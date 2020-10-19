Перетин лінії розмежування на Донбасі поза КПВВ незаконний та небезпечний для життя, - Держприкордонслужба
Прикордонники фіксують спроби перетнути лінію розмежування за межами контрольних пунктів в'їзду/виїзду через їх обмежене функціонування у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Про це повідомляють у пресслужбі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, на цих вихідних зупинено і притягнуто до адмінвідповідальності двох осіб.
Прикордонники підкреслюють, що перетин лінії розмежування поза межами КПВВ - незаконний і небезпечний.
"Спроби громадян перетнути лінію розмежування поза межами гуманітарних дорожніх коридорів пов'язані з обмеженим функціонуванням КПВВ. Нагадуємо, що наразі за рішенням командувача Об’єднаних сил функціонують КПВВ "Мар'їнка" та "Новотроїцьке", які відкриті щоденно з 07.00 до 18.30. Проте дорожній коридор "Донецьк – Курахове", у межах якого функціонує КПВВ "Мар’їнка", повністю заблокований з боку окупантів. А дорожній коридор "Донецьк – Маріуполь" окупанти розблоковують двічі на тиждень, у понеділок та п’ятницю", - сказано в повідомленні.
В ДПСУ підкреслили, що пропуск осіб через КПВВ "Станиця Луганська" до кінця місяця може здійснюватися лише за окремим рішенням командувача Об’єднаних сил за наявності підстав гуманітарного характеру.
"Ст. 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Та адмінвідповідальність – це не найгірше, що загрожує людям, які намагаються перетнути лінію розмежування поза КПВВ, адже є ймовірність натрапити на міни, нерозірвані боєприпаси, спровокувати застосування зброї", - зазначається в повідомленні.
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