Лідери Вірменії та Азербайджану Пашинян і Алієв хочуть провести в Москві переговори про ситуацію в Нагірному Карабасі
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв заявили, що готові приїхати в Москву для проведення переговорів щодо врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.
Про це вони заявили російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що готовий "зустрітися" з главою Азербайджану і піти на компроміс щодо питання Нагірного Карабаху.
"Наша позиція - що нагірно-карабаський конфлікт має вирішуватися виключно мирним шляхом. І я готовий докласти всіх необхідних зусиль, щоб досягти такого результату. Зокрема поїхати, зустрітися, поговорити. Але всі ми повинні зрозуміти, що рішення має спиратися на компроміс, не на капітуляцію однієї зі сторін, а на компроміс", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи готовий він приїхати в Москву, щоб зустрітися зі своїм візаві.
За його словами, відправна точка для Вірменії - це статус Нагірного Карабаху. "Якщо Азербайджан погодиться в питанні статусу Нагірного Карабаху, то можна сказати, що є передумови для компромісу", - сказав Пашинян.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю тому ж ТАСС сказав, що вони завжди "готові зустрітися і в Москві, і в будь-якому іншому місці, для того, щоб покласти край протистоянню та знайти шляхи врегулювання". "Ми теж хочемо миру, але на відміну від Вірменії ми також хочемо територій, які по праву нам належать", - сказав він.
"Ми готові хоч завтра припинити воєнні дії, якщо Вірменія поводитиметься конструктивно на переговорному треку, - сказав Алієв. - Але заяви, які ми чуємо з Єревана, повністю суперечать базовим принципам, які були розроблені Мінською групою ОБСЄ".
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Когда кацапы оккупировали Крым , они не очень ввязывались в переговоры - просто имели всех ввиду
СКОЛЬКО ЕЩЁ ПОЛИТИКИ БУДУТ ИДТИ НА ПОВОДУ У КАЦАПРВ? ДАВИТЕ ВСЕ ПРОРОССИЙСКИЕ РЕЖИМЫ И НАСТУПИТ МИР
МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ !!!!😀😀😀
прапорць засвітив на https://www.instagram.com/p/CGeC_i8g0iS/ lomus_official https://www.instagram.com/lomus_official/ ,а сам потух( погас) для українців, на черзі усцик
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
Жители приграничных с зоной конфликта в Карабахе регионов Ирана ежедневно собираются, чтобы понаблюдать за войной
отправная точка для Армении - это статус Нагорного Карабаха. "Если Азербайджан согласится в вопросе статуса Нагорного Карабаха, то можно сказать, что есть предпосылки для компромисса", - сказал Пашинян. Источник: https://censor.net/ru/n3225659
Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении мы также хотим территорий, которые по праву нам принадлежат. Мы готовы хоть завтра приостановить военные действия, если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке, - сказал Алиев. - Но заявления, которые мы слышим из Еревана, полностью противоречат базовым принципам, которые были выработаны Минской группой ОБСЕ". Источник: https://censor.net/ru/n3225659
От якби і за нами стояли США, як за ними стоїть Турція...
Рашка і не дзявкнула б!!!!
Якщо рахувати по зебільному, то Азербайджан мав би зазирати в очі Алієву і шукати там миру. Але ж ні. Воюють.
За ними стоять сили, бо вони сказали - ми не поступимось, жодних визнаннів, жодних статусів, жодних економічних зон.
Які негідники...
Неа, такое возможно если рассуждать по дебильному. Извините.
- Готовы ли вы начать урегулирование с поэтапной передачи Азербайджану семи районов вокруг Нагорного Карабаха при сохранении Лачинского коридора за Арменией до определения окончательного статуса Карабаха?
https://www.golosameriki.com/a/pompeo-hopes-armenians-will-be-able-to-defend-in-nagorno-karabakh/5623847.html
https://www.golosameriki.com/a/pompeo-hopes-armenians-will-be-able-to-defend-in-nagorno-karabakh/5623847.html