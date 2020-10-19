Верещук витратила на виборчу кампанію втричі більше, ніж київський осередок "Слуги народу"
Кандидатка в мери Києва Ірина Верещук витратила на виборчу кампанію понад 25 млн грн, київський осередок партії - 6,7 млн грн. Найбільше грошей пішло на оплату ефірів на телебаченні.
Про це з посиланням на фінансові звіти кандидатів повідомляє рух "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ.
Кампанію Верещук повністю оплатила Київська міська партійна організація партії "Слуга народу" зі свого поточного рахунку. У проміжному звіті зазначено більш ніж 25 млн грн. Зі свого боку, київський партійний осередок декларує у звіті понад 6,7 млн грн, що є його власними грошима.
На агітацію Верещук витрачено трохи більше 22 мільйонів. Левова частка припадає на оплату ефірного часу на телебаченні - 14,7 мільйона. Вартість зовнішньої реклами кандидатки від початку виборчої кампанії перевищила 5,6 мільйона. За рекламу в інтернеті, згідно зі звітом, заплатили майже 1,3 мільйона, з них у Facebook - 784 тис. грн. Також друкували агітаційні листівки, виготовляли брендовані захисні маски і силіконові браслети.
На поширення друкованої продукції з виборчого фонду Верещук не витрачено ні копійки, хоча агітаційні листівки роздавали з рук у руки. Це могли бути волонтери, або оплату цих послуг могли здійснити з рахунку організації, або ж заплатити готівкою, які є поза виборчим фондом. Рух "ЧЕСНО" моніторив, як працюють агітатори в Києві. Роздавальники листівок зізнавалися журналістам, що їм платять 500 грн на день на руки.
Цікаво й те, що за виготовлення відеороликів з виборчого фонду кандидатки теж не платили.
Проміжні фінансові звіти відображають лише офіційні витрати з моменту реєстрації до 14 жовтня, тому "Слуга народу" та Ірина Верещук відзвітували фактично тільки за кілька тижнів кампанії, тоді як першу рекламу Верещук Рух "ЧЕСНО" зафіксував ще на початку серпня. А рекламу народного депутата Миколи Тищенка під брендом "Слуги народу" розміщували ще з червня. Він був одним із потенційних кандидатів на пост мера Києва, але програв праймеріз.
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Наши медиа - идеальная среда для отмывания бабла.
И ничего ж не докажешь. Нет расценок на дебильный креатив.
Тем более, что задолбаешься переключать, чтобы что-то нормальное найти, и без Верещук.
Жена приезжает с курорта и привозит целый чемодан денег. На вопрос мужа, откуда столько денег, она отвечает, что заработала.
- Да за тебя же больше рубля никто не даст, - говорит муж.
- А я больше и не брала.
А ну сверкни ее декларацией?
И явно не из партийной кассы.
Верещук же офилиальный миллионер?
Или в ее декларации такие доходы не значатся?
Шо там с пожтзненным за коррупцию?
https://kyiv.znaj.ua/344195-vibori-mera-kiyeva-z-yavilisya-dani-svizhogo-socopituvannya-kogo-kiyani-hochut-bachiti-glavoyu-stolici?fbclid=IwAR3UwyJMye_bhjVQIXCLbQrOxtGfs0nrIcHjwFiLAj3wOh_5k848iPJCjZA
А у Верещук такая ряха,. что никакими бигбордами не спасёшь.
А чёрный рот ...
А в Киеве будет аэродром Мери Поппинс ?
(для любителей полетать)
ЗеДолбоДятлы, вы только представьте 25 000 000. А не дай бог ей стать нашим мэром, она будет отбивать это бабло и получать прибыль.