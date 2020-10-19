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ОП про "Справу Василя Стуса": вважаємо дивним визначення Медведчука як "персонажа твору"

ОП про

В Офісі президента здивовані деякими формулюваннями у рішенні суду, який заборонив поширювати книгу Кіпіані про Стуса. І нагадують, що Медведчук - учасник справжнього процесу над поетом, а не літературний персонаж.

Коментар Офісу президента опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

В Офісі президента нагадали, що книга базується на документах реальної кримінальної справи проти поета Василя Стуса, адвокатом якого був Віктор Медведчук.

"Більшу частину змісту книги становить точний передрук матеріалів кримінальної справи. Тобто суто документальна основа книжки не викликає найменших сумнівів. Отже, саме за цією логікою книги, Медведчук В. В. є учасником справжнього процесу, який мав місце в історії, а не просто "персонажем твору"...Наголошуємо при цьому, що цензура в Україні прямо та недвозначно заборонена Конституцією. У будь-яких проявах", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Заборону книги про Стуса за позовом Медведчука розглянуть на комітеті ВР з питань свободи слова

В Офісі президента вважають, що дослідження історії не можна обмежувати через емоції окремих учасників подій минулого.

"Закликаємо всіх громадян мати сміливість чесно дивитися на події минулого нашого народу та дії або бездіяльність окремих осіб", - підсумували в ОП.

Читайте також: Суддя, яка заборонила за позовом Медведчука книгу про Стуса, під час війни відвідувала окуповані території, - Кіпіані

Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми вирішили додрукувати новий наклад, - видавництво.

Автор: 

література (96) Медведчук Віктор (1707) Стус Василь (73) суд (11664) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+52
ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 9238
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19.10.2020 23:54
+30
ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 5049
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19.10.2020 23:59
+28
Схоже, що Зеленський буде номінований на премію "Людина слова". Рівно 333 дні тому він заявив: "Я даю слово, я вимушу Іванісова (нардеп Слуги народу) скласти мандат, якщо він виявиться гвалтівником". Завтра гвалтівник Іванісов буде слухати у Верховній Раді звернення Зеленського.

- Брехуни! Душогуби! Страшні душогуби!

ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 905
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20.10.2020 00:00
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ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 9238
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19.10.2020 23:54 Відповісти
шота новеньке...
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19.10.2020 23:55 Відповісти
Щуряча метушня ,навколо годівниці!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!))
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20.10.2020 00:08 Відповісти
А шо тут новенького?

Разве в ОП прямо назвали Медведа врагом Украины?
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20.10.2020 01:05 Відповісти
Заява ОП - еквівалент "серйозних стурбованостей ЗАХОДУ стосовнол російської агресії в Україну...
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20.10.2020 02:59 Відповісти
до того ж виключно у звязку з виборами.
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20.10.2020 09:26 Відповісти
Можливо в лісі щось здохло.
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20.10.2020 06:30 Відповісти
Може офіс почав на цензорі коментарі читати?
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20.10.2020 09:33 Відповісти
Для цього треба теж, щоб щось в лісі здохло. Хіба, що СБУ інформує.
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20.10.2020 09:49 Відповісти
ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 1799
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19.10.2020 23:56 Відповісти
як огидно брехливо, цинічно і рашапоїдно сформульовано.... , на щастя у цих виродків підтримка є виключно за рахунок совкодрочерів пенсійного віку яких з кожним роком стає все менше і менше та ще купка ностальгуючих світоглядних совків передпенсійного віку.
зажопники відчувають що це їх остання можливість закріпитися у владі тому задіяні всі можливі фінансові і медійні ресурси проросійських олігархів і "братня допомога" кремля, ***.
було б за кого на цих виборах голосувати, зажопники не набрали б і 10%.
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20.10.2020 09:41 Відповісти
Ну що, українські книги в україні забороняють. Залишилось дозволити російські соцмережі.
Ти ж цього хотів, зебіл?
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19.10.2020 23:56 Відповісти
ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 6253
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19.10.2020 23:57 Відповісти
а знаете, почему в СБУ нет оперативного или даже агентурного дела Меведчука времен СССР!?.. а потому что, оно на Лубянке в Мацкве лежит..
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19.10.2020 23:56 Відповісти
ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 5049
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19.10.2020 23:59 Відповісти
ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 9907
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19.10.2020 23:57 Відповісти
його батько працював не в поліції, а у писарем у трудовому відділі німецьких окупаційних сил організації «Arbeitstamt» та причетний до вивезення понад 2 тисячі українців Житомирщини до Німеччини
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20.10.2020 01:11 Відповісти
продаваться..., в крови этой передастической семейки... и до сих пор не нашлось ***** и крепкой веревки для этих мразей.
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20.10.2020 04:45 Відповісти
я й кажу - покидьок покидька.
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20.10.2020 09:43 Відповісти
******** німецького парашутиста, всиновлений поліцаєм...
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20.10.2020 11:22 Відповісти
14 місяців тому (ще при Богдані) Зеленський пообіцяв «гучну історію» про фінансування партії Медведчука, але тепер (при Єрмаку) Медведчук влаштовує «гучні історії» не лише самому Зеленському, а і всій Украіїні( Цікаво, зустріч в МІ6 щось змінить?
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19.10.2020 23:58 Відповісти
Схоже, що Зеленський буде номінований на премію "Людина слова". Рівно 333 дні тому він заявив: "Я даю слово, я вимушу Іванісова (нардеп Слуги народу) скласти мандат, якщо він виявиться гвалтівником". Завтра гвалтівник Іванісов буде слухати у Верховній Раді звернення Зеленського.

