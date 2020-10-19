Розпочато кримінальне провадження за фактом примусової мобілізації громадян України в "армію ЛНР", - Офіс Генпрокурора

Луганська обласна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом примусового залучення окупаційною адміністрацією РФ громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, до участі в незаконних збройних формуваннях "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Встановлено, що окупаційна адміністрація РФ із залученням представників незаконних збройних формувань, примушує місцевих мешканців ставати на "військовий облік", приймати присягу на вірність "ЛНР" та отримувати зброю під час військово-польових зборів. Невиконання вимог отримання "мобілізаційного припису" є приводом для відмови у працевлаштуванні, звільнення з роботи, припинення соціальних виплат, виключення із навчальних закладів тощо.



Такі дії проти цивільного населення прямо заборонені ст. 51 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни та порушенням Римського статуту.

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У ЄРДР внесено відомості за статтею порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).