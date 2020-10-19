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Новини Коронавірус і карантин
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В країнах ЄС під час першої хвилі COVID-19 зафіксовано на 168 тис. смертей більше, ніж в середньому за той же період в 2016-19 рр., - Євростат. ІНФОГРАФІКА

В країнах ЄС під час першої хвилі COVID-19 зафіксовано на 168 тис. смертей більше, ніж в середньому за той же період в 2016-19 рр., - Євростат. ІНФОГРАФІКА

В 2020 року серед 26 держав-членів ЄС, щодо яких є дані, протягом 10-26 тижнів (березень - червень) було зафіксовано на 168 тисяч смертей більше, ніж середня кількість смертей за той же період за 2016-2019 роки. Дані включають всі випадки смерті, незалежно від їх причин.

Про це повідомляє Євростат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними статистичного відомства ЄС, пік додаткових 36 тисяч смертей припав на 14-й тиждень (кінець березня - початок квітня). Починаючи з 19 тижні (початок травня) щотижня реєструвалося менше 5 тисяч додаткових смертей у порівнянні з середнім показником за чотири роки. На 25 тижні (відразу після середини червня) у 2020 році було зареєстровано на 2,2 тисяч смертей менше.

В країнах ЄС під час першої хвилі COVID-19 зафіксовано на 168 тис. смертей більше, ніж в середньому за той же період в 2016-19 рр., - Євростат 01

Найбільше постраждали люди віком 70 років і старше, на яких припадає 161 тисяча, або 96% з 168 тисяч додаткових зареєстрованих смертей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертність від COVID-19 в Україні зменшилася порівняно з минулим тижнем в 1,4 рази, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

В країнах ЄС під час першої хвилі COVID-19 зафіксовано на 168 тис. смертей більше, ніж в середньому за той же період в 2016-19 рр., - Євростат 02

Серед держав-членів ЄС найбільшу кількість додаткових смертей в 2020 році було зареєстровано в Іспанії (48 тисяч), за якої слідує Італія (46 тисяч), Франція (30 тисяч), Німеччина і Нідерланди (близько 10 тисяч). На решту 21 держава разом припало 25 тисяч додаткових смертей за той же період.

Також читайте: Смертність у Білорусі за перше півріччя 2020 року побила п'ятирічний рекорд, - ООН. ІНФОГРАФІКА

Аналіз 10-26 тижнів (березень-червень) на регіональному рівні по всій Європі показує, що найвищі показники додаткових смертей були в районах Центральної Іспанії та Північної Італії. Порівняно з середнім числом смертей за 2016-2019 роки, найбільше зростання числа смертей було відзначено у Бергамо (Північна Італія) з піком на 12 тижні, коли зростання становить 895%, за яким слідує Сеговія в Іспанії (634%) за 13 тиждень.

В країнах ЄС під час першої хвилі COVID-19 зафіксовано на 168 тис. смертей більше, ніж в середньому за той же період в 2016-19 рр., - Євростат 03
В країнах ЄС під час першої хвилі COVID-19 зафіксовано на 168 тис. смертей більше, ніж в середньому за той же період в 2016-19 рр., - Євростат 04

На карті темно помаранчевим кольором відзначені регіони, в яких смертність в 2020-році перевищила в 3 рази і більше середню смертність в цьому регіоні в 2016-2019 роках, світло-помаранчевим - в два рази.

Автор: 

Євростат (37) карантин (18172) смертність (195) смерть (6743) статистика (2247) Євросоюз (13358) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
я понимаю что люди умирают и все такое, но люди умирают каждый день, и в огромных количествах, и главный вопрос стоит ли той паники которую щас навели, того страха который вселили в умы масс эта погрешность в пару процентов? тоесть подумайте серьезно из-за пусть даже духсот тысяч человек которые умерли пол миллиарда людей (население европы 714миллионов) живут в атмосфере вот этого безумия, тоесть из-за каких-то 0.028% остальные должны смирится и страдать...
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19.10.2020 16:07
+5
В нас стільки не живуть.Медицини також в нас немає і ніколи не було.Хто вважає совєтську медицину хорошою,той просто несповна розуму.
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19.10.2020 15:26
+3
Это меньше в разы, чем умирает в среднем за один день.
При этом в Италии признали, что завысили смертность от этой короны минимум в два раза.
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19.10.2020 15:34
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Ох уж... 70+... О чем беспокоиться, тут и без ковид до этого возраста у нас дожить = достижение.
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19.10.2020 15:20 Відповісти
Вернее 80+ у 70+ всего 3% Но кронобесам манипулировать что с горки катится. И за чей счет эта истерия ? За то с 80+ превышения смертности на весь мир на уши ставят. В день это 1 тысяча превышения на всю ЕВРОПУ. А на страну 50 человек в процентах это 0,001
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19.10.2020 16:59 Відповісти
В нас стільки не живуть.Медицини також в нас немає і ніколи не було.Хто вважає совєтську медицину хорошою,той просто несповна розуму.
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19.10.2020 15:26 Відповісти
Вы при Союзе жили? Что Вы об этом знаете?
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19.10.2020 15:33 Відповісти
https://censor.net/ru/user/4133 А що знати? Варто подивитися документальні фільми.Які там палати в лікарнях були і все стане зрозуміло.
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19.10.2020 15:35 Відповісти
Что самое смешное, так зачастую это то, что со времен совка в больницах мало что изменилось
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19.10.2020 15:41 Відповісти
В сцоюзе? "жить"??? сэр, мне кажется шо вы таки сын какого-то ого-го кого, раз не только "жили", но и нахваливаете коновальство, ой, "бесплатную "медицину"" совка
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19.10.2020 15:50 Відповісти
Чем сейчас лучше жить?
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19.10.2020 16:00 Відповісти
Тем шо я не сяду, или не буду убит если расскажу анекдот, и/или у меня мусор найдет "валюту". Это одна из миллиона причин - чем лучше.
Понятно что если ты главарь "республики" при совке, а щас - оффисное б..дло, то тебе наверное при совке было бы лучше(посытней)
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19.10.2020 16:07 Відповісти
Откуда Вы черпаете эти глупости?
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19.10.2020 16:17 Відповісти
послать бы вАс раскапывать тысячи расстрельных рвов, аж пока глупые вопросы не отпадут.
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19.10.2020 18:19 Відповісти
Вы, лично, сколько раскопали?
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19.10.2020 18:47 Відповісти
Кто это "мы" то? А чего мне раскапывать? Я и так знаю шо совок - худшее что было в истории, а всякие ватники мне тут тявкают про траву зеленей и хрен толще.
Такой чудовищной лжи и унижения нигде не было чем в совке и его метастазах
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19.10.2020 19:43 Відповісти
А в Украине?
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19.10.2020 15:27 Відповісти
Это меньше в разы, чем умирает в среднем за один день.
При этом в Италии признали, что завысили смертность от этой короны минимум в два раза.
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19.10.2020 15:34 Відповісти
Дай сноску!
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19.10.2020 19:00 Відповісти
а хтось триндів, що смертність від грипу значно вища.
і взагалі є довбні, які не вірять в існування коронавірусу, або вважають, що китайці заражають інших через свої тести і маски
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19.10.2020 15:43 Відповісти
АХАХАХААХ, 170 тысяч)), а почему общие цифры не называем, а? потому что на фоне них такое "увеличение" покажется мизерным?, допустим я тут прикинул, в одной только испании за пол года в среднем умирает 200тысяч человек, а это не самая населенная страна ЕС, да и не самая "старая", а очевидно что чем старше в среднем население, тем и смертей будет больше, и что еще важнее количество смертей (какая неожиданность) УВЕЛИЧИВАЕТСЯ каждый год естественным путем, так как в общем людей больше становится и стариков больше и больше умирает, вот вам на лицо манипуляции статистикой от адептов коронапоклонников
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19.10.2020 15:49 Відповісти
Статистика смертності в Італії.

