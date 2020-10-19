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Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань

Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань

Офіс Генерального прокурора відмовився відкривати кримінальне провадження проти нардепа Деркача, якого Мінфін США назвав "агентом РФ".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявили адвокати п'ятого президента України Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань.

"Нами була отримана знакова і показова відповідь за підписом Генерального прокурора Венедіктової, якою нам повідомляється, що не буде Генеральною прокуратурою зареєстроване кримінальне провадження стосовно відомих дій пана Деркача. Про якого Міністерство фінансовій США констатувало факт, що він є багаторічним російським агентом. І стосовно якого ми подавали відповідну заяву до правоохоронних органів України про намагання втягнути Україну у вибори в США. Відповідна заява була нами подана, однак з добрими словами про верховенство права і таке інше українська влада, 100-відсотковий генеральний прокурор президента Зеленського стверджує, що цих даних недостатньо для того, щоб розпочати досудове розслідування", – говорить адвокат Ігор Головань.

За словами правозахисника, це рішення вже оскаржили в суді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У посольстві США пояснили, що буде за допомогу "агенту РФ" Деркачу: Особи, які надають матеріальну підтримку, можуть самі стати об'єктом санкцій. ВIДЕО

"Однак подвійні і потрійні стандарти сучасної української влади стосовно того, коли політичні переслідування, кримінальні провадження реєструються за просто смішними і абсолютно нікчемними підставами. А ось коли мова йде про агентів впливу і відвертих агентів держави-агресора, то тут згадується і про верховенство права, і про інші речі, які так рідко застосовуються у нас в Україні", – говорить Ігор Головань.

Адвокат Ілля Новіков також повідомив, що за інформацією з Офісу Генпрокурора Зеленський незадоволений відсутністю результатів у справах проти Порошенка і вимагає терміново "накопати" щось на лідера опозиції.

"Одночасно до нас доходить інформація, що в Офісі Генпрокурора Венедіктової відбулася нарада, і на цій нараді було оголошено, що начебто Офіс президента незадоволений тим, що Венедіктова не спромоглась поки що видати результат. І на цій нараді, якою керував від імені Ірини Венедіктової пан Панов, була доведена інформація до співробітників Офісу Генпрокурора, що вони зобов’язані в найкоротший термін будь-якою ціною, у будь-який спосіб видати щось, якесь нове обвинувачення по Порошенку", – повідомив Новіков.

"Ми бачимо, що одночасно справа по Андрію Деркачу, який за інформацією з дуже надійних джерел, за інформацією зі Сполучених Штатів Америки, від офіційних агентств є людиною, яка працює на іншу державу, яка відповідно являється агентом – проти нього не реєструється кримінальне провадження. І одночасно від співробітників Офісу Генпрокурора вимагають, щоб вони шукали щось – ми маємо на увазі кримінальне провадження – по п’ятому Президенту Порошенку. Це очевидно пов’язано", – переконаний Ілля Новіков.

За словами Голованя, Офіс Генпрокурора "зараз відпрацьовує найнікчемніші пасквілі проти опозиції, проти п’ятого Президента Петра Порошенка, а серйозні відомості, серйозну інформацію, яка надходить з Мінфіну США стосовно таких персонажів, як Деркач, вони не хочуть бачити і не хочуть на них реагувати".

Також читайте: Спецоперацією "плівки Деркача" керує особисто Путін, - The Washington Post із посиланням на секретний звіт ЦРУ

Нагадаємо, в серпні 2020 року, глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувається процес дискредитації кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Раніше США ввели санкції проти українського нардепа Деркача, назвавши його "російським агентом". У відповідь Деркач заявив: "Введення проти мене санкцій з боку США - це реакція на майбутню пресконференцію".

Автор: 

Деркач Андрій (151) Новіков (166) Головань Ігор (113) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+33
Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 4210
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19.10.2020 17:25
+30
У Украины есть. А у лакеев патологического вруна нет и быть не может. Ворон ворону ....

Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 2255
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19.10.2020 17:28
+27
Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 8465
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19.10.2020 17:23
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П-ц стране.
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19.10.2020 17:21 Відповісти
С чего? И не такое переживали. П-ц зелеублюдкам-это да.
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19.10.2020 17:35 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет.
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19.10.2020 17:23 Відповісти
Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 8465
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19.10.2020 17:23 Відповісти
Какие претензии к Деркачу? У Украины? А минфин США может ляпать, что хочет.....
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19.10.2020 17:24 Відповісти
Так а кто прослушивал Президента Украины, и каким образом, это не преступление?
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19.10.2020 17:26 Відповісти
В мозгах зебилов кража конфиденциальных записей президента из архивов ОПУ или СБУ -- это не государственное преступление, это так -- как мелочь по карманам тырить. Мораль уродов.
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19.10.2020 17:30 Відповісти
А помните запись из кабинета Гончарука, что тот в экономике профан, а у преза туман в голове, и ведь тишина, никому не надо, а ведь правду сказал...
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19.10.2020 17:32 Відповісти
И "величайший"помнится даже срок в две недели давал и под личный контроль брал. Но как взял, так и вернул его обратно. Как, кстати, и "с пленками Деркача". А потом еще и типа "искренне" удивляется пистонам от послов G7 и США.
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19.10.2020 17:36 Відповісти
И с вагнеровцами тишина...
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19.10.2020 17:37 Відповісти
Вам умиляться от сша ещё не надоело?
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19.10.2020 17:41 Відповісти
Не остогидло дупу рвати за кремлівського недопалка ,та його зеленого посіпаку !!!)))
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19.10.2020 17:52 Відповісти
Но не от вашей же засрашки умиляться. Жопу сначала отмойте.
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19.10.2020 18:00 Відповісти
🐏🐑🤢🤡💩🎪73 % такие же враги , как и Зе ублюдки
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19.10.2020 18:04 Відповісти
Навіть гірше , якби не було 73%-вого лохтората ,то не булоб зеленої плісняви при владі !!)))
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19.10.2020 18:44 Відповісти
У Украины есть. А у лакеев патологического вруна нет и быть не может. Ворон ворону ....

Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 2255
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19.10.2020 17:28 Відповісти
Вчера сам видел брехню на дороге Полтава-Кременчуг.
Эту трассу на 95% капитально отремонтировали при Порохе.
Полтора года назад работы были приостановлены.
Щас оставшиеся несколько км таки ремонтируют.
И внимание!!!! Установлен бигборд, шо это большая стройка бубачки.
Козел сраный.
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19.10.2020 17:55 Відповісти
Володимир Зеленський. «Повне зібрання обіцянок. У 55 томах».
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19.10.2020 19:05 Відповісти
Ну да. Гэбня ж - это твои родные братухи, какие у тебя к ним могут быть претензии.
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19.10.2020 17:29 Відповісти
Ты путаешь Человека с руснявой зверушкой. Это тебе необходимо облизывать гэбню, ты же русский.
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19.10.2020 17:55 Відповісти
Швидше за все зросійщений мокша,або удмурт !!!))))
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19.10.2020 17:59 Відповісти
До деркача немає претензій, окрім його ВИСЛОВЛЮВАНЬ та ДІЙ не на користь України (я дуже ввічливо сказав).

Ви погугліть і все зрозумієте.

Якщо, ви не пулерівська собака, то вам відкриються очі.
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19.10.2020 17:34 Відповісти
Рашкотварь, вон отсюда
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19.10.2020 21:37 Відповісти
Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 4210
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19.10.2020 17:25 Відповісти
Подарите Бенядиктовой очки или подзорную трубу, чтоб она увидела . Ну, или карманы ей зашейте, чтоб ничего от хозяев зрению не мешало.
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19.10.2020 17:25 Відповісти
Ваші побажання нездійснені!
Кармани неміряні, очі заліплені зеленими бумазейками в десятки (а иоже) сотні шарів.
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19.10.2020 17:37 Відповісти
Похоже, на то, что власть Украины пробила дно. Если народ не поднимется и не вздернет этих циничных сволочей, окопавшихся на Банковой, страна будет потеряна.
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19.10.2020 17:25 Відповісти
Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 7655
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19.10.2020 17:27 Відповісти
Деркач ты? Лизни под хвост медведчука и успокойся.
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19.10.2020 17:30 Відповісти
Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 4204
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19.10.2020 17:33 Відповісти
Виродок, затисни собі яйця в дверях для імітації вигаданого виття, а то один сморід і той від тебе.
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19.10.2020 17:55 Відповісти
деятельность агента кгб рф расследовать не будут.
все, что надо знать о власти зеленского.
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19.10.2020 17:30 Відповісти
Вийдуть же на себе. Плівки ж анонсував сам зелений бубочка, на прес- конференції.
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19.10.2020 18:04 Відповісти
https://comments.ua/blog/protiv-poroshenko-i-baydena-byla-zadeystvovana-specoperaciya-rukovodimaya-iz-rossii-81.html Pavlo Nuss: Против Порошенко и Байдена была задействована спецоперация, руководимая из России

Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 6254
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19.10.2020 17:31 Відповісти
Понятное дело, что Ермак с ЗЕлей помалкивать будут.
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19.10.2020 17:34 Відповісти
твоя параша нікого тут не цікавить.
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19.10.2020 17:38 Відповісти
Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 3272
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19.10.2020 17:49 Відповісти
Стоят 2 стула на одном пики точенные на другом херы дроченные! На какой сам сядешь на какой мать посадишь? Это такую арихметику в ваших Лугандонский школах преподают?
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19.10.2020 17:58 Відповісти
он умрєт стоя, біля стільця з піками, дважди
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19.10.2020 17:59 Відповісти
А куда венедиктова лыжи вострит после своей деятельности,интересно? В Сочи?
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19.10.2020 17:33 Відповісти
потриндіть про Пороха та реформу судів.
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19.10.2020 17:35 Відповісти
Не провакуй,Сашко !!))
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19.10.2020 17:39 Відповісти
Я не провокую
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19.10.2020 18:07 Відповісти
Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 4107
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19.10.2020 18:05 Відповісти
гниды украинские друг друга покрывают, Петлюра был прав
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19.10.2020 17:36 Відповісти
Зебилячего агента дыркача низя.
як зебилы тоді мзду від окупантів будуть брать на 738ю серію сватов.
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19.10.2020 17:39 Відповісти
зеЛеные мрази!
это же не против Пороха 100 дел открывать!
а тут против кацапской мрази нужно - тут незя!кацапия в обиде будет
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19.10.2020 17:42 Відповісти
Не ОП, а "Офис Генерального прокурора отказался открывать уголовное производство против нардепа Деркача"

