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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Це поганий сигнал, - ПАРЄ про вихід Росії з тристоронніх переговорів щодо авіакатастрофи Боїнга МН17

Це поганий сигнал, - ПАРЄ про вихід Росії з тристоронніх переговорів щодо авіакатастрофи Боїнга МН17

У Парламентській асамблеї Ради Європи розчаровані виходом Росії з переговорів з Нідерландами та Австралією щодо знищення літака рейсу МН17.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в поширеній у понеділок заяві румунського парламентаря Тітуся Корлецяна, який є доповідачем з питання притягнення до відповідальності причетних до знищення малайзійського літака в небі над Донбасом.

"Вихід Росії із тристоронніх переговорів є поганим сигналом, насамперед для родин жертв. Заради їхніх інтересів діалог має бути продовжений", - сказав депутат.

Як повідомлося, 15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.

31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.

Окружний суд Гааги у березні цього року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Автор: 

ПАРЄ (848) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+27
это не сигнал, это подпись "Это сделала Россия!"
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19.10.2020 15:28
+13
Это плохой сигнал, - ПАСЕ о выходе России из трехсторонних переговоров по авиакатастрофе Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 3977
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19.10.2020 15:31
+12
Сильно занепокоєнні? А як торгувати принципами...

Это плохой сигнал, - ПАСЕ о выходе России из трехсторонних переговоров по авиакатастрофе Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 5753
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19.10.2020 15:28
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это не сигнал, это подпись "Это сделала Россия!"
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19.10.2020 15:28 Відповісти
Это плохой сигнал, - ПАСЕ о выходе России из трехсторонних переговоров по авиакатастрофе Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 3977
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19.10.2020 15:31 Відповісти
Они уже там
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19.10.2020 15:43 Відповісти
Сильно занепокоєнні? А як торгувати принципами...

Это плохой сигнал, - ПАСЕ о выходе России из трехсторонних переговоров по авиакатастрофе Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 5753
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19.10.2020 15:28 Відповісти
Европі не набридло брати участь в цьому театрі абсурду з рашкою? Як не набридло, то не скигліть.
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19.10.2020 15:32 Відповісти
*******, каким образом меня занесло в Польшу??? Неееееееет!!!!
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19.10.2020 15:33 Відповісти
І це після того, як "парє" доклала таки зусиль для повернення кацапів до організації. Казали, мовляв, треба для діалогу. Утім, кацапські гроші вже мабуть витратили, агов, "парє"?
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19.10.2020 15:51 Відповісти
Гаага параше пох..
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19.10.2020 15:45 Відповісти
Пасе - шизики. Упоротые шизики!
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19.10.2020 15:38 Відповісти
Что в этом плохого? Что рашисты вас послали в прямом смысле. Так они вас давно имели на дедушкиных гениталиях
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19.10.2020 15:38 Відповісти
Це поганий сигнал, - ПАРЄ про вихід Росії з тристоронніх переговорів щодо авіакатастрофи Боїнга МН17 - Цензор.НЕТ 6253
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19.10.2020 15:41 Відповісти
Вася, ты где увидел обвинения в сторону государства РФ? Их нет. Обвиняют трех отставников, служивших в ДНР.
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19.10.2020 16:22 Відповісти
и одного гражданина Украины.
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19.10.2020 16:25 Відповісти
Которого отпустили, т. к. на суд его пускать было стремно. Явно левый пассажир)))
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19.10.2020 16:30 Відповісти
Погана країна - поганий сигнал.
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19.10.2020 15:48 Відповісти
Русьге туди зайшло, прочитало, що їм гаплик і скоренько тікає, щоб потім теребенити, що рішення приймалося без них і порушені їхні права. А якщо так, то рішення трибуналу не зовсім легітивне. Це ще раз підтверджує, що збили літак росміяни і по команді із самого верху.
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19.10.2020 15:50 Відповісти
Це поганий сигнал, - ПАРЄ про вихід Росії з тристоронніх переговорів щодо авіакатастрофи Боїнга МН17 - Цензор.НЕТ 1490
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19.10.2020 15:51 Відповісти
впізнаю...МЕРЗОТНИК задорнав.....адепт руSSкого міра!
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19.10.2020 16:00 Відповісти
Ну і хер на нього. Він, Кабздон і хор Алєксандрова давно дають концерт Моторилу і Гіві з Захаром.
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19.10.2020 16:07 Відповісти
Вышли,потому что еще хотят полезных санкций!
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19.10.2020 15:53 Відповісти
у раSSії горить земля під ногами...пробують потягнути час і заплутати сліди...поки їх адепти на кшталт медведчуків, партнових, бужанських, шуфричів, рабіновичів, мураєвих з єрмаками та інш. будуть "відбілювати" руSSкій мір...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.10.2020 15:58 Відповісти
У РФ всего два принципа в политике и оба от гопника - "нам никто не указ" и " а что вы нам сделаете"?
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19.10.2020 15:58 Відповісти
С РФ давно всё понятно, вопрос в том, почему ПАСЕ разочарованы? Для начала не надо очаровываться.
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19.10.2020 16:13 Відповісти
РФ сама обнулилась до тоталітаризму і тепер гадить на голови стурбованих європейців, які мають потрійні стандарти, чомусь Лукашенко для них аторитарний лідер а Путін їм рідний, Тіхановська яка приперлась з Москви для них рідна, а українці їм ворожі, бо працюють у них за копійки. Метаморфози. Якщо їм наплювати на їх убитих громадян це вже проблеми ЄС і воно те ЄС скоро розвалиться.
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19.10.2020 15:59 Відповісти
знаю хороший сигнал... "пи-пи-пи" на "Байрактаре"
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19.10.2020 16:03 Відповісти
Какой в жопу сигнал?
Они ожидали, что Пуцтин проявит слабость и признает вину?
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19.10.2020 16:06 Відповісти
А к Пуцтину или к Раше суд разве имел какие-то претензии?
Проблема европейцев в том что с самого начала надо было выдвигать обвинения Раше а не 4 пенсионерам. Не хотели открытого конфликта с Рашей - получили позор и плевок в лицо.
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19.10.2020 17:29 Відповісти




