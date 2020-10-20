"З Росії з любов'ю": у США викинули дефектні апарати ШВЛ, які надіслав Кремль

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) утилізувало російські апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ). Навесні Росія передала Штатам 45 апаратів ШВЛ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє BuzzFeed.

Йдеться про апарати, які в березні Росія надіслала в США на прохання президента США Дональда Трампа. Тоді американська влада готувалася до великої хвилі тяжкохворих на коронавірус. У відповідь на цей запит Москва відправила 45 апаратів ШВЛ та інші медичні матеріали в ящиках з написом "З Росії з любов’ю".

У квітні FEMA розподілила апарати по лікарнях Нью-Йорка та Нью-Джерсі. Проте їх не застосовували для лікування пацієнтів через технічні проблеми, які почались одразу як техніку передали із РФ.

За даними FEMA, апарати утилізовані. Водночас, коли саме "допомогу" Росії відправили на смітник, невідомо, оскільки ще в травні у відомстві повідомляли про переміщення їх на склади через технічні проблеми.

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Зокрема, використання російських апаратів вимагало спеціальних адаптерів, яких не було в лікарнях. А декілька моделей взагалі загорілись у російських лікарнях, після чого їх виробництво зупинили.

Зазначається, що виробник цієї техніки перебуває у санкційному списку США.

Нагадаємо, декілька таких апаратів ШВЛ загорілись у російських лікарнях, після чого їхнє виробництво було зупинено.