- Брехуни! Душогуби! Страшні душогуби!

ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 905
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20.10.2020 00:00 Відповісти
Роман Валерьевич Иванисов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Роман Валерійович Іванісов; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 2 ноября https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1978 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA Бердянск , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорожская область https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] ) - украинский предпринимательhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rivns1-2 [2] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Народный депутат Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_IX_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 IX созыва от партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F) Слуга народа »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . 21 марта 1996 года был осуждён Пологовским райсудом Запорожской области за групповое изнасилование в извращённой форме. После обнародования данного факта в ноябре 2019 года Иванисов приостановил своё членство во фракции «Слуга народа» на время проверки информации о судимостиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24tv201119-5 [5] . Позднее, 2 декабря 2019 года, был официально исключён из фракции.
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20.10.2020 00:36 Відповісти
Так он сейчас не депутат ВР?
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20.10.2020 01:11 Відповісти
Депутат позафракційний. Живите в Україні?
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20.10.2020 01:26 Відповісти
Т.е. насильник остался в главном законодательном органе страны.
А это нифига не то же самое, что "Я даю слово, я вимушу Іванісова (нардеп Слуги народу) скласти мандат".

Более того. Ничего не мешает ему и дальше работать на интересы СН. Только бирочку отклеили.
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20.10.2020 01:31 Відповісти
Кадровий голод, вот і потрібні спеціалісти-практики, які, так би мовити, знають життя з середини.
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20.10.2020 06:34 Відповісти
Попробуй найти немного мозКа в своём отростке над плечами...
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20.10.2020 05:40 Відповісти
він там не один раніше судимий у фракції слуги народу..є і інші
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20.10.2020 08:40 Відповісти
Лучше-бы М16 не тратило время на все эти встречи-разговоры, а просто прислало-бы для решения проблемы медведчука какого-нибудь агента 007 - Джеймса Бонда... Других надежд похоже нет...
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20.10.2020 00:16 Відповісти
А може це запитання № 6 від ОП , бонусом .
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19.10.2020 23:59 Відповісти
Щось в лісі здохло
Не так тії вороги,
Як добрії люди -
І окрадуть, жалкуючи,
Плачучи, осудять,
І попросять тебе в хату,
І будуть вітати,
І питать тебе про тебе,
Щоб потім сміятись,
Щоб з тебе сміятись,
Щоб тебе добити...
Без ворогів можна в світі
Як-небудь прожити.
А ці добрі люде
Найдуть тебе всюди,
І на тім світі добряги
Тебе не забудуть.

