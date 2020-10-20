Вакцина буде недоступна до весни, а коли з'явиться, то все одно не знищить COVID-19, - головний науковий радник уряду Великої Британії

Жодного разу за всю історію людства на розробку вакцини не йшло менше 5 років, зазвичай її створення з нуля триває 10 років. Навіть коли вакцина з'явиться, вона все одно не зможе повністю знищити коронавірус, максимум - зробить його схожим на сезонний грип.

Про це заявив головний науковий радник уряду Великої Британії Патрік Валланс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, до пандемії COVID-19 на розробку вакцин ніколи не йшло менше п'яти років, а в середньому, щоб розробити вакцину з нуля, необхідно було 10 років. Утім, нові технології допомогли скоротити цей проміжок часу, зазначив учений.

Валланс вважає, що масова вакцинація навряд чи почнеться раніше весни 2021 року.

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Також він припускає, що коронавірус не вдасться ліквідувати повністю. Адже раніше людство змогло викорінити тільки одну хворобу - віспу, зазначив Валланс.

"Цілком імовірно, що ця хвороба циркулюватиме і залишатиметься ендемічною. ... Очевидно, що, коли лікування стає кращим, коли ви отримуєте щеплення, які зменшують ймовірність зараження і тяжкість захворювання ... це починає більшою мірою нагадувати щорічний грип, а не щось інше", - сказав Валланс.