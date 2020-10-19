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Лікування одного пацієнта з коронавірусом обходиться в 20 тис. грн, а в разі інтенсивної терапії - 40 тис, - Нацслужба здоров'я
Вартість лікування пацієнта з коронавірусом обходиться близько 20 000 гривень. При цьому якщо хворий на інтенсивній терапії, ця сума може збільшитися вдвічі - до 40 000 гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступниця начальника Управління, начальник пресслужби Національної служби здоров'я України Лілія Гудзь.
Вона додала, що ця сума покриває всі необхідні для лікування процедури.
За словами Гудзь, лікарні, з якими НСЗУ уклало договори, незалежно від того, де вони перебувають, отримують однакові кошти на пацієнтів з коронавірусом.
Топ коментарі
+6 Hanka Panyanka
показати весь коментар19.10.2020 15:56
+6 Gena V.B. #476854
показати весь коментар19.10.2020 15:59
+5 Русский Алкаш
показати весь коментар19.10.2020 15:56
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https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/19/119381/rossijskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-okazalas-veterinarnym-preparatom-opasnym-dlya-zdorovya.shtml
Я пользуюсь им года 4-5. Даже когда подхватишь вирусяку, то с этим зельем хворь проходит легче, чем у остальных. У меня в подразделении все пластом лежали, а у меня прошло как легкое ОРВИ. Только это не лекарство, а профилактика, потому что вирус из клетки уже хрен чем убьешь. Хотя во время болезни не дает вирусу заражать здоровые клетки.
Сегодня был побит рекорд - 5,3 тыс.грв на лечение моей родственницы, а вчера - 4,8 тыс. грв. в реанимации под ИВЛ уже 3 недели.
И такие счета у каждого, люди сами платят за лечение своих родственников.
Сколько можно врать????
Безплатно тобі ? Не хоч сам так попрацювать ?
Тож нехай пожинає плоди.
вважаєш, їх патріотами ?
тільки платників не так багато, щоб все утримувати
Вони думають цим когось обдурити, вірус, наприклад.
Уверен, там родина коронавируса!!! Все факты, говорят об этом...
Ну, а те, що в середньому (середньої важкості https://censor.net/ru/tag/9099/covid19/news/page/1 ) лікування обходиться десь в ₴30'000 з гаманця хворого і його сім'ї - про це вже неодноразово говорилось
Речь о тяжелых больных. Остальных не берут. Даже тяжелых берут уже с трудом - только живые трупы принимают. Есть достоверные данные, что койки загружены не все, по причине отсутствия достаточного количества медперсонала, который попросту разбегается.
Дистанционно может быть назначено лечение, но ни одна медсестра не согласиться прийти к вам на дом. Учитесь делать внутривенные уколы себе и близкие. В этой стране вы больше никому не нужны.
На работе мужчина убил 2 часа , чтоб попасть к окулисту. Пробился только через скандал и при помощи заведующей. Но семейного врача имеет!