: профінансувати це може тільки сам Зеленський.

Стаття 54 Закону "Про запобігання корупції" забороняє державним органам отримувати безоплатну грошову допомогу. А стаття 368 ККУ передбачає від 5 до 10 років за отримання неправомірної вигоди.

На цьому фоні особливо ризиковою є ідея проводити опитування "волонтерами". Звісно, що ніяких волонтерів не існує вже давно, інакше ми хоча б раз їх побачили на мітингах на підтримку Президента. Тому поставити 32 тисячі людей, і уникнути фіксації передачі коштів - малоймовірна історія.

Отже, ось сценарії того, що буде з опитуванням:

Зеленський сам заявить, що профінансує опитування і реально його проведе. (це мінімум 4 млн дол, на фоні Covid 19 і війни на Сході) Опитування проведуть в форматі екзит-пола Опитування проведуть абияк і заб'ють на нього після виборів.

Я думаю, що переможе варіант 2. А ви як думаєте?"- розповів Андрусів.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до глави Нацполіції із закликом покласти край будь-яким спробам незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.