Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури несе ризики для розвитку української мови, - Кремінь

Питання української мови має бути на порядку денному державної політики.

Про це сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час третього круглого столу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Питання державної мови - серед головних, як для захисту, так і для розвитку. Але це не тільки питання ціннісне. Це питання, яке має бути на порядку денному держави. Тих державних інститутів, які відповідають за розвиток України, тієї влади, яка взяла на себе відповідальність за зміцнення національних інтересів. Це здатність всіх гілок влади виконувати те, що передбачено законом", - сказав Кремінь.

Він зазначив, що зараз одним з великих ризиків є скасування обов'язкового ЗНО з української літератури.

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