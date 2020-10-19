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Заборону книги про Стуса за позовом Медведчука розглянуть на комітеті ВР з питань свободи слова

Заборону книги про Стуса за позовом Медведчука розглянуть на комітеті ВР з питань свободи слова

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова на засіданні у вівторок розгляне питання про рішення Дарницького суду Києва, який заборонив поширювати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" за згадки в ній лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Про це повідомила в Фейсбуці депутатка СН Тетяна Циба, інформує Цензор.НЕТ. Циба є головою підкомітету з питань права громадян на інформацію.

"Забороняти книги - така собі історія. У нікуди. Обов'язково розглянемо це завтра на засіданні комітету з питань свободи слова", - написала вона.

Як наголошується на сайті Комітету, засідання відбудеться у вівторок, 20 жовтня о 14:30. Порядок денний засідання поки не оприлюднено.

Читайте також: Суддя, яка заборонила за позовом Медведчука книгу про Стуса, під час війни відвідувала окуповані території, - Кіпіані

Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми вирішили додрукувати новий наклад, - видавництво.

Заборону книги про Стуса за позовом Медведчука розглянуть на комітеті ВР з питань свободи слова 01

Автор: 

ВР (14949) Кіпіані Вахтанг (39) комітет (369) література (96) Медведчук Віктор (1707) свобода слова (390) Стус Василь (73) Циба (10)


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Топ коментарі
+30
Де реакція сцикуна? Потикайте в нього дровинякою, можливо воно здохло ?
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19.10.2020 19:43
+24
.Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова - Цензор.НЕТ 1612.
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19.10.2020 19:44
+21
Якби ЗЕбанат був проукраїнським президентом, то вже сьогодні б записав новий ролик з книгою про Стуса в руках. Але маємо проросійського клоуна у якого гарні відносини з колегами з ОПЗЖ.

Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова - Цензор.НЕТ 6984
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19.10.2020 19:45
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Де реакція сцикуна? Потикайте в нього дровинякою, можливо воно здохло ?
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19.10.2020 19:43 Відповісти
Максимум,что он сможет оветить-"Ось така ***,малята"
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19.10.2020 19:44 Відповісти
Він готується до завтрашнього виступу в ВР. Розглядання бюджету відклали, який знідно закону запланований був на завтра. На носу, що? Масляна. Тьху, вибори))
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19.10.2020 20:00 Відповісти
У Медведчука в команді є непересічні юристи, але геть немає PR-фахівців, здатних пояснити шефу «ефект Стрейзанд».
Судовий процес став неабиякою промо-акцією, наклад книжки розкупили з небаченою швидкістю - адвокат В. Якубенко
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19.10.2020 20:15 Відповісти
Я собі придбав примірника, я тільки вперше почув про позов мертвеччука
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19.10.2020 20:18 Відповісти
Якщо лайно тикати дровинякою, то буде смердіти
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19.10.2020 21:03 Відповісти
.Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова - Цензор.НЕТ 1612.
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19.10.2020 19:44 Відповісти
Зрадник? Та Ви що!? Жид в принципі не може зрадити українця бо не рахує гоя людиною.
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19.10.2020 21:28 Відповісти
чому ще живий? де ті всі свободи?, праві секторі, нац.дружини і т.д., які лише смолоскипи на вулиці палять?
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19.10.2020 21:29 Відповісти
мабуть десь схвильовано перераховують вміст цупкеньких пакетів...... .
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20.10.2020 09:47 Відповісти
Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова - Цензор.НЕТ 1195Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова - Цензор.НЕТ 6804Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова - Цензор.НЕТ 1800
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19.10.2020 19:45 Відповісти
Як ті миші вже надоїли, все погризли, все поїли!!
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19.10.2020 20:05 Відповісти
Якби ЗЕбанат був проукраїнським президентом, то вже сьогодні б записав новий ролик з книгою про Стуса в руках. Але маємо проросійського клоуна у якого гарні відносини з колегами з ОПЗЖ.

Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова - Цензор.НЕТ 6984
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19.10.2020 19:45 Відповісти
дякую, дуже слушне зауваження.
насправді, для кловуна цей "матеріал" просто не цікавий. а ще як кловун тупий, то тим більше.
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20.10.2020 09:50 Відповісти
Що там бєніна макака???
Чому досі не сидить мєртвечук???
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19.10.2020 19:46 Відповісти
Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова - Цензор.НЕТ 6691
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19.10.2020 19:47 Відповісти
Пропоную тролити ОПЗЖні гівносайти і соцмережі самого мертвечука-не лайливими і образливими висловлюваннями- а саме віршами Стуса : впевнений що коробити буде ватників як чорта від ладану!
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19.10.2020 20:08 Відповісти
На привеликой жаль, саме така гидота - це більшісь судівського корпусу, котрі за гроші (великі гроші) і чорта до рангу святих причислять.
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19.10.2020 20:10 Відповісти
згоден.
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19.10.2020 20:18 Відповісти
І от, Саша, роздуми: коли ця публіка почне хоч трохи не про свій карман думати, а про те саме правосуддя в ім'я України, котрим вони прикривають своє користолюбство...
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19.10.2020 20:21 Відповісти
Наразі ми втрачаємо Україну, ось біда в чому.....
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19.10.2020 20:35 Відповісти
при владі в украіні зрадники..топити вас в днепрі треба.
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19.10.2020 19:47 Відповісти
Судьей её назначил в 2018г Сывачелый Гетьман. Она как раз перебралась в Киев из Макеевки.
Сколько у здания суда было Нацкорпусников, нацжен,свобидовцев и гвардейцев яроша ?
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19.10.2020 19:47 Відповісти
Гетьман конечно же виноват в том что судьи - продажные твари

Статья 128. Назначение на должность судьи осуществляется Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия в порядке, установленном законом.
Назначение на должность судьи осуществляется по конкурсу, кроме случаев, определенных законом.
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19.10.2020 20:03 Відповісти
А бубочка нічого вдіяти з цим не зміг, так і залишив у Печерському, у суді))
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19.10.2020 20:03 Відповісти
рассмотрят на комитете ВР / Весь пар уйдёт в гудок. Качура об объединении СН и ОПЗЖ в местных советах: "Это однозначно будет. Этого не избежать"
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19.10.2020 19:57 Відповісти
Судья,которая вынесла это решение,имеет недвижимость на оккупированных территориях куда постоянно катается. Не буду удивлен,если узнаю, что после этого решения она туда свалит навсегда. Медведчук денег отвалил.
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19.10.2020 19:59 Відповісти
Заборону книги про Стуса за позовом Медведчука розглянуть на комітеті ВР з питань свободи слова - Цензор.НЕТ 8187Перша заборонена в Україні книжкаНа фото - Заставенеко Марина Олександрівна, місце народження - Макіївка, Донецької області.Вона засудила Стуса. Посмертно.… Показати більше....
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19.10.2020 20:09 Відповісти
Ще ж яке гармонійне поєднаня в цій судді : страшне як смертний гріх і зовні, і в середині!
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19.10.2020 20:12 Відповісти
але суддіха, певно, не така проста, як здається

