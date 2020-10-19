Родичі пасажирів українського літака МАУ, збитого під Тегераном, отримають однакові компенсації, - Єнін

Розмір компенсацій, які отримають родичі всіх загиблих пасажирів і членів екіпажу збитого в січні в Ірані українського "Боїнга", рейс PS752, не залежатиме від громадянства загиблих і буде однаковим.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Вітаємо рішення Ірану взяти на себе всю відповідальність за збиття українського літака, а також готовність забезпечити однаковий розмір компенсації родичам усіх жертв незалежно від їхнього громадянства", - сказав Єнін під час зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфі в Тегерані.

Як повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства в понеділок, заступник глави МЗС також наголосив на необхідності неупередженого та об'єктивного розслідування обставин авіакатастрофи та закликав іранську сторону забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів. "Прогрес у переговорному процесі щодо українського літака сприятиме нормалізації співробітництва з Іраном в усіх сферах", - наголосив він.

Глава МЗС Ірану підтвердив підтримку територіальної цілісності України та непорушності її кордонів. Іранське джерело також запевнило, що жодна третя країна не впливатиме на політику Ірану стосовно України.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

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