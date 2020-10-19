Суддя, яка заборонила за позовом Медведчука книгу про Стуса, під час війни відвідувала окуповані території, - Кіпіані
Автор книги про Василя Стуса і роль Медведчука в його засудження Вахтанг Кіпіані, заявив про те, що суддя, яка своїм рішенням заборонила продаж цієї книги, неодноразово відвідувала окуповані території під час війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кіпіані написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Я цього не знав. Суддя, яка іменем України вершить кривосуддя - Марина Заставенко в час війни відвідувала окуповані території.
Далі слово Halia Chyzhyk - Рішення заборонити згадувати Медведчука в книжці Вахтанг Кіпіані про суд над Стусом ухвалила суддя з Донецька, яку в 2017 році хотіли звільнити за зв'язки з так званою "ДНР".
До переведення в Київ Марина Заставенко працювала в Червоногвардійському районному суді Макіївки Донецької області.
В 2016 році до Вищої кваліфкомісії суддів зверталась СБУ, яка вказувала на те, що у судді є майно на тимчасово окупованих територіях, вона систематично їздить туди-сюди. При цьому, суддя тривалий час не здійснювала правосуддя, бо перебувала саме на неконтрольованих Україною територіях.
ВККС спочатку відкрила дисципінарну справу, але потім відмовилась звільняти суддю Заставенко.
Навряд чи український суддя спокійно може кататись в "ДНР", не отримуючи для себе гарантії безпеки "з того боку".
Особливо зважаючи на те, як активно росіяни поповнювали обмінний фонд. Саме тому СБУ писала скарги на таких суддів до ВККС".
Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.
19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.
Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми вирішили додрукувати новий наклад, - видавництво
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Відповідно до підпункту 7 пункту 16і розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини третьої статті 55, частини третьої статті 82, частини шостої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пункту 11 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» постановляю:
1. Перевести суддів:
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Червоногвардійського районного суду міста Макіївки Донецької області ЗАСТАВЕНКО Марину Олександрівну на роботу на посаді судді Дарницького районного суду міста Києва;
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Президент України П.ПОРОШЕНКО
20 серпня 2018 року
Гнутовому?
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Оцените духовное "лицо" даунецкого животного, которое мы кормим и неплохо кормим.
Благодаря таким судьям ДНР-вские палачи-военные преступники на воле, а наши добровольцы и военнослужащие - в тюрьмах!
С такой властью идем к гражданской войне