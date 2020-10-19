Це поганий сигнал, - ПАРЄ про вихід Росії з тристоронніх переговорів щодо авіакатастрофи Боїнга МН17

У Парламентській асамблеї Ради Європи розчаровані виходом Росії з переговорів з Нідерландами та Австралією щодо знищення літака рейсу МН17.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в поширеній у понеділок заяві румунського парламентаря Тітуся Корлецяна, який є доповідачем з питання притягнення до відповідальності причетних до знищення малайзійського літака в небі над Донбасом.

"Вихід Росії із тристоронніх переговорів є поганим сигналом, насамперед для родин жертв. Заради їхніх інтересів діалог має бути продовжений", - сказав депутат.

Як повідомлося, 15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.

31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.

Окружний суд Гааги у березні цього року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.