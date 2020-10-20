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Новини Коронавірус і карантин
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"З Росії з любов'ю": у США викинули дефектні апарати ШВЛ, які надіслав Кремль

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) утилізувало російські апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ). Навесні Росія передала Штатам 45 апаратів ШВЛ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє BuzzFeed.

Йдеться про апарати, які в березні Росія надіслала в США на прохання президента США Дональда Трампа. Тоді американська влада готувалася до великої хвилі тяжкохворих на коронавірус. У відповідь на цей запит Москва відправила 45 апаратів ШВЛ та інші медичні матеріали в ящиках з написом "З Росії з любов’ю".

У квітні FEMA розподілила апарати по лікарнях Нью-Йорка та Нью-Джерсі. Проте їх не застосовували для лікування пацієнтів через технічні проблеми, які почались одразу як техніку передали із РФ.

За даними FEMA, апарати утилізовані. Водночас, коли саме "допомогу" Росії відправили на смітник, невідомо, оскільки ще в травні у відомстві повідомляли про переміщення їх на склади через технічні проблеми.

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Зокрема, використання російських апаратів вимагало спеціальних адаптерів, яких не було в лікарнях. А декілька моделей взагалі загорілись у російських лікарнях, після чого їх виробництво зупинили.

Зазначається, що виробник цієї техніки перебуває у санкційному списку США.

Нагадаємо, декілька таких апаратів ШВЛ загорілись у російських лікарнях, після чого їхнє виробництво було зупинено.

Автор: 

карантин (18172) росія (65007) США (22643) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+31
Если "рассеяне" даже и копируют что-либо, невозможно дать гарантию, чо ЭТО будет работать по своему прямому назначению...
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20.10.2020 07:28
+24
"З Росії з любов'ю": у США викинули дефектні апарати ШВЛ, які надіслав Кремль - Цензор.НЕТ 1584
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20.10.2020 08:07
+21
В этих аппаратах самое ценное это цветной металл"Из России с любовью": в США выбросили дефектные аппараты ИВЛ, которые прислал Кремль - Цензор.НЕТ 2033
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20.10.2020 07:39
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Г@вно пошло на удобрение.
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20.10.2020 07:25 Відповісти
Говно то понятно, вопрос - какого такого его Трамп вообще этот "гумотитариц " брал ?
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20.10.2020 08:27 Відповісти
Если "рассеяне" даже и копируют что-либо, невозможно дать гарантию, чо ЭТО будет работать по своему прямому назначению...
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20.10.2020 07:28 Відповісти
Вспомнился совковый анекдот - "сколько детскую коляску ни собираю, все автомат Калашникова получается".
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20.10.2020 10:50 Відповісти
Сколково не оправдало возложенного доверия
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20.10.2020 07:30 Відповісти
Скрепная любовь.
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20.10.2020 07:33 Відповісти
Барвиха не резиновая!
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20.10.2020 08:16 Відповісти
Это как раз тот случай когда през штатов выступил в роли «полезного идиота» хотя зачем я в кавычки взял , он собственно и есть идиот . но не суть . Трамп , толи по своей некомпетентности хотя как мне кажется тут как раз не в ней речь , а сознательно подыграл своему другу валоде , пытаясь его представить в мире как «миротворца» плюс ко всему дав пищу пропагандон тв чуть не на месяц вещать о доброй миролюбивой , гуманной райсие помогающей штатам и американцам да еще и помогающей кому ? Самой Америке - мы на равне с ними , мы даже выше чем они !!! Такая же спец операция была с гум помощью в Италию . Китай , хотя чего тут удивляться от авторитарно коммунистического государства - поступил так же со своими гум допомогами в
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20.10.2020 07:39 Відповісти
В этих аппаратах самое ценное это цветной металл"Из России с любовью": в США выбросили дефектные аппараты ИВЛ, которые прислал Кремль - Цензор.НЕТ 2033
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20.10.2020 07:39 Відповісти
І тому його там нема! 😁
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20.10.2020 08:32 Відповісти
Цветет импортозаместили "соплями и жвачками" 😍
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20.10.2020 10:36 Відповісти
а какой вой был поднят на расии - мы помогаем Штатам, у них такого нет... одно жаль - жаль, что медведчук не пользовал кацапский аппарат ИВЛ...
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20.10.2020 07:42 Відповісти
а гусеничным трактором по ним проехались?
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20.10.2020 07:45 Відповісти
а кто говно потом из гусениц будет выкавыривать?
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20.10.2020 10:07 Відповісти
- кремлевские дипломаты и консулы...
- им не впервой с гомном иметь дело...
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21.10.2020 04:46 Відповісти
не зашла продукция роскосмоса)
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20.10.2020 08:04 Відповісти
А навіщо американці ще в березні погодились прийняти від кацапів металобрухт???
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20.10.2020 08:04 Відповісти
Потому что Трампа кредитует росия.
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20.10.2020 09:49 Відповісти
"З Росії з любов'ю": у США викинули дефектні апарати ШВЛ, які надіслав Кремль - Цензор.НЕТ 1584
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20.10.2020 08:07 Відповісти
"З Росії з любов'ю": у США викинули дефектні апарати ШВЛ, які надіслав Кремль - Цензор.НЕТ 951

