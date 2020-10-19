Кандидат у Київраду від СН Карельських, який поставляє системи відеоспостереження, першим пунктом програми обіцяє відеокамери в кожному дворі, - журналіст Головньов
Денис Карельських балотується від СН до Київради по Солом'янському району. Він обіцяє встановити у кожному дворі камери спостереження. На початку року фірма, яка раніше належала дружині Карельських, вже уклала з Київрадою договір на встановку по місту відеокамер.
Про це пише у Фейсбуці журналіст Сергій Головньов, інформує Цензор.НЕТ.
Головньов вказує, що Київрада в лютому цього року підтримав приватно-державне партнерство з ТОВ "Безпечні дороги України".
"Якщо просто, це приватно-державне партнерство передбачає, що ТОВ "Безпечні дороги України" (БДУ) встановить по місту відеокамери (тобто систему спостереження), а Київський бюджет за це заплатить. Далі, я думаю, все зрозуміло. Компанія БДУ сьогодні належить якійсь німецькій фірмі. Але в листопаді 2018 належала Ксенії Карельських із партнерами, дружині нашого кандидата", - пише Головньов.
За даними журналіста, у Дениса Карельських є група компаній, що займаються електронними системами безпеки, зокрема відеоспостереженням.
"І що обіцяє кандидат виборцям Солом'янського району першим пунктом? Що поставить свої камери у кожен двір, садочок і школу. Очевидно - за гроші міського бюджету. Тому що за свої йому і зараз ніхто не заважає це зробити. Якийсь сюрреалізм із цими слугами..." - підсумував Головньов.
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Порошенко та корпорація Рошен презентували НАМ власний концерт-хол, тепер в нас і фабрика є і є де відпочити.
Так зрозуміло?
Так От, От маніпулювання важливими засобами особистого захисту від хворобу в поєднанні з голосуванням за ЕС.
Розрахунок на повних кретинів, якими виборці ЕС не можуть бути апріорі. Тому це антипропаганда, тобто проти ЕС.
Так зрозуміло чи я дарма витратив свій час?
Так шара у мишоловці лише для другої мишки.
Поставляющий системы видеонаблюдения кандидат в Киевраду от СН Карельских первым пунктом программы обещает видеокамеры в каждом дворе
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