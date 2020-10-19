Верещук витратила на виборчу кампанію втричі більше, ніж київський осередок "Слуги народу"

Кандидатка в мери Києва Ірина Верещук витратила на виборчу кампанію понад 25 млн грн, київський осередок партії - 6,7 млн ​​грн. Найбільше грошей пішло на оплату ефірів на телебаченні.

Про це з посиланням на фінансові звіти кандидатів повідомляє рух "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ.

Кампанію Верещук повністю оплатила Київська міська партійна організація партії "Слуга народу" зі свого поточного рахунку. У проміжному звіті зазначено більш ніж 25 млн грн. Зі свого боку, київський партійний осередок декларує у звіті понад 6,7 млн ​​грн, що є його власними грошима.

На агітацію Верещук витрачено трохи більше 22 мільйонів. Левова частка припадає на оплату ефірного часу на телебаченні - 14,7 мільйона. Вартість зовнішньої реклами кандидатки від початку виборчої кампанії перевищила 5,6 мільйона. За рекламу в інтернеті, згідно зі звітом, заплатили майже 1,3 мільйона, з них у Facebook - 784 тис. грн. Також друкували агітаційні листівки, виготовляли брендовані захисні маски і силіконові браслети.

На поширення друкованої продукції з виборчого фонду Верещук не витрачено ні копійки, хоча агітаційні листівки роздавали з рук у руки. Це могли бути волонтери, або оплату цих послуг могли здійснити з рахунку організації, або ж заплатити готівкою, які є поза виборчим фондом. Рух "ЧЕСНО" моніторив, як працюють агітатори в Києві. Роздавальники листівок зізнавалися журналістам, що їм платять 500 грн на день на руки.

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Цікаво й те, що за виготовлення відеороликів з виборчого фонду кандидатки теж не платили.

Проміжні фінансові звіти відображають лише офіційні витрати з моменту реєстрації до 14 жовтня, тому "Слуга народу" та Ірина Верещук відзвітували фактично тільки за кілька тижнів кампанії, тоді як першу рекламу Верещук Рух "ЧЕСНО" зафіксував ще на початку серпня. А рекламу народного депутата Миколи Тищенка під брендом "Слуги народу" розміщували ще з червня. Він був одним із потенційних кандидатів на пост мера Києва, але програв праймеріз.