(c) Крылов. "Волк и Лисица"
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20.10.2020 08:08 Відповісти
Або ж - на тобі, Боже, що мені негоже, в перекладі на українську мову.
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20.10.2020 08:39 Відповісти
"на тобі небоже, що мені негоже" (подивиться у словарі, що таке небога)
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20.10.2020 11:56 Відповісти
Згоден, але в народі і такий вислів має місце. Суть то одна.
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20.10.2020 12:28 Відповісти
Вернее написать не дефектные аппараты, а произведённые дефективными лаптеногими.
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20.10.2020 08:20 Відповісти
"З Росії з любов'ю": у США викинули дефектні апарати ШВЛ, які надіслав Кремль - Цензор.НЕТ 5582
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20.10.2020 08:23 Відповісти
очередной акт вопиющей русафобии ! тлетворного запада и госдепа супротив духовных скреп !
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20.10.2020 08:27 Відповісти
А все обратили внимание что организация которая утилизировала это ватное говно называется Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США? То есть организация занимающаяся ликвидацией последствий катастроф. Отличный подарок от неофашистов!
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20.10.2020 08:27 Відповісти
Як це вони курва ще навичком не помастили ці апарати перед відправленнм до ЮС
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20.10.2020 08:28 Відповісти
Еще бы дефективное тампердилло выкинули, и жизнь наладилась бы
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20.10.2020 08:40 Відповісти
"З Росії з любов'ю": у США викинули дефектні апарати ШВЛ, які надіслав Кремль - Цензор.НЕТ 9376
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20.10.2020 08:40 Відповісти
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20.10.2020 09:48 Відповісти
"З Росії з любов'ю": у США викинули дефектні апарати ШВЛ, які надіслав Кремль - Цензор.НЕТ 3031
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20.10.2020 08:42 Відповісти
Надо было Трампа к ним подключить - как любителя России.
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20.10.2020 09:21 Відповісти
Надо было рыжего дурака ими полечить, - одной проблемой в Мире стало бы меньше)
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20.10.2020 09:26 Відповісти
донни как прикинул что его к такому лайну подключить могут! так сразу за три дня выздоровел.
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20.10.2020 10:13 Відповісти
Ну, подивилися, як далеко ерефія зайшла в науково-технічному розвитку і зробили висновок. Такі самі у них і вакцини.
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20.10.2020 09:35 Відповісти
Дедушка Трамп, рашелаптия посылает вам первую партию вакцины Ковиновичок с любовью. И заверяет, что так просто вы от такой любви не скроетесь, даже за океаном.
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20.10.2020 09:45 Відповісти
Рукожопые россияне всегда готовы помочь своему врагу, причем от чистого сердца.
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20.10.2020 10:26 Відповісти
..на тобі небоже,що мені не гоже...
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20.10.2020 10:28 Відповісти
мацковскю "любовь" выбросили на мусор... Мир разобрался с той мерской "любовью", никому такая "любвь" не нужна и задарма(за "помощь мацкали выставили счет)..., другими словами послали мацкву нах. с ее "помощью" и деньги пожертвовали котре она отгребла за ту "помощь".
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20.10.2020 12:08 Відповісти
Так то еще ладно, кусок говенного пластика. А вот ихнюю вакцину точно придется на ядерных полигонах под слоем бетона хоронить.
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20.10.2020 12:40 Відповісти
 
 