Мін'юст США висунув обвинувачення проти 6 хакерів ГРУ, що атакували "вірусом-здирником" NotPetya держустанови по всьому світу (оновлено)

У понеділок міністерство юстиції США висунуло проти шести російських хакерів обвинувачення в кібератаках на вибори у Франції в 2017 році, зимові Олімпійські ігри 2018 року, урядові установи по всьому світу та інші об'єкти.

Про це пише The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією американської сторони, всі шість фігурантів справи - співробітники російської розвідки.

"Юрій Сергійович Андрієнко, Сергій Володимирович Детістов, Павло Валерійович Фролов, Анатолій Сергійович Ковальов, Артем Валерійович Очиченко і Петро Миколайович Пліскін звинувачуються за сімома пунктами: шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, комп'ютерне шахрайство і зловживання, пошкодження захищених комп'ютерів, розкрадання особистих даних за обтяжуючих обставин та ін." - зазначає видання.

Серед іншого хакери-співробітники ГРУ звинувачуються в атаках на державні установи і енергосистеми України, а також запуску "вірусу-здирника" NotPetya, який заразив комп'ютери в усьому світі, завдавши збитків на мільярди доларів.

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За словами американської влади, ця група також зламала комп'ютери Зимових Олімпійських ігор 2018 року в Сеулі; зламала електронні ящики осіб, які брали участь у кампанії кандидата в президенти Франції Емманюеля Макрона в 2017 році; а також атакувала міжнародні та британські організації, які розслідують отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля.

"Жодна країна так цілеспрямовано і безвідповідально не перетворює свій кібернетичний потенціал на зброю, як це робить Росія, безглуздо заподіюючи безпрецедентної шкоди, щоб досягти невеликої тактичної переваги", - заявив помічник генерального прокурора з нацбезпеки Джон Демерс.

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Нагадаємо, 27-29 червня 2017 року сервери багатьох державних установ і комерційних структур в Україні зазнали масштабної кібератаки. Вірус Petya (також відомий як Petya.A, Petya.D, Trojan.Ransom.Petya, PetrWrap, NotPetya, ExPetr, GoldenEye) - шкідлива програма, яка зашифровує всі файли на комп'ютері і вимагає викуп за їхню розшифровку.

Станом на 10 липня 2017 року Департамент кіберполіції Національної поліції України отримав приблизно 3 тис. повідомлень від фізичних та юридичних осіб про блокування роботи комп'ютерної техніки вірусом Petya.A.

СБУ заявила про причетність до кібератаки спецслужб РФ.