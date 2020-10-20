Майже 300 співробітників компанії-розробника World of Tanks перевели з Мінська до Києва, - ЗМІ

Компанія Wargaming, розробник популярної гри World of Tanks, перевезла в київський офіс приблизно 200-300 співробітників.

Про це стало відомо AIN.UA із декількох джерел, передає Цензор.НЕТ. Офіційно в компанії це не підтвердили, але і не спростували ці дані.

Поки невідомо, чи залишаться ці співробітники працювати в Києві на довгий час або повернуться до Мінська.

Також, за даними джерел, компанія планує перевезти до Вільнюса майже 500 співробітників із сім'ями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МВС Білорусі назвали протестувальників "фашистами", яких "підживили грошима, наркотиками і алкоголем"

Загалом у мінському офісі Wargaming працює приблизно 2000 осіб.

За інформацією DW, від початку протестів у Білорусі в Україну переїхали вже майже 1,2 тисячі білоруських IT-фахівців.