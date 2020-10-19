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Новини
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Не треба чекати дива від переговорів у Мінську. Це не той майданчик, де може бути досягнуто миру на Донбасі, - Резніков

Не треба чекати дива від переговорів у Мінську. Це не той майданчик, де може бути досягнуто миру на Донбасі, - Резніков

Під час переговорів тристоронньої контактної групи в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі навряд чи буде досягнуто миру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ZN.UA, яке вийшло 19 жовтня, сказав заступник глави української делегації в групі, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Усі чекають на диво. Однак хочу повторити: не треба чекати дива від "Мінська". Він не є майданчиком, на якому може бути досягнуто миру. У нас чомусь завищують очікування від цих консультацій. Але це банальний логістичний майданчик, місце, де проходять консультації, спрямовані на досягнення певних завдань, визначених лідерами і політрадниками країн "Нормандської четвірки", гуманітарного, економічного характеру, припинення вогню і пов'язані з цим питання", - сказав віцепрем'єр.

Він зазначив, що очікування від роботи тристоронньої контактної групи були завищені з 2014 року.

"Спочатку тому, що діяльність ТКГ не особливо розголошувалася і кожне повідомлення на тему консультацій було сенсацією. Потім, коли почали міняти формат, стали відкритішими, - найсмішніше, що це зашкодило самим членам делегації, тепер їх критикують більше й очікування ще вищі" , - додав Резніков.

Читайте також: Україна готує нове розведення сил на Донбасі, - Резніков

Автор: 

перемовини (2859) Мінськ (828) Донбас (22354) мінські угоди (2231) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+5
Не надо ждать чуда от переговоров в Минске. Это не та площадка, где может быть достигнут мир на Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 8372
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19.10.2020 22:37
+4
Надо Алиева пригласить - пусть Вас научит Украину любить и защищать
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19.10.2020 22:37
+3
Бестолковое затягивание времени..
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19.10.2020 22:28
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Бестолковое затягивание времени..
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19.10.2020 22:28 Відповісти
Так назовите реальную,,полощадку,,.Ведь в Украине реальных олигархов боьше чем в любой стране мира так почему они не хотят иметь свою страну,тем более что могут, а ложатся под кацаппию?
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19.10.2020 22:31 Відповісти
крупно вині, особливо в грошах. Як колись говорив Янукович про Петю Симоненка - гроші бере і ...я не робить. Так і ці олігархи, набрали грошей, гроші поцупили а віддавати нічого. А з тієї сторони бізнесмени авторитетні - не пожаліють. Ось і така мімікрія.
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20.10.2020 04:48 Відповісти
Резников не в теме. Генералиссимус сказал, что война закончится в любой момент. Но не в эту каденцию бубочки.
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19.10.2020 22:33 Відповісти
Здається що Резнікову лишилось не довго бути в ТКГ !!)))
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19.10.2020 22:59 Відповісти
Так себе "новость"...
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19.10.2020 22:33 Відповісти
Консультации в Минском формате (в Минск давно никто не ездит) - просто инструмент подготовки переговоров в Нормандском формате , где и принимаются решения. Так , что все правильно Резников говорит. Прекращение огня состоялось , на очереди начало вьівода российских НВФ и вооружений с Донбасса , что будет решаться на следующем саммите в Берлине.
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19.10.2020 22:36 Відповісти
нічого не вирішиться, зебіл. Ніде, ні в Берліні, ні Парижі, ні в Мінську, ні де-інде. Від слова "поки що"; або ж "future" Касапи цього не зроблять добровільно, бо в них інші задачі.
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19.10.2020 22:46 Відповісти
Безумовно!! Росіі не потрібен Донбас ,Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в статусі країни-сателіта !!)))
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19.10.2020 22:55 Відповісти
А кто Россию будет в Берлине спрашивать о ее хотелках ? Упрется Путин , получит еще добавок санкций.
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19.10.2020 23:36 Відповісти
підтримую. Єрмак з Зеленським просто " бьют баклуши", на саміті в Берліні буде сояти оде питання- що зробила Україна, щоб умаслити кремлівські башні. Тут і відвід військ і мова, парад скорених в Донецьку, і виплата контрибуцій газпрому, Все що придумають Зеерфаги.
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20.10.2020 04:55 Відповісти
Не надо ждать чуда от переговоров в Минске. Это не та площадка, где может быть достигнут мир на Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 8372
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19.10.2020 22:37 Відповісти
Рудьковского забыли 😀😀😀
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19.10.2020 22:38 Відповісти
Надо Алиева пригласить - пусть Вас научит Украину любить и защищать
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19.10.2020 22:37 Відповісти
Для захисту країни през повинен мати круті яйця , а не сметанний омлет !!!)))
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19.10.2020 22:57 Відповісти
Какие ?

Не треба чекати дива від переговорів у Мінську. Це не той майданчик, де може бути досягнуто миру на Донбасі, - Резніков - Цензор.НЕТ 8730
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19.10.2020 23:02 Відповісти
Здається Бубочка і так постійно в позі страуса ,головою в пісок!! Тому мабуть краще куряче !!))
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19.10.2020 23:08 Відповісти
- Пропустите на сиденье! Я с яйцами...
- А вокруг тебя кастраты, что-ли?!...
- Да у меня куриные!...
- Граждане! Пропустите инвалида!!!...
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20.10.2020 06:53 Відповісти
Так примусили вас і ви, члени делегації, почали розповідати про ваші перемовини виключно тому, що касапи в своїх зливних унітазах трактували ті переговори, як їм вигідно.
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19.10.2020 22:39 Відповісти
Да никто из украинцев и не ждал чуда от этих переговоров. Мир может быть достигнут лишь путем победы в войне. Но вы с этой зеленой шоблой умеете лишь сдавать Украину. Вас надо всех срочно менять .
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19.10.2020 22:43 Відповісти
Поэтому В-52 должны базироваться в Украине на постоянной основе во исполнении будапештского меморандума о целостности границ Украины.
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19.10.2020 22:48 Відповісти
Лавров - "Минские договоренности сформулированы однозначно в российских интересах". https://www.youtube.com/watch?v=7Fsgd5JWOCg&ab_channel=POWER
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19.10.2020 23:01 Відповісти
зелені, ідіть уже нахій
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20.10.2020 01:59 Відповісти
самым правильным будет отказ от минского формата (он уже себя "зарекомендовал и в карабахском конфликте - 30 лет резины)... но так как в Украине мид и администрация президента - это сборище ожидал, то ждать каких-либо нормальных инициатив не стоит...
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20.10.2020 04:42 Відповісти
А Баба Яга(Кравчук) - проти!
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20.10.2020 07:00 Відповісти
 
 