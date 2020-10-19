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Новини Місцеві вибори-2020
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Верещук витратила на виборчу кампанію втричі більше, ніж київський осередок "Слуги народу"

Верещук витратила на виборчу кампанію втричі більше, ніж київський осередок

Кандидатка в мери Києва Ірина Верещук витратила на виборчу кампанію понад 25 млн грн, київський осередок партії - 6,7 млн ​​грн. Найбільше грошей пішло на оплату ефірів на телебаченні.

Про це з посиланням на фінансові звіти кандидатів повідомляє рух "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ.

Кампанію Верещук повністю оплатила Київська міська партійна організація партії "Слуга народу" зі свого поточного рахунку. У проміжному звіті зазначено більш ніж 25 млн грн. Зі свого боку, київський партійний осередок декларує у звіті понад 6,7 млн ​​грн, що є його власними грошима.

На агітацію Верещук витрачено трохи більше 22 мільйонів. Левова частка припадає на оплату ефірного часу на телебаченні - 14,7 мільйона. Вартість зовнішньої реклами кандидатки від початку виборчої кампанії перевищила 5,6 мільйона. За рекламу в інтернеті, згідно зі звітом, заплатили майже 1,3 мільйона, з них у Facebook - 784 тис. грн. Також друкували агітаційні листівки, виготовляли брендовані захисні маски і силіконові браслети.

На поширення друкованої продукції з виборчого фонду Верещук не витрачено ні копійки, хоча агітаційні листівки роздавали з рук у руки. Це могли бути волонтери, або оплату цих послуг могли здійснити з рахунку організації, або ж заплатити готівкою, які є поза виборчим фондом. Рух "ЧЕСНО" моніторив, як працюють агітатори в Києві. Роздавальники листівок зізнавалися журналістам, що їм платять 500 грн на день на руки.

Дивіться також: Boomer-Верещук: кандидатка у мери Києва від "Слуги народу" знову знялася у ролику з парасолькою. ВIДЕО

Цікаво й те, що за виготовлення відеороликів з виборчого фонду кандидатки теж не платили.

Проміжні фінансові звіти відображають лише офіційні витрати з моменту реєстрації до 14 жовтня, тому "Слуга народу" та Ірина Верещук відзвітували фактично тільки за кілька тижнів кампанії, тоді як першу рекламу Верещук Рух "ЧЕСНО" зафіксував ще на початку серпня. А рекламу народного депутата Миколи Тищенка під брендом "Слуги народу" розміщували ще з червня. Він був одним із потенційних кандидатів на пост мера Києва, але програв праймеріз.

Автор: 

агітація (201) місцеві вибори (1366) ЧЕСНО (111) Слуга народу (2811) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+22
Дуже дорога "нонеча" корабельна сосна !!!)))
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19.10.2020 23:01
+17
Коли дивишся на цю юродиву, окрім відрази не відчувається геть нічого.
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19.10.2020 23:04
+16
Налетала с понтом под зонтом. Лучше бы эти деньги на Байрактары пустили, чтобы ихтамнетам мозги пропылесосили.
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19.10.2020 23:03
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Дуже дорога "нонеча" корабельна сосна !!!)))
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19.10.2020 23:01 Відповісти
тарахкітлива смерека?
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19.10.2020 23:40 Відповісти
Гроші в нікуди, бо пані Верещук в столиці нічого не світить... Мером залишиться Клічко...
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19.10.2020 23:55 Відповісти
Даремно, бач яка файна кобіта !!)))
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20.10.2020 00:00 Відповісти
Кому и кобыла невеста...
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20.10.2020 00:04 Відповісти
Не факт, что в никуда. Ты же не знаешь, сколько с этой суммы вернулось в виде откатов.

Наши медиа - идеальная среда для отмывания бабла.
И ничего ж не докажешь. Нет расценок на дебильный креатив.
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20.10.2020 00:55 Відповісти
ну а что вы хотели ? чартерами летать дорого
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19.10.2020 23:02 Відповісти
Налетала с понтом под зонтом. Лучше бы эти деньги на Байрактары пустили, чтобы ихтамнетам мозги пропылесосили.
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19.10.2020 23:03 Відповісти
За чей счёт этот банкет, кто оплачивать будет? (с)
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19.10.2020 23:03 Відповісти
Коли дивишся на цю юродиву, окрім відрази не відчувається геть нічого.
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19.10.2020 23:04 Відповісти
повезло ж вам... А я, автоматично шукаю пульт тв... Якщо б побачив поряд- то кляп та паранджу...
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19.10.2020 23:32 Відповісти
А вот не смотрел бы ты телевизор - и не надо было бы лихорадочно его переключать туда-сюда.
Тем более, что задолбаешься переключать, чтобы что-то нормальное найти, и без Верещук.
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20.10.2020 00:52 Відповісти
https://censor.net/ua/user/184403, спокійно та без паніки... Вище було застосовано художній вимисел, рятувати від ТВ кабали- нікого... Але не судіть по собі усіх, можливо, дехто й дружить з Discovery Channel ? Верещук витратила на виборчу кампанію втричі більше, ніж київський осередок "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4924
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20.10.2020 09:38 Відповісти
Да, морда козлиная, но это ничего, если бы эта тупая марионетка не навязывалась править народом.
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19.10.2020 23:44 Відповісти
Образцово дебильная кобучча
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19.10.2020 23:05 Відповісти
один факт - оно дурноватое и один вопрос - от куда бабло?
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19.10.2020 23:11 Відповісти
ой Панасе, відчинили ви комірчину моєї пам'яті з можливим заробітком...


