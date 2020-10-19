Верховний суд передав справу про вклади Суркісів у ПриватБанку знову в Печерський райсуд, - генпрокурор Венедіктова

Велика палата Верховного суду (ВС) передала до Печерського районного суду Києва справу за позовом сім'ї Суркісів, в якому вони оскаржують ухвалу їх центробанком пов'язаними з ПриватБанком особами та обмін їх коштів у банку (на суму понад 1 млрд грн) на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Офіс Генерального прокурора відстояв у Верховному Суді 1 млрд грн активів держави в справі АТ КБ "ПриватБанк" та фактично попередив вибуття ще 28 млрд грн за аналогічними позовами. І ми продовжимо боротися за збереження цих коштів у Печерському районному суді, куди було передано цю справу", - написала вона.

Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, текст рішення Верховного суду від 15 липня 2020 року, яким він частково задовольнив касаційну скаргу Національного банку України (НБУ), Кабінету міністрів і ПриватБанку, підтвердивши законність bail-in, був опублікований 22 вересня, а 23 вересня за клопотанням представників Суркісів справа була передана до Печерського райсуду.

Джерело стверджує, що представники Суркісів подали клопотання про переведення справи до Печерського райсуду до публікації тексту рішення суду, тоді як ПриватБанк подав заяву про відсутність підстав такого направлення за кілька днів після його публікації.

Читайте також: Мін'юст подав апеляцію на рішення суду стягнути з Приватбанку $350 млн на користь Суркісів, - Малюська

Він також пояснив, що коли Верховний суд закриває провадження у зв'язку з непідсудністю справи судам попередніх інстанцій, то за клопотанням сторони він може направити цю справу до суду, якому вона підсудна.

Джерело додало, що поки інформації про дату засідання немає.

Нагадаємо, 2 вересня Печерський райсуд Києва під головуванням Сергія Вовка задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до "ПриватБанку" на $ 350 млн. У банку відразу ж заявили, що не збираються виплачувати цю суму Суркісам.

Відповідно до опублікованого на наступний день тексту рішення, суд санкціонував примусове списання коштів і/або арешт майна "ПриватБанку" при відмові виплати компаніям Суркісів.

Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".

Того ж дня, 3 вересня, Вовк задовольнив заяви двох англійських компаній Суркісів про стягнення з "ПриватБанку" майже $ 165 млн.

Ініційований Мін'юстом законопроєкт, який дозволить стягнути з "ПриватБанку" $ 350 млн на користь Суркісів 7 вересня зареєстрований у Раді.