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Новини Місцеві вибори-2020
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Ексдепутат Лозінський, засуджений на 15 років за вбивство людини, балотується на голову ОТГ на Кіровоградщині, - ЗМІ

Ексдепутат Лозінський, засуджений на 15 років за вбивство людини, балотується на голову ОТГ на Кіровоградщині, - ЗМІ

Колишній депутат парламенту Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув'язнення за навмисне вбивство, балотується на посаду голови об'єднаної територіальної громади поруч з місцем убивства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ВВС News Україна повідомили в місцевій територіальній виборчій комісії.

"Лозінський Віктор Олександрович балотується на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області", - повідомили виданню у комісії.

Інформацію щодо кандидатів на посади голів ОТГ не публікують на сайті ЦВК.

Віктор Лозінський іде на вибори як самовисуванець.

Читайте також: Прокуратура оскаржила зняття судимості з екс-нардепа Лозінського

Кандидат від "Слуги народу" в цій ОТГ Сергій Баліцький заявляв у поліцію про погрози з боку пана Лозінського. Він стверджував, що в нього нібито вимагали зняти свою кандидатуру.

У відповідь Віктор Лозінський оприлюднив інтерв'ю, в якому назвав родину Баліцького "земельними ненажерами".

"Поганому танцюристу завжди щось заважає", - відповів він пану Баліцькому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор ГПУ Куценко про звільнення з в'язниці екс-нардепа Лозінського: "Його знову мають засудити"

Сам Лозінський назвав себе директором агропідприємства й заявив, що добився справедливості і зняв усі судимості.

Загалом на посаду голови ОТГ балотуються шестеро кандидатів. Зараз Підвисоцька ОТГ належить до Голованівського району.

Як повідомлялося раніше колишнього депутата верховної Ради Віктора Лозінського 20 квітня 2011 року Дніпровський райсуд Києва засудив до 15 років позбавлення волі за вбивство громадянина Валерія Олійника в мисливських угіддях в Голованівському районі Кіровоградської області 16 червня 2009 р.

Пізніше, в червні 2014 Лозінський достроково вийшов із в'язниці за станом здоров'я. При цьому Прокуратура Київської області сьогодні внесла апеляційну скаргу на постанову Бориспільського міськрайонного суду про звільнення з в'язниці Віктора Лозінського за станом здоров'я.

Апеляційний суд Києва 26 березня 2013 року пом'якшив вирок В.Лозінському, зменшивши термін ув'язнення на 1 рік. Пізніше Вищий спеціалізований суд із розгляду кримінальних і цивільних справ, розглянувши касацію на вирок екс-нардепу, зменшив термін його ув'язнення на 4 роки.

Автор: 

Лозінський (21) місцеві вибори (1366) ОТГ (144) Кіровоградська область (568)


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Топ коментарі
+26
Виктор Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец.



Потім приєднається до зекоманди. Там таких ******* та поважають.
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19.10.2020 20:09
+19
Тепер від вдвічі більше може вбити. Господарник, а не слуги і господарі))
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19.10.2020 20:05
+19
В Украине дно пробито давно ,президенты либо шапкокрады либо наркоманы, в судах и депутатах воры, жулики илюдоеды.Патриоты сидят в тюрьмах .
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19.10.2020 20:17
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Тепер від вдвічі більше може вбити. Господарник, а не слуги і господарі))
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19.10.2020 20:05 Відповісти
Кто при немцах жил, тот и сейчас живет
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19.10.2020 20:06 Відповісти
А Штепу навіть посадити не змогли.
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19.10.2020 20:09 Відповісти
А кто ее посадит сын фсбешника? За нее ж заступится адвокат Стуса.
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19.10.2020 20:40 Відповісти
Виктор Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец.