2015 - 647 571
2016 - 615 261
2017 - 649 061
2018 - 633 133
2019 - 634 432

Як бачимо, різниця кількості померлих в різні роки відрізняється інколи на десятки тисяч. Наприклад, в 2017 померло на 34 тисячі більше, ніж в 2016.
Це без усяких пандемій. Якщо ж порівняти смертність за перші три місяці 2020 (в самий розпал 1-ї хвилі коронавірусу) з таким же періодом попереднього 2019, то виявляється, що різниця в кількості померлих - всього 2 тисячі 85 людей.
За січень-березень 2019 - померло 144 811.
За січень-березень 2020 - померло 146 896.
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Italy

https://countrymeters.info/en/Italy

В країнах ЄС під час першої хвилі COVID-19 зафіксовано на 168 тис. смертей більше, ніж в середньому за той же період в 2016-19 рр., - Євростат - Цензор.НЕТ 9475
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19.10.2020 16:35 Відповісти
Ковид появился в 2020 (в Европе). И что толку от твоей статистики, если 2020-ый ещё не закончился.
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19.10.2020 19:02 Відповісти
В чому сенс порівняння за січень-березень? Порівнюйте тоді вже смертність в період січень-лютий. За цей період в 2020 від ковіду в Італії померло лише 29 людей і Вам буде набагато легше маніпулювати.
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19.10.2020 21:34 Відповісти
Самое смешное то как ничтожный микроб усадил на бутылку рабов самого могущественного во Вселеной ссущества - Олаха(или кто там щас самый бородатый жэнъщын то?) - попов))
и еще было(было!) раньше смешно как японцы всегда в масках на улице, ну, на видео.
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19.10.2020 15:53 Відповісти
в германии за пол года почти 453 тысячи, в италии 310 тысяч, во франции 300 тысяч... ну вы поняли, тоесть по этим четырем в сумме за пол года уже 1 миллион 263 тысячи получается,и это скорее всего даже не половина от всего евросоюза, тоесть даже если бы все смерти пришлись всего на эти 4 страны то увеличение по смертности за пол года всего на 13%, в германии например средний рост количества смертей в году был на 100 тысяч за последние 5 лет с 868356 в 2014 до 954897 в 2018
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19.10.2020 16:00 Відповісти
я понимаю что люди умирают и все такое, но люди умирают каждый день, и в огромных количествах, и главный вопрос стоит ли той паники которую щас навели, того страха который вселили в умы масс эта погрешность в пару процентов? тоесть подумайте серьезно из-за пусть даже духсот тысяч человек которые умерли пол миллиарда людей (население европы 714миллионов) живут в атмосфере вот этого безумия, тоесть из-за каких-то 0.028% остальные должны смирится и страдать...
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19.10.2020 16:07 Відповісти
На кривой кобыле вывезли свою не понятную статистику . Других превышений не смогли найти. И то с короновирусом а не от короновируса. Но быдло будет в масках и от других требовать.
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19.10.2020 17:06 Відповісти
Если у Вас подскочит температура тела до 41 градуса, начнеся кашель, а сатурация крови резко снизится - на все это совсем не стоит обращать внимания. Средняя за полгода температура тела у Вас поднимется менее, чем на 0,1 градуса, число кашляний за полгода будет среднестатистическим в пределах ошибки и то же самое с сатурацией крови.
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20.10.2020 07:51 Відповісти
 
 