Ватажки "ЛНР" просили в Москві російську вакцину від коронавірусу, але відповіді не отримали

Керівництво терористичної організації "ЛНР" звернулося до російської влади з проханням надати або продати вакцину від коронавірусу, але відповіді від Москви досі не отримали.

Про це в ефірі однієї з місцевих радіостанції повідомила так звана "міністр охорони здоров'я" ЛНР Наталя Пащенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

"Нам не було ще пропозицій про надання вакцини проти коронавірусної інфекції як гуманітарної допомоги. Також ми вийшли на ринок РФ із питанням придбання вакцини за гроші, але постачальники не відгукнулися", - сказала вона.

Пащенко зазначила, що запит на вакцину керівництво "республіки" зробило вже досить давно, хоча про це не говорили публічно.

Підсумовуючи, "міністр" заявила, що найближчим часом вакцинацію в "ЛНР" проводити не будуть.

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