Потім приєднається до зекоманди. Там таких ******* та поважають.
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19.10.2020 20:09 Відповісти
Та ні. Кажуть, досі вірний Юлії Володимирівні.
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19.10.2020 20:20 Відповісти
Це справжній Герой України,як казала ЮВТ ,голіруч пішов проти озброєного браконьєра!!!))))
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19.10.2020 20:31 Відповісти
Казала таке не Юля, а Тєрьохін, здається, не буду брехати. Тільки точно не Юля.
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19.10.2020 20:51 Відповісти
Це так голосив - істерив Яворівський. Вони тоді пресконференцію з роз'ясненнями влаштували.
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19.10.2020 21:59 Відповісти
А затих что то поэт---невольник чести. Подзапропал с тв и прочих сми. Как девушка сникла политически---не успел видно определится под кого стишки писать, про борьбу лютую с комуняками блеять, руклами махать! Хер-ой ушедших времён! Очередной позор страны нашей!
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19.10.2020 23:19 Відповісти
Це був депутат всіх часів та народів !!))
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19.10.2020 23:37 Відповісти
Тут другое. Ну вот же ходит он на встречи сегодня? Ведь знают многие историю известную. Уже ведь выбрали на свою голову козла с двумя сроками? И не берёт наука горькая наш народ. Какой же низкий уровень социальной морали! Одна шваль во власти. Проходимцы и негодяи.
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19.10.2020 23:47 Відповісти
Він і досі веде цікаву історичну програму на радіо "20 хвилин з Яворівським". Цікаво і корисно. Але після відомих подій його не хочеться слухати.... інколи,коли натрапляю,або десь в дорозі,то слухаю,бо теми "піднімати" він - майстер. Підключає і особисте, і інтонацію, і модуляціїї голосові,а мені все одно в пам'яті те їхнє побивання за вбивцею....
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20.10.2020 01:22 Відповісти
Яворівський, на радіо, починав ******** ще при комунізмі, і про комунізм (!), потім "перефарбувався"... Особисто мене, від його сентенцій завжди ригати тягло!
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20.10.2020 06:56 Відповісти
И шо? Страшно если дебилы таки его выберут...
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19.10.2020 20:43 Відповісти
Страшно, если НЕ выберут!..
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20.10.2020 06:57 Відповісти
Кто б сомневался.
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19.10.2020 20:10 Відповісти
Утром проснёмся в советском союзе . Встаньте прямо,поставьте руки на ширине плеч,теперь присядьте и так три раза
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19.10.2020 20:10 Відповісти
🖕🏼👊
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19.10.2020 20:47 Відповісти
ПАДЛИ зовсім страх втратили... https://www.youtube.com/watch?v=MHenqkszpyA "Я - злочинна влада і пишаюся цим" В Україну повернувся ексголова Держземагентства часів Януковича. Він заявив, що зобов'язаний кар'єрою Януковичу, а Майдан вважає військовим переворотом. Збирається повернутись в політику, бо ж "РЕПРЕСОВАНЕ" (((
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19.10.2020 20:10 Відповісти
Убийцы всегда тянет к месту совершения преступления
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19.10.2020 20:10 Відповісти
якщо народ такий лоховатий, що вибрав в президенти клоуна, то не буде дивно, якщо і цього виберуть
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19.10.2020 20:10 Відповісти
Виберуть...
Він був князьком Голованівського району.
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19.10.2020 20:40 Відповісти
Надо завязывать с нашими новостями.
Сюр какойто.
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19.10.2020 20:11 Відповісти
Тільки це зрозумів?
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19.10.2020 20:29 Відповісти
Ну і на..я нам така демократія?
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19.10.2020 20:11 Відповісти
А хіба є інша?
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19.10.2020 20:26 Відповісти
Таких нарид любит, выберут
Государству то по хер на это все
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19.10.2020 20:16 Відповісти
В Украине дно пробито давно ,президенты либо шапкокрады либо наркоманы, в судах и депутатах воры, жулики илюдоеды.Патриоты сидят в тюрьмах .
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19.10.2020 20:17 Відповісти
да-да, все патриоты по всем тюрьмам.
а во власти - ни одного патриота? или "был патриотом, а ВНЕЗАПНО стал не патриотом"? или патриоты во власть не идут?
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19.10.2020 20:26 Відповісти
он Кива такой патриот , рассказывал как он воевал на Донбассе
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19.10.2020 20:33 Відповісти
киву рабинович купил - охрана, джипы, бабло - тут бы 99% стали с патриота - поц.ом
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19.10.2020 20:49 Відповісти
Та не купил он его. Шкива сам продался---это во сто крат хуже чем когда тебя купили. И скажу конечно субъективно---как бы не национальная черта это у нас.
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19.10.2020 21:04 Відповісти
Это у Шапошникова вроде в интервью кто-то говорил.... вроде не Ройтман..... забыл кто.
а в чем особо разница между
- На бабло и служи
и
- Дай бабла - послужу
?
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19.10.2020 21:11 Відповісти
Юра, я тех фамилий что указали не знаю. Много их. Но все в тираже почти. Сегодня прочёл---завтра забылось. А разница довольна большая. Когда тебя покупают---то деньги дают относительно приличные, а когда продаёшься по собственному желанию, призванию и сути своей---то берёшь что дали. В торговле это называется по ликвидной цене---абы купили.
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19.10.2020 21:20 Відповісти
Ничто не мешало Киве загнуть цену, шо Рабик бы не предложил. ну да, хуже когда сам продался, но не в сто же раз.
А Шапошников - враг Авакова номер раз - разослал всяким сенаторам уже сотни писем о "подвигах" Авакова, и таки в докладе какой-то сенатор настоял на расследовании против авакова(получил письмо)
на ютубе есть 2 его канала, правда месяц уже не выпускает ничего, может помер(Авакову то раз плюнуть)
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19.10.2020 21:35 Відповісти
ты еще не знаешь,что будет ,когда *****,дай бог,помрет пока перед зеркалом потренеруй артикуляцию "амынизнале"

