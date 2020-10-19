Не треба чекати дива від переговорів у Мінську. Це не той майданчик, де може бути досягнуто миру на Донбасі, - Резніков

Під час переговорів тристоронньої контактної групи в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі навряд чи буде досягнуто миру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ZN.UA, яке вийшло 19 жовтня, сказав заступник глави української делегації в групі, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Усі чекають на диво. Однак хочу повторити: не треба чекати дива від "Мінська". Він не є майданчиком, на якому може бути досягнуто миру. У нас чомусь завищують очікування від цих консультацій. Але це банальний логістичний майданчик, місце, де проходять консультації, спрямовані на досягнення певних завдань, визначених лідерами і політрадниками країн "Нормандської четвірки", гуманітарного, економічного характеру, припинення вогню і пов'язані з цим питання", - сказав віцепрем'єр.

Він зазначив, що очікування від роботи тристоронньої контактної групи були завищені з 2014 року.

"Спочатку тому, що діяльність ТКГ не особливо розголошувалася і кожне повідомлення на тему консультацій було сенсацією. Потім, коли почали міняти формат, стали відкритішими, - найсмішніше, що це зашкодило самим членам делегації, тепер їх критикують більше й очікування ще вищі" , - додав Резніков.

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