http://ua-kobzar.livejournal.com/ Т. Шевченко , грудень 1848
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19.10.2020 23:59 Відповісти
А в той же час коаліція СН з ОПЗЖ і вакцина Путлєра. Це все замануха від зіц-Зєлупи. Don't take cause it's a fake.
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20.10.2020 00:02 Відповісти
ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 8628
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20.10.2020 00:02 Відповісти
Должен быть персонажем некролога.
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20.10.2020 00:02 Відповісти
Ты точно читал статью?
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20.10.2020 00:15 Відповісти
А зачем? Разве для зрады это нужно?
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20.10.2020 06:37 Відповісти
Итого:
это не никакой не медведчук, а мелкий крис, который подгрызает пятки Зеленского
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20.10.2020 00:05 Відповісти
Видимо Стус упоминає родичів Медведчука ось тому він так і біснується.А все винна влада так як по сей день так і не відкрила архіви НКВД.Думаю що після їх відкриття 90% можновладців при справедливій судовій системі залишились би із торбами.
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20.10.2020 00:06 Відповісти
Вы вообще не в теме? Медведчук был адвокатом у Стуса, и требовал для него срок, больший чем требовал прокурор...
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20.10.2020 04:14 Відповісти
Це ми залишимось із торбами, а вони ніколи.
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20.10.2020 05:56 Відповісти
А ось і суддя, що прийняла рішення заборонити книжку про Стуса.
Заставенеко Марина Олександрівна, місце народження - Макіївка, Донецької області.
ОП про "Справу Василя Стуса": вважаємо дивним визначення Медведчука як "персонажа твору" - Цензор.НЕТ 9591
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20.10.2020 00:09 Відповісти
Не розумію рішення Петра Порошенка призначити оце суддею
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20.10.2020 00:18 Відповісти
Тільки чомусь при Пороху вона сиділа як миш під віником , а при Віслюке творить беззаконня.
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20.10.2020 00:22 Відповісти
Помиляєшся, читай ЄДРСР, було багато темних рішень. Взагалі при Пороху Медведчук піднявся будь здоров, як ніколи до цього.
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20.10.2020 00:26 Відповісти
Вона була призначена (переведена) - це процедура, описана в законі. Законних причин не підписувати його, наскільки я розумію, у Пороха не було.
"ВККС спочатку відкріла дісціплінарну дело, но потім відмовілася звільняті суддю Заставенко."
Тобто тут питання до ВККС.

Взагалі-то зараз при Віслюке Медведчук піднявся будь здоров, як ніколи до цього.
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20.10.2020 00:30 Відповісти
"відкріла дісціплінарну дело"? Мікіла Янавіч, залогіньтесь під справжнім ніком.
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20.10.2020 00:32 Відповісти
А шо так? ЗЄбанат не оправдав сподівання тупоголових баранів, да зєбобік?
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20.10.2020 00:35 Відповісти
очередной "сметун" срать вылез...
ОП про "Справу Василя Стуса": вважаємо дивним визначення Медведчука як "персонажа твору" - Цензор.НЕТ 4641
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20.10.2020 05:46 Відповісти
як це не було? Ви що думаєте реально що Порох хоч когось призначив суддею чи перевів...просто так? не по блату чи не за гроші? По цій судді СБУ писало скарги до ВККС що вона постійно їздить на окуповану територію...але ж вона якось все порішала у ВККС та ВРП
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20.10.2020 01:15 Відповісти
ти шо - обісцяному зебілу намагаєшся щось пояснити?
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20.10.2020 05:47 Відповісти
той хто бажає шукає можливості , той хто НЕ бажає шукає причини ...
усіх суддів, прокурорів а робітників поліції доцільно відсторонити з двох причин:
- їхня бездіяльність призвела до втрати суверенітету окупованої частини України.
- вони не можуть виконувати свої обов'язки бо держава не здатна забезпечити безпеку їхним родинам на окупованих територіях.
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20.10.2020 09:15 Відповісти
Уто́пія - художнє зображення ідеального чи наближеного до нього суспільного устрою. Розрізняють комуністичні, ліберальні, християнські та інші види утопій. Утопічні соціуми описувалися як закритими так і глобальними; поміщалися у минулому, часто альтернативному, сьогоденні чи в майбутньому суспільстві.
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20.10.2020 12:55 Відповісти
То нехай клоун його присадить. Якщо не сцикло.
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20.10.2020 00:37 Відповісти
Клоун є клоун, він може присадити хіба що себе на пляшку.
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20.10.2020 00:48 Відповісти
Ты за ЗЕ жопу себе порвал на роисянский флаг. Ты ЗЕ выбрал.

