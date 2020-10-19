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Новини Коронавірус і карантин
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Перетин лінії розмежування на Донбасі поза КПВВ незаконний та небезпечний для життя, - Держприкордонслужба

Перетин лінії розмежування на Донбасі поза КПВВ незаконний та небезпечний для життя, - Держприкордонслужба

Прикордонники фіксують спроби перетнути лінію розмежування за межами контрольних пунктів в'їзду/виїзду через їх обмежене функціонування у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляють у пресслужбі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на цих вихідних зупинено і притягнуто до адмінвідповідальності двох осіб.

Прикордонники підкреслюють, що перетин лінії розмежування поза межами КПВВ - незаконний і небезпечний.

"Спроби громадян перетнути лінію розмежування поза межами гуманітарних дорожніх коридорів пов'язані з обмеженим функціонуванням КПВВ. Нагадуємо, що наразі за рішенням командувача Об’єднаних сил функціонують КПВВ "Мар'їнка" та "Новотроїцьке", які відкриті щоденно з 07.00 до 18.30. Проте дорожній коридор "Донецьк – Курахове", у межах якого функціонує КПВВ "Мар’їнка", повністю заблокований з боку окупантів. А дорожній коридор "Донецьк – Маріуполь" окупанти розблоковують двічі на тиждень, у понеділок та п’ятницю", - сказано в повідомленні.

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В ДПСУ підкреслили, що пропуск осіб через КПВВ "Станиця Луганська" до кінця місяця може здійснюватися лише за окремим рішенням командувача Об’єднаних сил за наявності підстав гуманітарного характеру.

"Ст. 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Та адмінвідповідальність – це не найгірше, що загрожує людям, які намагаються перетнути лінію розмежування поза КПВВ, адже є ймовірність натрапити на міни, нерозірвані боєприпаси, спровокувати застосування зброї", - зазначається в повідомленні.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5944) карантин (18172) Донбас (22354) КПВВ (330) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Пересечение линии разграничения на Донбассе вне КПВВ незаконно и опасно для жизни, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 371
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19.10.2020 20:16 Відповісти
Нехай "ув.хахли Донецкой области" їх і спасають, бо тут одні біндьоровці.
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19.10.2020 20:56 Відповісти
Даремно. Не заважайте гуманітарному розмінуванню.
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19.10.2020 20:53 Відповісти
Взагалі то Hochland німецькою - це нагір'я тобто "хохол" це мабуть якийсь горець МакЛауд. Хтозна, може на териконах донецької області вже хохли-горці плейди з кілтами носять?
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19.10.2020 22:03 Відповісти
 
 