Вакцина буде недоступна до весни, а коли з'явиться, то все одно не знищить COVID-19, - головний науковий радник уряду Великої Британії
Жодного разу за всю історію людства на розробку вакцини не йшло менше 5 років, зазвичай її створення з нуля триває 10 років. Навіть коли вакцина з'явиться, вона все одно не зможе повністю знищити коронавірус, максимум - зробить його схожим на сезонний грип.
Про це заявив головний науковий радник уряду Великої Британії Патрік Валланс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За його словами, до пандемії COVID-19 на розробку вакцин ніколи не йшло менше п'яти років, а в середньому, щоб розробити вакцину з нуля, необхідно було 10 років. Утім, нові технології допомогли скоротити цей проміжок часу, зазначив учений.
Валланс вважає, що масова вакцинація навряд чи почнеться раніше весни 2021 року.
Також він припускає, що коронавірус не вдасться ліквідувати повністю. Адже раніше людство змогло викорінити тільки одну хворобу - віспу, зазначив Валланс.
"Цілком імовірно, що ця хвороба циркулюватиме і залишатиметься ендемічною. ... Очевидно, що, коли лікування стає кращим, коли ви отримуєте щеплення, які зменшують ймовірність зараження і тяжкість захворювання ... це починає більшою мірою нагадувати щорічний грип, а не щось інше", - сказав Валланс.
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Ху.ово бути дурним (с)
Пока для борьбы с ковидом кроме личных мер предосторожности, ограничения контактов, гигиены и здорового образа жизни ничего более толкового не придумано.
как это понимать?
- типа если подхватил КОКИ то почихал... посопливил и идина работу?
ЧТО ЗА БРЕД !?