COVID-19 у світі: 40,6 млн осіб інфіковані, 30,3 млн вилікувалися, 1,1 млн померли. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 жовтня у світі зареєстрували 338 379 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4394 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 40 651 388 випадків інфікування, з них 338 379 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 122 997 осіб, з них 4394 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 30,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія. Україна розташовується на 25 місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.