За дорученням Харківської правозахисної групи мав честь представляти Вахтангаhttps://www.facebook.com/vakhtang.kipiani?__tn__=K-R&eid=ARDAEEDeRlvp2k9MYmcbSkoEH7DSy5gZhYn2HzD60-ZX3Mk6wAwLsky2spWfXcGwX09FI7im8WXk4sqn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw Кіпіані у справі щодо заборони книги "Справа Василя Стуса".
Вікторhttps://www.facebook.com/v.v.medvedcuk/?__xts__%5B0%5D=68.ARDcABhGUXKR90Y4SDsQ6hWB2UNAB7nbNJGUHly-a8thSkVqOik7qvZIfauiPs2sNKEO_v8aeQCOHibY-jcK04gjTpxq6a4iqKKN5E7MzNO7V89QcteYxKo45bDnRlRkE84JRlnUsa1rVCm5u4dZ7Fs9CyZwNg-bPo3c1lkM4yvMVMLWbO0xl7ysiXE_Qh1_ZTFaW1kFpYQDBUWWAMVROf_l7oxVY8m_LW0Mwnc2-PIawWBXVxnkY1c8eBsqxJNX-AFNaoynKg72pqTvAbimfLlzIGyntAVr7w&__xts__%5B1%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw&__tn__=K-R&eid=ARDTUyjWkYOQIWvKpHwRuf4uKiRJ1LuqxG60HKQKXDA-p62Ira1dfucVNCqXIpIgk6lD81CffSKGI6IK&fref=mentions Медведчук вимагав заборонити видання та продаж книги "на будь-якій території у будь-якій формі - в частині 9 фраз".
З огляду на специфіку друкарської справи, фактично йшлося про заборону всієї книги: адже ******* технології не дозволяють вирізати ножицями з паперової книжки 9 фраз - і пустити її в продаж у такому вигляді.
Годі й говорити, що для Європейського суду з прав людини заборона книги - це дуже серйозне обмеження свободи вираження, яке можливе лише в надзвичайних випадках - для охорони прав та інтересів інших людей. Натомість у 9 оскаржуваних фрагментах не було нічого такого, що не було б відомо про Медведчука раніше: з мережі Інтернет або книги "Нарцис" Дмитра Чобота.
Та судове рішення здивувало всіх. Позов задоволено частково. Три фрагменти були визнані недостовірними.
А от далі… Суд заборонив згадувати ім'я Медведчука як персонажа книги - без його згоди.
Моя перша реакція була такою, як у вас: ШОК!. Вперше за мої 15 років адвокатської практики в дифамаційних справах суд захистив позивача більше, ніж той просив.
Але, прочитавши рішення, зрозумів: суддя зробила все що, могла. Історії невідомі випадки, коли суди першої інстанції відмовлялися задовольнити численні позови Медведчука про захист честі, гідності, ділової репутації. Суддя Заставенко Марина Олександрівна теж не могла відмовити. Суддя, яка переведена до столичного Дарницького суду із суду окупованої Макіївки, дуже вразлива для сильних світу цього на кшталт Медведчука.
Вона віддала пас далі. Вийшовши за межі позовних вимог, суддя гарантувала цим самим скасування її рішення судом апеляційної інстанції.
Спасибі їй за це. Не кожен готовий кидатися на амбразуру або спалити себе на Майдані. Хтось намагається на своєму рівні відстоювати справедливість тихо і непомітно - чого не зрозуміє більшість.
А книжку (з усіма оскарженими фрагментами) можна вільно друкувати і купувати принаймні до розгляду в апеляційній інстанції. - В. Якубенко, адвокат https://www.istpravda.com.ua/columns/2020/10/19/158303/
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19.10.2020 20:13 Відповісти
тут ще інша замануха проявилась. Суддя в своєму рішенні не заборонила називати мертвечука сином німецько-нациського поліцая. І не вимагала називати його симном підпільника-оунівця чи упівця (чого й насправді не було, але мертвечук саме це позиціонує).
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19.10.2020 20:35 Відповісти
і ще одна замануха: в рішенні суду заборонено називати ім'я МедвИдчука поряд з іменем Василя Стуса... Але там автор МедвИдчука і не згадує.
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19.10.2020 20:37 Відповісти
Заборону книги про Стуса за позовом Медведчука розглянуть на комітеті ВР з питань свободи слова - Цензор.НЕТ 4650
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19.10.2020 20:06 Відповісти
Мертвечук как и ***** при слове "свобода" лишаями покрывается.
А когда они слышат - СВОБОДНАЯ УКРАИНА , то вообще дымящейся коростой обрастают.
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19.10.2020 20:07 Відповісти
Який же тепер підніметься гвалт зі сторони "опожопінців-мертвечуків" - законодавча влада вмішується в дії судової влади!
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19.10.2020 20:12 Відповісти
Суддю яка заборонила книгу та стала на бік кацапів,підвісити за ман день на смереці.
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19.10.2020 20:12 Відповісти
Книгу никто не запрещал! Запретили только подпункты, где была неправда...
