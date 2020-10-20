УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8369 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
35 796 174

Ми на межі колапсу, а ще навіть не увійшли в найважчий сезон. З листопада по січень будуть такі піки, що всі прозріють, - лікар-інфекціоніст Голубовська

Ми на межі колапсу, а ще навіть не увійшли в найважчий сезон. З листопада по січень будуть такі піки, що всі прозріють, - лікар-інфекціоніст Голубовська

Інфекціоніст поскаржилася, що на носі - вибори, і через це в публічній площині критикуються будь-які обмеження, "особливо провладними політиками"

У протидію епідеміям інфекційних захворювань рекомендації медиків і рішення влади мають бути пріоритетнішими за будь-які "особисті думки" на цю тему, подобається це комусь чи ні. Так вважає завідувачка кафедри інфекційних захворювань Національного медичного університету Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ніякої "демократії" в подоланні інфекційного захворювання бути не може. Тому що люди можуть не розуміти цю проблему", - сказала вона, навівши приклад, коли молодь розносить інфекцію, тому що "не стикалася з цим або не вистачає розуму зрозуміти".

Професор-інфекціоніст поскаржилася, що безвідповідальна поведінка людей під час епідемії - ігнорування масок і дистанціювання, ходіння в гості і подібна соціальна активність, - наслідок того, що держава дозволяє так чинити.

Також читайте: Лікар-інфекціоніст Голубовська: Ми входимо в найважчий епідсезон, треба дожити до квітня

"Треба посилювати", - наголосила доктор медичних наук, додавши, що навіть у країнах ЄС під час хвиль коронавірусу впровадили систему штрафів за порушення вимог епідрежиму, як для фіз-, так і юросіб.

Голубовська стверджує, що через рік світ, який переживає пандемію COVID-19, "буде зовсім іншим, багато хто переоцінить свої цінності".

Також читайте: COVID-19 у світі: 40,6 млн осіб інфіковані, 30,3 млн вилікувалися, 1,1 млн померли. ІНФОГРАФІКА

"Уже у квітні всі будуть по-іншому дивитися на цю проблему. <...> Ми на межі колапсу. Це вже абсолютний факт. Особливо ті зони, які вже "червоні". А ми ще не увійшли навіть у найважчий сезон. З листопада по січень будуть такі піки, що всі прозріють", - прогнозує член оперативного штабу МОЗ щодо запобігання поширенню COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Голубовська Ольга (71)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
Клоун COVIDные средства в асфальт закатал, посмеетесь еще ЗЕдебараны, еще фсе впереди.
показати весь коментар
20.10.2020 08:24
+21
Мы на грани коллапса, а еще даже не вошли в самый тяжелый сезон. С ноября по январь будут такие пики, что все прозреют, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 3272
показати весь коментар
20.10.2020 08:36
+15
Мы на грани коллапса, а еще даже не вошли в самый тяжелый сезон. С ноября по январь будут такие пики, что все прозреют, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 2514
показати весь коментар
20.10.2020 08:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
иди в инфекционисты.
показати весь коментар
20.10.2020 09:04 Відповісти
Иди поработай, но жел. летом - в костюме 40-45 град., задыхаешься в наморднике, рискуешь усопнуть - иди.
показати весь коментар
20.10.2020 09:24 Відповісти
А я дивлюся на карту інфікованості... Західні регіони, які найбільш потерпали на початку епідемії, тепер або жовті, або зелені. А ті, де було чисто, (Харківська, Сумська, Чернігівська області), тепер лідери. Це про щось каже. Треба займатися статистикою, аби щось оцінювати. А тим більше, прогнозувати. Тільки де взяти достовірну статистику з таким відсотком тестування. І з такою брехнею в звітах МОЗ.
показати весь коментар
20.10.2020 08:45 Відповісти
Когда количество переболевших больше 60% - появляется коллективный иммунитет.
Нужно было активнее заражаться летом, что бы не заболеть осенью вместе с ОРВИ или гриппом.
показати весь коментар
20.10.2020 09:09 Відповісти
Вот только некоторые инфекционисты утверждают, что к Ковид-19 привит вирус иммунодефицита, или по простому - СПИДа. Если это так, то на вакцинах тупо наживутся фармакологи, но коллективного иммунитета не появится...
показати весь коментар
20.10.2020 14:29 Відповісти
Интерсно где выш нашли таких инфекционистов, такие у Кисилева в студиях наверняка водятся, но не в научной среде.
показати весь коментар
20.10.2020 15:02 Відповісти
Ссылка на нобелевского лауреата (как на одного из таких ученых) вас устроит?

