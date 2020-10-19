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Нардеп Лерос опублікував інструкції "Украероруху", які, як він стверджує, готували для забезпечення спецоперації з "вагнерівцями". ДОКУМЕНТ

Нардеп Лерос опублікував інструкції

Виключений з фракції СН після критики Зеленського і Єрмака депутат Гео Лерос оприлюднив витяги з інструкцій "Украероцентру", що регламентують поведінку диспетчерів у разі захоплення цивільного літака.

Папери Лерос опублікував на своїй сторінці в Фейсбуке, інформує Цензор.НЕТ.

Ці скани - це фрагменти документів "Інструкція ДОП", "Інструкція РДЦ", "Інструкція АДВ". У них зазначено, як саме диспетчери мають діяти в разі, якщо підозрюють захоплення цивільного літака.

"Подивіться на розпорядження "Украероруху", його готували за мотивами операції з "вагнерівцями". Дивіться пункт 2-03. Очевидно, щоб не спалити операцію, його повинні були випустити пізніше, але, нагадаю, влада заперечує саму операцію", - написав Лерос.

На документах зазначено, що вони затверджені розпорядженням "Украероруху" від 20 серпня і мали вступити в дію 25 серпня 2020 року.

Наводимо далі розшифровку витягів з інструкцій.

"Зміни до Збірника документації служби аеронавігаційного обслуговування Украероруху

Дії при отриманні вказівок від Украероцентру стосовно цивільного ПС, по відношенню до якого є підозра, що воно використовується в цілях, не сумісних з цілями Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Начальник зміни (оперативний черговий) Украероцентру (або особа, яка виконує його обов'язки) передає керівнику польотів РДЦ вказівку щодо дій до цивільного ПС, по відношенню до якого існує підозра у використанні його з цілями, несумісними з цілями Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

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Після отримання таких розпоряджень, диспетчер УПР повідомляє екіпаж ПС у польоті:

Under Ukrainian authority decision your flight is prohibited and you must land at Boryspil aerodrome

У разі отримання від відповідальної особи Украероцентру відповідної вказівки, слід надати екіпажу ПС рекомендацію не повідомляти пасажирам про зміни у виконанні польоту:

Ukrainian authority issued safety recommendation not to inform passengers about flight changes.

У разі невиконання екіпажем ПС вказівок диспетчера УПР:

If you are not complying with instructions your flight will be intercepted and forced to land at Boryspil aerodrome by Ukrainian Air Force.

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Інформацію, отриману з борту ПС, негайно передавати відповідальній особі "Украероцентру".

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Нардеп Лерос опублікував інструкції Украероруху, які, як він стверджує, готували для забезпечення спецоперації з вагнерівцями 01

Нардеп Лерос опублікував інструкції Украероруху, які, як він стверджує, готували для забезпечення спецоперації з вагнерівцями 02

Нардеп Лерос опублікував інструкції Украероруху, які, як він стверджує, готували для забезпечення спецоперації з вагнерівцями 03
Нардеп Лерос опублікував інструкції Украероруху, які, як він стверджує, готували для забезпечення спецоперації з вагнерівцями 04
Нардеп Лерос опублікував інструкції Украероруху, які, як він стверджує, готували для забезпечення спецоперації з вагнерівцями 05
Нардеп Лерос опублікував інструкції Украероруху, які, як він стверджує, готували для забезпечення спецоперації з вагнерівцями 06
Нардеп Лерос опублікував інструкції Украероруху, які, як він стверджує, готували для забезпечення спецоперації з вагнерівцями 07
Нардеп Лерос опублікував інструкції Украероруху, які, як він стверджує, готували для забезпечення спецоперації з вагнерівцями 08
Нардеп Лерос опублікував інструкції Украероруху, які, як він стверджує, готували для забезпечення спецоперації з вагнерівцями 09
Нардеп Лерос опублікував інструкції Украероруху, які, як він стверджує, готували для забезпечення спецоперації з вагнерівцями 10
Нардеп Лерос опублікував інструкції Украероруху, які, як він стверджує, готували для забезпечення спецоперації з вагнерівцями 11
Нардеп Лерос опублікував інструкції Украероруху, які, як він стверджує, готували для забезпечення спецоперації з вагнерівцями 12
Нардеп Лерос опублікував інструкції Украероруху, які, як він стверджує, готували для забезпечення спецоперації з вагнерівцями 13

Автор: 

