Лікування одного пацієнта з коронавірусом обходиться в 20 тис. грн, а в разі інтенсивної терапії - 40 тис, - Нацслужба здоров'я

Вартість лікування пацієнта з коронавірусом обходиться близько 20 000 гривень. При цьому якщо хворий на інтенсивній терапії, ця сума може збільшитися вдвічі - до 40 000 гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступниця начальника Управління, начальник пресслужби Національної служби здоров'я України Лілія Гудзь.

Вона додала, що ця сума покриває всі необхідні для лікування процедури.

За словами Гудзь, лікарні, з якими НСЗУ уклало договори, незалежно від того, де вони перебувають, отримують однакові кошти на пацієнтів з коронавірусом.

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