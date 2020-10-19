Родичі загиблих у катастрофі літака МАУ подали в США позов проти Ірану

Родичі кількох американців, загиблих у збитому літаку, подають позов проти уряду Ірану і Корпусу вартових ісламської революції.

Кілька родичів загиблих пасажирів рейсу МАУ PS752, який був збитий іранськими військовими, подали позов проти Ірану у Федеральному суді у Вашингтоні. Про це йдеться в пресрелізі юридичної фірми Herischi&Associates, яка забезпечуватиме юридичний супровід справи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Позов ініціювали родичі кількох американців, загиблих у збитому літаку. Його подають проти уряду Ірану і Корпусу вартових ісламської революції.

У позові їх звинувачують у неспроможності убезпечити життя пасажирів цивільної авіації, замовчуванні фактів і приховуванні й знищенні ключових доказів. Зазначається, що позов готували у координації з іншими схожими позовами проти Ірану.

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"Позивачі сподіваються, що ця справа буде дієвим кроком для притягнення винних до відповідальності. На жаль, родичі жертв не мають жодної довіри до розслідування цього злочину тими, хто його і скоїв, та здатності іранської судової системи вершити правосуддя", - зазначили в юридичній фірмі.

Зазначається, що Україна як держава веде перемовини з Іраном разом з іншими країнами, чиї громадяни загинули на борту збитого літака, але не може перешкоджати родичам загиблих українців подавати такі позови, якщо вони захочуть це зробити.

Одночасно подавати особистий позов та розраховувати на компенсацію за підсумками перемовин на державному рівні - юридично неможливо.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

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