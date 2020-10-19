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Новини Місцеві вибори-2020
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Держсекретар Угорщини Потапі агітував на Закарпатті за "Партію угорців України". Вимагаємо, щоб МЗС дав цьому оцінку, - ОПОРА

Держсекретар Угорщини Потапі агітував на Закарпатті за

Державний секретар Угорщини з питань національної політики Янош Арпад Потапі під час візиту до Закарпатської області агітував на користь "КМКС "Партія угорців України". Громадянська мережа "Опора" просить Міністерство закордонних справ України дати оцінку таким діям з точки зору дотримання виборчого законодавства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті "Опори" .

Так зазначається, що держсекретар Угорщини 8-9 жовтня відвідав низку об'єктів в Ужгороді, Ужгородському та Берегівському районах.

Інформація про його візит в угорськомовну школу Ужгорода містилася на сайті партії "КМКС "Партія угорців України". Зокрема, наводилася цитата Потапі про важливість того, щоб угорці на Закарпатті підтримали угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні 25 жовтня.

Пізніше на сторінці партії в соцмережі Facebook було розміщено відео держсекретаря також із закликом до угорців, які проживають на Закарпатті, підтримати цю політсилу.

Згодом на сайті "КМКС "Партія угорців України" та сторінці в Facebook були ще матеріали про візит Потапі на інші об'єкти, де він також агітував за цю партію. ​​Подібне повідомлення він розмістив і на своїй сторінці в Facebook.

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Експерти громадянської мережі "Опора" вбачають у цих діях вчинення державним секретарем Угорщини з питань національної політики ознаки порушення правил проведення агітації на території України.

"Громадянська мережа "Опора" закликає Міністерство закордонних справ України дати оцінку діям представника високого рангу державного корпусу зарубіжної країни щодо дотримання ним законодавства України у сфері виборів; вжити заходів, передбачених законодавством у межах компетенції Міністерства закордонних справ України", - сказано в матеріалі "Опори ".

Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, до Закарпатської обласної ради балотуються 54 кандидати від "КМКС "Партія угорців України", а депутатами Ужгородської міської ради хочуть стати 37 представників цієї політичної сили.

Автор: 

агітація (201) Угорщина (2266) місцеві вибори (1366) Закарпатська область (2045)


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Топ коментарі
+6
А ******* болт клали на зебобіків !!!))
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19.10.2020 18:56
+4
Зелений МЗС може дати лише одну оцінку - задовільно.
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19.10.2020 18:58
+4
Та не оценку надо давать, а за шкирки и в тюрьму.
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19.10.2020 19:29
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А ******* болт клали на зебобіків !!!))
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19.10.2020 18:56 Відповісти
Зелений МЗС може дати лише одну оцінку - задовільно.
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19.10.2020 18:58 Відповісти
Как в УКРАИНЕ можно голосовать за потапи...?? Может они потапа имели в виду???
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19.10.2020 18:58 Відповісти
А що то є КМКС ??? Нем іртем!!)))
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19.10.2020 19:01 Відповісти
Та не оценку надо давать, а за шкирки и в тюрьму.
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19.10.2020 19:29 Відповісти
Коли кацапські хами шастали до Кріммнашя,я казав,що треба хоч одного схопити і молодий вояка з необережності пульне йому в макітру.Ми б собі вибачилися,але кацапня більше не пхалася туди ворохобити "насільствінаукраєньєзіріванихь".
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19.10.2020 22:30 Відповісти
украинских афровенгров, если точнее )
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19.10.2020 19:30 Відповісти
Зеленский сам украинский афровенгр.
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19.10.2020 20:13 Відповісти
а в Україні немає влади.
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19.10.2020 19:40 Відповісти
С 1991-го года
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19.10.2020 21:35 Відповісти
сиди на бутылке ровно
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19.10.2020 23:49 Відповісти
Только за алкаша агитировать можно
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19.10.2020 20:51 Відповісти
Задовбали ці *******!
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19.10.2020 21:46 Відповісти
і зє бобіки.
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19.10.2020 22:31 Відповісти
Пойди возьми с полки шоколадку. План по высказываниям выполнил.
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19.10.2020 23:58 Відповісти
Ти вже зжер,свій план виконавши,русккєй братішько? Чи тобі ********** рєдька рідніша і смачніша?
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20.10.2020 21:57 Відповісти
Венгерские кацапы не уймутся
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19.10.2020 23:49 Відповісти
ЧЕРТ ПОГАНЫЙ !!!
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20.10.2020 08:05 Відповісти
 
 