"COVID-19 был создан в лаборатории, считает французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию https://www.kommersant.ru/doc/1037008 2008 года за открытие ретровируса ВИЧ в 1983-м. По его словам, в коронавирусе появились частицы ВИЧ. Он предположил, что SARS-CoV-2 могли создать при поиске вакцины против СПИДа."

https://www.kommersant.ru/doc/4325888
показати весь коментар
20.10.2020 15:11 Відповісти
Ссылка на московский Комерсант? а чего не на Соловьева.) Но даже не только в этом дело, Нобелевские лауреты оч часто пургу несут. Например, Светлана Алексееич по поводу Украниы , или некипй Фукуяма, который читал тут смешные лекции в Киеве о том что серьезных конфликтов военных уже никогда не будет.
показати весь коментар
20.10.2020 15:17 Відповісти
На французском ссылку осилите?
показати весь коментар
20.10.2020 19:26 Відповісти
https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-et-vih-pourquoi-la-theorie-du-pr-luc-montagnier-est-invraisemblable-17-04-2020-8301387.php
показати весь коментар
20.10.2020 19:28 Відповісти
Больше всего фейк. Разная у них природа.
Если друг, это правда, то от вакцины вымрет 60% человечества.
показати весь коментар
20.10.2020 15:39 Відповісти
колективний імунітет починається +- 30% активного населення, ви забули про репресії влади на весні.
а в усьому іншому, та по СУТІ ви повністю праві
показати весь коментар
20.10.2020 17:24 Відповісти
иммунитет на 3 месяца. Классный такой коллективный иммунитет
показати весь коментар
20.10.2020 23:08 Відповісти
У нас статистику малюють ніхто не хоче перед виборами закривати місто. Плюс із закордону ніхто не приїзджає бояться що назад не пустять, а закордоном половина старшого населення. В результаті більшість хворих молоді які вдома хворіють без ускладнень
показати весь коментар
20.10.2020 10:42 Відповісти
Японцы не даром сделали компьютерную модель заражения. Уже существует гипотеза, что тяжесть заболевания сильно зависит от КОЛИЧЕСТВА вирусов, которые попали внутрь организма конкретного человека. Ну и как со СПИДом, умирают не от самого СПИДа, а от резкого обострения тех своих болезней, от которых защитный иммунитет организма перестаёт срабатывать. Потому диабетики, легочники, гипертоники и почечники в особой группе риска.
показати весь коментар
20.10.2020 14:33 Відповісти
Сейчас вся нагрузка будет на семейных врачах. Доплат нет, санитарки разбежались. Лягут в ближайшее время очень много, даже с их иммунитетом. Лечить будет просто некому. Упор должен быть на местные поликлиники. Нет зон безопасности. Люди с ковидом на прием приходят.врачам диагностику не делают, сбегут потому что
показати весь коментар
20.10.2020 08:45 Відповісти
А как же трусеж о медиках, которые "на передовой борьбы с ковид"? Уже разбежались? Тех санитарок трактором нельзя было вытянуть с тех больниц, а теперь такие бедненькие? Кто-то, помню, ляпнул о приравнении к УБД (и до такого договорились!).
Фронт рухнул? Ну и фронтовики...
показати весь коментар
20.10.2020 09:29 Відповісти
Ще додатково ковід хворі і звичайний грип в одній черзі, дистанції немає в деяких поліклініках дуже тісно, в результаті хватають коктель вірусів
показати весь коментар
20.10.2020 10:44 Відповісти
где то вы правы. сейчас у нас в поликлинике 75% медперсонала болеют. двое врачей зашиваются. не факт что они не заболеют.