Ай, как нехорошо теперь отмазываться...
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20.10.2020 01:07 Відповісти
Мертвечук піднявся не "при Пороху", а отримавши гроші і бізнес в кацапії від )(уйла. Щось ще неясно?
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20.10.2020 11:43 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228/2018#Text
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20.10.2020 02:37 Відповісти
пожаліли б, вона себе в дзеркало кожен день бачить...
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20.10.2020 00:19 Відповісти
на обличчі написані явні ознаки олігофренії.
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20.10.2020 05:20 Відповісти
Песенка поговорка была когда то, чуть грубая. Исполнялась от мужского лица как бы. И были там и такие вот слова:*..Стоит ольха---стоит ольха, вся верхушка гнутая. По твоим глазам я вижу, что ты пи+данутая...*. Вроде подходит к тому что сверху, над коментом этим.
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20.10.2020 00:34 Відповісти
Ця суддя живе в Макіївці.Ви не уявляєте тиск на неї.Але зробила одне дуже добре діло-заклала в рішення суду один пункт по якому легко виграти апеляцію.В неї кажуть ,не було виходу.Що змогла-зробила.Апеляція буде виграна.Медведчук смоктатиме.
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20.10.2020 02:13 Відповісти
Колись жила в Макіївці, а зараз живе і працює в Києві. Про "тиск на неї" і "добре діло" - це маніпуляції, намагання її виправдати після того як вибухнули невдоволенням ЗМІ і соцмережі.
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20.10.2020 10:54 Відповісти
Ця макіївська дебілка навіть прізвища не придумала собі до пуття -- "заставенеко"))
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20.10.2020 06:03 Відповісти
але суддіха, певно, не така проста, як здається

За дорученням Харківської правозахисної групи мав честь представляти Вахтангаhttps://www.facebook.com/vakhtang.kipiani?__tn__=K-R&eid=ARDAEEDeRlvp2k9MYmcbSkoEH7DSy5gZhYn2HzD60-ZX3Mk6wAwLsky2spWfXcGwX09FI7im8WXk4sqn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw Кіпіані у справі щодо заборони книги "Справа Василя Стуса".
Вікторhttps://www.facebook.com/v.v.medvedcuk/?__xts__%5B0%5D=68.ARDcABhGUXKR90Y4SDsQ6hWB2UNAB7nbNJGUHly-a8thSkVqOik7qvZIfauiPs2sNKEO_v8aeQCOHibY-jcK04gjTpxq6a4iqKKN5E7MzNO7V89QcteYxKo45bDnRlRkE84JRlnUsa1rVCm5u4dZ7Fs9CyZwNg-bPo3c1lkM4yvMVMLWbO0xl7ysiXE_Qh1_ZTFaW1kFpYQDBUWWAMVROf_l7oxVY8m_LW0Mwnc2-PIawWBXVxnkY1c8eBsqxJNX-AFNaoynKg72pqTvAbimfLlzIGyntAVr7w&__xts__%5B1%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw&__tn__=K-R&eid=ARDTUyjWkYOQIWvKpHwRuf4uKiRJ1LuqxG60HKQKXDA-p62Ira1dfucVNCqXIpIgk6lD81CffSKGI6IK&fref=mentions Медведчук вимагав заборонити видання та продаж книги "на будь-якій території у будь-якій формі - в частині 9 фраз".
З огляду на специфіку друкарської справи, фактично йшлося про заборону всієї книги: адже ******* технології не дозволяють вирізати ножицями з паперової книжки 9 фраз - і пустити її в продаж у такому вигляді.
Годі й говорити, що для Європейського суду з прав людини заборона книги - це дуже серйозне обмеження свободи вираження, яке можливе лише в надзвичайних випадках - для охорони прав та інтересів інших людей. Натомість у 9 оскаржуваних фрагментах не було нічого такого, що не було б відомо про Медведчука раніше: з мережі Інтернет або книги "Нарцис" Дмитра Чобота.
Та судове рішення здивувало всіх. Позов задоволено частково. Три фрагменти були визнані недостовірними.
А от далі… Суд заборонив згадувати ім'я Медведчука як персонажа книги - без його згоди.
Моя перша реакція була такою, як у вас: ШОК!. Вперше за мої 15 років адвокатської практики в дифамаційних справах суд захистив позивача більше, ніж той просив.
Але, прочитавши рішення, зрозумів: суддя зробила все що, могла. Історії невідомі випадки, коли суди першої інстанції відмовлялися задовольнити численні позови Медведчука про захист честі, гідності, ділової репутації. Суддя Заставенко Марина Олександрівна теж не могла відмовити. Суддя, яка переведена до столичного Дарницького суду із суду окупованої Макіївки, дуже вразлива для сильних світу цього на кшталт Медведчука.
Вона віддала пас далі. Вийшовши за межі позовних вимог, суддя гарантувала цим самим скасування її рішення судом апеляційної інстанції.
Спасибі їй за це. Не кожен готовий кидатися на амбразуру або спалити себе на Майдані. Хтось намагається на своєму рівні відстоювати справедливість тихо і непомітно - чого не зрозуміє більшість.
А книжку (з усіма оскарженими фрагментами) можна вільно друкувати і купувати принаймні до розгляду в апеляційній інстанції. - В. Якубенко, адвокат https://www.istpravda.com.ua/columns/2020/10/19/158303/
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20.10.2020 09:14 Відповісти
Яке чоло та погляд, не зневічені інтелектом...
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20.10.2020 11:37 Відповісти
ну и мурло, блиннн, єто ваше суд'я !!!
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20.10.2020 14:02 Відповісти
https://twitter.com/Lviv_Hikikomori

