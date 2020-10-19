Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань

Офіс Генерального прокурора відмовився відкривати кримінальне провадження проти нардепа Деркача, якого Мінфін США назвав "агентом РФ".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявили адвокати п'ятого президента України Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань.

"Нами була отримана знакова і показова відповідь за підписом Генерального прокурора Венедіктової, якою нам повідомляється, що не буде Генеральною прокуратурою зареєстроване кримінальне провадження стосовно відомих дій пана Деркача. Про якого Міністерство фінансовій США констатувало факт, що він є багаторічним російським агентом. І стосовно якого ми подавали відповідну заяву до правоохоронних органів України про намагання втягнути Україну у вибори в США. Відповідна заява була нами подана, однак з добрими словами про верховенство права і таке інше українська влада, 100-відсотковий генеральний прокурор президента Зеленського стверджує, що цих даних недостатньо для того, щоб розпочати досудове розслідування", – говорить адвокат Ігор Головань.

За словами правозахисника, це рішення вже оскаржили в суді.

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"Однак подвійні і потрійні стандарти сучасної української влади стосовно того, коли політичні переслідування, кримінальні провадження реєструються за просто смішними і абсолютно нікчемними підставами. А ось коли мова йде про агентів впливу і відвертих агентів держави-агресора, то тут згадується і про верховенство права, і про інші речі, які так рідко застосовуються у нас в Україні", – говорить Ігор Головань.

Адвокат Ілля Новіков також повідомив, що за інформацією з Офісу Генпрокурора Зеленський незадоволений відсутністю результатів у справах проти Порошенка і вимагає терміново "накопати" щось на лідера опозиції.

"Одночасно до нас доходить інформація, що в Офісі Генпрокурора Венедіктової відбулася нарада, і на цій нараді було оголошено, що начебто Офіс президента незадоволений тим, що Венедіктова не спромоглась поки що видати результат. І на цій нараді, якою керував від імені Ірини Венедіктової пан Панов, була доведена інформація до співробітників Офісу Генпрокурора, що вони зобов’язані в найкоротший термін будь-якою ціною, у будь-який спосіб видати щось, якесь нове обвинувачення по Порошенку", – повідомив Новіков.

"Ми бачимо, що одночасно справа по Андрію Деркачу, який за інформацією з дуже надійних джерел, за інформацією зі Сполучених Штатів Америки, від офіційних агентств є людиною, яка працює на іншу державу, яка відповідно являється агентом – проти нього не реєструється кримінальне провадження. І одночасно від співробітників Офісу Генпрокурора вимагають, щоб вони шукали щось – ми маємо на увазі кримінальне провадження – по п’ятому Президенту Порошенку. Це очевидно пов’язано", – переконаний Ілля Новіков.

За словами Голованя, Офіс Генпрокурора "зараз відпрацьовує найнікчемніші пасквілі проти опозиції, проти п’ятого Президента Петра Порошенка, а серйозні відомості, серйозну інформацію, яка надходить з Мінфіну США стосовно таких персонажів, як Деркач, вони не хочуть бачити і не хочуть на них реагувати".

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Нагадаємо, в серпні 2020 року, глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувається процес дискредитації кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Раніше США ввели санкції проти українського нардепа Деркача, назвавши його "російським агентом". У відповідь Деркач заявив: "Введення проти мене санкцій з боку США - це реакція на майбутню пресконференцію".