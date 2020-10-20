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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 у світі: 40,6 млн осіб інфіковані, 30,3 млн вилікувалися, 1,1 млн померли. ІНФОГРАФІКА

COVID-19 у світі: 40,6 млн осіб інфіковані, 30,3 млн вилікувалися, 1,1 млн померли. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 жовтня у світі зареєстрували 338 379 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4394 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 40 651 388 випадків інфікування, з них 338 379 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 122 997 осіб, з них 4394 за минулу добу.

COVID-19 у світі: 40,6 млн осіб інфіковані, 30,3 млн вилікувалися, 1,1 млн померли 01

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 30,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія. Україна розташовується на 25 місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.

COVID-19 у світі: 40,6 млн осіб інфіковані, 30,3 млн вилікувалися, 1,1 млн померли 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Хто має потонути той не згорить. І не таким людство перехворіло та й вже забуло про це.
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20.10.2020 08:21 Відповісти
быдло не носящее маски должно избиваться резиновыми дубинами !!!
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20.10.2020 08:25 Відповісти
Ральф Барік це людина року безальтернативно отримає Нобелівську премію за його штучно створений Ковид, який добиває цивілізацію. Білл Гейтс розробник теорії знищення лишніх ротів від перенаселення він фінансує, підтримує і рукоплеще разом з транснаціональними фармкорпораціями, які святкують близьке отримання надприбутків. Як там у Маркса "Капітал боїться відсутності прибутку або занадто маленькою прибутку, як природа боїться порожнечі. Але раз є в наявності достатній прибуток, капітал стає сміливим. Забезпечте прибуток 10% , і капітал згоден на всяке застосування, при 20% він стає жвавим, при 50% позитивно готовий зламати собі голову, при 100% він нехтує всіма людськими законами, при 300% немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоча б під страхом шибениці..."
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20.10.2020 08:59 Відповісти
 
 