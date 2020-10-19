Заява СН: Представників президента і Ради в КС не допустили на засідання Суду, вимагаємо поважати права гаранта Конституції і парламенту

Сьогодні мало відбутися засідання Палати Конституційного Суду, де розглядалося питання, чи відповідає електронне декларування чиновників і посадових осіб Основному Закону конституційності статті про незаконне збагачення і іншим законам антикорупційного законодавства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Слуги народу".

"Неочікувано КСУ вирішив змінити форму провадження на письмову. Річ у тім, що за нею учасники справи не заслуховуються – судді в закритому режимі лише читають пояснення учасників процесу", - відзначили в політсилі.

Партія "Слуга народу" заявила, що Конституційний Суд грубо порушує право Президента України та Верховної Ради брати участь у конституційних процесах.

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"Не забуваймо, що в цій справі залучені Генпрокурор України, голова Верховного суду, міністр юстиції, в. о. директора НАБУ, директор НАЗК, представники Президента та ВРУ. Всі ці люди не будуть заслухані, їхня позиція судом не буде почута!" – наголосила народна депутатка від "Слуги Народу", представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря, яка разом із представником Президента в КС намагалися потрапити на засідання, щоби змінити форму провадження й подати клопотання проти такої зміни. За її словами, це резонансна справа, яка має розглядатися в усній формі.

Зазначається, що натомість повідомлення про те, що представники Президента та ВРУ перебувають у суді та хочуть потрапити на засідання, були проігноровані. Такі дії в суді пояснили нібито обмеженнями через коронавірус, проте пандемія не заважає країні працювати далі й за потреби проводити парламенту засідання.

"За законом про КС, ми маємо право брати участь у будь-якому засіданні. Тож недопуск сьогодні ми вважаємо грубим порушенням закону. І воно ставить під сумнів легітимність наступного рішення КСУ в цій справі", – зазначила нардепка Совгиря.

"Конституційний Суд України повинен поважати права президента і парламенту", - йдеться в публікації.