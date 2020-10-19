Для нас є критичною цифра 9,5 тис. хворих на добу. Тоді повернемо жорсткий карантин, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з ​​релігійними лідерами оприлюднив інформацію про те, коли можливе повернення жорсткого карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

"Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисячі щоденних заражень коронавірусом. Якщо матимемо понад 9,5 тисячі інфікованих щодоби, ми будемо змушені вводити жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни і буде дуже важко всім" , - підсумував президент України.

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