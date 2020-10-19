Лідери Вірменії та Азербайджану Пашинян і Алієв хочуть провести в Москві переговори про ситуацію в Нагірному Карабасі

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв заявили, що готові приїхати в Москву для проведення переговорів щодо врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.

Про це вони заявили російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що готовий "зустрітися" з главою Азербайджану і піти на компроміс щодо питання Нагірного Карабаху.

"Наша позиція - що нагірно-карабаський конфлікт має вирішуватися виключно мирним шляхом. І я готовий докласти всіх необхідних зусиль, щоб досягти такого результату. Зокрема поїхати, зустрітися, поговорити. Але всі ми повинні зрозуміти, що рішення має спиратися на компроміс, не на капітуляцію однієї зі сторін, а на компроміс", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи готовий він приїхати в Москву, щоб зустрітися зі своїм візаві.

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За його словами, відправна точка для Вірменії - це статус Нагірного Карабаху. "Якщо Азербайджан погодиться в питанні статусу Нагірного Карабаху, то можна сказати, що є передумови для компромісу", - сказав Пашинян.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю тому ж ТАСС сказав, що вони завжди "готові зустрітися і в Москві, і в будь-якому іншому місці, для того, щоб покласти край протистоянню та знайти шляхи врегулювання". "Ми теж хочемо миру, але на відміну від Вірменії ми також хочемо територій, які по праву нам належать", - сказав він.

"Ми готові хоч завтра припинити воєнні дії, якщо Вірменія поводитиметься конструктивно на переговорному треку, - сказав Алієв. - Але заяви, які ми чуємо з Єревана, повністю суперечать базовим принципам, які були розроблені Мінською групою ОБСЄ".

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