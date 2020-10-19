В країнах ЄС під час першої хвилі COVID-19 зафіксовано на 168 тис. смертей більше, ніж в середньому за той же період в 2016-19 рр., - Євростат. ІНФОГРАФІКА
В 2020 року серед 26 держав-членів ЄС, щодо яких є дані, протягом 10-26 тижнів (березень - червень) було зафіксовано на 168 тисяч смертей більше, ніж середня кількість смертей за той же період за 2016-2019 роки. Дані включають всі випадки смерті, незалежно від їх причин.
Про це повідомляє Євростат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними статистичного відомства ЄС, пік додаткових 36 тисяч смертей припав на 14-й тиждень (кінець березня - початок квітня). Починаючи з 19 тижні (початок травня) щотижня реєструвалося менше 5 тисяч додаткових смертей у порівнянні з середнім показником за чотири роки. На 25 тижні (відразу після середини червня) у 2020 році було зареєстровано на 2,2 тисяч смертей менше.
Найбільше постраждали люди віком 70 років і старше, на яких припадає 161 тисяча, або 96% з 168 тисяч додаткових зареєстрованих смертей.
Серед держав-членів ЄС найбільшу кількість додаткових смертей в 2020 році було зареєстровано в Іспанії (48 тисяч), за якої слідує Італія (46 тисяч), Франція (30 тисяч), Німеччина і Нідерланди (близько 10 тисяч). На решту 21 держава разом припало 25 тисяч додаткових смертей за той же період.
Аналіз 10-26 тижнів (березень-червень) на регіональному рівні по всій Європі показує, що найвищі показники додаткових смертей були в районах Центральної Іспанії та Північної Італії. Порівняно з середнім числом смертей за 2016-2019 роки, найбільше зростання числа смертей було відзначено у Бергамо (Північна Італія) з піком на 12 тижні, коли зростання становить 895%, за яким слідує Сеговія в Іспанії (634%) за 13 тиждень.
На карті темно помаранчевим кольором відзначені регіони, в яких смертність в 2020-році перевищила в 3 рази і більше середню смертність в цьому регіоні в 2016-2019 роках, світло-помаранчевим - в два рази.
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Понятно что если ты главарь "республики" при совке, а щас - оффисное б..дло, то тебе наверное при совке было бы лучше(посытней)
Такой чудовищной лжи и унижения нигде не было чем в совке и его метастазах
При этом в Италии признали, что завысили смертность от этой короны минимум в два раза.
і взагалі є довбні, які не вірять в існування коронавірусу, або вважають, що китайці заражають інших через свої тести і маски
2015 - 647 571
2016 - 615 261
2017 - 649 061
2018 - 633 133
2019 - 634 432
Як бачимо, різниця кількості померлих в різні роки відрізняється інколи на десятки тисяч. Наприклад, в 2017 померло на 34 тисячі більше, ніж в 2016.
Це без усяких пандемій. Якщо ж порівняти смертність за перші три місяці 2020 (в самий розпал 1-ї хвилі коронавірусу) з таким же періодом попереднього 2019, то виявляється, що різниця в кількості померлих - всього 2 тисячі 85 людей.
За січень-березень 2019 - померло 144 811.
За січень-березень 2020 - померло 146 896.
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Italy
https://countrymeters.info/en/Italy
и еще было(было!) раньше смешно как японцы всегда в масках на улице, ну, на видео.