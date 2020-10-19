Ексдепутат Лозінський, засуджений на 15 років за вбивство людини, балотується на голову ОТГ на Кіровоградщині, - ЗМІ

Колишній депутат парламенту Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув'язнення за навмисне вбивство, балотується на посаду голови об'єднаної територіальної громади поруч з місцем убивства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ВВС News Україна повідомили в місцевій територіальній виборчій комісії.

"Лозінський Віктор Олександрович балотується на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області", - повідомили виданню у комісії.

Інформацію щодо кандидатів на посади голів ОТГ не публікують на сайті ЦВК.

Віктор Лозінський іде на вибори як самовисуванець.

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Кандидат від "Слуги народу" в цій ОТГ Сергій Баліцький заявляв у поліцію про погрози з боку пана Лозінського. Він стверджував, що в нього нібито вимагали зняти свою кандидатуру.

У відповідь Віктор Лозінський оприлюднив інтерв'ю, в якому назвав родину Баліцького "земельними ненажерами".

"Поганому танцюристу завжди щось заважає", - відповів він пану Баліцькому.

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Сам Лозінський назвав себе директором агропідприємства й заявив, що добився справедливості і зняв усі судимості.

Загалом на посаду голови ОТГ балотуються шестеро кандидатів. Зараз Підвисоцька ОТГ належить до Голованівського району.

Як повідомлялося раніше колишнього депутата верховної Ради Віктора Лозінського 20 квітня 2011 року Дніпровський райсуд Києва засудив до 15 років позбавлення волі за вбивство громадянина Валерія Олійника в мисливських угіддях в Голованівському районі Кіровоградської області 16 червня 2009 р.

Пізніше, в червні 2014 Лозінський достроково вийшов із в'язниці за станом здоров'я. При цьому Прокуратура Київської області сьогодні внесла апеляційну скаргу на постанову Бориспільського міськрайонного суду про звільнення з в'язниці Віктора Лозінського за станом здоров'я.

Апеляційний суд Києва 26 березня 2013 року пом'якшив вирок В.Лозінському, зменшивши термін ув'язнення на 1 рік. Пізніше Вищий спеціалізований суд із розгляду кримінальних і цивільних справ, розглянувши касацію на вирок екс-нардепу, зменшив термін його ув'язнення на 4 роки.