На заходи проти COVID-19 на виборах із місцевих бюджетів виділять 37,4 млн грн, - Кабмін

На здійснення протиепідемічних заходів під час проведення виборів з місцевих бюджетів передбачено 37,4 млн грн.

Про це інформує Урядовий портал, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На виконання постанови Кабінету Міністрів України №846 від 14 вересня 2020 року "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641" у місцевих бюджетах передбачено 37,4 млн гривень на здійснення протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час організації та проведення виборів 25 жовтня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

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В інфографіці зазначено, що найбільше грошей - 4,41 млн грн - виділять у Харківській області. Найменше коштів на протиепідемічні заходи витратить Миколаївщина - 0,43 млн грн.