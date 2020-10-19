УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7517 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
3 460 39

Ватажки "ЛНР" просили в Москві російську вакцину від коронавірусу, але відповіді не отримали

Ватажки

Керівництво терористичної організації "ЛНР" звернулося до російської влади з проханням надати або продати вакцину від коронавірусу, але відповіді від Москви досі не отримали.

Про це в ефірі однієї з місцевих радіостанції повідомила так звана "міністр охорони здоров'я" ЛНР Наталя Пащенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

"Нам не було ще пропозицій про надання вакцини проти коронавірусної інфекції як гуманітарної допомоги. Також ми вийшли на ринок РФ із питанням придбання вакцини за гроші, але постачальники не відгукнулися", - сказала вона.

Пащенко зазначила, що запит на вакцину керівництво "республіки" зробило вже досить давно, хоча про це не говорили публічно.

Підсумовуючи, "міністр" заявила, що найближчим часом вакцинацію в "ЛНР" проводити не будуть.

Читайте також: Україна не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу, - Степанов у посольстві США

Автор: 

вакцина (4419) росія (65002) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Главари "ЛНР" просили в Москве российскую вакцину от коронавируса, но ответа не получили - Цензор.НЕТ 5851
показати весь коментар
19.10.2020 16:31
+12
Ватажки "ЛНР" просили в Москві російську вакцину від коронавірусу, але відповіді не отримали - Цензор.НЕТ 2966
показати весь коментар
19.10.2020 16:44
+10
новичка им дайте, пусть колются
показати весь коментар
19.10.2020 16:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главари "ЛНР" просили в Москве российскую вакцину от коронавируса, но ответа не получили - Цензор.НЕТ 5851
показати весь коментар
19.10.2020 16:31 Відповісти
"в районє епідємія... ящур"...
показати весь коментар
19.10.2020 16:35 Відповісти
Ватажки "ЛНР" просили в Москві російську вакцину від коронавірусу, але відповіді не отримали - Цензор.НЕТ 5287
показати весь коментар
19.10.2020 19:16 Відповісти
мабуть свиняча, то чому їм не надать?
показати весь коментар
19.10.2020 16:35 Відповісти
оно тоже денег стОит.
показати весь коментар
19.10.2020 22:41 Відповісти
Медведчук після російської вакцини захворів на коронавірус, - соцмережі
https://4studio.com.ua/novyny/ НОВИНИ 19 ЖОВТНЯ, 2020 48 0
показати весь коментар
19.10.2020 16:37 Відповісти
Какая неожиданность) Особенно после ялтинского гауляйтера)
показати весь коментар
19.10.2020 16:46 Відповісти
ссылка тухлая
показати весь коментар
19.10.2020 19:38 Відповісти
Да какая разница? Людям нравица😁
показати весь коментар
19.10.2020 20:06 Відповісти
в рашке своих подопытных кроликов хватает
показати весь коментар
19.10.2020 16:38 Відповісти
новичка им дайте, пусть колются
показати весь коментар
19.10.2020 16:32 Відповісти
а чо?. водка кончилась?. чоль???))))
показати весь коментар
19.10.2020 16:32 Відповісти
вот тут есть как раз тот редкий случай,когда хотелось бы в данном конкретном случае пожелать сепарам удачи.Пусть дадут им ту вакцину и они,кроме сочувствующих Украине,массово "привьются"
показати весь коментар
19.10.2020 16:35 Відповісти
Жаль,что им не дали,сепарня для опытов могла бы пригодиться,а если что не получится,так и не жалко совсем.
показати весь коментар
19.10.2020 16:35 Відповісти
А жаль, что ответа не получили. Быстрее бы сдохли.
Пишут Мертвечук заболел коронавирусом. Несмотря а все прививки.
показати весь коментар
