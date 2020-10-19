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Після вбивства вчителя під Парижем поліція у Франції провела масові обшуки у ймовірних ісламістських радикалів

Після вбивства вчителя під Парижем поліція у Франції провела масові обшуки у ймовірних ісламістських радикалів

У Франції поліція провела масові обшуки у ймовірних прихильників ісламського радикалізму. Також буде розглянута діяльність різних мусульманських організацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.

Правоохоронні органи провели обшуки в осіб, які в інтернеті висловилися на підтримку чеченця, який убив в п'ятницю вчителя під Парижем за показ дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo.

Також поліція розслідує діяльність 51 мусульманської організації і якщо в їхніх діях будуть виявлені ознаки екстремізму, вони будуть закриті. Серед них асоціація "Колектив проти ісламофобії", який, на думку влади, займається пропагандою непокори французькій державі.

Читайте також: Чеченцю з Москви, який убив викладача поблизу Парижу, було надано притулок, - прокуратура

В уряді зазначили, що обшуки у можливих ісламських радикалів триватимуть протягом тижня.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ісламісти "не спатимуть спокійно" у Франції.

Нагадаємо, вбивство сталося в місті Конфлан-Сент-Оноріон.

Нападником був 18-річний чеченець, який народився в Москві. Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу. Його застрелив один із співробітників поліції.

Автор: 

іслам (41) обшук (1971) вбивство (3083) Франція (3052) екстремізм (75)


