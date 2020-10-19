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Новини Агресія Росії проти України Бюджет-2020
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Сектор безпеки та оборони повністю профінансований з початку року: виділені 167,9 млрд грн, - РНБО

Сектор безпеки та оборони повністю профінансований з початку року: виділені 167,9 млрд грн, - РНБО

Апарат Ради національної безпеки і оборони України у рамках контролю за виконанням рішення РНБО України від 2 листопада 2019 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України", проаналізував стан відповідного фінансування сектору безпеки і оборони України протягом січня-вересня 2020 року.

"Фінансування сектору безпеки і оборони України за загальним фондом держбюджету за цей період здійснено у повному обсязі відповідно до помісячного розпису асигнувань – 167 912,7 млн гривень", повідомляє пресслужба РНБО,  передає Цензор.НЕТ.

За оперативними даними, до спеціального фонду державного бюджету за цей період надійшло понад 93,0% надходжень від річного плану.

За результатами наведеного вище аналізу Секретар РНБО України Олексій Данілов акцентував на необхідності забезпечення органами сектору безпеки і оборони своєчасності й ефективності використання коштів.

Також читайте: Упродовж пів року Кабмін має подати на розгляд РНБО проєкти стратегій розвитку країни в різних сферах, - Данілов

Автор: 

держбюджет (2390) нацбезпека (161) оборона (4774) РНБО (2278) фінансування (3103)


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Топ коментарі
+5
Як Зеленський "Північний потік 2" добудовує. Миротворець, дурень, зрадник - непотрібне викресліть.

https://www.youtube.com/watch?v=uKBFtpVkxvQ
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19.10.2020 16:24
+4
Вы зачем подсанкционных китайцев допустили к нацбезопасности Украины, поцы?
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19.10.2020 16:32
+3
Капля в морі.

У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ

Вот тебе конкретные факты последнего месяца:
1. Сокращено финансирование армии в бюджете 2021.
2. Провалено финансирование армии по бюджету 2020.
3.Провалены госзакупки вооружения в бюджете 2020.
4.За год, с июня 2019 по июнь 2020 года закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%.
5.Впервые за 15 лет минобороны не опубликовало ежегодную "Белую книгу"

6.Миноборони ликвидировало созданный за стандартами НАТО центр оборонных закупок
7.Укроборонпром стал убыточным и предприятия сокращают
8. ....
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19.10.2020 17:57
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Производство вооружений в надёжных руках."Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман создали две компании для производства вооружений. Партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер"
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19.10.2020 16:21 Відповісти
Як Зеленський "Північний потік 2" добудовує. Миротворець, дурень, зрадник - непотрібне викресліть.

https://www.youtube.com/watch?v=uKBFtpVkxvQ
показати весь коментар
19.10.2020 16:24 Відповісти
Буратіна працює на пуйла і свого тата Карло Бєню.

"Українська компанії Екорембуд, виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід.
Екорембуд - українська компанія, яка належить бізнесмену http://old.vse.rv.ua/politika/1434525210-nardep-vid-rivnenshchini-vikonuie-prohannya-rosiyskogo-buhgaltera.html Володимиру Вознюку та його сину Юрію, який зараз балотується в мери міста Рівне від партії "За майбутнє".

Це вже не перше замовлення на території РФ. Раніше Екорембуд займалась підрядами у Краснодарському краї, Саратовській області та Рязані.
Крім того, Юрій Вознюк неодноразово був помічений у контактах з російськими бізнесменами.
Екорембуд відкрила своє представництво Екоспецмонтаж у Москві ще у 2008 році для налагодження зав'язків з органами влади та суміжними контрагентами.

