Найманці РФ від початку доби двічі відкривали вогонь поблизу Луганського, біля Авдіївки подавлено ворожий безпілотник, - штаб ОС
Від початку поточної доби, 19 жовтня, в районах відповідальності українських воїнів зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
Так, вранці противник порушив режим припинення вогню, застосувавши ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю поблизу населеного пункту Луганське.
Крім того, поблизу Авдіївки виявлено проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Безпілотник противника було подавлено українськими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше використання.
Ворожі провокації не становили загрози, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.
Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які провокації супротивника, підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню.
Будь ласка, зачекайте...
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приказу четырежды уклониста
не стреляем и ждем в окопах когда рашистские оккупанты
принесут
нам оккупированные территории на блюдечке.
І певно знаєш хто на форумі першим написав фразу
Зараз «другі» мене запевняють що саме так і буде.
Чи він їх вибивав ?
На черзі- друге. І як би не останнє.
Це він повів країну в обійми фуйлу.
Я не здивуюсь, якщо через рік ви скажете що неіколи не були свідком зебільної секти, бо завжди підтримували опжз, фуйла і шмарія.
Як не подобаються демократичні вибори, то спробуй встановити диктатуру. Диктатором можеш Джамала призначити, цей підійде.
Спілкуватися треба вміти. І я вам усім не Вчитель, завелика честь.
Є більш гідні особистості.
Бо лише біди від самозакоханих самодурів при владі.
Ні.
Тому не мели дурниць, розумним виглядатимеш.
Поясни мені ще одну річ, а чому сцикло відмовився від грошей які виграли Порошенко та його команда газпрома Україні?
подивись про свого сцикуна.
а ти ідеш в подорож півшостий гігант.
признаков фашизма: - Великодержавный шовинизм- Слияние всех ветвей власти,исполнительной,
законодательной, и судебнойс силовыми структурами, СМИ и бизнес-элитой- Агрессия против соседних государств и аннексия прилегающих
территорий
- Преследование инакомыслия и политические убийства
вже забув свою нацистську пику ?
Йдеться не про розведення, а відступ українських військ.
Це наша територія і не можна добровільно відступати!Слід ставити питання про виведення з Донбасу російських окупаційних сил і зброї !!