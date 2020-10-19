Екологічний податок повинен витрачатися на модернізацію підприємств, а не зникати у бюджеті, - нардеп

Підприємства повинні отримати можливість витрачати кошти від екологічного податку на екомодернізацію, в бюджеті ці гроші просто зникають.

Про це заявив народний депутат України Сергій Магера, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Екологічні податки фактично створюють лише додаткове фіскальне навантаження... Ніхто не може сказати, куди витрачаються з держбюджету, на які екологічні заходи ці гроші, ці 2 мільярди гривень", - сказав Магера.

На його думку, екологічний податок необхідно перетворити в інструмент стимулювання екологічної модернізації економіки України. І для цього потрібно на законодавчому рівні ухвалити рішення про можливість використання підприємствами коштів від податку на модернізацію.

"Забезпечення цільового використання 100% коштів екологічного податку на програми екологічної модернізації – від цього в першу чергу виграють громадяни України, я це наголошую. Надання підприємствам можливості інвестувати кошти в екомодернізацію замість сплати частини податку дозволить зберегти та збільшити ліквідність, позитивно вплине на рівень виробництва та зайнятості на підприємствах, що в свою чергу створить компенсатори у вигляді додаткових податкових надходжень до бюджету", - пояснив Магера.

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Нагадаємо, раніше аналітик GMK Center Андрій Глущенко заявив, що підвищення ставок екологічного податку без його цільового використання перешкоджає екомодернізаціі підприємств.

Водночас Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.