https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Изя, мне нравится Америка.
- И чем же? Не томи, Сёма.
- Тем, что там выжившая из ума космонавтка не может заявить, что американцы пишут ей письма с просьбой сделать Трампа президентом пожизненно. И, тем более, Конгресс не проголосует это...
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19.10.2020 20:27 Відповісти
В тюрмах Німеччини, як ти?
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19.10.2020 20:27 Відповісти
Страна приходит к своему концу,к кульминации. Она будет разделена на власть имущих и рабов. Феодализм 21 века. Что интересно,это все по доброй воли самих рабов. Поэтому,кто еще имеет что-то в голове уезжайте. Это болото и конца этому не будет. Нация без интелекта...
В моем городе люди уже 6 лет! не могут выучить и запомнить новое название улицы.
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19.10.2020 22:57 Відповісти
Після президенських виборів, я не здивуюся, якщо його оберуть...
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19.10.2020 20:17 Відповісти
Хтось здивувався ?
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19.10.2020 20:18 Відповісти
Кадровый резерв
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19.10.2020 20:22 Відповісти
лозинский - дітище юлії владіміровни, як і портнов, олийник та інші.
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19.10.2020 20:23 Відповісти
ну не совсем.. он был в рыгов а потом перекрасился Юля его подвзяла , Портнов наоборот был у Юли спикером на всех ток.шоу, а потом перекрасился к Рыгам, Олийнык(чи Сальник) був у Ющенка (з оранж. шарфом) потом до Луцика в НУНС перебежал, потом к Рыгам и ....в Мацкву.
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19.10.2020 20:38 Відповісти
Та то все одне кодло, без різниці як яка "партія" називається, то вони на публіку різнокольорове пір"я вдягають, а під пір"ям і тіло, і душі у всіх чорні!
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20.10.2020 07:03 Відповісти
До БЮТ Лозінський був риг. Люди кажуть, що не виходив би він з ригів, то і досі полював би на українців в своїх володіннях.
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19.10.2020 20:56 Відповісти
а так тЮлька хєройскі підіслала йому чергову жертву, щоб втюрму посадити і очистити партію від єдиного недостойного вОни члена, партії.
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19.10.2020 22:53 Відповісти
Який пан жартівливий! Аж нудить від його "розумності"
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20.10.2020 10:36 Відповісти
а ти ото про риг само придумало чи у вас в секті розповідали?
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20.10.2020 10:47 Відповісти
и не сомневаюсь, быдло за него проголосует
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19.10.2020 20:25 Відповісти
Висновок : В Україні керівництво -- злодії фізичні та економічні. Крадії, аферисти,
вбивці , гвалтивники , грабіжники та ....... Порядна людина не зможе бути в керівництві.
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19.10.2020 20:25 Відповісти
Ну їм же більше нікуди діватися. З довідкою про судимість навіть охоронником не влаштуєшся.
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19.10.2020 20:46 Відповісти
Так судимості. легко знімаються, то процес непублічний "караул сдал, караул принял..." а Баба Йуля он навіть публічно відмазалась в справі ЄЕСУ, тепер біленька-а-а і пухнатенька-а-а...
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20.10.2020 07:07 Відповісти
Щро знімаються то знімаються, але пятно в біографії не зітреш. Проте те пятно не перешкодило Януковичу стати президентом.
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20.10.2020 07:13 Відповісти
Распоясается ещё больше . .. . Но теперь у народа есть интернет , и с этим очень тяжело бороться
