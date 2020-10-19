Найманці РФ від початку доби двічі відкривали вогонь поблизу Луганського, біля Авдіївки подавлено ворожий безпілотник, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 19 жовтня, в районах відповідальності українських воїнів зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, вранці противник порушив режим припинення вогню, застосувавши ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю поблизу населеного пункту Луганське.

Крім того, поблизу Авдіївки виявлено проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Безпілотник противника було подавлено українськими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше використання.

Ворожі провокації не становили загрози, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які провокації супротивника, підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню.

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