Керівники і підрядники розікрали 14 мільйонів гривень ДП "Первомайськвугілля", виділених на захист шахт від затоплення, - САП
Виконуючий обов'язки генерального директора ДП "Первомайськвугілля" і директор відокремленого підрозділу - ОП "Шахта "Золоте"- підозрюються в розтраті понад 14 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
"19 жовтня 2020 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ спільно зі співробітниками УСР в Луганській області ДСР Національної поліції в Україні викрито виконувача обов’язків генерального директора ДП "Первомайськвугілля" та директора відокремленого підрозділу згаданої шахти — ВП "Шахта "Золоте", причетних до розтрати понад 14 млн гривень, які були виділені на попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв’язку з затопленням шахт на Луганщині", - говориться в повідомленні.
Крім того, викрито двох директорів комерційних компаній, які також були задіяні у протиправній схемі.
Так, за даними слідства, у 2018 році для запобігання техногенній катастрофі - затоплення шахт на території Луганської області, уряд виділив кошти для фінансування гідравлічних робіт на шахті "Золоте".
Розпорядником цих коштів визначили державне підприємство "Первомайськвугілля", яке і обрало генерального підрядника за самостійно визначеними критеріями без тендеру .
"У подальшому компанія-переможниця, після отримання контракту з ДП "Первомайськвугілля", уклала договір субпідряду із іншою фірмою, яка у свою чергу звернулась за виконанням вищезгаданих робітдо шахти "Золоте", яка входить до ДП "Первомайськвугілля". Слідством встановлено, що злочинна схема, до якої були залучені і керівники державного підприємства, і його підрозділу, й директори фірм завдала збитків на суму понад 14 млн гривень", - повідомили в САП.
Уточнюється, що саме цю суму з 33 млн гривень було незаконно переплачено за виконані роботи.
Дії директорів державних шахт та приватних структур кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до вказаного злочину.
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Бедные шахтеры! Насиров 300 млн. отдал вынув их из кармана а здесь 1/20 от отступного .