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Суддя, яка заборонила за позовом Медведчука книгу про Стуса, під час війни відвідувала окуповані території, - Кіпіані

Суддя, яка заборонила за позовом Медведчука книгу про Стуса, під час війни відвідувала окуповані території, - Кіпіані

Автор книги про Василя Стуса і роль Медведчука в його засудження Вахтанг Кіпіані, заявив про те, що суддя, яка своїм рішенням заборонила продаж цієї книги, неодноразово відвідувала окуповані території під час війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кіпіані написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Я цього не знав. Суддя, яка іменем України вершить кривосуддя - Марина Заставенко в час війни відвідувала окуповані території.

Далі слово Halia Chyzhyk - Рішення заборонити згадувати Медведчука в книжці Вахтанг Кіпіані про суд над Стусом ухвалила суддя з Донецька, яку в 2017 році хотіли звільнити за зв'язки з так званою "ДНР".

До переведення в Київ Марина Заставенко працювала в Червоногвардійському районному суді Макіївки Донецької області.

В 2016 році до Вищої кваліфкомісії суддів зверталась СБУ, яка вказувала на те, що у судді є майно на тимчасово окупованих територіях, вона систематично їздить туди-сюди. При цьому, суддя тривалий час не здійснювала правосуддя, бо перебувала саме на неконтрольованих Україною територіях.

ВККС спочатку відкрила дисципінарну справу, але потім відмовилась звільняти суддю Заставенко.

Навряд чи український суддя спокійно може кататись в "ДНР", не отримуючи для себе гарантії безпеки "з того боку".

Особливо зважаючи на те, як активно росіяни поповнювали обмінний фонд. Саме тому СБУ писала скарги на таких суддів до ВККС".

Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми вирішили додрукувати новий наклад, - видавництво

Суддя, яка заборонила за позовом Медведчука книгу про Стуса, під час війни відвідувала окуповані території, - Кіпіані 01

Автор: 

Кіпіані Вахтанг (39) Медведчук Віктор (1707) Стус Василь (73)


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Топ коментарі
+46
Свидетели секты "хуже не будет", вам не икается?
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19.10.2020 17:11
+42
100% судью вербанула МГБ ДНР/ФСБ.. а наша СБУ считает ворон..
и Высшую Раду Правосудия - это коррупционный гадюшник нужно разгонять, или это закончится висилицами
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19.10.2020 17:13
+38
Рыги. Опять рыги! Когда же ваши проклятые рожи исчезнут с лица Украины? Заметьте, что рыговская сволота с донецкой пропиской, как правило, в судейских мантиях, на постах прокуроров, на таможне, в налоговой, и - ожидаемо! - в кабинетах СБУ на Владимирской.
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19.10.2020 17:14
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У меня тоже там родственники. Но я почему-то их не посещаю
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19.10.2020 19:40 Відповісти
к старым родителям не поехал бы?
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20.10.2020 00:06 Відповісти
А можна дівоче прізвище судді? Підозрюю що жидівка - медведчук не подав би позов туди де суддя українець.
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19.10.2020 17:40 Відповісти
Судья жила и работала в ДНР. Mass Media obviously break the news gentely.
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19.10.2020 17:41 Відповісти
З наших судів вже весь світ рже . 30 років країна тупцює в радянсько-російському гімні і ніякі вибори не допомагають з нього вибратися і засудити цю всю рашистську наволоч при кориті , на реальні сроки за злочини проти людяності , держави і права .
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19.10.2020 17:42 Відповісти
цікаво, а хто ж бл..дь п'ять років саботував судову реформу ?
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19.10.2020 17:42 Відповісти
Суддя, яка заборонила за позовом Медведчука книгу про Стуса, під час війни відвідувала окуповані території, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 5585
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19.10.2020 17:43 Відповісти
Поэтому эта падлюка такая фиолетовая? Или от ненависти к свободной Украине?
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19.10.2020 17:53 Відповісти
Суддя, яка заборонила за позовом Медведчука книгу про Стуса, під час війни відвідувала окуповані території, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 7489
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19.10.2020 19:19 Відповісти
пока такие живи остальные не будут ничего бояться...
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19.10.2020 17:44 Відповісти
Нечувана ганьба для України і кожного справжнього українця! Це треба ж бути "судді" такою продажною курвою! Гнати треба таких гидот до московії разом із позивачами. Прийде ще час судити таких "суддів"! Вірю, прийде!
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19.10.2020 17:51 Відповісти
Нажаль таких суддів в Україні-більшість
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20.10.2020 00:04 Відповісти
"Решение запретить упоминать Медведчука в книге Вахтанг Кипиани о суде над Стасом..." А хто такий Стас?
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19.10.2020 17:53 Відповісти
Одні кроти засіли у владі. Тут буде, який небуть порядок і закон чи так і залишиться Україна колонією Москви вічно вагітна її агентурою. Доки вже цих колаборантів терпіти може вже пора їх відловлювати і садити а їх медіа рупори закрити ?
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19.10.2020 18:03 Відповісти
Для початку проголосуй на місцевих виборах за українських націоналістів.
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19.10.2020 20:29 Відповісти
https://www.president.gov.ua/documents/2282018-24678 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №228/2018 Про переведення суддів

