Кандидат у Київраду від СН Карельських, який поставляє системи відеоспостереження, першим пунктом програми обіцяє відеокамери в кожному дворі, - журналіст Головньов

Денис Карельських балотується від СН до Київради по Солом'янському району. Він обіцяє встановити у кожному дворі камери спостереження. На початку року фірма, яка раніше належала дружині Карельських, вже уклала з Київрадою договір на встановку по місту відеокамер.

Про це пише у Фейсбуці журналіст Сергій Головньов, інформує Цензор.НЕТ.

Головньов вказує, що Київрада в лютому цього року підтримав приватно-державне партнерство з ТОВ "Безпечні дороги України".

"Якщо просто, це приватно-державне партнерство передбачає, що ТОВ "Безпечні дороги України" (БДУ) встановить по місту відеокамери (тобто систему спостереження), а Київський бюджет за це заплатить. Далі, я думаю, все зрозуміло. Компанія БДУ сьогодні належить якійсь німецькій фірмі. Але в листопаді 2018 належала Ксенії Карельських із партнерами, дружині нашого кандидата", - пише Головньов.

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За даними журналіста, у Дениса Карельських є група компаній, що займаються електронними системами безпеки, зокрема відеоспостереженням.

"І що обіцяє кандидат виборцям Солом'янського району першим пунктом? Що поставить свої камери у кожен двір, садочок і школу. Очевидно - за гроші міського бюджету. Тому що за свої йому і зараз ніхто не заважає це зробити. Якийсь сюрреалізм із цими слугами..." - підсумував Головньов.