19.10.2020 16:35 Відповісти
ну то хай йому в том пощастить, може і подохне...
показати весь коментар
19.10.2020 16:37 Відповісти
Для ваших лидеров есть более короткий путь в лучший мир - через лифт или кафе "Сепар".
показати весь коментар
19.10.2020 16:35 Відповісти
как там у руцких грят : у рот им кислых щи хоть кабаку полощи
показати весь коментар
19.10.2020 16:40 Відповісти
А ви взагалі хто такі? Ви НІХТО!!!
показати весь коментар
19.10.2020 16:41 Відповісти
Ошибка Москвы. Тестирование вакцины на ЛДНР очень было бы правильно и интересно.
показати весь коментар
19.10.2020 16:41 Відповісти
Вона на зомбі не подіє, всерівно, що мертвому припарка.
показати весь коментар
19.10.2020 18:34 Відповісти
Они им еще живые нужны, свое дело еще не сделали. Потому пока обойдутся без "вакцины".
показати весь коментар
19.10.2020 16:43 Відповісти
Ватажки "ЛНР" просили в Москві російську вакцину від коронавірусу, але відповіді не отримали - Цензор.НЕТ 2966
показати весь коментар
19.10.2020 16:44 Відповісти
Во, наконец то правильная подача информации) А то Цензор все стесняется...
показати весь коментар
19.10.2020 16:49 Відповісти
вон экс-глава Ялты таварищ Имгрунт укололся новой кацапской вакциной от КОВИДа, и уже прикопали в грунте.. так что направление в ДыНыЭрии выбрано правильно..
показати весь коментар
19.10.2020 16:45 Відповісти
во-первых, у вас хер знает где кавычки: так называемая "Министр здравоохранения "ЛНР Наталья Пащенко
во-вторых, у этого образования есть официальное название ОРЛО!
какого хера вы называете это так, как они хотят, чтобы их называли? вы с ними заодно?
показати весь коментар
19.10.2020 16:46 Відповісти
Последние запасы израсходовали на Навального.. сейчас лаборатории выполняя гос заказ трудятся в две смены.. Так что ждите.. Будет.
показати весь коментар
19.10.2020 16:50 Відповісти
- во первых надо не "скупиться на бумагу" и писать : " Главари террористической организации "лнр", образованной раSSеей на территории Украины, в результате военного вторжения в 2014 году"...
- во вторых : хер на них...
показати весь коментар
19.10.2020 16:54 Відповісти
та нехай би щепились
показати весь коментар
19.10.2020 17:01 Відповісти
Та щоб вони скліщились.
показати весь коментар
19.10.2020 18:29 Відповісти
Та дадут потом конечно. Как бы его так дело провернуть или заслать казачка что бы ту вакцину привёз им известный парень с лицом мертвеца. Он мотается туда часто---пусть привезёт. А мы мол тут позавидуем сильно. А оно будет думать что выберут его. А потом припаять статейку что мол депутат парламента к сепарам мотается---и обратно не впускать. Конюхам---конюхово, конокрадам---конокрадово! А мы хоть чуть порадуемся!
показати весь коментар
19.10.2020 17:13 Відповісти
Кумові дали, а вам хрен.
показати весь коментар
19.10.2020 17:23 Відповісти
Та кум може щось подібне до "віагри" вшпилив, бо вже пішов би в грунт.
показати весь коментар
19.10.2020 18:32 Відповісти
да нет вакцины, нет. Только разговоры про неё и мультик может скоро сделают
показати весь коментар
19.10.2020 18:00 Відповісти
Нещодавно Тодуров писав, що в нас вже цілими сім'ями привіваються московитською вакциною. 😁😁😁. Здоров'я вам, худоба
показати весь коментар
19.10.2020 18:16 Відповісти
Параша этот яд через Зелю с Ермаком и Мертветчуком уже готовится в неоккупированную часть Украины поставлять. Так что в Лугандон пока не хватает, сперва укрианцы должны от неё помереть.
показати весь коментар
19.10.2020 18:21 Відповісти
Это ж как жеж фошизды над русскоязычными издеваются!
Вакцину не дают!
показати весь коментар
19.10.2020 20:14 Відповісти
 
 