Відповідно до підпункту 7 пункту 16і розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини третьої статті 55, частини третьої статті 82, частини шостої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пункту 11 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» постановляю:
1. Перевести суддів:
...
Червоногвардійського районного суду міста Макіївки Донецької області ЗАСТАВЕНКО Марину Олександрівну на роботу на посаді судді Дарницького районного суду міста Києва;
...
Президент України П.ПОРОШЕНКО
20 серпня 2018 року
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19.10.2020 18:07 Відповісти
Так , что у нас уже не президент Зеленский , а Дениска Пушилин , - Это какой то Позор.
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19.10.2020 18:13 Відповісти
Ручная, продажная судья Медведчука. В принципе как и все судьи в Украине.
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19.10.2020 18:21 Відповісти
"...во время войны посещала оккупированные территории...". Відповідно, до Закону "Про оборону України" стан війни визначається Верховною Радою на підставі відповідного подання президента. Може хтось підкаже, коли Мальдівський Барига вносив до ВР таке подання? І щодо відвідування окупованих територій, а що це заборонено, хіба не для цього він понавідкривав КПВВ в Станиці Луганській, Золотому, Мар'їнці, Майорському, Новотроїцькому,
Гнутовому?
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19.10.2020 18:32 Відповісти
От і прославилась даунбаська курва. Скоро вовк,ну який тіпа теж суддя,забере її до себе. Йому такі кадри дуже потрібні.
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19.10.2020 18:39 Відповісти
хай подає апеляцію!
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19.10.2020 19:06 Відповісти
Неудивительно, истец Трупачук вообще каждую неделю в бункер к *********** мотается.. А судья-дыныровка. Вот они - гниды, ментальные яйца кремлевских вошей.
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19.10.2020 19:12 Відповісти
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.10.2020 19:28 Відповісти
Тяжко країні воювати в оточенні з всіх боків. З зовні )(уйло, в середені кацапські **********.
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19.10.2020 19:31 Відповісти
Весь зашквар для зебилов в том, что мертведчук подал иск при зеленском. При порохе эта кацапская шлюха с дела ниже травы
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19.10.2020 19:43 Відповісти
Не гони,у Порошенко были все козыри в руках разобраться с Медведчуком,но он этого не сделал. Напомню тебе,что бывшие регионалы во главе с Портновым именно при правлении Порошенко начали возвращаться и хвосты поднимать. Порошенко вместо того,что бы заниматься ими,бегал за Михо по крышам.
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19.10.2020 19:53 Відповісти
Не брешіть.
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19.10.2020 21:25 Відповісти
Опровергни
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19.10.2020 21:32 Відповісти
Порошенко работал судьей?
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19.10.2020 23:42 Відповісти
Пу конечно же нет! Царь хороший,то бояре виноваты!
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20.10.2020 07:28 Відповісти
Более того, она там тайно посещала любовника!😊
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19.10.2020 20:23 Відповісти
Суддя, яка заборонила за позовом Медведчука книгу про Стуса, під час війни відвідувала окуповані території, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 1948
Оцените духовное "лицо" даунецкого животного, которое мы кормим и неплохо кормим.
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19.10.2020 21:27 Відповісти
Ларчик просто открывается...Её не трогали,поскольку её перевода добивался тогдашний президент.а ныне "закулисный Голос-За-Кадром"- Порошенко...
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19.10.2020 22:11 Відповісти
Вряд ли украинский судья спокойно может кататься в "ДНР", не получая для себя гарантии безопасности "с той стороны"

Благодаря таким судьям ДНР-вские палачи-военные преступники на воле, а наши добровольцы и военнослужащие - в тюрьмах!
С такой властью идем к гражданской войне
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19.10.2020 22:38 Відповісти
мда, эвакуировали с домбабвы почему-то в первую очередь не учителей\медиков\детей\пенсионеров, а судей, различных энерго\ресурсных воротил, властьимущих и т.п., причем - с последующим трудоустройством ... значит - кто-то их сюда тянул, старался. конечно хрен с этих учителей поимеешь бабла, а так - все "свои", "благодарные" в обязаловку наверняка.
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19.10.2020 22:39 Відповісти
Суддя, яка заборонила за позовом Медведчука книгу про Стуса, під час війни відвідувала окуповані території, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 7953Наслідки рішучих і потужних рехворм найпатріотичнішого мальдівського гИтьмана.
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19.10.2020 22:40 Відповісти
Предлагаю ТАКУЮ судью регулярно обливать фекалиями по дороге на работу.
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20.10.2020 04:38 Відповісти
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