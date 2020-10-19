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Заява СН: Представників президента і Ради в КС не допустили на засідання Суду, вимагаємо поважати права гаранта Конституції і парламенту

Заява СН: Представників президента і Ради в КС не допустили на засідання Суду, вимагаємо поважати права гаранта Конституції і парламенту

Сьогодні мало відбутися засідання Палати Конституційного Суду, де розглядалося питання, чи відповідає електронне декларування чиновників і посадових осіб Основному Закону конституційності статті про незаконне збагачення і іншим законам антикорупційного законодавства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Слуги народу".

"Неочікувано КСУ вирішив змінити форму провадження на письмову. Річ у тім, що за нею учасники справи не заслуховуються – судді в закритому режимі лише читають пояснення учасників процесу", - відзначили в політсилі.

Партія "Слуга народу" заявила, що Конституційний Суд грубо порушує право Президента України та Верховної Ради брати участь у конституційних процесах.

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"Не забуваймо, що в цій справі залучені Генпрокурор України, голова Верховного суду, міністр юстиції, в. о. директора НАБУ, директор НАЗК, представники Президента та ВРУ. Всі ці люди не будуть заслухані, їхня позиція судом не буде почута!" – наголосила народна депутатка від "Слуги Народу", представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря, яка разом із представником Президента в КС намагалися потрапити на засідання, щоби змінити форму провадження й подати клопотання проти такої зміни. За її словами, це резонансна справа, яка має розглядатися в усній формі.

Зазначається, що натомість повідомлення про те, що представники Президента та ВРУ перебувають у суді та хочуть потрапити на засідання, були проігноровані. Такі дії в суді пояснили нібито обмеженнями через коронавірус, проте пандемія не заважає країні працювати далі й за потреби проводити парламенту засідання.

"За законом про КС, ми маємо право брати участь у будь-якому засіданні. Тож недопуск сьогодні ми вважаємо грубим порушенням закону. І воно ставить під сумнів легітимність наступного рішення КСУ в цій справі", – зазначила нардепка Совгиря.

"Конституційний Суд України повинен поважати права президента і парламенту", - йдеться в публікації.

Автор: 

КС (1427) незаконне збагачення (190) Слуга народу (2811) Совгиря Ольга (52)


