В країнах ЄС під час першої хвилі COVID-19 зафіксовано на 168 тис. смертей більше, ніж в середньому за той же період в 2016-19 рр., - Євростат. ІНФОГРАФІКА

В 2020 року серед 26 держав-членів ЄС, щодо яких є дані, протягом 10-26 тижнів (березень - червень) було зафіксовано на 168 тисяч смертей більше, ніж середня кількість смертей за той же період за 2016-2019 роки. Дані включають всі випадки смерті, незалежно від їх причин.

Про це повідомляє Євростат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними статистичного відомства ЄС, пік додаткових 36 тисяч смертей припав на 14-й тиждень (кінець березня - початок квітня). Починаючи з 19 тижні (початок травня) щотижня реєструвалося менше 5 тисяч додаткових смертей у порівнянні з середнім показником за чотири роки. На 25 тижні (відразу після середини червня) у 2020 році було зареєстровано на 2,2 тисяч смертей менше.

Найбільше постраждали люди віком 70 років і старше, на яких припадає 161 тисяча, або 96% з 168 тисяч додаткових зареєстрованих смертей.

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Серед держав-членів ЄС найбільшу кількість додаткових смертей в 2020 році було зареєстровано в Іспанії (48 тисяч), за якої слідує Італія (46 тисяч), Франція (30 тисяч), Німеччина і Нідерланди (близько 10 тисяч). На решту 21 держава разом припало 25 тисяч додаткових смертей за той же період.

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Аналіз 10-26 тижнів (березень-червень) на регіональному рівні по всій Європі показує, що найвищі показники додаткових смертей були в районах Центральної Іспанії та Північної Італії. Порівняно з середнім числом смертей за 2016-2019 роки, найбільше зростання числа смертей було відзначено у Бергамо (Північна Італія) з піком на 12 тижні, коли зростання становить 895%, за яким слідує Сеговія в Іспанії (634%) за 13 тиждень.





На карті темно помаранчевим кольором відзначені регіони, в яких смертність в 2020-році перевищила в 3 рази і більше середню смертність в цьому регіоні в 2016-2019 роках, світло-помаранчевим - в два рази.