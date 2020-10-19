Заборону книги про Стуса за позовом Медведчука розглянуть на комітеті ВР з питань свободи слова

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова на засіданні у вівторок розгляне питання про рішення Дарницького суду Києва, який заборонив поширювати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" за згадки в ній лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Про це повідомила в Фейсбуці депутатка СН Тетяна Циба, інформує Цензор.НЕТ. Циба є головою підкомітету з питань права громадян на інформацію.

"Забороняти книги - така собі історія. У нікуди. Обов'язково розглянемо це завтра на засіданні комітету з питань свободи слова", - написала вона.

Як наголошується на сайті Комітету, засідання відбудеться у вівторок, 20 жовтня о 14:30. Порядок денний засідання поки не оприлюднено.

Читайте також: Суддя, яка заборонила за позовом Медведчука книгу про Стуса, під час війни відвідувала окуповані території, - Кіпіані

Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми вирішили додрукувати новий наклад, - видавництво.