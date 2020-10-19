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Новини Агресія Росії проти України
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Розпочато кримінальне провадження за фактом примусової мобілізації громадян України в "армію ЛНР", - Офіс Генпрокурора

Розпочато кримінальне провадження за фактом примусової мобілізації громадян України в

Луганська обласна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом примусового залучення окупаційною адміністрацією РФ громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, до участі в незаконних збройних формуваннях "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Встановлено, що окупаційна адміністрація РФ із залученням представників незаконних збройних формувань, примушує місцевих мешканців ставати на "військовий облік", приймати присягу на вірність "ЛНР" та отримувати зброю під час військово-польових зборів. Невиконання вимог отримання "мобілізаційного припису" є приводом для відмови у працевлаштуванні, звільнення з роботи, припинення соціальних виплат, виключення із навчальних закладів тощо.

Такі дії проти цивільного населення прямо заборонені ст. 51 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни та порушенням Римського статуту.

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У ЄРДР внесено відомості за статтею порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: 

окупація (6680) Донбас (22354) найманці рф (2050) Офіс Генпрокурора (3245)


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Наче гарна новина, та результат від цих дій дорівнює нулю. Навіть від'ємний, бо державні гроші витрачаються на повну дурню.
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19.10.2020 16:45 Відповісти
насмешили...а где мобилизация добровольная
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19.10.2020 16:50 Відповісти
Ага, вы еще сепаров потерпевшими сделайте и компенсацию бедолагам вместо десяточки организуйтн, уши торчат закона про амнистию впопучленцам
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19.10.2020 16:50 Відповісти
Теперь ***** посадят по решению суда?
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19.10.2020 16:51 Відповісти
Вот уж кто хуже немецких оккупантов! Даже Гитлер не додумался призывать в вермахт жителей оккупированных земель.
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19.10.2020 18:14 Відповісти
 
 