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Екологічний податок повинен витрачатися на модернізацію підприємств, а не зникати у бюджеті, - нардеп

Підприємства повинні отримати можливість витрачати кошти від екологічного податку на екомодернізацію, в бюджеті ці гроші просто зникають.

Про це заявив народний депутат України Сергій Магера, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Екологічні податки фактично створюють лише додаткове фіскальне навантаження... Ніхто не може сказати, куди витрачаються з держбюджету, на які екологічні заходи ці гроші, ці 2 мільярди гривень", - сказав Магера.

На його думку, екологічний податок необхідно перетворити в інструмент стимулювання екологічної модернізації економіки України. І для цього потрібно на законодавчому рівні ухвалити рішення про можливість використання підприємствами коштів від податку на модернізацію.

"Забезпечення цільового використання 100% коштів екологічного податку на програми екологічної модернізації – від цього в першу чергу виграють громадяни України, я це наголошую. Надання підприємствам можливості інвестувати кошти в екомодернізацію замість сплати частини податку дозволить зберегти та збільшити ліквідність, позитивно вплине на рівень виробництва та зайнятості на підприємствах, що в свою чергу створить компенсатори у вигляді додаткових податкових надходжень до бюджету", - пояснив Магера.

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Нагадаємо, раніше аналітик GMK Center Андрій Глущенко заявив, що підвищення ставок екологічного податку без його цільового використання перешкоджає екомодернізаціі підприємств.

Водночас Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.

Автор: 

екологія (1347) Магера Сергій (11)


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Топ коментарі
+1
Супер.
Теперь кроме возвратов НДС, будут еще и возвраты эконалога.
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19.10.2020 16:20
+1
ЛЮБОЙ целевой налог не должен исчезать в бюджете и по каждой статье отчитываться
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19.10.2020 16:33
+1
Там давняя клоака, ей 30 лет, никто справится не может...
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19.10.2020 17:36
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Супер.
Теперь кроме возвратов НДС, будут еще и возвраты эконалога.
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19.10.2020 16:20 Відповісти
Ну так тут целевой возврат. А иначе нафига этот эконалог? Суть же в том, чтоб улучшалась экологическая обстановка.
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20.10.2020 00:37 Відповісти
Ну это тогда и Зеле надо запретить расходовать фонд борьбы с Ковидом.
Прям какие то "антигосударственные2 идеи у этого Магеры
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19.10.2020 16:23 Відповісти
ЛЮБОЙ целевой налог не должен исчезать в бюджете и по каждой статье отчитываться
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19.10.2020 16:33 Відповісти
Вот-вот. При чём об этом гооврят уже лет 10, что назначение эконалога нужно пересмотреть, но оно ж куда приятнее, когда эти деньги обогреют чей-то карман.
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20.10.2020 00:45 Відповісти
Згоден.
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19.10.2020 16:40 Відповісти
Интересное слово исчезать .деньги не могут исчезать.деньги не роса на сонце.
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19.10.2020 16:42 Відповісти
правильней будет сказать, что деньги не используются в Украине на природоохранные цели
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19.10.2020 23:12 Відповісти
Налог поступил в бюджет и исчез!!
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19.10.2020 17:02 Відповісти
Там давняя клоака, ей 30 лет, никто справится не может...
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19.10.2020 17:36 Відповісти
как должно быть все знают
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19.10.2020 17:37 Відповісти
треба створити таку чітку і прозору систему,щоб було ясно, куди йде бабло і реально, треба їх на екологію спрямовувати. а то як бездонне дно - гроші кидаються і не ясно, хто з того виграє.
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19.10.2020 22:45 Відповісти
Об этом еще Семерак говорил, сегодня в Украине 45% средств, уплачиваемых от экологического налога, идут в общий фонд бюджета. А дальше те люди, которые принимают решение о том, как делится общий фонд бюджета, направляют эти средства на образование, на здравоохранение, на окружающую среду, на строительство дорог и прочее
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19.10.2020 23:09 Відповісти
Во всяком случае, так хотя бы можно будет реально увидеть улучшение экологической обастновки. А не когда этот налог лежит на счетах или просто исчезает в чьих-то карманах. Как вариант хотя бы какие-то льготные кредиты, но в любом случае это должно идти на модернизацию непосредственно.
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20.10.2020 00:33 Відповісти
 
 