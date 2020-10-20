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Олігархи за 3 роки вивели з України $22,4 млрд, - глава податкової Любченко

Олігархи за 3 роки вивели з України $22,4 млрд, - глава податкової Любченко

Глава Податкової служби Олексій Любченко стверджує, що за 3 роки "шановні люди" вивели з України $22,4 млрд. Більша частина цих грошей пішла на Кіпр.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас нещодавно була конференція щодо виконання плану BEPS. Ми запросили наших колег з компетентних органів Німеччини, Нідерландів, Британії, Кіпру, Швейцарії, Австрії, Сполучених Штатів, тобто тих країн, куди найбільше наші шановні люди вивели грошей. За три роки вони вивели $22 млрд", - сказав Любченко.

Із загальної суми в 22,4 млрд доларів сплачено лише 0,63 млрд податків, зазначив глава податкової.

Також читайте: Основна схема прикриття скруток ПДВ - продаж сигарет за готівку, - глава ДПС Любченко

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5948) Кіпр (245) податкова (706) олігарх (931) офшор (497) Любченко Олексій (114)


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Топ коментарі
+31
У нас два почетных киприота, делящих почти все быстроприбыльные сферы - Ахметов и Коломой.
И оба крутят ЗЕлупарием, как цыган солнцем.

Всякие там Суркисы и Боголюбовы - это уже второй эшелон.
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20.10.2020 01:27
+17
Поменьшие - это хрень собачья.

Поверь, когда эти два поца периодически выводять прибыль и дивиденты в оффшоры на свои прокладки - любо-дорого статистику смотреть.

В СМИ, кстати, когда Коломой и Ахметов заводят с этих же прокладок уже отмытое бабло в свой бизнес, это преподносится, как инвестиции.
Что тоже не может не веселить тех, кто в теме.
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20.10.2020 01:50
+15
при любой власти одни и те же лица грабят страну.
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20.10.2020 02:03
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Тобто 11 мільярдів за Зеленського?
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20.10.2020 01:18 Відповісти
І де імена олігархів?
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20.10.2020 01:19 Відповісти
один концерт строить собрался
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20.10.2020 01:25 Відповісти
ППЦ ти хворий!
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20.10.2020 01:40 Відповісти
Так в Україні ж . !! .
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20.10.2020 08:52 Відповісти
У нас два почетных киприота, делящих почти все быстроприбыльные сферы - Ахметов и Коломой.
И оба крутят ЗЕлупарием, как цыган солнцем.

Всякие там Суркисы и Боголюбовы - это уже второй эшелон.
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20.10.2020 01:27 Відповісти
https://censor.net/ru/user/184403 Є ще ціла купа по менших.В іншій темі я вам написав,за білоруський Воргеймінг.Ті теж кіпрські офшорники.
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20.10.2020 01:47 Відповісти
Поменьшие - это хрень собачья.

Поверь, когда эти два поца периодически выводять прибыль и дивиденты в оффшоры на свои прокладки - любо-дорого статистику смотреть.

