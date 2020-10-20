Влада Варшави скасувала святкування Нового року через COVID-19: "Здоров'я жителів - найголовніше"

У столиці Польщі Варшаві через епідемію коронавірусу скасували всі заходи, пов'язані зі святкуванням Нового року. Зекономлені кошти залишаться в бюджеті столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє видання Onet із посиланням на мерію Варшави.

"Здоров'я жителів - найголовніше. Відсутність заходів приведе до того, що частина фінансів залишиться в касі міста", - зазначила прессекретарка адміністрації міста Кароліна Галецька і висловила надію, що компенсувати втрачене вдасться наступногоу року.

За останніми даними, в Польщі зафіксовано понад 183 тисячі випадків зараження COVID-19, з них понад 94 тисячі закінчилися одужанням пацієнтів і 3614 - смертю. За захворюваністю країна посідає десяте місце в Європі і 29 - у світі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща відкриє для хворих на COVID-19 польовий госпіталь на стадіоні у Варшаві

Нагадаємо, у Варшаві на національному стадіоні відкриють польовий госпіталь для пацієнтів, які хворіють на коронавірус.

З 17 жовтня 152 із 314 повітів Польщі були переведені в "червону зону".