Держсекретар Угорщини Потапі агітував на Закарпатті за "Партію угорців України". Вимагаємо, щоб МЗС дав цьому оцінку, - ОПОРА

Державний секретар Угорщини з питань національної політики Янош Арпад Потапі під час візиту до Закарпатської області агітував на користь "КМКС "Партія угорців України". Громадянська мережа "Опора" просить Міністерство закордонних справ України дати оцінку таким діям з точки зору дотримання виборчого законодавства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті "Опори" .

Так зазначається, що держсекретар Угорщини 8-9 жовтня відвідав низку об'єктів в Ужгороді, Ужгородському та Берегівському районах.

Інформація про його візит в угорськомовну школу Ужгорода містилася на сайті партії "КМКС "Партія угорців України". Зокрема, наводилася цитата Потапі про важливість того, щоб угорці на Закарпатті підтримали угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні 25 жовтня.

Пізніше на сторінці партії в соцмережі Facebook було розміщено відео держсекретаря також із закликом до угорців, які проживають на Закарпатті, підтримати цю політсилу.

Згодом на сайті "КМКС "Партія угорців України" та сторінці в Facebook були ще матеріали про візит Потапі на інші об'єкти, де він також агітував за цю партію. ​​Подібне повідомлення він розмістив і на своїй сторінці в Facebook.

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Експерти громадянської мережі "Опора" вбачають у цих діях вчинення державним секретарем Угорщини з питань національної політики ознаки порушення правил проведення агітації на території України.

"Громадянська мережа "Опора" закликає Міністерство закордонних справ України дати оцінку діям представника високого рангу державного корпусу зарубіжної країни щодо дотримання ним законодавства України у сфері виборів; вжити заходів, передбачених законодавством у межах компетенції Міністерства закордонних справ України", - сказано в матеріалі "Опори ".

Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, до Закарпатської обласної ради балотуються 54 кандидати від "КМКС "Партія угорців України", а депутатами Ужгородської міської ради хочуть стати 37 представників цієї політичної сили.