В СМИ, кстати, когда Коломой и Ахметов заводят с этих же прокладок уже отмытое бабло в свой бизнес, это преподносится, как инвестиции.
Что тоже не может не веселить тех, кто в теме.
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20.10.2020 01:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/184403 Та ні.Якщо докупи всіх зібрати,то сума буде також мільярди.Попередники з ними погано боролися.За зелень взагалі мовчу.
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20.10.2020 01:54 Відповісти
Олигархи за 3 года вывели из Украины $22,4 млрд, - глава налоговой Любченко - Цензор.НЕТ 6070
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20.10.2020 06:03 Відповісти
дебільний Дмитрик, акцент на збагаченні у 86 разів де? Чмо картинкове.
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20.10.2020 11:02 Відповісти
Исключительно для уточнения. Ринат вложил в МКИ порядка 1 млрд долл. Единственным гарантом этих инвестиций выступает жовто-блакитний флаг над Мариуполем. Беня вложил в свою куклу несколько десятков миллионов. Как говорится, все дело в размере.
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20.10.2020 07:28 Відповісти
Хто більше вкрав той і більше вклав.
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20.10.2020 08:32 Відповісти
это в 1917 уже проходили. А сейчас успешно проходит Венесуэла и КНДР. Или Вам так хочется жить в Бенясуэле ?
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20.10.2020 08:35 Відповісти
Ти хоч думаєш що пишеш?,кучка криміналітету грабує Україну і хай і далі продовжують ,чи може вони будують підприємства ,створюють нові робочі місця ? в любій нормальній країні ці діячі сиділи на тюремних нарах.з конфіксацією.
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20.10.2020 09:23 Відповісти
голосовал за писюниста?
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20.10.2020 09:25 Відповісти
А перед "вкладом" він просто "віджав" його у Бойка.
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20.10.2020 10:39 Відповісти
Начнем с того, что Беня только из Украины вывел больше 5 ярдов баксов.
Насчет того, сколько и куда он вложил, сейчас разбираются прокуратуры ВБ и США.
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20.10.2020 12:04 Відповісти
Олігархи за 3 роки вивели з України $22,4 млрд, - глава податкової Любченко - Цензор.НЕТ 1696
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20.10.2020 10:29 Відповісти
ZIK? Дупа ты б хоть не палился, это когда Фирташ в Президенты шел? А где гнида медведчук и Новинский с Григоришиным?
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20.10.2020 10:46 Відповісти
Павло Дура у власному репертуарі... Скиглій неперевершений...
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20.10.2020 11:05 Відповісти
вот эти мрази должны давно ивисеть на фонарных столбах вместо светильников
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20.10.2020 11:30 Відповісти
ну враховуючи, що з останніх трьох років ВЖЕ ПІВТОРА РОКУ "керує" В.А.ЗЕЛЕН-ий....
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20.10.2020 01:54 Відповісти
при любой власти одни и те же лица грабят страну.
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20.10.2020 02:03 Відповісти
Ну, зелений Любченко також мало чим відрізняється від любителів і навіть професіоналів, майстрів докторів побрехенькових справ зебілів.... І вчився він в свого Уманського... Але озвучена ним сума, нехай і вдвіччі прибріхана - все-одно вражає.
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20.10.2020 02:24 Відповісти
Та зрозуміло, що тобі, рукамірському покидьку, не ндравляться такі статті. А якже! Дражайших батечків-вседержателів рускамірських покидьків в Україні зачепили. А для 5-тиколонного бидла це ж святі люди.
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20.10.2020 08:20 Відповісти
ти скотина касапська, як завжди, по пригожинській методичці дієш - "тень на плетень"
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20.10.2020 15:17 Відповісти
Олигархи за 3 года вывели из Украины $22,4 млрд, - глава налоговой Любченко - Цензор.НЕТ 3220
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20.10.2020 06:08 Відповісти
22:59 https://censor.net/ru/photo_news/3225692/poroshenko_postroit_kontsertholl_roshen_chtoby_natsiyu_ne_vospityvali_poludiletanty_iz_95_kvartala_fotoreportaj
Дмітрій, а ви продовжуйте ганьбитися в своїй упоротості. Не зупиняйтесь.
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20.10.2020 07:35 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3225692/poroshenko_postroit_kontsertholl_roshen_chtoby_natsiyu_ne_vospityvali_poludiletanty_iz_95_kvartala_fotoreportaj

