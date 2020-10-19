Через пандемію коронавірусу темп міграції в розвинені країни в першому півріччі скоротився на 46%, - звіт Організації економічного співробітництва

Кількість нових віз і дозволів на проживання в першому півріччі 2020 зменшилася на 46% порівняно з таким же періодом минулого року. У другому кварталі це скорочення досягло 72%.

Про це повідомили в пресслужбі Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), передає Цензор.НЕТ.

Так, до пандемії щорічно в країни, що входять в ОЕСР (35 розвинених країн, зокрема США, Японія, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія, Польща. - Ред.) в'їжджали щорічно понад 5 мільйонів мігрантів. На тлі пандемії 2020 року показники скоротилися, як і кількість трудових мігрантів із країн, що не входять до Євросоюзу.

"Є сильні ознаки того, що мобільність певний час не повернеться на колишній рівень. Це пов'язано зі слабким попитом на робочу силу, стійкими строгими обмеженнями на поїздки, а також широким використанням дистанційної роботи серед висококваліфікованих робітників і дистанційним навчанням студентів", - сказано в повідомленні.

Крім іншого, під час пандемії мігранти уразливі через високий ризик заразитися, погані житлові умови і бідність.

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"Значна частина прогресу за останні десятиліття в рівні зайнятості серед іммігрантів була знищена пандемією. У всіх країнах, для яких є дані, рівень безробіття іммігрантів збільшився порівняно з однолітками, які народилися в країні. Найбільший приріст іммігрантів спостерігався в Канаді, Норвегії, Іспанії, Швеції та США. У Швеції майже 60% первинного зростання безробіття припадає на іммігрантів", - сказано в повідомленні.