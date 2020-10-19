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Новини Коронавірус і карантин
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Для нас є критичною цифра 9,5 тис. хворих на добу. Тоді повернемо жорсткий карантин, - Зеленський

Для нас є критичною цифра 9,5 тис. хворих на добу. Тоді повернемо жорсткий карантин, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з ​​релігійними лідерами оприлюднив інформацію про те, коли можливе повернення жорсткого карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

"Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисячі щоденних заражень коронавірусом. Якщо матимемо понад 9,5 тисячі інфікованих щодоби, ми будемо змушені вводити жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни і буде дуже важко всім" , - підсумував президент України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23729) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+53
С тобой Шмаркля и без жесткого карантина сложно всем
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19.10.2020 21:43
+37
Для нас является критической цифра 9,5 тыс. больных в сутки. Тогда вернем жесткий карантин, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3844
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19.10.2020 21:45
+24
Для нас является критической цифра 9,5 тыс. больных в сутки. Тогда вернем жесткий карантин, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6897
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19.10.2020 21:47
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Він що після тортур в концтаборі, чи переніс ядерний вибух?
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20.10.2020 03:32 Відповісти
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975?__cft__%5b0%5d=AZX6A5OMSCoJhTDaWiSiVdZECovjBrrSudxW2yLOhl9CfLq33h4YcMCLzyvc0gDvMkREk4efWiWFk9QDc7XrQuJriWAV4OOlCd5oBSBhMnJvS0_erBa6I_qxs2iZbEMF7aI&__tn__=-UC%2CP-R Олексій Петров
Упс! Приехали крокодилы на свадьбу!
Новости таковы, что мэр оккупированной Ялты вколол себе прививку от коронавируса и склеил ласты. От чего? А Вы догадайтесь с одного раза! От коронавируса.
По ходу странную такую вакцину в балалайне состряпали. Судя по эффективности рецепт прост. На ведро «Новичка», ведро воды из под крана, пол ведра ********* плюс сто грамм карбида и немного зелёнки.
Вуаля
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20.10.2020 00:27 Відповісти
https://www.facebook.com/inforules/?__cft__%5b0%5d=AZV1vne-fcWjm88Ogj4Gj0dPVA-JL58u4PQgkgHRp5fYdU2E5SQFNysTeS7OCrrONB85NH8SvW9FVHBNSkPvg-5BI7XSoJ8ax592--1******************************************************************************************************-GMJ71aGnKs1DH4ntpUuOjEvkGwLmEfnMEzZ42B5oivEnvXkhEsmO0&__tn__=-UC%2CP-y-R Як не стати овочем
Фейки вбивають. Дійсно вбивають
Нещодавно помер від ускладнень від коронавірусу відомий український фітнес-блогер Дмитро Стужук. Він не вірив у існування коронавірусу. Навіть коли йому стало зле він "сам себе виписав з лікарні". На його Instagram було підписано понад 1 мільйон людей.
Його колишня дружина Софія Стужук, одна з найпопулярніших Instagram-блогерок України. На неї підписані понад 5 мільйонів людей. І вона не вірить в коронавірус. За її словами "коронавірус штучно створили ще у 2015 році" і ніби він "не страшніше за звичайний грип". Софія натякала на всесвітню теорію змови щодо короновірусу. Ну і звісно Софія виступає проти вакцинації.
Навіть після клінічної смерті свого чоловіка вона записала відео, де розповідала, що "коронавірус не небезпечний для здорових людей".
Висновку ніякого не буде. Хоча ні. Буде. Така поведінка дорівнює злочину. Тому що люди, які мають величезний вплив на аудиторію просувають твердження, які шкодять здоров'ю, або взагалі вбивають. Ось таке виходить смертельне інфлюенсерство.
В коментарях посилання на відео, де Сергій Стерненко розбирає цей кейс.