Рогозин допустил отправку Россией человека на Марс в течение 8-10 лет
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Техническая возможность отправить космонавтов на Марс появится у России уже в этом десятилетии, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
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20.10.2020 10:31 Відповісти
Рогозин только шептунов в свои грязные кальсоны может запускать, кацап, тебе здесь не рады...
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20.10.2020 10:48 Відповісти
Правильно, "страна" світовим глитаям та місцевим компрадорам "не нужна", а от що в ній є (сільгоспземля та надра) так потрібне, що аж руки в неоколонізаторів трусяться. І аж рускамірське бидло, подібне тобі, в гавкоті захлинається.
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20.10.2020 08:24 Відповісти
Не просто вывели а украли и вывели! А что бы не крали нужно таких расстреливать!!!
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20.10.2020 06:17 Відповісти
Произвели, продали и вывели. Расстреляешь - вообще никто ничего не будет производить. Донецк с Луганском тебе в пример. Тоже национализировали, расстреливали, отбирали. И в результате - дыра.
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20.10.2020 06:29 Відповісти
А как же мировой опыт экономического чуда или у нас Эх-х-х.. и пошел за бутылкой.
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20.10.2020 08:10 Відповісти
Хто вам таку дурницю розказав. Там зразу Курченко (гаманець Януковича) свою лапу на підприємства наклав.
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20.10.2020 10:42 Відповісти
Таперича со спиртзаводов будут гнать бабло на Кипр. А то была сплошная коррупция, а теперь просто на Кипр безо всяких прокладок.
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20.10.2020 06:45 Відповісти
Чисто риторичне запитання, - а можливий хоча б в майбутньому зворотний процес?
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20.10.2020 07:17 Відповісти
ні
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20.10.2020 09:38 Відповісти
Спасибі, а то без надії сподівався.
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20.10.2020 09:53 Відповісти
Цей хлопчик з озг овоща, повинен бути утілізований як матіос ті інші рьігі. Змін не буде(((
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20.10.2020 07:30 Відповісти
Почти 30% уплачено налогов!!!
А сколько должны были уплатить?
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20.10.2020 07:31 Відповісти
Эксперт, туговато у тебя с математикой. Не почти 30%, а около 3%.
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20.10.2020 07:42 Відповісти
Спасибо за ответ, моя наживка оказалась верной.
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20.10.2020 08:03 Відповісти
Даже страшно представить, тайный агент?
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20.10.2020 09:49 Відповісти
😀
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20.10.2020 10:44 Відповісти
2,6 %
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20.10.2020 08:43 Відповісти
2,8125 % (от 22,4 млрд), если уж совсем точно.
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20.10.2020 09:11 Відповісти
А ЧЕГО БЫ НЕ ВЫВЕЗТИ?
А ВДРУГ ЗЕ ПЕРЕСТАНЕТ БОЯТЬСЯ И ПЕРЕСАДИТ ВОРОВ-ПОПЕРЕДНИКОВ?
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20.10.2020 07:59 Відповісти
Омерика введи, бо мы не можем.., тяжёлое наследие совка.
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20.10.2020 08:12 Відповісти
У 90-рр треба було вводити мораторій на членів КПРС. Так Кравчук всіх так налякав, що комуністи стали єдиними захисниками російсько-мовного населення.
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20.10.2020 08:47 Відповісти
Они не только деньги вывели они и зелю поставили у руля Украины ...удивил.))
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20.10.2020 08:16 Відповісти
сними с руля, я не Сруль, я Зе!бурашка...
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20.10.2020 11:10 Відповісти
чего только стоит вывод денег с помощью Гонтаревой,которую,кстати", почему-то "забыли" дорасследовать...Какие там деньги-"честь и достоинство" президента Зеленского дороже этих миллиардов долларов,поэтому продолжается следствие и суд над оскорбившими его..для этого нашлись даже незагруженные судьи.которые отпускают топ-коррупционеров по "прошествию времени для следствия и суда" А вы тут о каких-то дешёвых миллиардов долларов
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20.10.2020 08:30 Відповісти
И сколько?
Фактом является то, что при Гонтаревой в казне появились деньги!
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20.10.2020 09:43 Відповісти
Волшебство прямо. Гонтарева их из воздуха взяла? Только один "Нафтогаз" не хило поднял цены на газ - и сразу появилась прибыль вместо убытков.
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20.10.2020 10:45 Відповісти
А какие тогда цены на газ в мире были? И какие для населения? Какие сейчас цены в мире на газ? И какие для населения?
Как вы, 73% , заеолебали! Своей шариковостью!
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20.10.2020 11:10 Відповісти
конечно...столько денег запад дал..то "под реформы".то под "восстановление Донбасса"...Ни реформ,ни восстановления Донбасса..НИ ДЕНЕГ.Но вот нашёлся след части денег на западе.Причём нашли его западные аудиторы,Украине предложено было только расследовать возможных агентов-подельников вывоза денег,да грамотно оформить требование о б экстрадиции Гонтаревой,поскольку у запада к ней ничего не было,деньги же из украины утекли,украинцам и расследовать...расследование только объявилось,но с пециной подачи сразу остановилось...теперь этот сцыкун во власти боится продолжить расследование и посадить с Гонтаревой петрушку.
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20.10.2020 15:08 Відповісти
А между тем в ВРУ годами лежит антиофшорный законопроект, который быстро расставляет приоритеты, кто важнее в государстве. Компрадоры и международные финансовые пираты, или сама Украина. Но имя автора этого законопроекта, врага олигархата, только при его упоминании вскользь превращает коменты на Цензоре в потоки смердящего ЗЕлено-соевого дерьма.
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20.10.2020 08:31 Відповісти
Имя, сестра, имя?! Назови мне его имя, сестра!
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20.10.2020 11:13 Відповісти
А прізвище в цих "людей" відсутні?
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20.10.2020 08:33 Відповісти
В країні йде - барьба с алігархамі ,, тому їх прізвища засекречені . В цілях конспірації їх тепер називають - уважаємиє люді . . Точно так же як і воюючих проти України сепаро-кацапів називають тепер - та сторона .
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20.10.2020 09:11 Відповісти
Не для того каломойша саджав Голобородьку у президентське крісло щоб платити податки . Ой не для того . .
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20.10.2020 09:01 Відповісти
Пока мы будем инфантилами с мыслями. - И што. Будут нас иметь олигархи не хуже *****.
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20.10.2020 09:03 Відповісти
Може їх пора в концтабір пересадити щоб перестали грабувати Україну?
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20.10.2020 09:08 Відповісти
Якби товариш Любченко ще розповів, що за дурня твориться з впертою нереєстрацією податкових накладних аграріїв.
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20.10.2020 09:09 Відповісти
Ось і відповідь де брати гроші? ,допоки не буде знищений олігархат і його корупційні суди ,країна і її громадяни біднітимуть ,а кучка олігархів і тих хто їх обслуговує збагачуватимутся паразитуючи в українській економіці.
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20.10.2020 09:15 Відповісти
И это без учета тех, кто юридически оформлен в офшоре!
Вы знаете патриотов Украины среди олигархов?
На словах они все патриоты, а на деле ...
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20.10.2020 09:20 Відповісти
І хто ж це зробив? Всі так питають наче їм не відомі прізвища.
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20.10.2020 09:41 Відповісти
И зачем такой богатейшей стране МВФ?🤦🏻‍♂️
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20.10.2020 10:08 Відповісти
Ахметовский Метинвест зарегестрирован в Голандии это 100, а остальными офшорами все пользуются, почему ВОПРОС НЕ СДЕЛАТЬ ОФШОР В УКРАИНЕ, КАК СДЕЛАЛА гОЛАНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, БРИТАНИЯ И США, САМУЮ ДЕПРЕСИВНУЮ ОБЛАСТЬ СДЕЛАТЬ ОФШОРОМ, есть предложение сделать офшором Умань, так туда ещё и Хасиды бабло заводить а это ещё больше чем наши выводят
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20.10.2020 10:20 Відповісти
Вы как маленький. Проще снять фильм про "слугу народа"...
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20.10.2020 10:50 Відповісти
"Олигархи за 3 года вывели из Украины $22,4 млрд, - глава налоговой Любченко" - https://gazeta.ua/ru/articles/economics/_iz-ukrainy-za-gody-nezavisimosti-vyveli-v-ofshory-167-milliardov/447156?mobile=true За 21 год независимости из Украины было выведено $167 млрд. ... Заявленная сумма выведенных из Украины средств превышает объем валового внутреннего продукта за 2011 год ($165,2 млрд), кроме того, она более чем вдвое больше объема государственного долга на конец июня - $60 млрд.
Конец эпохи эпохи бедности, начало эпохи нищеты !!! - https://dengi.ua/finance/2354867-80-procent-pensionerov-v-ukraine-okazalis-za-chertoj-bednosti-ombudsmen Около 80% украинских пенсионеров оказались за гранью нищеты. Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости.