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19.10.2020 20:28 Відповісти
Навіть не знаю,що і сказати. Перетворились у щось середнє між бантустаном та банановою республікою. Повний пи##ець...
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19.10.2020 20:29 Відповісти
Найгірше те, що він балотується бо знає, що його таки можуть обрати, шанси є і непогані при таких тупих виборцях.
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19.10.2020 20:32 Відповісти
как кацапня подпевает."да-да-да,в Украине фсе злодеи" .
лапти,вы тональность не угадали...диссонанс получается
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19.10.2020 20:42 Відповісти
Ексдепутат Лозінський, засуджений на 15 років за вбивство людини, балотується на голову ОТГ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 137
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19.10.2020 20:47 Відповісти
их бы нужно обоих - нейтрализировать, и слугу урода и уродов в партии Батьківщина
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19.10.2020 20:54 Відповісти
Ти цапюра нульова! Йди колупайся пальцем в своїй "Єдиній Росії"! Лізеш тут з порадами...
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19.10.2020 21:00 Відповісти
покулупається, то ще тЮлькіних подєльнічків накопає.
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19.10.2020 22:54 Відповісти
Юліних "подєльників" при владі вже нема 10 років. А ти досі тут гундосиш незадоволений. Все так само Юлька винуватая?
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20.10.2020 10:39 Відповісти
як нема, а в ВР хто сидить, сама Капітельманша і її особливо наближені, до корита вже не пускають, але вОна надії не полишає. і так, винна, в Качанівці не дарма комедію ломала, чи до х..ла не їздила на поклон, чи не при її криворукому керуванні тут все почало загинатись, що люди її поперли і овоча вибрали, бо вже всіх тупо задовбала. ну то таке, що було, то вже було, одні упороті ідіоти типа тебе, тут зараз влагаліщенко номерний прибіжить і ще одне чмо гавняченко всеволод, три упоротих бютораста.
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20.10.2020 10:45 Відповісти
з пляшки злізь, бо в пляшці настоянка глоду, яку тобі треба випити
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20.10.2020 09:38 Відповісти
Сильно тогда это убийство прозвучало. Тем более что убит был человек в лесу, что этот в аренду лес тот взял на 49 лет. Вся эта контра и тогда прекрасно знала что однажды закон на землю будет принят---хапали до отказу. Ведь при покупке земли первой право у арендатора. Пора кстати кадастр выкладывать в сеть---увидим у кого и сколько и с какого времени. А звучало это дело по простой причине. Хлопец был тогда в верхнем списке *Батькивщины* а гонения тогда на девушку были сильные. А так бы на тормоза бы спустили то убийство. Помни толпа---только закон о коротком огнестреле всё ставит на своё место, причём сразу в ближайшие 5 часов с момента начала действия закона. И наблюдать будет и весело и поучительно.
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19.10.2020 20:58 Відповісти
Цапюра Борис! А ну дай мені відповідь - хто з ригів сів хоч раз за грати? Тільки не кажи, що твої риги не робили злочинів. Тим більш, що Лозинський - колишній риг.
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19.10.2020 21:03 Відповісти
Хм .!Зараз Дродов (4-й канал ) .
.Люди Льёвочкина заходять в ОПу..!..
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19.10.2020 21:11 Відповісти
Ноут у меня к сожалению старый, не могу перейти на укр-язык, но конечно не для тебя конюх торохканый! Тут форум всё таки. Веди себя прилично. Причём тут рыги к данной новости и обсуждению темы убийства! Маньке своей под одеялом будешь на ответы вызывать. Тему надо знать, либо нет. Когда было совершено убийство этот конь из твоей конюшни был в Батькивщине, Юлина партия это. Навоз сходи сгреби---весной пригодится! Чепурэло хуторянское....