Жена приезжает с курорта и привозит целый чемодан денег. На вопрос мужа, откуда столько денег, она отвечает, что заработала.
- Да за тебя же больше рубля никто не даст, - говорит муж.
- А я больше и не брала.
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20.10.2020 10:39 Відповісти
Зарабатівают и тратят.
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19.10.2020 23:16 Відповісти
Кто зарабатывает? Верещук?

А ну сверкни ее декларацией?
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19.10.2020 23:40 Відповісти
Согласно декларации у Верещук годовой доход не превышает 700 тыс.грн.
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19.10.2020 23:44 Відповісти
Це аргумент ,особливо для пенса з стипендією в 1700 грн!!!)))
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19.10.2020 23:56 Відповісти
Это при том, что на самопиар потратила Верещук 25 млн. гривен.

И явно не из партийной кассы.
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20.10.2020 00:45 Відповісти
ЗАЧЕМ?!!!
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19.10.2020 23:24 Відповісти
Верещук витратила на виборчу кампанію втричі більше, ніж київський осередок "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7003
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19.10.2020 23:25 Відповісти
Шутка 95-го шапито. Тов. Верещук, в каком году вы родились, и ЗАЧЕМ?!)
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19.10.2020 23:29 Відповісти
Хороший вопрос ( второй, я имею в виду )
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20.10.2020 03:48 Відповісти
И все заработано непосильным трудом.
Верещук же офилиальный миллионер?

Или в ее декларации такие доходы не значатся?

Шо там с пожтзненным за коррупцию?
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19.10.2020 23:38 Відповісти
і це їй нічим не допоможе, бо Київ проголосує за Віталіка Кличка
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19.10.2020 23:45 Відповісти
Козломордія вже привітала її з перемогою.
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19.10.2020 23:50 Відповісти
Продолжайте голосовать за билборды и олигархи будут править нами не лучше **************.
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19.10.2020 23:46 Відповісти
73%-овий лохторат голосує за бігморди !!)))
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19.10.2020 23:58 Відповісти
Не могу сейчас найти, где-то был скрин как её хвалили на российских помойках...
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19.10.2020 23:53 Відповісти
Пролетіла як фанера... дані свіжого соцопитування

Верещук витратила на виборчу кампанію втричі більше, ніж київський осередок "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2585
https://kyiv.znaj.ua/344195-vibori-mera-kiyeva-z-yavilisya-dani-svizhogo-socopituvannya-kogo-kiyani-hochut-bachiti-glavoyu-stolici?fbclid=IwAR3UwyJMye_bhjVQIXCLbQrOxtGfs0nrIcHjwFiLAj3wOh_5k848iPJCjZA
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20.10.2020 00:18 Відповісти
Ну, якщо так - то дуже схоже на >50%+1голос в першому турі...
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20.10.2020 00:49 Відповісти
Так і було б, якби не Притула. Таке враження, що завданням цього клоуна було відтягнути голоси у Кличка.
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20.10.2020 01:07 Відповісти
у Сергія Пояркова є на цю тему... Виявляється і йому пропонували попрацювати технічним кандидатом, щоб за цей час, спонсор міг вирішити свої питання... Не дивуюсь, оскільки Притула, поріднився ще з тими вилупками...
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20.10.2020 09:45 Відповісти
Кучеренко был бы классным мэром, но его топит дружба с бабой Юлей.
А у Верещук такая ряха,. что никакими бигбордами не спасёшь.
А чёрный рот ...
А в Киеве будет аэродром Мери Поппинс ?

(для любителей полетать)
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20.10.2020 02:26 Відповісти
Верхом на метле или в ступе можно и без аэродрома обойтись
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20.10.2020 03:52 Відповісти
Наверное Ирка Жопинс потратила все, что "заработала" на посту мэра городишка Рава Руская. 😁
ЗеДолбоДятлы, вы только представьте 25 000 000. А не дай бог ей стать нашим мэром, она будет отбивать это бабло и получать прибыль.
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20.10.2020 06:00 Відповісти
Буду голосовать за Верещук. Не за Пальчевского же, не за боксера, развалившего инфраструктуру Киева. Нравится она, не нравится, но больше не за кого!
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20.10.2020 06:58 Відповісти
Верещук витратила на виборчу кампанію втричі більше, ніж київський осередок "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 3681
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20.10.2020 08:38 Відповісти
Верещук витратила на виборчу кампанію втричі більше, ніж київський осередок "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 3766
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20.10.2020 08:39 Відповісти
Это Верещук без фотошопа.
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20.10.2020 16:01 Відповісти
 
 