и все , приехали.страной правят олигофрены , и постят такие же, которые за них проголосовали.
показати весь коментар
20.10.2020 11:21 Відповісти
1. Людей с признаками Ковид-19, надо осматривать на дому, специальными бригадами.
2. Сейчас разворачивают дополнительные койко-места, но лето потрачено впустую и власти не подготовили не только места дополнительной подачи кислорода больным, но не подготовила и специалистов, которые умеют с таким оборудованием работать.
3. Лично Зеленский весной подавал населению негативный пример своими видосиками из кафе, с незакрытым маскою лицом.
4. Власть не запретила отправлять членов комиссий на дом к больным Ковид-19, и наоборот обязала это делать, а у нас в стране примерно полмиллиона членов комиссий... Можете представить, сколько человек они заразят после того, как заразятся сами.
показати весь коментар
20.10.2020 14:40 Відповісти
Встречайте мужественно смерть
Она нисколько не печальней,
Чем жизнь, в которой умереть
Обречены мы изначально.
Встречайте мужественно смерть (с)
показати весь коментар
20.10.2020 08:47 Відповісти
Пиши стремительным домкратом!
Ведь он суров как самурай
Чтоб не был твой талант кастратом
Про смерть пиши, или про рай.
показати весь коментар
20.10.2020 09:08 Відповісти
стремительным домкратом - це з Ільфа і Петрова?
показати весь коментар
20.10.2020 18:53 Відповісти
Єто из творчества Л.Трубецкого.
показати весь коментар
20.10.2020 19:50 Відповісти
пригадав - "волны падали вниз стремительным домкратом"
показати весь коментар
20.10.2020 20:10 Відповісти
...идите мужественно нах! (вместе со своим творчеством )
показати весь коментар
20.10.2020 13:33 Відповісти
Золота нива для голубовської настала
показати весь коментар
20.10.2020 09:01 Відповісти
Спасибо просветила!
Я и не знал, что "в гробу на кладбище" = "прозрела".
показати весь коментар
20.10.2020 09:01 Відповісти
дякую преЗЕденту, що ******* кудись ковидных 65 млрд
показати весь коментар
20.10.2020 09:02 Відповісти
А ты не в доляхе? Так ты лох! Твоё время прошло! Устраивайся к туркам и катай асфальт в три смены, понял!
показати весь коментар
20.10.2020 11:36 Відповісти
забыл у холопа спросить, хорошо что твоё время ушло
показати весь коментар
20.10.2020 19:44 Відповісти
Выбрала нарика ,
"плачу на техно"
показати весь коментар
20.10.2020 09:08 Відповісти
Та хоть вздрочни на техно - от этого караван не остановишь!
показати весь коментар
20.10.2020 11:38 Відповісти
"...что люди могут не понимать эту проблему", - сказала она, приведя пример, когда молодежь разносит инфекцию, потому что "не сталкивались с этим или не хватает ума понять." - и правильно делают. Как понимать чинуш, которые чесно признались, что запрет на прогулки в парках ввели с целью "напугать людей"?
показати весь коментар
20.10.2020 09:11 Відповісти
Походу зимой зеленых дебилов сметет партия Ковид 95.)))
показати весь коментар
20.10.2020 09:15 Відповісти
Держава дозволяє? Та держава приклад демонструє! Бики вирішили що вони - юпітери і їм все дозволено.
показати весь коментар
20.10.2020 09:28 Відповісти
Позаседали в тех МОЗах и Богомольцах "специалисты", Тодуровы и им подобные, "заслуженные" доктора и профессора...
СЭС нет, как ведётся статистика с таким тестированием?
А теперь у них "коллапс"...
Гнать сраной метлой их всех от корыта, чтобы у них случился "коллапс"!
Гнать всю эту
показати весь коментар
20.10.2020 09:36 Відповісти
У многих уже сейчас пики т.к. вынужденны платить от 3тыс.грв. до 5 тыс. грв. в день на медикаменты для заболевших родных, а государство самоустранилось, не забывая правда увеличивать налоги и тарифы на услуги ЖКХ, не помогая материально требуют соблюдения карантина.
показати весь коментар
20.10.2020 09:36 Відповісти
эта баба яга уже зе..ла своим воем
показати весь коментар
20.10.2020 09:42 Відповісти
Юцю завідувачку катедри інфекційних захворювань Народного медичного університету Ольгу Голубовську треба звільнити з посаду через професійну непридатність. Зараз такий стан речей типовий як для Україні, так і всієї планети Земля. Я до неї особисто писав і пояснював, як діє лазерна терапія - за 2-3 ставить дуже хворих на грип чи запалення легенів людей на ноги. Але вона навіть не відреагувала! Як її можна вважати науковцем?? Отакі нині псевдо-фахівці на всіх посадах - нульові знання з паралельних дисциплін...
Цю гнилу докторку медичних наук, професоршу, треба ГНАТИ В ШИЮ!!!
РАЗОМ З УСІМ МОЗ, КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ і незаконним президентом Зе
(бо не є етнічний українець і не має права обіймати владну посаду). Всі тупі і ще тупіші!!!
показати весь коментар
20.10.2020 09:49 Відповісти
МОЗ - закостенелая неэффективная структура.
Президента Украины Зеленского - всячески поддерживать!!!
показати весь коментар
20.10.2020 11:23 Відповісти
Предлагаю всем кто ответственен за распространение инфекции и тем кто вякает больше меры, не платить зарплату.Не платить от слова вообще.До тех пор пока ситуация станет нормальной.
показати весь коментар
20.10.2020 09:54 Відповісти
Що я й говорю! Навіщо такі "науковці"? Щоб одне одному давати вчені звання да ступені?
А Президент ще й мільйон пропонував "українським вченим" за розробку вакцини... Курам на сміх...
показати весь коментар
20.10.2020 09:57 Відповісти
Остановка экономики грозит еще большим коллапсом, надо бы сделать правильный выбор.
показати весь коментар
20.10.2020 09:57 Відповісти
економіка не зупиниться, якщо ВСІ вдягнуть маски.
показати весь коментар
20.10.2020 10:16 Відповісти
Нащо вдягати маски???
Ще можна запропонувати кожному заткнути носи тампонами. Можна почати з вас.
показати весь коментар
20.10.2020 11:02 Відповісти
Закладку хай замовлять: за мільйон наші "вчені" такого накрутять, що забудете і про ковід і про все на світі!
показати весь коментар
20.10.2020 10:01 Відповісти
Трепещите! Началось...
показати весь коментар
20.10.2020 10:01 Відповісти
Ми на межі колапсу, а ще навіть не увійшли в найважчий сезон. З листопада по січень будуть такі піки, що всі прозріють, - лікар-інфекціоніст Голубовська - Цензор.НЕТ 2260
показати весь коментар
20.10.2020 10:11 Відповісти
Уже есть горячая проблема - нехватка кислородных баллонов и установки не успевают заправлять кислородом даже то, что есть сейчас, а их мало!
Проблема не сегодня возникла. И не месяц назад. Все это можно было спокойно решить.
Деньги фонда закатывают в асфальт вместо того, чтобы тратить по прямому назначению, когда есть острая необходимость в жизненно важном оборудовании еще вчера!
показати весь коментар
20.10.2020 10:13 Відповісти
кисень вводити в легені не можна, це калічить легені - після таких процедур одужавший ще три місяці не можна нормально розмовляти, адже кисень окисню все в легенях, кисень обпікає легені!!!
показати весь коментар
20.10.2020 11:05 Відповісти
Вот именно! Лучше б позаботились об оснащении больниц, о дополнительных койках и прибавкам медперсоналу, а не о тупорылых запретах.