Це поганий сигнал, - ПАРЄ про вихід Росії з тристоронніх переговорів щодо авіакатастрофи Боїнга МН17 - Цензор.НЕТ 5454
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19.10.2020 16:07 Відповісти
Це поганий сигнал, - ПАРЄ про вихід Росії з тристоронніх переговорів щодо авіакатастрофи Боїнга МН17 - Цензор.НЕТ 8008
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19.10.2020 16:10 Відповісти
А вот и распьятый мальчик ..

НАСТОЯЩИЙ .
.
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .
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19.10.2020 16:10 Відповісти
А как вообще Россия, обвиняемая в катастрофе Боинга, оказалась в переговорной группе?
Это всё равно, что включить в состав суда присяжных родственника обвиняемого.
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19.10.2020 16:10 Відповісти
Рашу, как государство, никто не обвиняет. Обвиняют трех русских отставников, служивших в ДНР.
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19.10.2020 16:26 Відповісти
А Бук де вони взяли?
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19.10.2020 16:56 Відповісти
У БУКова))) Чего мне глупые вопросы задаешь
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19.10.2020 17:05 Відповісти
Действительно, вопрос глупый. Ну где звери могли взять Бук, если не в стране-помойке.
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19.10.2020 17:35 Відповісти
"Рашу, как государство, никто не обвиняет."
Нынешний европейский суд российское государство не обвиняет. Суд готовит обвинение конкретным исполнителям теракта. Но всем понятно из расследований, что кто-то на верхнем уровне отдал приказ, и кто-то уровнем пониже выполнил приказ. Это были представители государства. Более того, российское государство не отделило себя от тех конкретных исполнителей, наоборот, всячески их отбеливает и находится на их стороне, утверждая, что в случившемся виновата Украина. Поэтому и без юридического обоснования и не дожидаясь суда можно обвинить Россию в преступлении. Для желающих верить только решениям суда могу сказать, что груз подозрений и улик настолько велик, что даже без вердикта суда кажется странным приглашать на переговоры сторону, заинтересованную в сокрытии истины.
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19.10.2020 17:18 Відповісти
"всем понятно" к делу не пришьешь. Вот когда будут претензии конкретно к государству Раше, тогда будем смотреть.
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19.10.2020 17:30 Відповісти
Можно, конечно, плевать на мнение мирового сообщества, которое к делу "не пришьёшь". Но это сообщество и не стало ждать вердикта суда о том, считать ли россию государством-террористом, и самостоятельно сделало выводы снижением котировок многих российских компаний и санкциями. Так, что претензии к раше не будут, как Вы думаете, а уже есть и будут только расти.
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19.10.2020 18:11 Відповісти
Только почему-то выдвинуть их в суде Европа постеснялась.
А котировки\санкции... Ну то такое. Основной доход у Раши от нефти и газа. И основной покупатель раша-нефти и раша-газа - Европа. Которая не только не снижает закупки, но даже наоборот тянет СП-2. Так что это все "бохнакажэт!!!" - сказки для бедных.
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19.10.2020 19:45 Відповісти
Роцтвенека? Да самого обвиняемого!
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19.10.2020 17:01 Відповісти
Может хватит просить, уговаривать, как барышню целку, а по факту, международного террориста, пора по мужски отвечать за свои преступления, а не ерничать, как шалава.
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19.10.2020 16:14 Відповісти
Баба з возу ...
