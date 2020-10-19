ОП про "Справу Василя Стуса": вважаємо дивним визначення Медведчука як "персонажа твору"

В Офісі президента здивовані деякими формулюваннями у рішенні суду, який заборонив поширювати книгу Кіпіані про Стуса. І нагадують, що Медведчук - учасник справжнього процесу над поетом, а не літературний персонаж.

Коментар Офісу президента опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

В Офісі президента нагадали, що книга базується на документах реальної кримінальної справи проти поета Василя Стуса, адвокатом якого був Віктор Медведчук.

"Більшу частину змісту книги становить точний передрук матеріалів кримінальної справи. Тобто суто документальна основа книжки не викликає найменших сумнівів. Отже, саме за цією логікою книги, Медведчук В. В. є учасником справжнього процесу, який мав місце в історії, а не просто "персонажем твору"...Наголошуємо при цьому, що цензура в Україні прямо та недвозначно заборонена Конституцією. У будь-яких проявах", - сказано в повідомленні.

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В Офісі президента вважають, що дослідження історії не можна обмежувати через емоції окремих учасників подій минулого.

"Закликаємо всіх громадян мати сміливість чесно дивитися на події минулого нашого народу та дії або бездіяльність окремих осіб", - підсумували в ОП.

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Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми вирішили додрукувати новий наклад, - видавництво.