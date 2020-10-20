Олігархи за 3 роки вивели з України $22,4 млрд, - глава податкової Любченко

Глава Податкової служби Олексій Любченко стверджує, що за 3 роки "шановні люди" вивели з України $22,4 млрд. Більша частина цих грошей пішла на Кіпр.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас нещодавно була конференція щодо виконання плану BEPS. Ми запросили наших колег з компетентних органів Німеччини, Нідерландів, Британії, Кіпру, Швейцарії, Австрії, Сполучених Штатів, тобто тих країн, куди найбільше наші шановні люди вивели грошей. За три роки вони вивели $22 млрд", - сказав Любченко.

Із загальної суми в 22,4 млрд доларів сплачено лише 0,63 млрд податків, зазначив глава податкової.

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