Нагадаємо, Північний потік-2 - проєкт магістрального газогону з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України. У січні 2018 представники США і Польщі заявили про опозицію щодо будівництва трубопроводу Північний потік-2.
Вони розглядають його як підрив європейської енергетичної безпеки й стабільності."
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19.10.2020 16:39 Відповісти
Ну ось і розгадка. І хтось буде мене запевняти в тому, що зеленський дурень чи недосвіченний політик? Ніхріна. Він- ворог.
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19.10.2020 17:55 Відповісти
Да! Точно! При Петре с паРашей точно никто не сотрудничал! Ну кроме Петра-предателя.....
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19.10.2020 19:45 Відповісти
Ойц. І ви зараз закидаєте всіх неспростовними фактами. А я вам приведу факти про розквіт співпраці з ворогом при зеленському. Домовились? Тільки не забувайте, ФАКТИ.
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19.10.2020 19:51 Відповісти
У тебя, понятное дело, в методичке всё есть!
А у меня ОДИН факт, Петролло выхватил волшебного, воистинну волшебного, пендаля на выборах не просто так, а за заслуги перед украинским народом!!!! ВСЁ!
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19.10.2020 20:13 Відповісти
Іншими словами у вас немає ніхріна, окрім смороду. Очікувано.
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19.10.2020 20:21 Відповісти
Нахер таке РНБО, коли його вже давно москалі опанували?
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19.10.2020 16:28 Відповісти
Вы зачем подсанкционных китайцев допустили к нацбезопасности Украины, поцы?
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19.10.2020 16:32 Відповісти
Для всех цензоровских любителей Петра в том.соусе : новая зрада - Зеленский договорился с Єрдоганом о поставках 40 БПЛА "Байрактар". В Турцию будут встречньіе поставки двигателей ЗМКБ "Прогресс". И бьіл полезньій разговор по Крьіму. Зрадище!!!
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19.10.2020 16:44 Відповісти
У них про это ещё нет методички..... Жди!
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19.10.2020 19:46 Відповісти
А порохоботики сидять мовчки, ніби вони і не знають нічого про 40 байрактарів,не можна цеж зрада від зелені,бо петя аж 6 поставив,а "зрадник" Зеленський про 40 домовився! І Юра також,щось нічого не пише! От жуки,то хто зрадник?Не зрозуміло!
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19.10.2020 17:05 Відповісти
Капля в морі.

У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ

Вот тебе конкретные факты последнего месяца:
1. Сокращено финансирование армии в бюджете 2021.
2. Провалено финансирование армии по бюджету 2020.
3.Провалены госзакупки вооружения в бюджете 2020.
4.За год, с июня 2019 по июнь 2020 года закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%.
5.Впервые за 15 лет минобороны не опубликовало ежегодную "Белую книгу"

6.Миноборони ликвидировало созданный за стандартами НАТО центр оборонных закупок
7.Укроборонпром стал убыточным и предприятия сокращают
8. ....
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19.10.2020 17:57 Відповісти
ти хоч розумієш,що пишеш,писака?
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19.10.2020 18:29 Відповісти
Тю, це ж перелік "здобутків" зеленського. Хіба ні?
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19.10.2020 19:53 Відповісти
Вони почали поставлятись ще за минулої влади.

Турецькі ударні безпілотники Bayraktar уже в Україні, незабаром розпочнуться їх випробування - Порошенко.



https://ua.interfax.com.ua/news/general/570745.html





Нахіба вони зеленому капітулятну, питання!
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19.10.2020 18:00 Відповісти
Какие же вы тупые. Поставил и договорился- какая разница? 😁
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19.10.2020 18:16 Відповісти
хтось вважає Туреччину ненадійним партнером?
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19.10.2020 18:19 Відповісти
Та не , они считают покраску советских танков при Порошенко , как вьіпуск новой техники. Сейчас еще ПВО "за деньги ПеПо" вспомнят.
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19.10.2020 18:38 Відповісти
"Покраска танков"? Чим же армія 5 років воювала?
І так, Порох відремонтував ППО, за свій рахунок.
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19.10.2020 19:57 Відповісти
 
 