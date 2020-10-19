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Новини Коронавірус і карантин
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Чернівці, які потрапили в "червону зону", вирішили не закривати дитсадки на карантин

Чернівці, які потрапили в

На засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради прийняли рішення відновити роботу дитячих садочків, які закрилися у понеділок, 19 жовтня, через потрапляння міста до "червоної зони" карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні в нас не відкрилися дитячі садочки. Позиція управління освіти - є вимога Державної комісії з ТЕБ та НС, проте немає іншого рішення з боку органу місцевого самоврядування. Відповідно, пропоную, врахувати пропозицію голови профільного комітету Верховної Ради Сергія Бабака. За його словами, навіть за найгіршого сценарію, закривати дитячі садочки та молодші класи школи не варто", - заявив під час засідання виконкому секретар в.о. мера Чернівців, секретар міськради Василь Продан.

Члени виконкому проголосували за те, аби дозволити роботу дитячих садочків за умов заповненості дошкільних закладів дітьми не більше ніж на 60%.

Дитячі садочки у Чернівцях можуть відкритися вже від завтра, 20 жовтня.

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Нагадаємо, Державна комісія ТЕБ та НС оновила епідемічне зонування. До червоного рівня епідемічної небезпеки потрапило 9 обласних центрів, серед яких і Чернівці.

Чиновники на Буковині рекомендували усім закладам освіти в регіонах червоної зони обмежити відвідування, а школам - або перейти на дистанційну форму навчання, або розпочати канікули з 19 до 30 жовтня.

У Чернівецькій області зафіксували 17 866 випадків COVID-19. Із них 9 414 пацієнтів одужали, 415 людей померли.

В Україні станом на 19 жовтня лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу – 4 766.

Автор: 

карантин (18172) Чернівці (561) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Цел діти їх виборців. Цим усе сказано.
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19.10.2020 17:45 Відповісти
Я может что-то не понял, но Ляшко сказал, что при любой ситуации детсады и начальные три класса школы не будут закрывать.
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19.10.2020 17:58 Відповісти
Смысл закрывать на карантин? Ковид - это надолго, так что надо учиться с ним жить и не болеть
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19.10.2020 18:57 Відповісти
ты дебил? не болеть от человека не зависит
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19.10.2020 19:09 Відповісти
COVID19 по вашему домашнее животное что нужно учиться с ним жить? А главное нужно учиться не болеть... Это вообще 5 баллов, то есть все кто умер от каких либо болезней просто плохо учились на болеть...
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19.10.2020 22:13 Відповісти
https://kriminal.tv/news/likar_komarovskij_rozpoviv_jak_provesti_test_na_koronavirus_samostijno_video.html Лікар Комаровський розповів, як провести "тест" на коронавірус самостійно (відео)
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19.10.2020 21:04 Відповісти
 
 