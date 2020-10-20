УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8185 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
12 115 81

Майже 300 співробітників компанії-розробника World of Tanks перевели з Мінська до Києва, - ЗМІ

Майже 300 співробітників компанії-розробника World of Tanks перевели з Мінська до Києва, - ЗМІ

Компанія Wargaming, розробник популярної гри World of Tanks, перевезла в київський офіс приблизно 200-300 співробітників.

Про це стало відомо AIN.UA із декількох джерел, передає Цензор.НЕТ. Офіційно в компанії це не підтвердили, але і не спростували ці дані.

Поки невідомо, чи залишаться ці співробітники працювати в Києві на довгий час або повернуться до Мінська.

Також, за даними джерел, компанія планує перевезти до Вільнюса майже 500 співробітників із сім'ями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МВС Білорусі назвали протестувальників "фашистами", яких "підживили грошима, наркотиками і алкоголем"

Загалом у мінському офісі Wargaming працює приблизно 2000 осіб.

За інформацією DW, від початку протестів у Білорусі в Україну переїхали вже майже 1,2 тисячі білоруських IT-фахівців.

Автор: 

Білорусь (7926) гра (106) ІТ-індустрія (719)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
Около 300 сотрудников компании-разработчика World of Tanks перевели из Минска в Киев, - СМИ - Цензор.НЕТ 1689
показати весь коментар
20.10.2020 00:12
+17
Да они же ватные на 200%!!!
показати весь коментар
20.10.2020 00:14
+14
Ну теперь можно будет предъявить за арту
показати весь коментар
20.10.2020 00:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну теперь можно будет предъявить за арту
показати весь коментар
20.10.2020 00:11 Відповісти
Вони точно в Полтаву поїдуть.
До Андрія Полтави.
показати весь коментар
20.10.2020 00:26 Відповісти
Инфа же не сотка))) А так то можно предъявить за угробленные самолеты, их то офис всегда был в Киеве, на Подоле. Игра то еще подает признаки жизни, но обнов не было полтора года
показати весь коментар
20.10.2020 02:48 Відповісти
а можно адрес узнать
показати весь коментар
20.10.2020 03:17 Відповісти
щоб знати куди прямой наводкою фігачити
показати весь коментар
20.10.2020 08:26 Відповісти
Около 300 сотрудников компании-разработчика World of Tanks перевели из Минска в Киев, - СМИ - Цензор.НЕТ 1689
показати весь коментар
20.10.2020 00:12 Відповісти
Да они же ватные на 200%!!!
показати весь коментар
20.10.2020 00:14 Відповісти
Ворог нашого ворога, наш друг.
показати весь коментар
20.10.2020 00:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/466090 Вони не вороги москалям.
показати весь коментар
20.10.2020 01:14 Відповісти
Главное что до 10 млн грн в месяц (в валюте) будут заводить в Украину денег!
Не портя при этом экологию и потребляя местные товары и услуги
показати весь коментар
20.10.2020 00:28 Відповісти
https://censor.net/ru/user/443755 Звідки ви знаєте,скільки будуть платити?
показати весь коментар
20.10.2020 01:15 Відповісти
10 не 10, але податок на прибуток із з/п і ЄСВ вимушені будуть в Україні платити і якийсь прибуток показувати від фірми, інший варіант, вони тут всі віддалено працюють, і основний дохід їм десь за кордоном нараховується, але мінімальні податки будуть платити, бо у нас не офшор податкова швидко лавочку прикриє, вже таких "розумних" сношають по повній.