https://www.youtube.com/watch?v=wrVl9If5o1I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2sS9Bfvrx1ssMVwizGXuLpKdrKDi2ZATYrKVbtTYVrQ2qje6mTmLewMnE Чому має навчити історія із блогерами Стужуками та COVID? Інформаційна гігієна під час пандемії
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20.10.2020 00:30 Відповісти
Не меліть дурню, Дмитро Стужук помер від зупинки серця, бо мав проблеми. Україна посідає 1-е місце в Європі за рівнем захворюваності на серцево-судинні хвороби та 1-е місце з смертності за цими хворобами.
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20.10.2020 00:34 Відповісти
Помер від ускладнень, які викликав коронавірус.
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20.10.2020 00:44 Відповісти
- від хвороби серця, а при застудах чи грипах йде додаткове навантаження на кров, судини і серце; тому він і помер. Це міг бути і інший тип грипу; зокрема, минулого року в Великій Британії померло від звичайного грипу 35 000 людей.
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20.10.2020 02:27 Відповісти
Стужук здавав ПЛР тест на ковід-19 і він виявився позитивним.
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20.10.2020 07:31 Відповісти
Ви колись бачили людей з хворобами серця. Вище посилання на відео, подивіться там молодий, накачаний, 35-річний чоловік, помер у Туреччині під час відпочинку. З важкою хворобою серця за кордон на море не їдуть. Коронавірус дає важкі ускладнення, особливо на легені, і більшість хворих помирає від запалення легень.
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20.10.2020 10:47 Відповісти
Дивує, чому Зєєв Зе ще й досі не захворів на цю невиліковну страшну хворобу.
Щось тут не чисто. Вся країна палає, а воно, Зєєв Зе, якось проходить стороною...
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20.10.2020 00:36 Відповісти
Та пікуй, коронавірус прийде і порядок наведе, а особливо упоротих баранів з собою забере.
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20.10.2020 03:11 Відповісти
Эпидемиолог Гундаров- Имеет смысл смотреть только на смертность от пневмонии .Единственно к чему причетни неопосередковано вирусы ковида, грипа, и других родственных с ними . Так от смертность от пневмониии 1%, а от ковида в этой пневмонии
ковид занимает 1% Итого: смертность от ковида 0,001% Но борятся только с ковидом уничтожая все вокруг себя заметая следы. Факты упрямая вещь. Проверяйте. Только независимые эпидемиологи, а не продажнве санитары вылечат ваши мозги,Думайте товарищи папуасы и доверчивые буратины пока не поздно. Иначе резервации а сторожить вас уже очередь пастухов и овчарок стоит . А потом уже и вышки с пулеметами. Нас делают как ту лягушку на медленом огне чтоб сразу не выпрыгнула.
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20.10.2020 06:47 Відповісти
И́горь Алексе́евич Гунда́ров (род. https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 11 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1947 1947 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF Майкоп ) - советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессорhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-bio-1 [1] .
Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9C%D0%90_%D0%B8%D0%BC._%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова , ранее - эксперт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0 Государственной думы РФ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_4bd177d8c08d6f45-2 [2] .
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20.10.2020 10:53 Відповісти
Интересно за какие шиши эта мразина собирается устраивать жесткий карантин?! Вот фонд бы очень пригодился. Но его раздербанили. Оставив офигенский выбор сдохнуть от голода или от вируса. "Вы сделали это вместе."
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20.10.2020 08:35 Відповісти
Нового майдану боїтеся, сцикотно?
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20.10.2020 09:02 Відповісти
"Надо ужесточать", - https://news.liga.net/society/news/infektsionist-o-borbe-s-epidemiey-covid-19-nikakoy-demokratii-pri-etom-byt-ne-mojet подчеркнула доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская , добавив, что даже в странах ЕС во время волн коронавируса внедрили систему штрафов за нарушения требований **********, как для физ-, так и юрлиц.

Инфекционист посетовала, что на носу - выборы, и из-за этого в публичной плоскости критикуются любые ограничения, "особенно провластными политиками".

"Никакой "демократии" в преодолении инфекционного заболевания быть не может. Потому что люди могут не понимать эту проблему", - сказала она, приведя пример, когда молодежь разносит инфекцию, потому что "не сталкивались с этим или не хватает ума понять".
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20.10.2020 10:04 Відповісти
Введут в ноябре!
Напишут "сколько надо" и введут. Все революции проходят осенью-зимой.
Баяцца!
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20.10.2020 10:26 Відповісти
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