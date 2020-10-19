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Новини Місцеві вибори-2020
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Кандидат у Київраду від СН Карельських, який поставляє системи відеоспостереження, першим пунктом програми обіцяє відеокамери в кожному дворі, - журналіст Головньов

Кандидат у Київраду від СН Карельських, який поставляє системи відеоспостереження, першим пунктом програми обіцяє відеокамери в кожному дворі, - журналіст Головньов

Денис Карельських балотується від СН до Київради по Солом'янському району. Він обіцяє встановити у кожному дворі камери спостереження. На початку року фірма, яка раніше належала дружині Карельських, вже уклала з Київрадою договір на встановку по місту відеокамер.

Про це пише у Фейсбуці журналіст Сергій Головньов, інформує Цензор.НЕТ.

Головньов вказує, що Київрада в лютому цього року підтримав приватно-державне партнерство з ТОВ "Безпечні дороги України".

"Якщо просто, це приватно-державне партнерство передбачає, що ТОВ "Безпечні дороги України" (БДУ) встановить по місту відеокамери (тобто систему спостереження), а Київський бюджет за це заплатить. Далі, я думаю, все зрозуміло. Компанія БДУ сьогодні належить якійсь німецькій фірмі. Але в листопаді 2018 належала Ксенії Карельських із партнерами, дружині нашого кандидата", - пише Головньов.

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За даними журналіста, у Дениса Карельських є група компаній, що займаються електронними системами безпеки, зокрема відеоспостереженням.

"І що обіцяє кандидат виборцям Солом'янського району першим пунктом? Що поставить свої камери у кожен двір, садочок і школу. Очевидно - за гроші міського бюджету. Тому що за свої йому і зараз ніхто не заважає це зробити. Якийсь сюрреалізм із цими слугами..." - підсумував Головньов.

Кандидат у Київраду від СН Карельських, який поставляє системи відеоспостереження, першим пунктом програми обіцяє відеокамери в кожному дворі, - журналіст Головньов 01
Кандидат у Київраду від СН Карельських, який поставляє системи відеоспостереження, першим пунктом програми обіцяє відеокамери в кожному дворі, - журналіст Головньов 02
Кандидат у Київраду від СН Карельських, який поставляє системи відеоспостереження, першим пунктом програми обіцяє відеокамери в кожному дворі, - журналіст Головньов 03
Кандидат у Київраду від СН Карельських, який поставляє системи відеоспостереження, першим пунктом програми обіцяє відеокамери в кожному дворі, - журналіст Головньов 04

Автор: 