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Топ коментарі
+8
Джихад это суть Ислама. Так что не морочь голову. Джихад, согласно Корану, закончиться только тогда когда вся земля (планета) станет "дар аль ислам" - землей Аллаха и все неверные уверуют в Аллаха, а те кто не уверуют будут все окончательно истреблены во славу его. Вы дикари. А по сему три варианта: 1) деисламизация (забирать детей у исламских фанатиков и воспитывать и обучать (просвещение) как нормальных (не агрессивных) людей; 2) изоляция (что приведет к самоистреблению); 3) подсунуть исламистам пророка который напишет что то вроде "Нового Завета" и провозгласит "новую эру ислама" как гуманистической религии. Есть еще и 4 пункт, но вам это не понравится - уничтожать как бешенных шакалов.
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19.10.2020 18:45
+6
а как к таким карикатурам относитесь?
Після вбивства вчителя під Парижем поліція у Франції провела масові обшуки у ймовірних ісламістських радикалів - Цензор.НЕТ 9250
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19.10.2020 18:13
+6
А чего ж ваши "правоверные братья" не зовут вас в Катар или в Арабские эмираты где славят пророка с утра до вечера? А если и приедете туда то никогда будете депортированы. Чего ви претесь как саранча в земли неверных? У вас валом исторических территорий. Но вот строить и создавать вы не в состоянии... Дикари.
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19.10.2020 18:22
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Дрючба Хфранции и РФии как никогда сильна...
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19.10.2020 17:40 Відповісти
Політкоректність - вона така підступна...
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19.10.2020 17:40 Відповісти
Ужос!
Після вбивства вчителя під Парижем поліція у Франції провела масові обшуки у ймовірних ісламістських радикалів - Цензор.НЕТ 9311
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19.10.2020 19:12 Відповісти
А всі білі там сидять тихо,як руді миші.Вулиці порожні,вітрини цілі,авта не палають.
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19.10.2020 22:34 Відповісти
Їх десятки тисяч там.
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19.10.2020 17:49 Відповісти
Так сложилось исторически.
Алжир, Сирия, Марокко и тд - множество колоний и как результат, множество арабов во Франции.
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19.10.2020 17:55 Відповісти
карма!
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19.10.2020 18:04 Відповісти
Человек создал монстра.
Монстр убил человека.
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19.10.2020 18:06 Відповісти
Ви їшь чьйо кацапстан згадайте і мечеті на маць-квє.
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19.10.2020 22:35 Відповісти
Один идиот считал что карикатуры на религиозные темы это хорошо и правильно.
Другой идиот решил что карикатуры на религиозную тему, это повод отрезать голову.
Но в итоге, двумя идиотами стало меньше...
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19.10.2020 17:51 Відповісти
а ты за кого?
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19.10.2020 23:06 Відповісти
Я упомянул двух идиотов, разве ответ не очевиден?
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19.10.2020 23:38 Відповісти
сейчас Чеченцы получившие убежище в Франции наверное говорят огромное спасибо своему соплеменнику отрезавшему голову...
помимо этой головы чеченцы во Франции участвовали во множествах разборках - как благоугодных так и криминальных..
их заметили наконец то - теперь им дорога назад домой, в горы..
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19.10.2020 17:55 Відповісти
в горы они хер поедут , в горах уже давно не живут , а с большой вероятностю часть поедет к нам , у нас чурок и воров нельзя даже арестовать за любое преступление
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19.10.2020 21:53 Відповісти
он и говорит - к вам, в кацапию
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19.10.2020 23:07 Відповісти
Попробуй їх виперти.Вони ж не дурні,а якщо й так,то не настільки.
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19.10.2020 22:36 Відповісти
Спочатку Франція хотіла "придбати нові землі" - як ото москалі.. А тепер що, маєте???
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19.10.2020 17:58 Відповісти
а тепер кацапи придбали нові землі у хранції
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19.10.2020 18:04 Відповісти
Рубка головы должна стать уроком для кафиров. Это должно быть назиданием для них. Многие ли теперь осмелятся оскорблять нашего Пророка, да благословит Его Аллах и приветствует!? А бороться с исламом куффары всегда найдут и без этого случая причину.
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19.10.2020 17:58 Відповісти
Было бы правильно, оставить вас с вашими верблюдами.
Это был бы хороший урок для вас.
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19.10.2020 18:07 Відповісти
Оккупанты сами не хотят уходить с земель мусульман. Предпочитая выбрасывать триллионы долларов за десятилетие на войну и содержание марионеточных режимов, лишь бы мусульмане не жили по шариату. Но безопасности для них уже нет и в их домах
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19.10.2020 18:20 Відповісти
Из Норвегии удобней демагогию про "оккупантов" разводить?
Или там поприятней растить семью чем в "оккупированном" Иране, Ираке, Афганистане?
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19.10.2020 18:24 Відповісти