показати весь коментар
20.10.2020 10:39 Відповісти
Давно пора перетягивать к себе. А то к нам кроме мусора с Лугандона, никто и не едет. Заодно и выясню у разрабов, когда ****, абсолютно на пох, перестанут в начале боя по центру карты к арте приезжать на душераздирающее свидание?
показати весь коментар
20.10.2020 00:15 Відповісти
перетягуватись не хочуть, не з нашим податковим законодавством і захистом бізнесу. не здивуюсь, як завтра якесь шмаркляве чмо захоче собі віджати ВГ, або долю отримати, в результаті отримає дулю, а фірма переїде в Польщу чи ще кудись, як вже було з іншими.
показати весь коментар
20.10.2020 10:41 Відповісти
Айтишники сделают из Луки вурдалака в своих играх.Им будут детишек пугать.
показати весь коментар
20.10.2020 00:16 Відповісти
Главное что миллионы гривен (в валюте) будут заводить в Украину чистых денег
показати весь коментар
20.10.2020 00:29 Відповісти
Та ладно, максимум аренда офиса + зарплаты, а работать через офшор.
показати весь коментар
20.10.2020 00:31 Відповісти
Что "та ладно" - они не жрут тут ничего? Не покупают одежду, бензин, не арендуют квартиры?
показати весь коментар
20.10.2020 00:32 Відповісти
Тебя ещё учить и учить жизни
показати весь коментар
20.10.2020 00:34 Відповісти
Мне не только учить тебя жызни, но еще и насаживать тебя на бутылку, чучело лишнехромосомное!
показати весь коментар
20.10.2020 00:38 Відповісти
Раньше эта "аренда офиса + зарплаты" тратилась на поддержание ментов игэбни Лукашенко.
А теперь нет. Чуйствуешь разницу?
показати весь коментар
20.10.2020 00:33 Відповісти
Теперь на поддержание ментов Авакова, а потом Медведчука.
показати весь коментар
20.10.2020 00:35 Відповісти
Если менты Авакова насадят тебя и твоих лишнехромосомных братьев на бутылки - то беларусские айтишники отработают свою карму сполна!
показати весь коментар
20.10.2020 00:37 Відповісти
Ты сам с бутылки слезь сначала, херой клавиатуры в кокошнике.
показати весь коментар
20.10.2020 10:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/443755 Це ніяк не вплине на мєнтів.На них гроші знайдуться завжди.
показати весь коментар
20.10.2020 01:05 Відповісти
Вот ты Муhомор на плантациях не стоишь ввиду врождённого тунеядства, у тебя от ***** другая задача, денно и нощно приумножать его эго.
показати весь коментар
20.10.2020 01:08 Відповісти
Как по мне, в тундре танки покрасивше будут. Не говоря уже о самолетах
показати весь коментар
20.10.2020 00:18 Відповісти
Чекав я цю новину тут.От скажіть віртуальні танкісти,що вам ця гра дає? Навіщо ви купляєте танки за долари,замість того,щоб армії наприклад допомогти? Від цієї гри смердить совком.В них ще є на Московії офіси.Крім того,штаб квартира на Кіпрі в них.А там завжди смехатозники хімічать.
показати весь коментар
20.10.2020 00:20 Відповісти
Ти вже визначився з питанням Зеленского, про коноплю?
показати весь коментар
20.10.2020 00:24 Відповісти
А Ви звернули увагу на рекламу натуральних продуктів із коноплі?Скоро почнеться реклама на вироби із мака.
А це значить що незележно від опитукання канабіс стане легальним.В цьому я небачу ніякої загрози окрім акцизного збору так як на сьогоднішній день дешевше купити незаконно косяк чим сигарети або горілку до яких привикання 100%-ве.
показати весь коментар
20.10.2020 00:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/466090 Ти що хворієш?