Київ (19431) місцеві вибори (1366) відеонагляд (108) Сергій Головньов (262) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+6
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев - Цензор.НЕТ 742
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19.10.2020 19:17
+5
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев - Цензор.НЕТ 5475
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19.10.2020 18:56
+5
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев - Цензор.НЕТ 2087
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19.10.2020 19:06
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Они и так уже кругом стоят и почти нигде не работают..
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19.10.2020 18:56 Відповісти
Повір.
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19.10.2020 19:04 Відповісти
Эта зеленая брехливая рожа камеры обещает, не тюремные ли? Оно пусть расскажет почему не завели уголовные дела до сих пор на тех, кто разокрал - прихватизировал на безплатной основе 5 млн гектаров украинской сельскохозяйственной земли. На пятимесячных детей позаписывали землю для себя любимых. Вот это избирателям расскажи, а не видеокамеры оно рекламирует.
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19.10.2020 19:35 Відповісти
Тупа гра слів це усе, на що ви здатні? Тоді проходьте повз.
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19.10.2020 19:37 Відповісти
Ага, тебя буду спрашивать, что мне делать и писать. Нашелся тут инспектор.Сам нихрена не написал кроме тупого абьюза больше ни на что не спрособен. По теме новости пиши, а не лазишь тут критикуешь других.
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20.10.2020 17:59 Відповісти
Ч"ївось та єтай Карьєльскєхь на Маланска-Удмурдскєхь сьмахєваєть...
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19.10.2020 22:07 Відповісти
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев - Цензор.НЕТ 5475
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19.10.2020 18:56 Відповісти
Шановні ПОРОХОБОТИ!
Порошенко та корпорація Рошен презентували НАМ власний концерт-хол, тепер в нас і фабрика є і є де відпочити.
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19.10.2020 18:59 Відповісти
Простота хуже воровства 😂
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19.10.2020 18:59 Відповісти
Когда https://citaty.info/topic/chelovek-lyudi человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для Устройства Себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как https://citaty.info/topic/myshi мыши ... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но https://citaty.info/topic/net нет ! (с)
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19.10.2020 20:07 Відповісти
Якесь лице в нього не етнічного українця.Хоча чому тут дивуватися,українці саме цього хочуть.
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19.10.2020 19:00 Відповісти
Може татарин? Так і вони етнічні українці, як виявилося. Тільки з Криму.
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19.10.2020 19:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/476307 Прізвище не татарське.
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19.10.2020 20:40 Відповісти
Єврейське.
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19.10.2020 20:51 Відповісти
Сєбірске прізвєшьчє.
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19.10.2020 22:08 Відповісти
Якби не морда, було б можливим.
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19.10.2020 22:17 Відповісти
Бурятки,що заблукали,теж із Сибіру.
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19.10.2020 22:22 Відповісти
Та й по батькові.
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19.10.2020 22:19 Відповісти
А самє Ви ад куди будіті з такой нікай?
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19.10.2020 22:23 Відповісти
З Харкова, а шо такоє?
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19.10.2020 22:26 Відповісти
Шьо Ви-Шьо Ви-нє ч"їво.Знаєте що таке "Меркава"? Є такий танк в одній країні.Не у нашій.Харкову привіт.Гепа повернувся7
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19.10.2020 22:54 Відповісти
Шось про Гепу нічого й не чути.
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19.10.2020 22:58 Відповісти
Відсутність Гепи--втрата для Харкова.Але-не для його бюджету.Хоч ,либонь,все на потоці і крадуть для нього і без нього...
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19.10.2020 23:05 Відповісти
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев - Цензор.НЕТ 5903
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19.10.2020 19:02 Відповісти
А тут Митенька есть который полтора года назад жопу рвал за Зеленского! Ты не знаешь такого?
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев - Цензор.НЕТ 3668
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19.10.2020 19:20 Відповісти
Тобто заперечень проти камер у кожному дворі журношлюшка не має. То чого тоді ротяку відкрив?
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19.10.2020 19:03 Відповісти
Нє вєріть слугам (народнимь) ,рєдіска така я.
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19.10.2020 22:09 Відповісти
Обіцянка-цяцянка, а ЗЕлохам радість.
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19.10.2020 19:04 Відповісти
А если бы презервативы производил?
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19.10.2020 19:05 Відповісти