Многие мусульманские семьи из Европы добровольно приехали в Ракку и Мосул, чтоб жить не по выдуманным законам. Но коалиция предпочла превратить эти города в руины, изгнав миллионы людей из их домов и закрыв семьи переселенцев в концлагерях у курдских коммунистов
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19.10.2020 18:33 Відповісти
Сбрось ссылочку, где Пророк Мухаммед, одобряет то, что творят террористы ИГИЛ!
И странно получается: ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, живут по "выдуманным" законам и дела там идут весьма неплохо.
А вот у вас все не так и виноваты окружающие!
Может, что то не так с тем, как вы трактуете эти самые законы, если против вас, сообща действуют даже евреи с мусульманами (Турция и Израиль)?
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19.10.2020 18:43 Відповісти
Странный вопрос. За оскорбление посланника Аллаха саляфы просто убивали на месте. И свергать власть правящих по выдуманным законам тиранов, будь то националисты Турции или монархи Залива - это его приказ. И кто сотрудничает с кафирами, тот сам является одним из них. Сражаться с теми, кто захватывает земли мусульман и покушается на их кровь, честь и имущество - является обязанностью. А истина там, куда летят стрелы кафиров и вероотступников - и это мы знаем от саляфов.
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19.10.2020 18:54 Відповісти
Ну так если Аллах приказал свергать тиранов, правящих по надуманным законам, то не обессудь!
Дело в том, что "тиранов" (и боле того, их подданных) в Европе, США и на Ближнем Востоке, вполне устраивает жизнь по этим "надуманным законам"!
А поскольку, вы не первые, кто возомнил себя истинной в первой инстанции и противопоставил себя всему человечеству, то и опыт у "тиранов" имеется.
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19.10.2020 19:09 Відповісти
Обязанностью мусульман является отвоевывание своих земель, а не захват чужих. Кто правит на землях мусульман не по шариату - тот тиран и должен быть свергнут. Кто помогает крестоносцам в их сколь беспощадной, сколь и бессмысленной войне против мусульман - тот выводит себя из религии. Тагут, в отличие от шариата, не имеет твердой опоры, кроме своих спонсоров из числа крестоносцев и иудеев, и падает от малейшей нестабильности - очередь придет и за монархиями Залива. И там, как и во многих других странах, братья откроют фронт, и неважно, будет ли победа - ведь война только начинается.
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19.10.2020 19:37 Відповісти
Rijal , ты вижу неплохо линию муслов гнеш , и книжки ихние читал ( но не все ) , а как тогда зинданы оправдаешь , и бесчинства на чужих землях ? понимаю ни как
крестоносцы ( дай им приказ или волю ) выбют всех не белых без особых усилий , если церемонится не будут
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19.10.2020 22:02 Відповісти
Які в дупу "ваші землі"? Іспанські?
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19.10.2020 22:38 Відповісти
Сбрось ссилочку. де Христос "одобряєт" то, що творять християни в Іраку, Афганістані, Сирії... Ти приводиш приклад Еміратів Саудитів, Катарців -- там живуть добре, бо там американські бази, а нищета там, де російські бази і кремлівські ставленики.
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19.10.2020 18:54 Відповісти
Пожалуйста: "не мир я вам принес но меч"
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19.10.2020 23:10 Відповісти
Хіба Турція -- це мусульмани? Вони майже всі суніти, прапор у них комуністичний, дружина має бути одна і з паспортом, бо такі правила їм встановили радянські большевики взамін на допомогу прогнати греків.
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19.10.2020 19:46 Відповісти
Большевики Туреччину не загарбували.Сунніти-теж мусульмани.
Червоний колір турецького прапора веде початок від https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D1%96%D0%B1%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1&action=edit&redlink=1 Умара , правителя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%82 Арабського халіфату в https://uk.wikipedia.org/wiki/634 634 -https://uk.wikipedia.org/wiki/644 644 рр. і завойовника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Палестини , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Єгипту і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F Месопотамії . У XIV ст. червоний колір став кольором https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Османської імперії . Півмісяць із зіркою - символ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC ісламу .
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19.10.2020 22:41 Відповісти
Кремелевский пропагандончик - зачем ты прячешься по женским украинским именем?
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19.10.2020 23:11 Відповісти
Там поприятнєй сім'ю растить і українцям.
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19.10.2020 18:46 Відповісти
Но я при этом, не учу Европу, как надо вести свои дела!
Есть знаете ли разница!
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19.10.2020 18:51 Відповісти
Цей хлопець не вчив нікого, він просто ціною свого життя захистив свою честь.
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19.10.2020 18:56 Відповісти
Мав би честь--сидів би вдома.
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19.10.2020 22:43 Відповісти
Защитил свою честь отрезав постороннему человеку голову? Что ты за маньячка?
(хотя понятно что гэбнявый пропагандончик, маскирущийся под украинским женским именем)
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19.10.2020 23:13 Відповісти
