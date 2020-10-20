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Майже 300 співробітників компанії-розробника World of Tanks перевели з Мінська до Києва, - ЗМІ
Компанія Wargaming, розробник популярної гри World of Tanks, перевезла в київський офіс приблизно 200-300 співробітників.
Про це стало відомо AIN.UA із декількох джерел, передає Цензор.НЕТ. Офіційно в компанії це не підтвердили, але і не спростували ці дані.
Поки невідомо, чи залишаться ці співробітники працювати в Києві на довгий час або повернуться до Мінська.
Також, за даними джерел, компанія планує перевезти до Вільнюса майже 500 співробітників із сім'ями.
Загалом у мінському офісі Wargaming працює приблизно 2000 осіб.
За інформацією DW, від початку протестів у Білорусі в Україну переїхали вже майже 1,2 тисячі білоруських IT-фахівців.
Топ коментарі
+27 Прощай немытая раССея
показати весь коментар20.10.2020 00:12
+17 Иннокентий beer
показати весь коментар20.10.2020 00:14
+14 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар20.10.2020 00:11
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До Андрія Полтави.
Не портя при этом экологию и потребляя местные товары и услуги
А теперь нет. Чуйствуешь разницу?
А це значить що незележно від опитукання канабіс стане легальним.В цьому я небачу ніякої загрози окрім акцизного збору так як на сьогоднішній день дешевше купити незаконно косяк чим сигарети або горілку до яких привикання 100%-ве.
То я стібусь з тебе
Такая скрепная дедовоевальная игра. Большая часть зависимых из Роиси. И тут на тебе - в Киев.
Как Минские айтишники, мацкопским дилдовоевателям поводили по губам.
Дело в том, что Роисянский совок хорошо любить издалека. А заводить туда свой бизнес - ну его нафиг.
Эти ребятки такие ништяки мимо не пропускают.
Інформація з вікіпедії:
Віктор Кислий контролює 64 % компанії, зареєстрованої на Кіпрі. Ще 25,5 % належить батькові нового білоруського мільярдера.