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19.10.2020 20:33 Відповісти
А была ли неправда?
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19.10.2020 20:42 Відповісти
У каждого адвоката была возможность доказать или опровергнуть это в суде!
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19.10.2020 20:46 Відповісти
Кацап, ты заблудился?
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20.10.2020 00:07 Відповісти
Ссылка где на книгу которую вредно читать
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19.10.2020 20:17 Відповісти
Сколько можно носиться с этим Медведчуком?
Почему он летает в логово врага как к себе домой и свободно общается с их руководством?
У нас война с росией или ее нет?
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19.10.2020 20:20 Відповісти
просто в нас презедент - холуй кремля.
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19.10.2020 20:26 Відповісти
Почему кум путина решает, какие книги читать нам украинцам?
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19.10.2020 20:23 Відповісти
опЗЕже - абривіатура дуже влучно передає суть подій в країні. коли оккупаційна платформа за жиддя мертведчука разом із зебілами знищують через карманні суди проукраїнський супротив.
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19.10.2020 20:25 Відповісти
Дружок Шухрич встане стіною за свого мертвечука
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19.10.2020 20:27 Відповісти
Автор книги, если его цель просвещение несведущих о роли Медведчука в данном процессе, выложит книгу для чтения онлайн, поскольку первая часть тиража якобы раскуплена, а на остальной тираж наложат запрет. Но есть большие сомнения, что автор это сделает, поскольку тут главное - получить бабло с продаж.
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19.10.2020 20:37 Відповісти
Ця ганебна справа стала дуже хорошим pr-ом для книги.Зараз люди прагнуть дізнатися, прочитати.Дякуємо,що не совок,бо можна знайти.
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19.10.2020 20:42 Відповісти
Раздавать книгу как Библию, бесплатно.
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19.10.2020 20:44 Відповісти
Где реакция патриотов Украины Нацкорпус, Свобода,?заканчиваетса день даже заявления от них не было ни в новостях нигде неговоря о пикетах https://nationalcorps.org/ в Свободе также ноль реакции https://svoboda.org.ua/news/
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19.10.2020 20:49 Відповісти
Заборону книги про Стуса за позовом Медведчука розглянуть на комітеті ВР з питань свободи слова - Цензор.НЕТ 7826
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19.10.2020 20:51 Відповісти
Адвокатік за бабки засудить і мать родную.
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19.10.2020 21:20 Відповісти
он был назначен гэбнёй адвокатом Стусу будучи гэбэшным стукачом
какие бабки?
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20.10.2020 00:10 Відповісти
Заборона книги -- це дууууууууууже погано. А ще гірше, коли "комітет ВР" буде піддавати сумніву ухвалу суду Навіть такого. Це -- фініш. Вони хоч розуміють, що це втручання в судову систему?
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19.10.2020 21:14 Відповісти
они точно понимают что сидеть тебе на бутылке вечность
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20.10.2020 00:11 Відповісти
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.10.2020 21:24 Відповісти
Вот такое правосудие в Украине совсем не украинское, и ничего этот нелюдь мертвечук не добился, только все больше народу узали о книге, а граждане украинцы будут стараться ее купить .
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19.10.2020 21:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xlkF7bJ359c Нестора Шуфрича побили в Одесі

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олова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Нестор Шуфрич.
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19.10.2020 22:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qrYzcgq30Ds Побиття Шуфрича: вражаючі моменти
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19.10.2020 22:36 Відповісти
Эффект Стрейзанд. Хорошая реклама.
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20.10.2020 01:33 Відповісти
 
 