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев - Цензор.НЕТ 2087
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19.10.2020 19:06 Відповісти
Дно копаєш? Ну Щасти.
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19.10.2020 19:08 Відповісти
Дно? І в чому це проявляється?
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19.10.2020 19:10 Відповісти
Якщо це треба пояснювати, то нема сенсу пояснювати.
Так зрозуміло?
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19.10.2020 19:14 Відповісти
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе, - журналист Головнев - Цензор.НЕТ 742
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19.10.2020 19:17 Відповісти
Іншими словами, у вас немає обгрунтуання. Головне- обгидить. Сьомий рік ваша тактика залишається незмінною.
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19.10.2020 19:19 Відповісти
Тобто незрозуміло. Термін "маніпуляція" зрозумілий?
Так От, От маніпулювання важливими засобами особистого захисту від хворобу в поєднанні з голосуванням за ЕС.
Розрахунок на повних кретинів, якими виборці ЕС не можуть бути апріорі. Тому це антипропаганда, тобто проти ЕС.
Так зрозуміло чи я дарма витратив свій час?
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19.10.2020 19:41 Відповісти
Якщоти не можеш пояснити то це або брехня або маячня!
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19.10.2020 19:21 Відповісти
Тобі пояснити? А Нагуа воно мені? Спробуй вище прочитати.
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19.10.2020 19:42 Відповісти
Для того щоб тебе добродії не вважали тебе за завехромосомного звездобола - казкаря!
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19.10.2020 19:45 Відповісти
Якій такі добродії?
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19.10.2020 19:50 Відповісти
Читачи цензор нет!
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19.10.2020 19:59 Відповісти
А тут хіба читають? Точно?
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19.10.2020 20:05 Відповісти
Ну він же не лох за свої гроші встановлювати ті камери. Гроші візьме з лохів.
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19.10.2020 19:07 Відповісти
Лох мріє про шару- так, лох?
Так шара у мишоловці лише для другої мишки.
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19.10.2020 19:09 Відповісти
Семён Сёменыч, смотрите на шаг вперёд.
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19.10.2020 19:24 Відповісти
Тю, а навіщо ж він у владу йде, щоб заробити на лохах. "Зробіть себе ще раз разом!!! Голосуйте за "слуг", "за майбутнє ", опзж, жопоблок, "наш край" та інше лайно від коломойського та мертвечука !!!"
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19.10.2020 19:09 Відповісти
...... и дрон возле каждого окна. оруэлл.
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19.10.2020 19:19 Відповісти
Это элемент тех диктаторских законов овоща против которых стоял на смерть Майдан. Чемодан-вокзал-карелия!
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19.10.2020 19:28 Відповісти
ему на лоб прицепить и притом с микрофоном на все 24/7
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19.10.2020 19:28 Відповісти
Обещает? Ха-ха! Вы что граждане, забыли уже, что зелень тоже очень многое обещал, а в результате - 0! Да все, абсолютно все всегда что-то обещают, ну и что с этого, одни разговоры и всё, и все обещания ушли коту под хвост лишь только они своего добьются.
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19.10.2020 19:29 Відповісти
Євгеневичу, "шару" в мишоловку треба ще купити. А кандидату в депутати варто би було виконувати свої обіцянки за свій кошт, а не за кошти виборців. Нічого на чужому горбу в рай в*їзджати. Але, якщо ви іншої думки, то поважаю її і дискутувати не збираюся.
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19.10.2020 19:30 Відповісти
Другими словами: Я обещаю на вас заработать!
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19.10.2020 20:23 Відповісти
Реально востребованная услуга и будет только развиваться. Подъезды, дворы, лестничные клетки и площадки, подвалы.
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19.10.2020 20:24 Відповісти
Ну а шо? Відверто. За ваші гроші вам поставлять камери. Лох не вимре, лох проголосує.
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19.10.2020 21:01 Відповісти
любой каприз за бюджетные бабки!
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19.10.2020 21:31 Відповісти
Побачу кожного!
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19.10.2020 21:49 Відповісти
Кандидат у Київраду від СН Карельських, який поставляє системи відеоспостереження, першим пунктом програми обіцяє відеокамери в кожному дворі, - журналіст Головньов - Цензор.НЕТ 1764

Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе

Кандидат в мэры Киева на грядущих выборах https://strana.ua/news/291012-opzzh-vydvinula-aleksandra-popova-v-mery-kieva.html от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Александр Попов назвал развитие киевского метрополитена ключевым вопросом, который сможет решить транспортную проблему города. Он заявил, что, когда в мэрию вернется профессиональная команда, план строительства метро будет возобновлен и реализован в короткие сроки.Кандидат в мэры Киева от ОПЗЖ Попов заявил о планах по постройке 17 станций метро в столице
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19.10.2020 23:56 Відповісти
 
 