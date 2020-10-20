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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцина буде недоступна до весни, а коли з'явиться, то все одно не знищить COVID-19, - головний науковий радник уряду Великої Британії

Вакцина буде недоступна до весни, а коли з'явиться, то все одно не знищить COVID-19, - головний науковий радник уряду Великої Британії

Жодного разу за всю історію людства на розробку вакцини не йшло менше 5 років, зазвичай її створення з нуля триває 10 років. Навіть коли вакцина з'явиться, вона все одно не зможе повністю знищити коронавірус, максимум - зробить його схожим на сезонний грип.

Про це заявив головний науковий радник уряду Великої Британії Патрік Валланс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, до пандемії COVID-19 на розробку вакцин ніколи не йшло менше п'яти років, а в середньому, щоб розробити вакцину з нуля, необхідно було 10 років. Утім, нові технології допомогли скоротити цей проміжок часу, зазначив учений.

Валланс вважає, що масова вакцинація навряд чи почнеться раніше весни 2021 року.

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Також він припускає, що коронавірус не вдасться ліквідувати повністю. Адже раніше людство змогло викорінити тільки одну хворобу - віспу, зазначив Валланс.

"Цілком імовірно, що ця хвороба циркулюватиме і залишатиметься ендемічною. ... Очевидно, що, коли лікування стає кращим, коли ви отримуєте щеплення, які зменшують ймовірність зараження і тяжкість захворювання ... це починає більшою мірою нагадувати щорічний грип, а не щось інше", - сказав Валланс.

Автор: 

вакцина (4419) Велика Британія (5563) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Мертвечук зробив кацапську вакцину і... захворів коронавірусом.
Ху.ово бути дурним (с)
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20.10.2020 02:05
+5
Цей вірус сам без вакцини буде як грип.Колись будуть ще різні судові позови,за всі нерозумні дії.
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20.10.2020 02:11
+3
Вообще-то, не стоит очень сильно надеяться на вакцину т.к. сейчас достоверно известно, что у лиц даже по настоящему переболевших Ковид-19 не создаётся стойкий и длительный иммунитет, а при повторном заражении болезнь во многих случаях протекает еще тяжелее чем при первом. Поэтому нужна вакцина дающая более стойкий иммунитет чем даёт сам вирус который своими постоянными мутациями может легко делать её неэффективной. Все, что делается в больницах настоящее время направлено только на облегчение симптомов заболевания.
Пока для борьбы с ковидом кроме личных мер предосторожности, ограничения контактов, гигиены и здорового образа жизни ничего более толкового не придумано.
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20.10.2020 06:59
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Тобто єдина надія на власний імунітет.
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20.10.2020 01:38 Відповісти
Мертвечук зробив кацапську вакцину і... захворів коронавірусом.
Ху.ово бути дурним (с)
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20.10.2020 02:05 Відповісти
и на шо намек, дай бог, кацапськi злиднi его уделали?
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20.10.2020 05:43 Відповісти
Цей вірус сам без вакцини буде як грип.Колись будуть ще різні судові позови,за всі нерозумні дії.
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20.10.2020 02:11 Відповісти
Вижу два ключевых слова:"БУДЕ" и "КОЛИСЬ".
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20.10.2020 03:37 Відповісти
Термін, "КОЛИСЬ, краще-б було не використовувати, а то як би громадянин на голку випадково не підсів...
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20.10.2020 07:54 Відповісти
Вообще-то, не стоит очень сильно надеяться на вакцину т.к. сейчас достоверно известно, что у лиц даже по настоящему переболевших Ковид-19 не создаётся стойкий и длительный иммунитет, а при повторном заражении болезнь во многих случаях протекает еще тяжелее чем при первом. Поэтому нужна вакцина дающая более стойкий иммунитет чем даёт сам вирус который своими постоянными мутациями может легко делать её неэффективной. Все, что делается в больницах настоящее время направлено только на облегчение симптомов заболевания.
Пока для борьбы с ковидом кроме личных мер предосторожности, ограничения контактов, гигиены и здорового образа жизни ничего более толкового не придумано.
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20.10.2020 06:59 Відповісти
Учитывая скученность людей в крупных городах, их образ жизни диктуемый современной "цивилизацией", "ограничения контактов,гигиена и "здоровый образ жизни", могут разве что оттянуть во времени развитие эпидемии, но не более того!
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20.10.2020 08:07 Відповісти
"сезонный грипп."?
как это понимать?
- типа если подхватил КОКИ то почихал... посопливил и идина работу?
ЧТО ЗА БРЕД !?
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20.10.2020 07:57 Відповісти
Не здивуюся, якщо ця зараза з нами на довго, як той же грип...
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20.10.2020 08:01 Відповісти
Перші її випробують на рідних Білла Гейтса.
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20.10.2020 09:18 Відповісти
 
 