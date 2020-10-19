Сектор безпеки та оборони повністю профінансований з початку року: виділені 167,9 млрд грн, - РНБО

Апарат Ради національної безпеки і оборони України у рамках контролю за виконанням рішення РНБО України від 2 листопада 2019 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України", проаналізував стан відповідного фінансування сектору безпеки і оборони України протягом січня-вересня 2020 року.

"Фінансування сектору безпеки і оборони України за загальним фондом держбюджету за цей період здійснено у повному обсязі відповідно до помісячного розпису асигнувань – 167 912,7 млн гривень", повідомляє пресслужба РНБО, передає Цензор.НЕТ.

За оперативними даними, до спеціального фонду державного бюджету за цей період надійшло понад 93,0% надходжень від річного плану.

За результатами наведеного вище аналізу Секретар РНБО України Олексій Данілов акцентував на необхідності забезпечення органами сектору безпеки і оборони своєчасності й ефективності використання коштів.

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