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Новини Агресія Росії проти України
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Лідери Вірменії та Азербайджану Пашинян і Алієв хочуть провести в Москві переговори про ситуацію в Нагірному Карабасі

Лідери Вірменії та Азербайджану Пашинян і Алієв хочуть провести в Москві переговори про ситуацію в Нагірному Карабасі

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв заявили, що готові приїхати в Москву для проведення переговорів щодо врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.

Про це вони заявили російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що готовий "зустрітися" з главою Азербайджану і піти на компроміс щодо питання Нагірного Карабаху.

"Наша позиція - що нагірно-карабаський конфлікт має вирішуватися виключно мирним шляхом. І я готовий докласти всіх необхідних зусиль, щоб досягти такого результату. Зокрема поїхати, зустрітися, поговорити. Але всі ми повинні зрозуміти, що рішення має спиратися на компроміс, не на капітуляцію однієї зі сторін, а на компроміс", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи готовий він приїхати в Москву, щоб зустрітися зі своїм візаві.

Читайте також: Мінське тріо, США, РФ і Франція, встали на бік Вірменії й підтримують її зброєю, - Ердоган

За його словами, відправна точка для Вірменії - це статус Нагірного Карабаху. "Якщо Азербайджан погодиться в питанні статусу Нагірного Карабаху, то можна сказати, що є передумови для компромісу", - сказав Пашинян.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю тому ж ТАСС сказав, що вони завжди "готові зустрітися і в Москві, і в будь-якому іншому місці, для того, щоб покласти край протистоянню та знайти шляхи врегулювання". "Ми теж хочемо миру, але на відміну від Вірменії ми також хочемо територій, які по праву нам належать", - сказав він.

"Ми готові хоч завтра припинити воєнні дії, якщо Вірменія поводитиметься конструктивно на переговорному треку, - сказав Алієв. - Але заяви, які ми чуємо з Єревана, повністю суперечать базовим принципам, які були розроблені Мінською групою ОБСЄ".

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Автор: 

Азербайджан (855) Алієв Ільхам (152) Вірменія (738) перемовини (2859) Нагірний Карабах (466) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+25
Компроміс дуже простенький - ви валите з території і живете собі спокійно у ***** за пазухою.
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19.10.2020 19:02
+20
так а кто армян заставляет идти в соседнюю страну воевать?на них же никто не нападал.надо просто уйти.не надо даже мириться-просто уйти-и война закончится
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19.10.2020 19:16
+19
ОхуЫн

Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 6379
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19.10.2020 19:09
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ПЕРЕГОВОРЫ 😀😀😀
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19.10.2020 19:01 Відповісти
Все жти переговоры - технология придуманная хремлем, чтобы затягивать процесс , когда рашка проигрывает . Они в жти моменты ищут возможность обмануть противника
Когда кацапы оккупировали Крым , они не очень ввязывались в переговоры - просто имели всех ввиду
СКОЛЬКО ЕЩЁ ПОЛИТИКИ БУДУТ ИДТИ НА ПОВОДУ У КАЦАПРВ? ДАВИТЕ ВСЕ ПРОРОССИЙСКИЕ РЕЖИМЫ И НАСТУПИТ МИР
МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ !!!!😀😀😀
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19.10.2020 19:06 Відповісти
конечно переговоры! конечно в мяцкве! больше ведь негде хеуило вяличием своим и могуществом блеснет кацапстан на поверку оказался ничтожной убогой территорией населенной полупьяным поголовьем или иначе сказать, дырявым, старым и ржавым совковым ведром....
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19.10.2020 19:45 Відповісти
Компроміс дуже простенький - ви валите з території і живете собі спокійно у ***** за пазухою.
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19.10.2020 19:02 Відповісти
Вони ВЖЕ "пакують валізи" і збираються "валить"... В Україну... Бо там хороша обстановка, клімат і доброзичливі люди... Хочуть у нас організувать "Новий Арцах"...
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19.10.2020 19:28 Відповісти
Да, такой план у них уже десятки лет. Но ничего у них не выйдет
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19.10.2020 23:52 Відповісти
А што такое? Вот в Крыму даже город специально для них построили - Армянск называется.
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23.10.2020 09:48 Відповісти
Точно. Пусть канают с Карабаха, а то 4000 лет жили там и зажрались, не хотят уходить, оставив своё добро туркам. Ну а турки уже целятся на Крым. Стелят мягко и зарубят во сне как и в случае с учениями в Европе (если кто знает). Но с сожалению уже ни Дуба нет ни славных Запорожских Казаков, чтобы написать письмо турецкому Султану Эрдогану. Украина к сожалению как всегда крупно сдает свои козыри и друзей. Хотя бы прислушайтесь Помпео или Ходорковского и не позорьтесь
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19.10.2020 20:20 Відповісти
У нас сейчас враг не турецкий султан а кремлевское *****.
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19.10.2020 21:32 Відповісти
Сиди на бутылке ровно, чмо лишнехромосомное! Будешь тут еще советы давать взрослым дядям
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19.10.2020 23:53 Відповісти
Вірмени зрозуміло, а чому азери їдуть в цей розплідник тероризма???)))
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19.10.2020 19:03 Відповісти
Все правильно Азербайджан хочет, четко и ясно сказать Карлику, - мы забираем свои земли, вы идете лесом на встречу китайцам. Только попробуете что то учудить, Турция вам привет пришлет.
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19.10.2020 19:09 Відповісти
Дик, вже мацковське перемир"я в дії !!))
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19.10.2020 19:04 Відповісти
Надо примирить эти народы. Простые люди гибнут, а олигархи радуются.
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19.10.2020 19:06 Відповісти
А скількі років чи століть цій війні???)))
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19.10.2020 19:07 Відповісти
После капитуляции армян.
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19.10.2020 19:10 Відповісти
так а кто армян заставляет идти в соседнюю страну воевать?на них же никто не нападал.надо просто уйти.не надо даже мириться-просто уйти-и война закончится
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19.10.2020 19:16 Відповісти
Шо там у вас, твой бульбофюрер всех фОшыздов переловил?
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19.10.2020 19:17 Відповісти
Белым и черным тоже надо примириться.
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19.10.2020 19:35 Відповісти
Угу. Ваши каратели показали пример. Пенсионеров дубинами и слезоточивым газом примиряли.
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19.10.2020 19:49 Відповісти
Чмо мордовское шло бы ты отсюда
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19.10.2020 19:22 Відповісти
Він тут усіх нас переживе.
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19.10.2020 19:24 Відповісти
примиритель , вийми московську цюцюрку з рота для початку !
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19.10.2020 20:46 Відповісти
Ломаченко засветился с https://www.dialog.ua/sport/217324_1603028135?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork флагом Пидароссии за 30 минут перед проигранным боем: фото вызвало скандал
Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 7157
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19.10.2020 19:07 Відповісти
Невдалий фотошоп.
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19.10.2020 19:11 Відповісти
Який фотошоп?