Источник: https://censor.net/ru/n3225634
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19.10.2020 17:45 Відповісти
Алла, я на спор в апелляции "отмазал" в рамках действующего законодательства от трех эпизодов разбоя ( ч.2. ст 187 УК Украины). Девченка прокурор плакала. На улице переговорили, подай кассацию, я вмешиваться не буду. "Дырку" в защите показал. Доработали. Получил 6,5 лет. Все.
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19.10.2020 17:58 Відповісти
Це вже інше питання. Претензія до ОГПу правильна.
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19.10.2020 18:18 Відповісти
Ок.
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19.10.2020 19:54 Відповісти
Поки що так працює.
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19.10.2020 17:45 Відповісти
Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 6683
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19.10.2020 17:58 Відповісти
Травень 14-го.
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19.10.2020 18:43 Відповісти
- В.А., а Ви чули такий вислів: «Історія спочатку, виступає у вигляді трагедії, а повторюється - у вигляді фарсу…»?...
- Ну, и какое отношение это выражение имеет ко мне?
- Саме пряме… Якщо епоха Януковича іменується «епохою кривавого Майдану», то ваша - «епохою блазенького балагану…».
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19.10.2020 18:01 Відповісти
у Деркача шість ходок до Ради ! він депутат " в законі " ! дякую вам земляки з Глухова , такого лайна як наш депутат треба ще пошукати !
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19.10.2020 17:43 Відповісти
Глуховчани виявилися глухі. І область Сумненька і район Глухенький, залишилося лише одне село Веселе.
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19.10.2020 18:11 Відповісти
більшість глухівчан звичайна вата . тож я не здивуюсь якщо вони в сьоме виберуть Деркача ,а 25 жовтня наш край .
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19.10.2020 18:16 Відповісти
А в Шалигіно, мабуть, поголовно.
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19.10.2020 18:25 Відповісти
Андрєя Дєркачя ********** не тільки в Глухові. поряд є Кролевець. після ліквідації району, а потім автостанції в колишньому райцентрі, спроби закрити залізничний вокзал, перед тим лікарні, населенню урвався терпець і схоже, що на виборах переможе знатний ригоанал
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19.10.2020 19:07 Відповісти
Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 8902Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 2256
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19.10.2020 17:46 Відповісти
Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 2740
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19.10.2020 17:51 Відповісти
Петро передал пленки Луценку, тот Джулиани, а Джулиани Деркачу! Кто из них агент?
Пускай адвокаты радуются, что прокуратура молчит, а у Петра будет лишний день на свободе!
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19.10.2020 17:57 Відповісти
А Деркач передал Петру
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19.10.2020 18:04 Відповісти
О каг!!!

У США есть основания вводить против Деркача санкции, а у ЗЕленого правосудия нет оснований для расследования.

Помнится ЗЕ говорил про невмешательство в выборы США...
А укрывательство преступника, который вмешивался в выборы США - это соучастие.
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19.10.2020 17:59 Відповісти
Но тут вступился за него
Ответственный по группе.
Сказал он тихо, делово -
Такого не обшаришь:
Мол, вы не трогайте его
(Мол, кроме водки - ничего) -
Проверенный, наш товарищ!
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19.10.2020 18:01 Відповісти
Питання. Чи буде агент спецслужб росії Венедіктова, (назначена агентом спецслужб росії Єрмаком) ,відкривати кримінальне провадження проти агента спецслужб росії Деркача.
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19.10.2020 18:03 Відповісти
Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 3364
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19.10.2020 18:10 Відповісти
А где снесуны? "Если шо мы его снесем" и в лужу бульк.
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19.10.2020 18:33 Відповісти
Тут подробно про эту нечисть. Зеля тупо выгораживает своих.
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
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19.10.2020 18:41 Відповісти
Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 2970
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19.10.2020 18:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dVAk7w6EfwA

.
.
.
. .. . . . . . . . -
Это пиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииипец !! .
.
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19.10.2020 19:03 Відповісти
Ну кто б сомневался как это Венедиктова своему глаз выколет
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19.10.2020 19:33 Відповісти
Офис Генпрокурора работает в интересах РФ и агентуры кремля,если отказался вести расследование! Это все что нужно знать об ОФисе Генпрокурора ставлеников Ермака ФСБ.
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19.10.2020 20:34 Відповісти
Зе-уринизация.
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20.10.2020 11:18 Відповісти
 
 