Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури несе ризики для розвитку української мови, - Кремінь
Питання української мови має бути на порядку денному державної політики.
Про це сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час третього круглого столу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Питання державної мови - серед головних, як для захисту, так і для розвитку. Але це не тільки питання ціннісне. Це питання, яке має бути на порядку денному держави. Тих державних інститутів, які відповідають за розвиток України, тієї влади, яка взяла на себе відповідальність за зміцнення національних інтересів. Це здатність всіх гілок влади виконувати те, що передбачено законом", - сказав Кремінь.
Він зазначив, що зараз одним з великих ризиків є скасування обов'язкового ЗНО з української літератури.
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Мой почаще.
А смердящие пятки твои.
И повнимательнее.
Суржик не в счёт ни туда, ни сюда.
(французский суржик)
Они, кацапы.
Дальше...
Имхо,мне проще общаться на языке оккупанта (ну вот так сложилось),но это не значит что я меньше ненавижу кацаскую мразь,пришедшую на нашу землю.
Украинский язык должен быть единственным государственным языком.
-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.
-Я кажу двома руками черпай!
Читают только ответы, сообразно требованию провластной политической силы.
Офигеть у тебя логика! Кто книги читает - не умеет думать своей головой.
А есть ещё те которые вообще диплом покупают. Они вообще наверное гиганты мысли.
Ты до сих пор считаешь, что твоя национальность имеет значение?..