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19.10.2020 21:14 Відповісти
Клас! Дякую, росіянине! Ти довів, що ти не українець! Навіть на "древньому компі"
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19.10.2020 21:34 Відповісти
Як я це зрозумів? Ніхто тобі не скаже. Але це тут всі зрозуміли
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19.10.2020 21:37 Відповісти
Слабо-слабо спел характерник ты наш характерный. Пойду я и взаправду по вятской традиции на хромке сбацаю на ложках трели запущу! Энеиду Котляревского учи на ночь---и баб своих не меняй на *с сыром пырогы*! Папуасам папуасово---Миклухо-Маклаям---Миклухо-Маклаево! Второкхал стёб кудрявый---чубатый жопа-рожец?!
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19.10.2020 23:03 Відповісти
а тЮлька колишня камсамолка
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19.10.2020 22:55 Відповісти
А почему он не сидит
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19.10.2020 21:04 Відповісти
Не позволяет здоровье...
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19.10.2020 21:13 Відповісти
А там долго дело тянули. Убитый оказался парень чуть бухарик, жил с матерью скромно. Что то он тогда в лесу вроде собирал, и вроде не раз. Но по чепухе. Тихий был в целом. То мама его шум подняла и соседи, когда дело мять стали. Дали кажись десятку, но через вроде года 3 вылез по УДО. Статья есть. Убийство. Он стрелял с карабина. Если статья *убийство* надо выборность таких запретить. Просто ведь.
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19.10.2020 23:09 Відповісти
Шо самое интересное, мудрый нарид его выберет. У нарида просто таки какая-то страсть и почтительность к этим местным царькам-самодурам.
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19.10.2020 21:12 Відповісти
Убивать пора таких .
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19.10.2020 21:15 Відповісти
Победит с результатом 73%. Наш нарид любит бандюков, воров и клоунов при власти.
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19.10.2020 21:17 Відповісти
Так а какие к ЗЕ претензии? Его ещё при сывочолом отпустили и даже не трогали 5 лет.
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19.10.2020 21:29 Відповісти
Шабаш какой то. Противно.
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19.10.2020 22:38 Відповісти
"добился справедливости и снял все судимости" - можно снять судимость за убийство?
так скоро янык и судимость за госизмену и расстрел Майдана с себя снимет!
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19.10.2020 23:01 Відповісти
До чего докатилась наша страна, уже даже убийцы идут на такие должности. Позор!!!
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19.10.2020 23:09 Відповісти
Откуда у пересiчного электората такая любовь к крайностям: самые кровожадные, самые бессовестные, самыы тупые, самые упоротые, самые изворотливые. Всех - во власть. Паноптикум по украински. Но, они ж там не просто персонажи на которых можно смотреть с удивлением, но они активно себя там проявляют, результаты чего отгребаем по полной.
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20.10.2020 07:52 Відповісти
Поміщика і убивцю (разом з прокурором) його кріпака Валерія Олійника тепер просувають у владу. Україна вже літає над гніздом зеленої зозулі з часві папи Кучми. Влада вся у руках агентури чужих країн, хабад відверто будує свою країну руками 17 найбагатших мерзотників, поміщик-вбивця хоче бути головою ОТГ чи вірніше є керівником ОПГ. Правосддя знищене. Задзеркалля країни, що йде на дно!
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20.10.2020 08:45 Відповісти
 
 