прапорць засвітив на https://www.instagram.com/p/CGeC_i8g0iS/ lomus_official https://www.instagram.com/lomus_official/ ,а сам потух( погас) для українців, на черзі усцик
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19.10.2020 19:16 Відповісти
RU-sick
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19.10.2020 21:55 Відповісти
переговори потрібні для вирішення вартості оренди Нагорного Карабаху. Не хай діаспора вірмен франції та америки допоможе
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19.10.2020 19:07 Відповісти
Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 8584
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19.10.2020 19:07 Відповісти
Не надо у }{уйла никаких переговоров вести. После 3 ноября собирайтесь в США- там вас Байден и "помирит".
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19.10.2020 19:07 Відповісти
Результаты "мирных переговоров" и заглядываний в очко всяким }{уйлам за 100 лет для Азербайджана. Видите здесь отсечённую от Родины Нахичевань. Нет? А теперь есть. Карту Украины-1918 не напоминаю- все и так знают, сколько за 100 лет вонючая параша оттяпала.
Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 8128
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19.10.2020 19:14 Відповісти
А с чего ты взял что Байден? Или ты веришь прогнозам CNN? А я вот наоборот уверен в победе Трампа! И " мирить" он никого не будет, а будут херачить армян до самой границы.
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20.10.2020 02:51 Відповісти
Трамп пусть и дальше у }{уйла причмокивает, но уже в тюрьме. Есть прямые признаки, что от Трампа дистанцируются все кому не лень, в т.ч. спецслужбы. А они точно знают "расклад".
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20.10.2020 06:37 Відповісти
Трампон жучара ещё тот!
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20.10.2020 13:35 Відповісти
Да тебе из Германии видней! Хорошо Трамп у Путина " причмоктал" -Се ВВП ерный поток когда достроите, а? Когда Байдена к власти приведете, через Антифу и БЛМ? Ты в своей социалистической респубоике Германии живи и радуйся, а я здесь в моих США как нибудь сам разберусь со своими Президентами! Что касается спецслужб, то они при Обаме погрязли в корупции не меньше чем сынок Байдана в Украине и Китае. А про Пицца Гейт, я молчу. Ты где нибудь видел Пицце Парти за 65 штук баксов? Даже если повар гениален? А женушка трансвестит? Ты со своими уродами разберись, которые разрешили деток усыновлять педофилам!
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20.10.2020 17:20 Відповісти
А ты гражданин США уже? Если нет- имеешь такое же право звиздеть за Трампа как и остальные за Байдена. Если вдруг да- то вас там уже абсолютное меньшинство. А Байден вставит }{уйлу по самые гланды, чему я, как гражданин Украины, легально работающий в ЕС, буду очень рад (потому что ему не до Украины станет и даже не до своих "потоков"). А Трампу твоему место на киче, а точнее- на параше, куда он скоро с ветерком и заедет.
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20.10.2020 17:32 Відповісти
Да я гражданин и уже проголосовал за Трампа. Далее, Байден - старый немрщный мтарик, у которого проблемы со здоровьем, а за его спиной стоит лживая ***** Харис, у которой проблемы с головой и с его самоидентификацией. Как и у Обамы. Ее отец был в Иедии известным бизнесменом и находился в самой высшей касте, а рна меня лечит и рассказывает о рассовой дискриминации в США. Вы здесь не живете, а черпаете инфу исключительно из псевдо- либеральных средмтв массовой информации! Поэтому, оставь свои влажные фантазии, США выберут Трампа! Я езжу по штатам сейчас каждый день- вся мидо америка в рлакатаэ Трамп 2020!
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20.10.2020 22:54 Відповісти
Выберут Трампа когда рак на горе свистнет.
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21.10.2020 12:50 Відповісти
Когда россия будит бежать впереди Паровоза Вижжя готовы к Переговорам по Донбасу, а не перестать Стрелять.Вот так нужно , как Азербайджан.
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19.10.2020 19:08 Відповісти
А по-людські можеш це написати?
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19.10.2020 19:23 Відповісти
деактивовують саме за таке
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19.10.2020 19:38 Відповісти
Та ти що... ну переклади, що він тут накарябав, якщо второпала. Бо я пас.
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19.10.2020 19:45 Відповісти
Простіше уже не буває.
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19.10.2020 19:51 Відповісти
Для інфузорії туфельки простіше? То там і спілкуйтеся.
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19.10.2020 19:56 Відповісти
місця усім хватить.
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19.10.2020 20:32 Відповісти
ОхуЫн

Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 6379
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19.10.2020 19:09 Відповісти
Ещё по латышски: Kриевия.
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19.10.2020 19:39 Відповісти
Кращої назви за "*********" годі й шукати.
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19.10.2020 21:38 Відповісти
И это возмущаются те, которые мадяр венграми величают, а дойчей немцами)))
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20.10.2020 01:32 Відповісти
Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 7640
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19.10.2020 19:09 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Жители приграничных с зоной конфликта в Карабахе регионов Ирана ежедневно собираются, чтобы понаблюдать за войной

Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 3597
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19.10.2020 19:12 Відповісти
нашли место. ну ладно в анкаре, а то в том сральнике, переговоры )))
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19.10.2020 19:13 Відповісти
За звичаєм гопоти Пашинян зве більш авторитетних заступитися за себе))
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19.10.2020 19:15 Відповісти
не хотят, а готовы, а это несколько разные вещи........
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19.10.2020 19:17 Відповісти
Даже не готовы. Озвучены условия на которых могут начаться переговоры.
отправная точка для Армении - это статус Нагорного Карабаха. "Если Азербайджан согласится в вопросе статуса Нагорного Карабаха, то можно сказать, что есть предпосылки для компромисса", - сказал Пашинян. Источник: https://censor.net/ru/n3225659
Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении мы также хотим территорий, которые по праву нам принадлежат. Мы готовы хоть завтра приостановить военные действия, если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке, - сказал Алиев. - Но заявления, которые мы слышим из Еревана, полностью противоречат базовым принципам, которые были выработаны Минской группой ОБСЕ". Источник: https://censor.net/ru/n3225659
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19.10.2020 21:31 Відповісти
Сразу видно, кто близок к мыслям о собственной капитуляции, а кто считает вернуть собственные земли - делом правым.
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19.10.2020 19:19 Відповісти
Молодці айзери, і перемовини будь-де згодні вести, і територію поступово відвойовують.
От якби і за нами стояли США, як за ними стоїть Турція...
Рашка і не дзявкнула б!!!!
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19.10.2020 19:20 Відповісти
Ви якісь паралелі проводите з тактикою нинішньої українською владою ?
Якщо рахувати по зебільному, то Азербайджан мав би зазирати в очі Алієву і шукати там миру. Але ж ні. Воюють.
За ними стоять сили, бо вони сказали - ми не поступимось, жодних визнаннів, жодних статусів, жодних економічних зон.
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19.10.2020 19:28 Відповісти
Я проводжу паралелі між чіткою позицією Турції та аморфною позицією США. І це останнє, що я тобі пояснив. Якщо ти не припиниш розмову в такому тоні.
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19.10.2020 19:35 Відповісти
Так це штати винні ?!
Які негідники...
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19.10.2020 19:37 Відповісти
В чому винні?
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19.10.2020 19:47 Відповісти
Якщо рахувати по зебільному, то Азербайджан мав би зазирати в очі Алієву і шукати там миру.
Неа, такое возможно если рассуждать по дебильному. Извините.
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19.10.2020 21:35 Відповісти
Вы попутали Алиева с Пашиняном)))
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20.10.2020 01:35 Відповісти
"айзери" - кацап детектед какие они тебе айзери, чмо лишнехромосомное?
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19.10.2020 23:57 Відповісти
А в Мінську слабо?
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19.10.2020 19:23 Відповісти
Армяне проиграли войну - это факт. Алиев предложит им покинуть оккупированные территории без лмшних жертв.
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19.10.2020 19:25 Відповісти
А ***** в свою чергу "надавить" на Пашиняна і буде претендувати на Нобелівську премію миру, "миротворець" хренів.
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19.10.2020 19:36 Відповісти
https://tass.ru/interviews/9755773?fbclid=IwAR1UrTrT3KeKr8QEtiycyN9a1f3TPMDYDG3stOJpuGPjDRE0V5TfJxaCNPw Ответ Алиева на вопрос

