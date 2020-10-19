Це поганий сигнал, - ПАРЄ про вихід Росії з тристоронніх переговорів щодо авіакатастрофи Боїнга МН17
У Парламентській асамблеї Ради Європи розчаровані виходом Росії з переговорів з Нідерландами та Австралією щодо знищення літака рейсу МН17.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в поширеній у понеділок заяві румунського парламентаря Тітуся Корлецяна, який є доповідачем з питання притягнення до відповідальності причетних до знищення малайзійського літака в небі над Донбасом.
"Вихід Росії із тристоронніх переговорів є поганим сигналом, насамперед для родин жертв. Заради їхніх інтересів діалог має бути продовжений", - сказав депутат.
Як повідомлося, 15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.
У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.
31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.
Окружний суд Гааги у березні цього року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
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а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Они ожидали, что Пуцтин проявит слабость и признает вину?
Проблема европейцев в том что с самого начала надо было выдвигать обвинения Раше а не 4 пенсионерам. Не хотели открытого конфликта с Рашей - получили позор и плевок в лицо.
НАСТОЯЩИЙ .
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Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .
Это всё равно, что включить в состав суда присяжных родственника обвиняемого.
Нынешний европейский суд российское государство не обвиняет. Суд готовит обвинение конкретным исполнителям теракта. Но всем понятно из расследований, что кто-то на верхнем уровне отдал приказ, и кто-то уровнем пониже выполнил приказ. Это были представители государства. Более того, российское государство не отделило себя от тех конкретных исполнителей, наоборот, всячески их отбеливает и находится на их стороне, утверждая, что в случившемся виновата Украина. Поэтому и без юридического обоснования и не дожидаясь суда можно обвинить Россию в преступлении. Для желающих верить только решениям суда могу сказать, что груз подозрений и улик настолько велик, что даже без вердикта суда кажется странным приглашать на переговоры сторону, заинтересованную в сокрытии истины.
А котировки\санкции... Ну то такое. Основной доход у Раши от нефти и газа. И основной покупатель раша-нефти и раша-газа - Европа. Которая не только не снижает закупки, но даже наоборот тянет СП-2. Так что это все "бохнакажэт!!!" - сказки для бедных.
Надо сразу национализировать всякие активы России по всему миру (недвижимость, банки, счета бизнес, яхты и т.д.). Кацапы сразу сядут за переговоры, начнут осуждать материальный ущерб.
Но теперь я этому не удивляюсь: в Европе таких шавок, готовых целовать кацапов в жопу, тоже хватает!
Вас беспокоит, что страна-террорист, напавшая на Украину и сбившая авиалайнер с двумя сотнями пассажиров вышла из переговоров по данному теракту?!
Может вы кацапов пригласите на обсуждение судебного вердикта?
чё вола *****? разговоры они ведут... давить гнид надо нещадно
1. Так поступив, москвабад сам признался в своей вине.
2. Своим признанием хорошенько мокнул сопливых политиков Запада, включивших страну-подозреваемого в состав группы, готовящей обвинение это стране. Кукольная комедия!
3. На суде меньше вонять будет ихтамнетовыми пуканиями.
Но по факту, Раша ничего не проиграет от этого. Основная цель - это создать основу для непризнания решения суда. Когда по итогам суда Рашу обяжут выдать преступников для отбывания наказания, она скажет что суда не признает и никого не выдаст. Вот и все последствия.