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Новини Силовики
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Керівники і підрядники розікрали 14 мільйонів гривень ДП "Первомайськвугілля", виділених на захист шахт від затоплення, - САП

Виконуючий обов'язки генерального директора ДП "Первомайськвугілля" і директор відокремленого підрозділу - ОП "Шахта "Золоте"- підозрюються в розтраті понад 14 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"19 жовтня 2020 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ спільно зі співробітниками УСР в Луганській області ДСР Національної поліції в Україні викрито виконувача обов’язків генерального директора ДП "Первомайськвугілля" та директора відокремленого підрозділу згаданої шахти — ВП "Шахта "Золоте", причетних до розтрати понад 14 млн гривень, які були виділені на попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв’язку з затопленням шахт на Луганщині", - говориться в повідомленні.

Крім того, викрито двох директорів комерційних компаній, які також були задіяні у протиправній схемі.

Так, за даними слідства, у 2018 році для запобігання техногенній катастрофі - затоплення шахт на території Луганської області, уряд виділив кошти для фінансування гідравлічних робіт на шахті "Золоте".

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Розпорядником цих коштів визначили державне підприємство "Первомайськвугілля", яке і обрало генерального підрядника за самостійно визначеними критеріями без тендеру .

"У подальшому компанія-переможниця, після отримання контракту з ДП "Первомайськвугілля", уклала договір субпідряду із іншою фірмою, яка у свою чергу звернулась за виконанням вищезгаданих робітдо шахти "Золоте", яка входить до ДП "Первомайськвугілля". Слідством встановлено, що злочинна схема, до якої були залучені і керівники державного підприємства, і його підрозділу, й директори фірм завдала збитків на суму понад 14 млн гривень", - повідомили в САП.

Уточнюється, що саме цю суму з 33 млн гривень було незаконно переплачено за виконані роботи.

Дії директорів державних шахт та приватних структур кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до вказаного злочину.

Керівники і підрядники розікрали 14 мільйонів гривень ДП Первомайськвугілля, виділених на захист шахт від затоплення, - САП 01

Автор: 

Правоохоронні органи (2707) розтрата (257) силовики (2513) шахта (703) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+1
Руководители и подрядчики разворовали 14 миллионов гривен ГП "Первомайскуголь", выделенных на защиту шахт из-за затопления, - САП

Бедные шахтеры! Насиров 300 млн. отдал вынув их из кармана а здесь 1/20 от отступного .
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19.10.2020 21:05
+1
"Черты" из бюджета отсосали, а из шахт воду пусть "лохи" отсасывают..
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19.10.2020 21:07
+1
"новьiє лiца", молодые регионы, хороший аппетит...
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19.10.2020 21:18
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Руководители и подрядчики разворовали 14 миллионов гривен ГП "Первомайскуголь", выделенных на защиту шахт из-за затопления, - САП

Бедные шахтеры! Насиров 300 млн. отдал вынув их из кармана а здесь 1/20 от отступного .
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19.10.2020 21:05 Відповісти
"Черты" из бюджета отсосали, а из шахт воду пусть "лохи" отсасывают..
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19.10.2020 21:07 Відповісти
Ну і??? Що далі, по гальмах і потихеньку !!!)))
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19.10.2020 21:08 Відповісти
"новьiє лiца", молодые регионы, хороший аппетит...
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19.10.2020 21:18 Відповісти
Где ты видел дату, лапоть?
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19.10.2020 22:15 Відповісти
Где дата, дебил? Для тебя, упоротого идиота- деньги выделены в конце 2018 года. Работы были запланированы на вторую половину 19-го.
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19.10.2020 22:35 Відповісти
"выделенных на защиту шахт ОТ затопления"
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19.10.2020 21:25 Відповісти
Да тут ясное дело - директором поставили чтобы воровал. Какая с него работа, если нигде не училось и не работало, а поставлено по конкурсу, где побеждают самые дебилы? Там и того, кто поставили - по этапу лет на тридцать нужно садить.
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19.10.2020 21:30 Відповісти
Да воруют все и в рамках Закона Украины которых закон просто не в состяении привлеч к ответственности из-за принятых ВР Украины Законов..Ведь все избранные избираются не для творения а для воплощения идей тех кто их нанял.Вот по этому и за нарушение ими же принятых Законов и норманитов никто из них и не отвечает по принятых ими-же Законах,ведь они же их принимали не для себя и суды страны это понимают и руководствуются двойным Законом.Законом для своих и Законом для батраков.
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19.10.2020 22:10 Відповісти
 
 