Один олигарх имеет личного президента, другой личного премьер-министра и обворовывают нас в турборежиме. Может уже пора ликвидировать олигархов и их наследников, чтобы украинцы не были самыми бедными в Европе?
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20.10.2020 10:48 Відповісти
Виктория Иванова

Голова Державної податкової служби Олексій Любченко заявив, що за три роки "бізнес шанованих людей" вивів з України 22,4 млрд доларів.
За словами Любченка, 5 млрд доларів із 22,4 млрд вивели на Кіпр, 4 млрд доларів - в Нідерланди, 3 млрд доларів - до Великої Британії, 2 млрд доларів - до Німеччини.
Він додав, що 10 млрд із 22,4 млрд доларів це дивіденди. Загалом з 22,4 млрд доларів сплачено 0,63 млрд доларів податку за середньою ставкою 2,8%.

Просто нагадаю Голові ДПС, що в Верховній Раді вже більш ніж рік гальмується розгляд законопроектів "Батьківщини" 1179 "про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про податковий суверенітет України та офшорні компанії" 1181 "про податковий суверенітет України та офшорні компанії". Прийміть їх, і не потрібно буде посипати свою голову попелом і давати піарні інтерв'ю перед виборами.

Також нагадаю, що у минулому скликанні "Батьківщина" також зареєструвала пакет законопроектів щодо деофшоризації, і на той час голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна (БПП) чинила опір прийняттю цих законів, ніби захищала останній бастіон.
Як там було у ідейних натхненників молодіхлітц - Самонемочі: візьми та зроби?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=660393221516867&set=gm.269812404304948&type=3&eid=********************************************************************************&ifg=1
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20.10.2020 11:16 Відповісти
_Только тогда у Украины появится шанс на изменения к лучшему, когда народ осознает, что его главный и злейший враг - олигархи.
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20.10.2020 11:35 Відповісти
"...Из общей суммы в 22,4 млрд долларов уплачено лишь 0,63 млрд налогов, отметил глава налоговой..."

Це ужас. Таке враження , що Україна перебуває в комі. Нафіга Україні офшорні компанії?
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20.10.2020 12:52 Відповісти
 
 