Кстати, только две категории людей, проклинают США и Европу и при этом не гнушаются там жить!
Это кацапы и радикалы-исламисты!
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19.10.2020 18:54 Відповісти
Це було б щастя для них, щоб християни дали їм спокій, і їхнім верблюдам, і нафті з газом. Та не лізли до них з війнами і своїми порядками. А поліції Франції не завадило б зробити обшуки по школах і вилучити ті злощасні і злочинні журнали з ************ карикатурами.
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19.10.2020 18:44 Відповісти
Кому тогда эти верблюдопасы будут нефть и газ продавать?
Думаешь они хотя бы сами в состоянии ее добывать? Или думаешь они ее сами разведали? А не американские и английские компании
Полиции Франции не помешало бы выслать это стадо в полном составе назад пасти верблюдов и баранов
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19.10.2020 23:16 Відповісти
а как к таким карикатурам относитесь?
Після вбивства вчителя під Парижем поліція у Франції провела масові обшуки у ймовірних ісламістських радикалів - Цензор.НЕТ 9250
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19.10.2020 18:13 Відповісти
одобряем
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19.10.2020 23:14 Відповісти
А чего ж ваши "правоверные братья" не зовут вас в Катар или в Арабские эмираты где славят пророка с утра до вечера? А если и приедете туда то никогда будете депортированы. Чего ви претесь как саранча в земли неверных? У вас валом исторических территорий. Но вот строить и создавать вы не в состоянии... Дикари.
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19.10.2020 18:22 Відповісти
Так они сами, своими руками, войсками и авиацией закрыли нам двери хиджры. Но тем самым открыли двери Джихада уже на своей земле
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19.10.2020 18:28 Відповісти
Джихад это суть Ислама. Так что не морочь голову. Джихад, согласно Корану, закончиться только тогда когда вся земля (планета) станет "дар аль ислам" - землей Аллаха и все неверные уверуют в Аллаха, а те кто не уверуют будут все окончательно истреблены во славу его. Вы дикари. А по сему три варианта: 1) деисламизация (забирать детей у исламских фанатиков и воспитывать и обучать (просвещение) как нормальных (не агрессивных) людей; 2) изоляция (что приведет к самоистреблению); 3) подсунуть исламистам пророка который напишет что то вроде "Нового Завета" и провозгласит "новую эру ислама" как гуманистической религии. Есть еще и 4 пункт, но вам это не понравится - уничтожать как бешенных шакалов.
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19.10.2020 18:45 Відповісти
Эта война не закончится до прихода Даджаля. Ресурсы и дальше будут проваливаться как в песок, и только ради того, чтоб и дальше не чувствовать себя в безопасности в своих же домах. Война с ветряными мельницами - это так приятно. Только так оно не работает - победы не будет, а для мусульман шахада это уже величайшая награда.
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19.10.2020 19:03 Відповісти
Як би там не було, а один іспанець сказав: "Якби мусульмани були між собою дружніми, то ніхто не посмів би на них нападати..."
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19.10.2020 19:12 Відповісти
какую еще фигню тебе в МГИМО рассказывали?
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19.10.2020 23:17 Відповісти
"Медийные ресурсы ИГИЛ распространяют среди сторонников такой посыл: "Если правоохранительные органы страны закрывают перед вами двери хиджры, откройте перед ними двери джихада". Именно на базе такой технологии формируется так называемый малобюджетный террор, эффекты которого в полной мере испытали на себе европейские государства." А вот распространение этого посыла началось после того как игиловцам не удалось создать исламский халифат в Сири и Афганистане, что сопровождалось террором, уничтожением культурных ценностей человеческой цивилизации. Теперь, да!, игиловцам остается только пакостить дома. Но тут их сначала будут истреблять индивидуально. Как того дурачка который отрезал голову учителю, а потом возьмутся за вас системно. Ви не ветрянные мельницы а европейцы не Дон Кихоты! Те кто будет больше учится станут людьми. а те кто будет больше молится станут нищими и злыми террористами и последних станут уничтожать массово. Вот и выбирайте.
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19.10.2020 19:17 Відповісти
Якщо розгрібати релігійні цінності, то мусульмани не такі вже загрозливі, як євреї, бо в їхньому Талмуді написано, що люди на Землі лише вони -- іудеї, інші жителі просто тварини, і їхнє майно і вони самі є ЗДОБИЧ, бо іудеї -- Богом вибраний народ.
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19.10.2020 19:29 Відповісти
Дивно таке читати від жінки. Згідно ісламу у жінки не має душі. Зовсім. Це річ. Яку можна продати, купити, обміняти на іншу річ, зламати, знищити і викинути на смітник. Жінка в ісламі отримує дуже слабкий звязок з богом лише через душу народженого нею сина і повинна всіляко задовольняти вищу істоту - чоловіка... Якщо християнство дарувало душу жінці в 13 столітті то іслам досі не дорозвинувся навіть до цієї стадії...
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19.10.2020 20:23 Відповісти
это не женщина, это кремлевский пропагандончик
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19.10.2020 23:18 Відповісти
кстати да, в исламе бы этой бабе голову отрезали за такие речи на раз-два.
минимум забили бы камнями
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19.10.2020 23:19 Відповісти
"Нє страшно. Главноє, чьтоби чєсть сємьї нє пастрадала" (с)