https://twitter.com/Lviv_Hikikomori Львівський Хікікоморі



Нацкорпус і "свобода" штурмують Дарницький районний суд, беруть суддю і викидають його у смітник разом з його постановою, після чого вони усі дружньо розбіглися по книгарнях,щоб розкупити книжки Кіпіані і роздавати їх усім бажаючим...а потім я проснувся
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20.10.2020 00:11 Відповісти
Нацкорус і свобода не могли штурмувати Дарницький районний суд, бо всі підступи до нього були зайняті активістами ПЕС
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20.10.2020 00:19 Відповісти
Та їх пропустили б, та коломойський не проплатив.
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20.10.2020 01:30 Відповісти
Хіба в медведчука мало грошей, якщо п'ятипалубні яхти купує...
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20.10.2020 06:08 Відповісти
*..Стоит ольха---стоит ольха, вся верхушка гнутая. По твоим глазам я вижу, что ты пи+данутая...*
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20.10.2020 05:49 Відповісти
Княжицький у програмі Вересня закликав небайдужих прийти під апеляційний суд, десь через місяць...
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20.10.2020 02:28 Відповісти
Да предлагаю всем купить эту книгу, кому страна и свой народ нужнее всего. И Кипиани чуть заработает как автор. А этот парень денег жалеть с тиража не станет. На пользу пустит какую для всех. А можно этому что с лицом мертвеца отлистать с тиража 30 серебряников---оно возьмёт. Ну за то что персонаж он в книге той---ещё обидится потом вдруг---пусть удавится.
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20.10.2020 00:12 Відповісти
ОП про "Справу Василя Стуса": вважаємо дивним визначення Медведчука як "персонажа твору" - Цензор.НЕТ 7051
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20.10.2020 00:18 Відповісти
Я то ли что ночь, или что крепко не молодой, а может и чуть с испугу возле цифры 260 прочёл как ну в нашей как бы транскрипции мол *юаней*---пуганулся я где китайских денег мне взять по быстрому! Правда. Киньте инфу---я готовый!
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20.10.2020 00:29 Відповісти
ОП про "Справу Василя Стуса": вважаємо дивним визначення Медведчука як "персонажа твору" - Цензор.НЕТ 2541
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20.10.2020 00:32 Відповісти
Тут вёдрами это. Как там у Остапа Бендера по тексту телеграммы. *Высылайте апельсины в бочках. Братья Карамазовы*. Но увижу и взаправду куплю. Сын работает недалеко где у нас книжный оптовый базар. Новинки бывают часто и разные.
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20.10.2020 00:39 Відповісти
Поки суд та діло видавництво пообіцяло додатковий мілліонний тираж книги. Для нього "ще не вечір"
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20.10.2020 06:40 Відповісти
Якщо цитуєте класика, то робіть це по тексту. В "Золотому теляті"-"Грузите апельсины бочках. Братья Карамазовы"...
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20.10.2020 11:56 Відповісти
Наверно трудно поверить, но прочёл эту книгу в 1966г, Было мне почти 13 лет. Там много великолепных фраз ставших вечными. Стихи помню:*..цветёт урюк, под грохот дней, горит зарёй кишлак--а средь арыков и аллей идёт гулять ишак...*. Или с выставки картин куда Остап зашёл, картина *дед Пахом и трактор в ночном* или там же скульптура *Купающаяся колхозница* итд. Мне особо запомнилась в конце беседа Остапа с Зоей Синицкой, когда он вернулся к ней весь в прикиде и с надеждой конечно, а она студента себе нашла, позвали Остапа в столовку поесть где пиво давали только членам профсоюза, едят все вместе флотский борщ, и Бендер конечно шутит что в этом флотском борще плавают обломки кораблекрушений! И. Ильф и Е. Петров конечно не классики по схеме официальной, скорее по народной они---помнят их. По братьям перечитаю, память не та конечно уже. А может и книжку куплю. Ту есть у нас оптовый книжный большой рынок---найду. Проверю память.