- Готовы ли вы начать урегулирование с поэтапной передачи Азербайджану семи районов вокруг Нагорного Карабаха при сохранении Лачинского коридора за Арменией до определения окончательного статуса Карабаха?
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19.10.2020 21:38 Відповісти
Там много его ответов на многие вопросы) Особенно по поставкам оружия из рашки)))
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20.10.2020 02:06 Відповісти
Пашіняну бракує приставки Тер-(Пашінян). Без неї він плебей.
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19.10.2020 19:33 Відповісти
Азербайджану нужно вернуть свои земли,а потом ехать в Мацкву договариваться.
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19.10.2020 19:38 Відповісти
Обьясните мне пожалуйста надежду Госсекретаря Америки. Он что, по вашему дурак?
https://www.golosameriki.com/a/pompeo-hopes-armenians-will-be-able-to-defend-in-nagorno-karabakh/5623847.html
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19.10.2020 20:35 Відповісти
Ильхам Алиев о боевиках и переброске вооружения из России https://haqqin.az/news/191937
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19.10.2020 19:44 Відповісти
У кацапов в тренде травить "новичком". На месте Алиева ссылаясь на пандемию короны, я бы лишний раз не рисковал жизнью и здоровьем и провел бы переговоры "онлайн" (дистанционно)!
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19.10.2020 20:07 Відповісти
Алиев ведет грамотную дипломатическую игру , принуждая агрессора и его покровителя к миру , как и прописано в их "Минских соглашениях". Сейчас ему нужно полностью освободить все территории за пределами Карабаха. Дальше - введение миротворческого контингента в сам "Арцах" и калька с боснийского варианта урегулирования. Да , не бьістро , да , сложно , но єто лучше войньі на истребление. И Путин ничего не сможет реально сделать. Турция ему дала урок в Сирии и Ливии .
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19.10.2020 20:29 Відповісти
Для большинства балаболов здесь посмотрите интервью Михаила Ходорковского до 40:27 мин может что-то вам прояснится https://youtu.be/ivmGtgApKRQ?t=2087
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19.10.2020 20:29 Відповісти
А зачем смотреть кацапских империалистов? На хрена они сдались? И вообще, если он хочет сделать из кацапстана - "демократический кацапстан", так это его проблемы, а не Украины. Поэтому - закрыть крышку и спустить ручку унитаза!
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20.10.2020 02:55 Відповісти
Лидеры Армении и Азербайджана Пашинян и Алиев хотят провести в Москве переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 7994
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19.10.2020 20:38 Відповісти
Всем диванным воинам и Генералам: Обьясните пожалуйста - надежду Госсекретаря Америки. Он что, по вашему дурак? или вы что-то важное пропустили
https://www.golosameriki.com/a/pompeo-hopes-armenians-will-be-able-to-defend-in-nagorno-karabakh/5623847.html
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19.10.2020 20:40 Відповісти
Йльхам, запомните, в Масквабаде чай пить вредно для здоровья. А Коляну ***********, русский чай рекомендуем посербать.
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19.10.2020 20:44 Відповісти
ой азеры, выбрали бы лучшу Ригу, Таллин или Стокгольм, то вы точно были бы поддержаны вплодь до санкции против ермистану
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19.10.2020 21:20 Відповісти
armyanskie voyska vixodyat - mir, net - voyna. u armenii vremeni bilo bolee cem dostatocnoqo
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20.10.2020 03:36 Відповісти
ЛУЧШЕ Б СРАЗУ В КИТАЙ ЕХАЛИ !!! А ТО ХЙЛО ПОБЕЖИТ К ПИНУ НА ПОКЛОН )))
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20.10.2020 08:13 Відповісти
За тридцять років не наговорились. Азербайджану потрібно визволити свої території і вже потім закріпившись на панівних висотах сісти за стіл з окупантами, а в іншому випадку Азерюайджан надасть перепочинок ворогу і це йому аукнеться тисячами убитих солдатів. Як там у Сунь цзи, ми наступаємо - ворог втікає
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20.10.2020 08:37 Відповісти
 
 