Після вбивства вчителя під Парижем поліція у Франції провела масові обшуки у ймовірних ісламістських радикалів - Цензор.НЕТ 8345
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19.10.2020 23:38 Відповісти
Как умно было отбирать у мусульман их земли и уничтожать их имущество бомбами - чтобы потом трястись у себя дома, после наплыва миллионов беженцев. Те, кто уверовали, продали свои души в обмен на рай, а те, кто слаб иманом, потерпят великий убыток в последней жизни. Выбор за ними - религия или мирские блага.
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19.10.2020 19:41 Відповісти
Какие "земли" Вы имеете в виду? Сегодня ислам исповедуют 1,8 миллиарда жителей планеты в 125 странах. Из них в 28 странах ислам является государственной религией, то есть там живут по законам шариата. И там почему то нет науки и делать автомобили, оружие, предметы обихода (телевизоры, мобилки и т.п.) там не получается. А вот владеть и пользоваться очень хочется... И вот тогда дремучие мусульмане начинают торговать наркотой. И получают за это по голове... С детства мозги мусульман забиваются молитвами и кучей ритуалов обязательных к выполнению. Чего стоит только правило "правой руки"! Левая "нечистая" и ней нельзя делать массу вещей и даже касаться ряда предметов! И результат просто "великолепный" - средний IQ мусульманина составляет 85, что на 15 единиц ниже такого же белого человека не исповедующего ислам, при том что о средний !Q японцев 115. Вы дремучие и не далеко ушли от негров американских гетто - у тех 75-80 норма. И вы хотите "завоевать умы" более умного человечества? Какое имущество у вас отобрали? Любимую овцу? Разваливающуюся саклю? Песок пустыни или камни Кандагара?
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19.10.2020 20:09 Відповісти
почему муслы не едут в мусульманские страны , правильно - места нет
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19.10.2020 22:07 Відповісти
Рубка головы должна стать уроком для кафиров

