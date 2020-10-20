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Доба на Донбасі: у районі Авдіївки подавлено безпілотник ворога, зафіксовано стрілянину біля Луганського, бойових втрат немає

Доба на Донбасі: у районі Авдіївки подавлено безпілотник ворога, зафіксовано стрілянину біля Луганського, бойових втрат немає

Минулої доби, 19 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості, які набули чинності 27 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, зокрема, режим припинення вогню противник порушив поблизу населеного пункту Луганське, застосувавши на цій ділянці ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень не було.

Крім того, в районі Авдіївки, всупереч домовленостям, досягнутим у межах Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше використання.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 20 жовтня, у смугах відповідальності наших бойових бригад пострілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

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У штабі нагадали, що крім українських військовослужбовців, у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил.

Зокрема, сапери ДСНС розмінували понад два гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 34 знайдені вибухонебезпечні предмети.

"Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками. Підрозділи зі складу Об’єднаних сил, дотримуючись режиму припинення вогню, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.

Доба на Донбасі: у районі Авдіївки подавлено безпілотник ворога, зафіксовано стрілянину біля Луганського, бойових втрат немає 01

Автор: 

безпілотник (4126) обстріл (28316) операція Об’єднаних сил (6725)


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Шикарная, ***, отмазка - ******* потерь нет!!! Четырежды-откосивший "миротворец", даже гордится временным затишьем на нуле и, качественно укрепляющимися, ихтамнетами.
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20.10.2020 07:50 Відповісти
Чем его временное затишье принципиально отличается от порошенковского временного затишья? За обсирание второго никто денег не заплатит?
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20.10.2020 15:38 Відповісти
хто ж так "подавляє" ? Покажить хтось цьому пресцентру відео із справжім подавленням ворожої теніки азербайджанскими Bayraktar щоб вони зрозуміли що означає на мові військових "подавити" ))
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20.10.2020 08:21 Відповісти
І вже традиційне:"боєвих потєрь нєт". Отже, є небойові. Теж вже традиційно. Бо якби небуло, то так би і оголосили.
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20.10.2020 08:35 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris
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Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1318449795829202944 3 ч Вольнодумец А ГДЕ"МИР"? Что делают оккупанты в перемирие? В период т.н. перемирия боевики не сидят сложа руки В подразд\1 АК 8-й Армии ЮВО РФ приезжают инспектора МО РФ После их посещения НЕпропускают членов СММ на свои позиции Сбивают беспилотники ОБССДоба на Донбасі: у районі Авдіївки подавлено безпілотник ворога, зафіксовано стрілянину біля Луганського, бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 8445
показати весь коментар
20.10.2020 13:41 Відповісти
 
 