Олігархи за 3 роки вивели з України $22,4 млрд, - глава податкової Любченко
Глава Податкової служби Олексій Любченко стверджує, що за 3 роки "шановні люди" вивели з України $22,4 млрд. Більша частина цих грошей пішла на Кіпр.
Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"У нас нещодавно була конференція щодо виконання плану BEPS. Ми запросили наших колег з компетентних органів Німеччини, Нідерландів, Британії, Кіпру, Швейцарії, Австрії, Сполучених Штатів, тобто тих країн, куди найбільше наші шановні люди вивели грошей. За три роки вони вивели $22 млрд", - сказав Любченко.
Із загальної суми в 22,4 млрд доларів сплачено лише 0,63 млрд податків, зазначив глава податкової.
Топ коментарі
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И оба крутят ЗЕлупарием, как цыган солнцем.
Всякие там Суркисы и Боголюбовы - это уже второй эшелон.
Поверь, когда эти два поца периодически выводять прибыль и дивиденты в оффшоры на свои прокладки - любо-дорого статистику смотреть.
В СМИ, кстати, когда Коломой и Ахметов заводят с этих же прокладок уже отмытое бабло в свой бизнес, это преподносится, как инвестиции.
Что тоже не может не веселить тех, кто в теме.
Насчет того, сколько и куда он вложил, сейчас разбираются прокуратуры ВБ и США.
Дмітрій, а ви продовжуйте ганьбитися в своїй упоротості. Не зупиняйтесь.
Рогозин допустил отправку Россией человека на Марс в течение 8-10 лет
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Техническая возможность отправить космонавтов на Марс появится у России уже в этом десятилетии, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
А сколько должны были уплатить?
А ВДРУГ ЗЕ ПЕРЕСТАНЕТ БОЯТЬСЯ И ПЕРЕСАДИТ ВОРОВ-ПОПЕРЕДНИКОВ?
Фактом является то, что при Гонтаревой в казне появились деньги!
Как вы, 73% , заеолебали! Своей шариковостью!
Вы знаете патриотов Украины среди олигархов?
На словах они все патриоты, а на деле ...
Конец эпохи эпохи бедности, начало эпохи нищеты !!! - https://dengi.ua/finance/2354867-80-procent-pensionerov-v-ukraine-okazalis-za-chertoj-bednosti-ombudsmen Около 80% украинских пенсионеров оказались за гранью нищеты. Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости.
Один олигарх имеет личного президента, другой личного премьер-министра и обворовывают нас в турборежиме. Может уже пора ликвидировать олигархов и их наследников, чтобы украинцы не были самыми бедными в Европе?
Голова Державної податкової служби Олексій Любченко заявив, що за три роки "бізнес шанованих людей" вивів з України 22,4 млрд доларів.
За словами Любченка, 5 млрд доларів із 22,4 млрд вивели на Кіпр, 4 млрд доларів - в Нідерланди, 3 млрд доларів - до Великої Британії, 2 млрд доларів - до Німеччини.
Він додав, що 10 млрд із 22,4 млрд доларів це дивіденди. Загалом з 22,4 млрд доларів сплачено 0,63 млрд доларів податку за середньою ставкою 2,8%.
Просто нагадаю Голові ДПС, що в Верховній Раді вже більш ніж рік гальмується розгляд законопроектів "Батьківщини" 1179 "про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про податковий суверенітет України та офшорні компанії" 1181 "про податковий суверенітет України та офшорні компанії". Прийміть їх, і не потрібно буде посипати свою голову попелом і давати піарні інтерв'ю перед виборами.
Також нагадаю, що у минулому скликанні "Батьківщина" також зареєструвала пакет законопроектів щодо деофшоризації, і на той час голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна (БПП) чинила опір прийняттю цих законів, ніби захищала останній бастіон.
Як там було у ідейних натхненників молодіхлітц - Самонемочі: візьми та зроби?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=660393221516867&set=gm.269812404304948&type=3&eid=********************************************************************************&ifg=1
Це ужас. Таке враження , що Україна перебуває в комі. Нафіга Україні офшорні компанії?