показати весь коментар
20.10.2020 00:57 Відповісти
Ніт.
То я стібусь з тебе
показати весь коментар
20.10.2020 01:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/466090 І в чому тут стьоб? Може я щось не те написав.Краще би офіс youtube відкрили,а то блокують проукраїнські канали.В цієї компанії найбільші офіси в москалів.Звідти вони не хочуть забиратися.Вони ватники.
показати весь коментар
20.10.2020 01:12 Відповісти
пусть занимаются, пока в Украину валюту заводят и тратят ее здесь
показати весь коментар
20.10.2020 00:30 Відповісти
https://censor.net/ru/user/443755 Яку нафіг валюту? Вони сюди заходять,щоб не платити.В нас це можливо.В них офіс головний на Кіпрі.Так всі схематозники роблять.
показати весь коментар
20.10.2020 00:59 Відповісти
Странный вопрос, ты не знаешь что мы все помогаем армии по 1.5% в месяц с зп? мало? с меня за год более 4 тыщ. Не хочешь донатить -никто не заставляет, я играю бесплатно
показати весь коментар
20.10.2020 09:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/461737 1.5 відсотків.це не багато.Але ж витрачати на танка 50 доларів.це ж фігня.
показати весь коментар
20.10.2020 14:55 Відповісти
с одного работающего не много, а сколько по стране? и это плюс к средствам из бюджета. И при чем тут 50дол.? кто их тратит? все добровольно, кто-то тратит на танки, кто-то бухает, кто-то курит по пачке в день, а может любовницу "в кино сводить"
показати весь коментар
20.10.2020 15:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/461737 Звісно що небагато.
показати весь коментар
20.10.2020 16:00 Відповісти
Ласкаво просимо в Україну.
показати весь коментар
20.10.2020 00:22 Відповісти
А куди дівати українських розробників які платили всі податки?На біржу праці або у безоплатну відпустку?
показати весь коментар
20.10.2020 00:28 Відповісти
а беларусских завозят в обмен на вывоз украинских разработчиков? или ты просто лишнехромосомный дятел-набутылочник?
показати весь коментар
20.10.2020 00:31 Відповісти
Загляни под кровать, там ***** прячется и будет тебя иметь ночью
показати весь коментар
20.10.2020 00:33 Відповісти
Если у меня под кроватью прячется ***** (а ты с большой буквы его написал - бздишь своего ботоксного педофила, правда, чучело лишнехромосомное) - то будет он насаженмною собственноручно на бутылку. А если еще и ты туда прокрадешься вдруг - то для тебя у меня есть специальная пятилитровая бутылка из под MOЁT , если ты конечно знаешь что это
показати весь коментар
20.10.2020 00:36 Відповісти
Возможно я и такой но по крайней мере никому не хамлю,видимо мне эта лишняя хромосома пошла в прок,желаю и Вашим родителям Вас переделать и добавить Вам еще одну хромосому в жопу если не смогли в бошку.
показати весь коментар
20.10.2020 00:48 Відповісти
Да нет, лишюю хромосом себе оставьте, если она вам впрок. Мы уж как то ограничимся стандартным набором.
показати весь коментар
20.10.2020 07:28 Відповісти
Чувачки з WG ********** совок-расєю підіграючи кацапській пропаганді, але при цьому переїжджають до Києва, а не до "любімой мацкви". Ще цих ватників нам бракувало.
показати весь коментар
20.10.2020 00:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/349438 В Києві повно бізнесу москальського і москалів також багато.А зараз.ще більше буде.
показати весь коментар
20.10.2020 01:04 Відповісти
А шо ж так? Чего не на Москву?

