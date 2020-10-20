COVID-19 у світі: 40,6 млн осіб інфіковані, 30,3 млн вилікувалися, 1,1 млн померли. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 20 жовтня у світі зареєстрували 338 379 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4394 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 40 651 388 випадків інфікування, з них 338 379 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 122 997 осіб, з них 4394 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 30,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія. Україна розташовується на 25 місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.
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Евгеньевич Євгенович
показати весь коментар20.10.2020 08:21 Відповісти Мені подобається 0
Елена Голиц
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Ozirius Shewu
показати весь коментар20.10.2020 08:59 Відповісти Мені подобається 0
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