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Топ коментарі
+36
Вот она -агония зежабы
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19.10.2020 17:06
+36
От ***, хто це Бубочку в правах щимить ?? А за яким Законом опрос,пліснява зелена??)))
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19.10.2020 17:07
+18
Ви дуже наївний. Все це передвиборчі викрутаси зебанди. До їх агонії дуже далеко. Скоріше Україна агонізує через такий нарід.
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19.10.2020 17:17
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Вот она -агония зежабы
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19.10.2020 17:06 Відповісти
Ви дуже наївний. Все це передвиборчі викрутаси зебанди. До їх агонії дуже далеко. Скоріше Україна агонізує через такий нарід.
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19.10.2020 17:17 Відповісти
Чергове антре блазнів з 95 кв.!!!)))
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19.10.2020 17:25 Відповісти
есть такое выражение -а зачем баян уже корове-коль на уже на минном поле????
это к тому что тут можно и пчелы против меда и унитаз сражается с лайном и так далее если В СТРАНЕ ДУРДОМ...а ПРАВО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ И ТОЛЬКО.. то страна ли у нас вообще....
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19.10.2020 19:37 Відповісти
Королівство кривих дзеркал !!!)))
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19.10.2020 20:09 Відповісти
ржака... о зелену шмарклю вытирают ноги даже судьи, а не только Запад...
Во время визита Зеленского в Турцию произошел эпизод, который несомненной войдет в историю взаимоотношений государств как пример того, чего делать нельзя. Пребывая с визитом в одной стране, официальное лицо просит главу этой страны связать его с главой третьей страны, которое на его звонки давно не отвечает.
Эрдоган по просьбе Зеленского позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо и передал трубку Зеленскому.
Мы пока не знаем о реакции Трюдо, но сам факт подобного - вопиющая безграмотность и бестактность Зеленского вполне очевидна.
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19.10.2020 19:41 Відповісти
От ***, хто це Бубочку в правах щимить ?? А за яким Законом опрос,пліснява зелена??)))
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19.10.2020 17:07 Відповісти
А в Раде только зеленые мудаки?Ты ,когда читаешь,хоть немного вдумывайся,а не сразу поносом брызгай
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19.10.2020 18:10 Відповісти
Нажаль переважна більшість,якби було навпаки ,то ніякого опроса не булоб і судді б вели себе не так борзо !!))))
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19.10.2020 18:14 Відповісти
У нас всегда было 75% Рады-мудаки.При чем одно к другому?Речь идет об отношении ВС ко ВСЕЙ Раде.Т.е.,ВС ставит себя выше исполнительной и законодательной власти,какими козлами бы они не были.А в контексте движняков Вовка прослеживается попытка узурпации власти.Пока только прощупывается такая возможность,но явно что-то намечается.А ты не проблему обсуждаешь,а вякаешь на публику с соплями "бубочка-********".А на счет "опросняка":просто вызываешь ментов и ,учитывая нарушение ст.248.ВК на этих дрыщей ОБЯЗАНЫ составить протокол.И определись уже:то у тебя "бубочка" указывает,что ВС должен делать,то ВС херит "бубочку" потому,что "бубочка" у него под каблуком.А то идиотом выглядишь
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19.10.2020 21:03 Відповісти
Ніхто його не щемить, на жаль. Це зебіли вчергове розігрують своїх виборців, хочуть показати, що вони хотіли змінити закон про незаконне збагачення, а поганий КС не зробив цього.
Коротше, спектакль для лохів.
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19.10.2020 18:20 Відповісти
Заява СН: Представників президента і Ради в КС не допустили на засідання Суду, вимагаємо поважати права гаранта Конституції і парламенту - Цензор.НЕТ 8689 https://censor.net/ua/user/470343
Схоже на циркову виставу-"Боротьба нанайських хлопчаків" !!Для 73%-вого лохторату проканає !!))))))
https://censor.net/ru/comments/locate/3225630/019214ad-dc33-7230-852a-b46fb3a6fea7ОтветитьМне нравится 4
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19.10.2020 19:27 Відповісти
100% - зелені ослики вмили копита і тепер вся відповідальність-безвідповідальність лежить на Конституційному суді.Від слова "колективна" .
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19.10.2020 20:39 Відповісти
Ну так подайте иск в Конституционный суд!
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19.10.2020 17:08 Відповісти
шо такое, у судєйско-прокурорскіх з кодлом зєльоних пройдисвітів дисонанс організувався..?
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19.10.2020 17:08 Відповісти
Был бы гарантом, пустили бы...
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19.10.2020 17:09 Відповісти
_Ваньку валяют, разыграли для лопоухих представление на тему "независимость Конституционного суда". Чтобы после после грядущих антиукраинских, по кремлёвским указаниям, решений этого суда заявлять что, мол, мы никак не можем повлиять на суд.
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19.10.2020 17:10 Відповісти
Тоже вариант. Квартальные любят цирковые представления.
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19.10.2020 17:12 Відповісти
Схоже на циркову виставу-"Боротьба нанайських хлопчаків" !!Для 73%-вого лохторату проканає !!)))
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19.10.2020 17:16 Відповісти
Я что-то не поняла, а ********** письменно изложить свои "мысли" не может? КС, конечно, еще те дышловерты, но ему же никто не запрещал обратиться к суду таким способом. Похоже, Зе-Моника ни писАть, ни пИсать не способна.
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19.10.2020 17:12 Відповісти
Подмена понятий ********* "Имеют право" они точно так же как и суд "имеет право" рассматривать без участия сторон. Это распространенная судебная практика. Пусть теперь жалуются в Спортлото
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19.10.2020 17:17 Відповісти
Услышь квартал !!!
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19.10.2020 17:38 Відповісти
Почекайте, як ділити країну на кольорові карантин ні зони і в залежності від кольору обмежувати права людей, то зелених це не турбує. А суд, до речі виконує рекомендації саме ті, які їх влада в дає іншим. Тому зелені разом з припищдентом мали б сидіти тихо і подавати приклад іншим. Тим, яких вони обмежкють у правах.
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19.10.2020 17:41 Відповісти
"Херант-пісюаніст" прогуляв курс Конституційного Права на підтанцьовках КВН в москві і демонструє світу таке дике невігластво що навіть продажним суддям в падлу поряд з ним сидіти...
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19.10.2020 17:46 Відповісти
Заява СН: Представників президента і Ради в КС не допустили на засідання Суду, вимагаємо поважати права гаранта Конституції і парламенту - Цензор.НЕТ 1217
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19.10.2020 17:53 Відповісти
Боже! Яка "трагедія"! Всраться і не жити.
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19.10.2020 18:00 Відповісти
А зачем пускать в Конституционный суд представителей того членограя, который постоянно нарушает Конституцию и клал на неё то же самое, что и на рояль?
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19.10.2020 18:11 Відповісти
було б кого поважати...
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19.10.2020 18:35 Відповісти
Вовк дал Зеленскому очередного пинка под зад.
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19.10.2020 18:38 Відповісти
Конституційний суд срав на Конституцію і закони України. Влада виростила монстра, який почав срати і на владу.
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19.10.2020 19:07 Відповісти
"Конституционный Суд Украины должен уважать права президента и парламента" - ржу немагу..... .
суддівська мафія мафію зеленопука вже відкритим текстом нахпосилає.

якщо народ не змете все це шобло, країні таки настане триндець.
на кого тоді кивати? на уродів в суддівських мантіях і на кловунів у владних кабінетах?
вони не пропадуть і не здохнуть а будуть жирувати по світу на "зароблене" і їм похеру що чекає на цю країну.
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19.10.2020 21:23 Відповісти
Будете нести ответственность за такие призывы.
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20.10.2020 01:02 Відповісти
Партия СН, давно насравшая на конституцию , призывает "уважать закон" ! Кто сказал, что зеля разучился шутить ?!
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19.10.2020 22:05 Відповісти
Уважения им захотелось..
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19.10.2020 23:04 Відповісти
Дожились! Скоро суд в Бородянці (а де то і сам не знаю) буде х... ложити на президента.
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20.10.2020 08:56 Відповісти
 
 