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21.10.2020 14:56 Відповісти
ОП про "Справу Василя Стуса": вважаємо дивним визначення Медведчука як "персонажа твору" - Цензор.НЕТ 1925
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20.10.2020 00:21 Відповісти
Так і не зрозумів що хоче Охвіс Потерпілого.
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20.10.2020 00:37 Відповісти
Что-то типа Медведчук нам друг но истину не знаем.
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20.10.2020 05:51 Відповісти
Перевести суддю в Печерський суд, в Окружний не підходить.
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20.10.2020 06:42 Відповісти
Цікаво, і дивно...
Видать, ще не всіх кадрів Порошенка повиганяли з перейменованого ОП... Ну, нічо: треба буде їм когось же вчергове скорочувати для показухи...
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20.10.2020 00:42 Відповісти
Да, "персонаж" тот ещё.
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20.10.2020 00:45 Відповісти
Великий вождь Української нації Герой України Степан Бандера поясняв ( цитата) - Що завершенням національно-визвольної революції має бути відбудова і закріплення Самостійної Соборної Української держави. Передумовою для відновлення самостійного державного життя є знищення на Українських Землях совєтської влади, її органів і силових інструментів, знищення комуністичної партії і системи, а також усунення з України всіх сил, які захищають російський імперіялізм і протиставляться самостійницьким змаганням.
Суверенна Українська держава відновлена і виродків комуняк ніби немаїє а ось її лютих ворогів які співпрацюють з російськім імперіалізмом кремлевскими фашистами окупантами )(уйла повно і їх так і не знищили .І тепер ця продажна кремлівська 5 колона фашиста )(уйла вона представляє страшну загрозу знову по новій втратити Українцям свою незалежну державу яка може стати бридкою кацапською колонією.
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20.10.2020 07:01 Відповісти
ДА ОН НЕ ПЕРСОНАЖ, А ПДРАС !!!
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20.10.2020 07:51 Відповісти
Треба провести люстрацію не спеціалістів (заміною їх на патологічних дебілів), а вигнати всю іноземну агентуру нафіг з влади, а бажано і з України або їх знищити методом папи Кучми. Чому Медведчук і і те хабадне ОПЗЖ вільно їздить до окупантів, отримує їх фінансування, підтримку і приїзжає щоб тут творити зло, чому в мери йдуть ті хто сидів в тюрьмі за убивство десяток років. У нас з клепкою панове депутапти все нормально, хто такі ********** правила гри в політику?
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20.10.2020 08:21 Відповісти
Хай там що, але втручання в роботу суду чи коментування його ухвал є недопустимим з боку посадових осіб.
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20.10.2020 08:35 Відповісти
ОП про "Справу Василя Стуса": вважаємо дивним визначення Медведчука як "персонажа твору" - Цензор.НЕТ 2772
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20.10.2020 08:42 Відповісти
Лукаві люди в офісі президента.Мабуть зазирнули одним оком,ну як завжди,на цензор,фейсбук і...
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20.10.2020 09:39 Відповісти
 
 