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19.10.2020 16:21 Відповісти
Постанока вопроса - трехсторонние переговоры по авиакатастрофе Боинга МН17, неправильна. Они не понимают цивилизованного решения вопроса, дикари.
Надо сразу национализировать всякие активы России по всему миру (недвижимость, банки, счета бизнес, яхты и т.д.). Кацапы сразу сядут за переговоры, начнут осуждать материальный ущерб.
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19.10.2020 16:22 Відповісти
а с чего? Суд обвиняет не Рашу а 4 частных лица.
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19.10.2020 16:27 Відповісти
нет.это хороший сигнал...Сигнал для ПАРЕ,что из-за денег не следовало прощать Россию и нельзя было её возвращать в ПАРЕ,пока есть агрессия,нарушение прав человека и общая опасность военных действий в европе...пора всем этим "евробляхам" путина прозреть....
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19.10.2020 16:27 Відповісти
Меня всегда поражали блюдолизы, которые занимая высшие руководящие должности в Украине, прыгали на цыпочках перед рашкой.
Но теперь я этому не удивляюсь: в Европе таких шавок, готовых целовать кацапов в жопу, тоже хватает!
Вас беспокоит, что страна-террорист, напавшая на Украину и сбившая авиалайнер с двумя сотнями пассажиров вышла из переговоров по данному теракту?!
Может вы кацапов пригласите на обсуждение судебного вердикта?
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19.10.2020 16:33 Відповісти
"Вас беспокоит, что страна-террорист, напавшая на Украину и сбившая авиалайнер с двумя сотнями пассажиров вышла из переговоров по данному теракту?!" - Да вообще-то рашисты убили высшее военно-политическое руководство страны ЕС и НАТО, на минуточку! Демонстративно расправились на глазах у всего мира... И никто ни гу-гу! Так хера теперь удивляться что путлер после такого вконец оборзел?
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19.10.2020 17:05 Відповісти
капец... вышли, не хотят отвечать - санкций полезных ещё накинте. ведь тут всё понятно, кто напал, кто оккупировал, кто сбил.
чё вола *****? разговоры они ведут... давить гнид надо нещадно
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19.10.2020 16:42 Відповісти
ЭТО ОДНОЗНАЧНО ХОРОШИЙ СИГНАЛ. Потому что:
1. Так поступив, москвабад сам признался в своей вине.
2. Своим признанием хорошенько мокнул сопливых политиков Запада, включивших страну-подозреваемого в состав группы, готовящей обвинение это стране. Кукольная комедия!
3. На суде меньше вонять будет ихтамнетовыми пуканиями.
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19.10.2020 18:17 Відповісти
хорошо видеть во всем позитив
Но по факту, Раша ничего не проиграет от этого. Основная цель - это создать основу для непризнания решения суда. Когда по итогам суда Рашу обяжут выдать преступников для отбывания наказания, она скажет что суда не признает и никого не выдаст. Вот и все последствия.
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19.10.2020 19:55 Відповісти
У Парламентській асамблеї Ради Європи так розчаровані виходом терористичної Росії з переговорів з Нідерландами та Австралією щодо злочинного знищення кремлем літака рейсу МН17.. Що навіть виявили своє щире занепокоєння в цьому и продовження добудови кацапського потока 2.
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19.10.2020 23:05 Відповісти
У ПАРЄ дуже розчаровані виходом терористичної Росії з переговорів з Нідерландами та Австралією щодо злочинного знищення кремлем літака рейсу МН17.. Так вони виявили своє щире занепокоєння в цьому. Так а тепер за їх розчарування і за занепокоєння не виключено що кремлівські фашисти )(уйла затруять всю їх ЕЗРаду "Новачком"
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19.10.2020 23:15 Відповісти
 
 