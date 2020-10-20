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Новини Коронавірус і карантин
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Влада Варшави скасувала святкування Нового року через COVID-19: "Здоров'я жителів - найголовніше"

Влада Варшави скасувала святкування Нового року через COVID-19:

У столиці Польщі Варшаві через епідемію коронавірусу скасували всі заходи, пов'язані зі святкуванням Нового року. Зекономлені кошти залишаться в бюджеті столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє видання Onet із посиланням на мерію Варшави.

"Здоров'я жителів - найголовніше. Відсутність заходів приведе до того, що частина фінансів залишиться в касі міста", - зазначила прессекретарка адміністрації міста Кароліна Галецька і висловила надію, що компенсувати втрачене вдасться наступногоу року.

За останніми даними, в Польщі зафіксовано понад 183 тисячі випадків зараження COVID-19, з них понад 94 тисячі закінчилися одужанням пацієнтів і 3614 - смертю. За захворюваністю країна посідає десяте місце в Європі і 29 - у світі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща відкриє для хворих на COVID-19 польовий госпіталь на стадіоні у Варшаві

Нагадаємо, у Варшаві на національному стадіоні відкриють польовий госпіталь для пацієнтів, які хворіють на коронавірус.

З 17 жовтня 152 із 314 повітів Польщі були переведені в "червону зону".

Автор: 

карантин (18172) Польща (8489) Варшава (190) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
У нас зеублюдок заставляет граждан заражаться , в разгар эпидемии , отвечая на его незаконные , никчемные , тупые вопросы
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20.10.2020 07:20
+3
..Зе то фуфло але .. хто тебе заставляє на них відповідати ? Чи аби ....!?
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20.10.2020 07:22
+2
Порошенко помогает медикам , а вот клован и его спонсоры ни одной копейки из своего кармана не дали , раздерибанили по оффшорам,
помощь Евросоюза
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20.10.2020 07:37
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А у нас стада будут бродить начиная с католического Рождества.
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20.10.2020 07:15 Відповісти
Балі концерти .....*груповий сеан гіпнозу*(виборча агітація )
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20.10.2020 07:21 Відповісти
У нас зеублюдок заставляет граждан заражаться , в разгар эпидемии , отвечая на его незаконные , никчемные , тупые вопросы
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20.10.2020 07:20 Відповісти
..Зе то фуфло але .. хто тебе заставляє на них відповідати ? Чи аби ....!?
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20.10.2020 07:22 Відповісти
Меня - нет. А 73% в короновирус не верят. А потом больницы переполнены. И требуют к себе медицинского внимания у нищих медиков без необходимых защитных средств. А Зеленский вместо того, чтобы обеспечить наших медиков зовёт на помощь волонтеров, как то Ахметова, Порошенко и других олигархов. Помните совещание, е5огда Украина была поделена на зоны влияния. И вот олигархи- волонтеры вместе с казной городов пытаются закрыть эту брешь.
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20.10.2020 07:29 Відповісти
Відповідь на запитання добровільна. Тому ніхто нікого не заставляє.
Також за вашою логікою потрібно відмінити місцеві вибори, тому що йти на вибори, на відміну від опитування президента, це громадський обов'язок. І так вас і в цьому випадку ніхто не заставляє, але від голосування на виборах є юридичні наслідки, а від опитування немає. Але якщо уявити що вибори відмінять, ви ж перша напишите про згортання демократії і встановлення диктатури
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20.10.2020 09:17 Відповісти
А у нас 4 дня День пожилых людей устраивали с концертом Самоцветов. Прямо не могли без этого праздника обойтись. Ну никак. А сейчас через 2 недели больницы переролнены ковидными . И рассматривается вопрос развертывания военного госпиталя на 500 коек для ковидных в городе.
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20.10.2020 07:35 Відповісти
Порошенко помогает медикам , а вот клован и его спонсоры ни одной копейки из своего кармана не дали , раздерибанили по оффшорам,
помощь Евросоюза
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20.10.2020 07:37 Відповісти
Не путайте помощь и показуху.
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20.10.2020 07:50 Відповісти
Так если , есть что показать , вот позорной прислуге путлера 🤡🤢🎪шапито 95 - нечего абсолютно ,
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20.10.2020 08:12 Відповісти
А Зеленському і його слугам олігархів байдуже. В нас навіть школи на карантин не закриють.
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20.10.2020 08:28 Відповісти
Авжеж. Поставлять 500 ліжок на поле стадіону. А обігрівати при -15 взимку чим вони будуть цей стадіон, а чим і хто буде лікувати, кожного з цих 500 пацієнтів!?
Цей ковідний цирк вже задрав.
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20.10.2020 11:48 Відповісти
 
 