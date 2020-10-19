Нардеп Лерос опублікував інструкції "Украероруху", які, як він стверджує, готували для забезпечення спецоперації з "вагнерівцями". ДОКУМЕНТ

Виключений з фракції СН після критики Зеленського і Єрмака депутат Гео Лерос оприлюднив витяги з інструкцій "Украероцентру", що регламентують поведінку диспетчерів у разі захоплення цивільного літака.

Папери Лерос опублікував на своїй сторінці в Фейсбуке, інформує Цензор.НЕТ.

Ці скани - це фрагменти документів "Інструкція ДОП", "Інструкція РДЦ", "Інструкція АДВ". У них зазначено, як саме диспетчери мають діяти в разі, якщо підозрюють захоплення цивільного літака.

"Подивіться на розпорядження "Украероруху", його готували за мотивами операції з "вагнерівцями". Дивіться пункт 2-03. Очевидно, щоб не спалити операцію, його повинні були випустити пізніше, але, нагадаю, влада заперечує саму операцію", - написав Лерос.

На документах зазначено, що вони затверджені розпорядженням "Украероруху" від 20 серпня і мали вступити в дію 25 серпня 2020 року.

Наводимо далі розшифровку витягів з інструкцій.

"Зміни до Збірника документації служби аеронавігаційного обслуговування Украероруху

Дії при отриманні вказівок від Украероцентру стосовно цивільного ПС, по відношенню до якого є підозра, що воно використовується в цілях, не сумісних з цілями Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Начальник зміни (оперативний черговий) Украероцентру (або особа, яка виконує його обов'язки) передає керівнику польотів РДЦ вказівку щодо дій до цивільного ПС, по відношенню до якого існує підозра у використанні його з цілями, несумісними з цілями Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

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Після отримання таких розпоряджень, диспетчер УПР повідомляє екіпаж ПС у польоті:

Under Ukrainian authority decision your flight is prohibited and you must land at Boryspil aerodrome

У разі отримання від відповідальної особи Украероцентру відповідної вказівки, слід надати екіпажу ПС рекомендацію не повідомляти пасажирам про зміни у виконанні польоту:

Ukrainian authority issued safety recommendation not to inform passengers about flight changes.

У разі невиконання екіпажем ПС вказівок диспетчера УПР:

If you are not complying with instructions your flight will be intercepted and forced to land at Boryspil aerodrome by Ukrainian Air Force.

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Інформацію, отриману з борту ПС, негайно передавати відповідальній особі "Украероцентру".

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

