Украерорух (173) ПВК Вагнер (1540) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+49
Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые "готовили по мотивам операции с "вагнеровцами"" - Цензор.НЕТ 8254
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19.10.2020 20:55
+24
Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые "готовили по мотивам операции с "вагнеровцами"" - Цензор.НЕТ 1306
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19.10.2020 20:51
+22
Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые "готовили по мотивам операции с "вагнеровцами"" - Цензор.НЕТ 6757
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19.10.2020 21:00
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Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые "готовили по мотивам операции с "вагнеровцами"" - Цензор.НЕТ 1306
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19.10.2020 20:51 Відповісти
Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые "готовили по мотивам операции с "вагнеровцами"" - Цензор.НЕТ 8254
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19.10.2020 20:55 Відповісти
Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые "готовили по мотивам операции с "вагнеровцами"" - Цензор.НЕТ 6951
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19.10.2020 20:59 Відповісти
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19.10.2020 21:01 Відповісти
Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые "готовили по мотивам операции с "вагнеровцами"" - Цензор.НЕТ 337
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19.10.2020 21:04 Відповісти
Треба буде відео знайти. Знайомих зебілів потролити.
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19.10.2020 21:08 Відповісти
І це буде правильно!
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19.10.2020 21:15 Відповісти
Я слышала , классно 😃 она этого🤢🤡🎪👃🏻🎹 ублюдка подколола
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19.10.2020 21:21 Відповісти
Зеленая плесень пойдет под трибунал за государственную измену.
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19.10.2020 20:52 Відповісти
Да уже всем здравомыслящим патриотам понятно что ОФ это сборище лаптеногой ФСБшной и ГРУшной агентуры
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19.10.2020 20:52 Відповісти
Какие ваши доказательства? Ну кроме статьи в Комсомолке?
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19.10.2020 20:58 Відповісти
Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые "готовили по мотивам операции с "вагнеровцами"" - Цензор.НЕТ 6757
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19.10.2020 21:00 Відповісти
За комсомолку статью не дают! Она совершеннолетняя!
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19.10.2020 21:00 Відповісти
😁👏👏👏👏👍
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19.10.2020 21:30 Відповісти
Слово"ратріотам" можна було у цьому реченні не вживати. Їм все було зрозуміло ще під час президентських виборів. Було л ше не відомо - коли. А фраза достатньою і правдиво є навіть у такому вигляді: "Да уже всем здравомыслящим понятно..." і далі за текстом.
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19.10.2020 21:29 Відповісти
каков поп , таков приход !!!!зеленский спецоперация фсб «клоун «🤢💩🤡 , а остальной хлам его подтанцовка
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19.10.2020 21:30 Відповісти
Зайвий доказ того, що операція готувалась на всіх ділянках. А також стосовно необхідності створення ТСК з приводу її провалу.
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19.10.2020 20:52 Відповісти
Це доказ? Подружиться з головою
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19.10.2020 20:54 Відповісти
Так почему же зеленая слизь аж из портков с онучами выпрыгивает, шоб заблокировать создание комиссии по расследованию, раз Нелох42 с его бойфрендом Дерьмаком ни в чем не виноваты?
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19.10.2020 21:28 Відповісти
Не ври, давно создана
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21.10.2020 18:50 Відповісти
Где? В вашей госдупе, русский?
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21.10.2020 18:53 Відповісти
Да , доказ, шавки гебнявые
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19.10.2020 21:32 Відповісти
Мощние докази. Викинь Лерос ще бойовий статут спецназа та витяг зі стройового статуту зсу. Там доказів навалом
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19.10.2020 20:53 Відповісти
Я что для вас мощные доказательства? Я думаю что даже если Ермак признается что он лаптеногий шпион вы с упорством истинниго ЗЕбила будете говорить что он сам на себя наговаривает
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19.10.2020 20:59 Відповісти
Зебня уже неоднократно обмолвилась, что операция готовилась, несмотря на то, что вначале называли это бредом.
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19.10.2020 21:03 Відповісти
В тебе гарний гугл перекладач, фсб,сколково?
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19.10.2020 21:16 Відповісти
зеленьський-баканов - вы оба классные ссынаристы... вырок+ссынарист - это классно...
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19.10.2020 21:01 Відповісти
Файно зараз на 4-му каналі ...Дроздов !
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19.10.2020 21:05 Відповісти
І лише одне жалюгідне зебенятко Нардеп Лерос опубликовал инструкции "Украэроруха", которые "готовили по мотивам операции с "вагнеровцами"" - Цензор.НЕТ 3443 https://censor.net/ru/user/456964 жалюгідно намагається відбілити мерзотну зевладу...
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19.10.2020 21:06 Відповісти
Українцв грабують пройдисвіти і вороги. Українці перепились і вже давно всрались і усцялись під час сну. Лєрос, що не п'є і не продається, трясе українців за плечі: "Прокидайся! Ти - сериш! Тебе грабують! Взавтра підпаять твою хату! Разом з тобою!", - але українці тільки щось там белькочуть спросоння, і знову пускають слину увісні. Сум.
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19.10.2020 21:16 Відповісти
Та всё Ваня херня! "Лишь бы не Порошенко" помнишь ка ты полтара года назад волал!
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19.10.2020 21:18 Відповісти
вважаєте, що ця ікра ТЮлькіна змінилась?
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19.10.2020 22:11 Відповісти
Пєця і Зєля - одна і та українофобська шобла російських шпигунів. А протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
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20.10.2020 10:09 Відповісти
ты привёл режим иуд Зеленских , теперь скиглишь , исправляй ошибки
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19.10.2020 21:40 Відповісти
Спільників Зєлю і Пєцю на довічне з конфіскацією!!!!
__________________
Я правильно роблю?
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19.10.2020 21:44 Відповісти
и бабку с медведчуком туда
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19.10.2020 21:56 Відповісти
Да нет... Как привел к власти, так и выноси... А мы поможем... Но не наоборот... Ибо если будет наоборот, то ты пойдешь как соучастник всего что сейчас происходит)
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20.10.2020 02:59 Відповісти
Так продажні тролі російського шпигуна Порошенка і слова не сказали за дострокові президентські. Хто там збирається мені допомогати, альо?
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20.10.2020 10:06 Відповісти
Смысл от разговоров?) ДЕЛАТЬ нужно)
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20.10.2020 13:18 Відповісти
Санитар в дурке...
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20.10.2020 13:52 Відповісти
Ты нихрена не РОБЫШ, а ещё и звездишь неправильно.
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20.10.2020 13:51 Відповісти
Цынан хватит этой туалетной бумаги, есть доказательства о нарушении закона - пиши в суд, прокуратуру а не в интернете только бла-бла-бла
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19.10.2020 21:25 Відповісти
Бла, бла, бла
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19.10.2020 21:41 Відповісти
Нардеп Лерос опублікував інструкції "Украероруху", які "готували за мотивами операції з "вагнерівцями" - Цензор.НЕТ 8161
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19.10.2020 21:26 Відповісти
 
 