***********
"За отлічную рубку".

Після вбивства вчителя під Парижем поліція у Франції провела масові обшуки у ймовірних ісламістських радикалів - Цензор.НЕТ 4847
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19.10.2020 19:40 Відповісти
Харе Кришна!
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20.10.2020 01:39 Відповісти
Франція перестає бути культурною столицею світу замінюючи європейську толерантність потворною глобалістичною толерастією...
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19.10.2020 18:13 Відповісти
Сначала пустить в свою страну необразованных, живущих понятиями средневековья, арабов и африканцев, а потом обижаться, когда коренным французам головы отрезают.
Л - логика
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19.10.2020 18:48 Відповісти
Если во Франции учителя настолько образованные, что позволяют себе богохульство - особой разницы в уровне культуры не наблюдаю.
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19.10.2020 19:12 Відповісти
Різниці між образою і відрізуванням голови Ви не бачите? Ви це серйозно?
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19.10.2020 19:26 Відповісти
Кацапи відрізували голови, виколювали очі, розрізали животи тільки за українську мову. Ви не бачите різниці?! І вони НЕ мусульмани.
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19.10.2020 19:32 Відповісти
Так посмотри что делал украинец Гонта, например.
Разделяем мухи и котлеты.
Беспричинные убийства - одно, а месть - совсем другое.
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19.10.2020 19:42 Відповісти
Ну, если по другому не понимают?
Не знаю кто этот Мухамед, мне он до одного места.
А тех, кто взял за правило рисовать на него карикатуры считаю, по меньшей мере, 3,14дарастами.
В сборной Франции по футболу 80% мусульман, их величайший футболист Зедан - мусульманин.
Родители, бабушки и дедушки учили их любви к Мухаммеду, а над их чувствами постоянно глумятся.
И государство это поощряет.
Это пресловутая демократия?
Если это демократия и не преследуется в уголовном порядке - получите!
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19.10.2020 19:37 Відповісти
Карикатуристы тоже считают тебя 3,14дарастом - что дальше?
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19.10.2020 23:23 Відповісти
Совок, че это ты за богохульство вдруг заговорил?
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19.10.2020 23:22 Відповісти
Араби розумніші за нас, цифри у нас арабські, мобільні телефони спочатку у них з'явилися, ************ архітектура,
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19.10.2020 19:16 Відповісти
Ви праві, що мобільні телефони з'явилися спочатку у арабів.
Якийсь австрійський хрестоносець вкрав у араба його мобільний телефон 800 років тому.
А от "арабські цифри", до речі, тільки називаються арабськими, а насправді індійські.
Після вбивства вчителя під Парижем поліція у Франції провела масові обшуки у ймовірних ісламістських радикалів - Цензор.НЕТ 2293
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19.10.2020 19:56 Відповісти
Современные арабы соотносятся с древними так же как и греки - это безмозглые обезьяны! А та цивилизация о которой вы говорите - давно исчезла.
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19.10.2020 23:25 Відповісти
Фанатики ,это всегда плохо Я думал религиозные войны канули в историю Исламских радикалов лучше сразу вешать Потому что , если их не уничтожать , они взорвут или убьют вас , разговаривать бесполезно
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19.10.2020 18:57 Відповісти
Лібералізм знищить Європу. Шляхом обезголовлення. В ми далі втішаймо себе шо какая разніца і фсє ми люді. Іслам окуповує, залякує, тероризує і нищить той народ, який його впустив. Дуже добре показує ця історія з Реконкістою ( https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Реконкіста ) де іспанці майже тисячу років пробували мирно співжити і асимілювати арабів і нічого з того не вийшло... дивімось га історіюа не ховаймо голову в пісок
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19.10.2020 19:07 Відповісти
Після вбивства вчителя під Парижем поліція у Франції провела масові обшуки у ймовірних ісламістських радикалів - Цензор.НЕТ 3017
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19.10.2020 19:16 Відповісти
До речі, у Франції живуть 7 мільйонів мусульман, і більшість із них з давніх давен є французами.
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19.10.2020 19:57 Відповісти
Та ну? Лише після 2світової і втрати колоній. Звільнені від колоніального гніту вільні араби ломанулись масово від свободи в своїх вільних країнах... Я бував в Парижі з різницею в 30 років. Тепер це вже на Париж і навіть не Франція -половину міста поліція не контролює і закони Франції там не діють взагалі. Заходити в арабські квартали небезпечно, а жінки взагалі зникають назавжди. І ніхто навіть не шукає...
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19.10.2020 21:02 Відповісти
Побратимов их игил не трогать чур
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19.10.2020 20:55 Відповісти
От і вся хвалена-перехвалена "толерантність" Тобто: релігійна та расова складова рано чи пізно вибухне в головах тих, хто агітує за необмежену толерантність.
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19.10.2020 21:18 Відповісти
Парадокс толерантності Карла Поппера: необмежена толерантність повинна призвести до зникнення толерантності.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Парадокс толерантності
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19.10.2020 21:30 Відповісти
В связи со злобными нападками https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click Макрона и представителей власти Франции на https://twitter.com/hashtag/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC?src=hashtag_click Ислам напомним, что в центральном музее Франции хранятся 18 000
отезанных голов жителей Алжира в качестве трофеев
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19.10.2020 22:40 Відповісти
Одна із отрєзаних голов житєлєй Алжира.
Возраст 65 міліонов лєт...

Після вбивства вчителя під Парижем поліція у Франції провела масові обшуки у ймовірних ісламістських радикалів - Цензор.НЕТ 8610
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19.10.2020 23:20 Відповісти
...а нужно было бы провести массовые депортации
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19.10.2020 23:26 Відповісти
 
 