Такая скрепная дедовоевальная игра. Большая часть зависимых из Роиси. И тут на тебе - в Киев.
показати весь коментар
20.10.2020 01:02 Відповісти
Скажи.
Как Минские айтишники, мацкопским дилдовоевателям поводили по губам.
показати весь коментар
20.10.2020 01:06 Відповісти
Дело не в этом. Насрать на великовозрастных убогих, гоняющих балду в играх. Они - просто питательная среда. Без идиотов вобще большая часть развлекательного бизнеса сидела бы на мели.

Дело в том, что Роисянский совок хорошо любить издалека. А заводить туда свой бизнес - ну его нафиг.
показати весь коментар
20.10.2020 01:16 Відповісти
https://censor.net/ru/user/184403 В цієї компанії найбільше офісів на москальщині.
показати весь коментар
20.10.2020 01:20 Відповісти
Значит там уже давно доля бизнеса под ФСБ.
Эти ребятки такие ништяки мимо не пропускают.
показати весь коментар
20.10.2020 01:24 Відповісти
https://censor.net/ru/user/184403 Я це точно не знаю.Але там і ринок великий.Всі ігрові компанії відомі мають офіси в москві.

Інформація з вікіпедії:
Віктор Кислий контролює 64 % компанії, зареєстрованої на Кіпрі. Ще 25,5 % належить батькові нового білоруського мільярдера.
показати весь коментар
20.10.2020 01:30 Відповісти
https://censor.net/ru/user/184403 Порівняйте цих офшорників з польським CD Project,які мають штаб-квартиру у Варшаві.Ті дійсно патріоти своєї країни і ведуть чесний бізнес.Саме тому Польща ввп має в чотири рази більший.І це при менших в рази природніх багатствах.А з цих,Україні ніякого толку немає.
показати весь коментар
20.10.2020 01:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/184403 Наших не менше грає,у відсоткову співвідношені.Більшість з них електорат ЗЕ.За зелених,дорога в Україну москалям і підмосковникам,взагалі повністю відкрита.
показати весь коментар
20.10.2020 01:07 Відповісти
Походу это просто рекламная компания нацеленная на Запад. У них онлайн падает из-за фантастической жадности. Кроме того что играют преимущественно совки. А учитывая их жадность, вряд ли они перебегут платить в Литву или Украину где налоги для айтишников значительно выше.
показати весь коментар
20.10.2020 01:29 Відповісти
Понятия жадность или даже фантастическая жадность ни в каком бизнесе не существует. Есть сокращение издержек и оптимизация налогообложения. И, кстати, в самом первом законе независимой Украины "О предпринимательстве" предельно ясно описана суть бизнеса: предпринимательство есть деятельность юридических и физических лиц по производству товаров и предоставлению услуг с целью получения прибыли. Точка.
показати весь коментар
20.10.2020 01:58 Відповісти
Юридически к ним претензий нет, но народ уходит из игры, именно из-за жадности. Раз уходит, значит бизнес они ведут неправильно.
показати весь коментар
20.10.2020 09:14 Відповісти
Вспомните как убегали после Евромайдана в налоговые оффшоры украинские айтишники. Когда Украина наконец обрела свободу. Андрей Прохоров тот самый Метро и Сталкер. Такой патриотизм еще поискать, такая любовь к неньке. Только все фальшивое. А белорусы молодцы, с принципами, за деньги не покупаются.

Около 300 сотрудников компании-разработчика World of Tanks перевели из Минска в Киев, - СМИ - Цензор.НЕТ 8195
показати весь коментар
20.10.2020 01:49 Відповісти
Мы не хотим платить налоги Украине, это все из-за противного *****. Он явно считает украинцев тупыми как бревно.
показати весь коментар
20.10.2020 03:30 Відповісти
А могли создать 2 тысячи рабочих мест как танкисты. Патриотизм у украинцев чисто фейсбучный.
показати весь коментар
20.10.2020 03:34 Відповісти
Зачем в Киев столько ваты-ватной везти?
показати весь коментар
20.10.2020 01:49 Відповісти
У Варгеймінгу в Україні вже давно є дочка, "Перша студія" де працює кількасот працівників.
показати весь коментар
20.10.2020 02:00 Відповісти
у нас своего ж лобья ненасытного хватает, еще эти ватные сюда залезли
показати весь коментар
20.10.2020 03:23 Відповісти
Если студия будет работать в Киеве то рано или поздно но там будут работать и украинские разрабы. Это дело времени.
показати весь коментар
20.10.2020 04:58 Відповісти
ИХ БЫ НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ ПРОВЕРИТЬ НА ХЙЛИЗМ !)
показати весь коментар
20.10.2020 07:49 Відповісти
Как человек, наигравший в эту потрясающую игру около тридцати минут, хочу спросить... В это дерьмо ещё кто-то играет???
показати весь коментар
20.10.2020 09:00 Відповісти
 
 