Я за маски, если что, но подавляющее большинство остальных мер - это прикрытие воровства и недееспособности этой власти.
показати весь коментар
20.10.2020 11:15 Відповісти
Не закатывают в асфальт, - а строят жизненно необходимую инфраструктуру. А вы за то, чтобы передать эти деньги на разворовывание в МОЗ, по старинке?
показати весь коментар
20.10.2020 11:32 Відповісти
Так Зе обіцяв вакцину вже восени.
Сам без маски постійно на публіці був, чим пропагував пофігістичне ставлення до епідемії.
Тепер маємо...
До речі, друга хвиля іспанки була більш смертоноснішою, і забрала в основному молодих.
Так що думай ТЕ....
показати весь коментар
20.10.2020 10:18 Відповісти
нету кому написать, так шо см.
Хиромантия это правда?
Че не сделают(да пусть сорос или Микки Маус спонсорнут) обследование с исследованием - выборка - покажет в разных регионах(странах и т.д.) шо напр - 100 мужиков из тыщи - загнутся за 5 лет(= война будет), ну вы понял?
я то не особо верю, но.... верю.
Просто из науч. т.з. - че нету чего-то такого, шоб потом к хиромантам шли волнами и несли бабло то?
показати весь коментар
20.10.2020 10:32 Відповісти
Тобі ще не ввели тієї вакцини, обіцяної?
Трохи посунули сволоту від корита, так? Раз вже іспанкою лякають - то все добре!
показати весь коментар
20.10.2020 11:34 Відповісти
Это Зе и лаборатория 95-го квартала создали ковид. Абсолютно достоверная информация.
показати весь коментар
20.10.2020 10:33 Відповісти
Еще одна тетя-фюрер доморощенная. Крыса лабораторная, которая думает, что деньги ей с неба падают.
показати весь коментар
20.10.2020 11:13 Відповісти
Ця прохвесорша нагадує мені друкарку, яка продовжує друкувати на механічній друкарській машинці в той час коли в світі вже придумали компутери і друк з нього за допомогою лазерної друкарки/принтера. Але ця друкарка-прохвесорша з минулого тисячоліття вперто продовжує шльопати пальцями по клавіатурі древньої механічної друкарської машинки...
В медицині вже винайшли лазерну терапію, яка за пару днів виліковує те, що застаріла фармакологічна медицина лікує місяцями. Чому не використовують найпередовіші методи в лікуванні хворих українців? Я вже давав посилання на свою статтю, хто не читав - читайте. Вже давно настав час відходити від допотопної фармакології і переходити на природно-наукові підходи в лікуванні хворих:

Природно-науковий підхід до лікування хворих
http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
показати весь коментар
20.10.2020 11:14 Відповісти
Тому всім забитися по норах і не дихати - здохніть від голоду! головне не від ковідки ... Вони в курсі що уже смішні ? Навіть тупорила ВОЗ уже визнала что локдаун був лишній - тільки барани політкани не признають цього, бо це значить як мінімум "політичну смерть", а дехто за такі фокуси і на гіляці повиснути може - тому шановні вони будуть гнути свою лінію до кінця ...
показати весь коментар
20.10.2020 11:19 Відповісти
28 серпня КСУ визнав карантин незаконним. Кабмін не має повноважень видавати будь-які карантинні обмеження чи постанови.
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020

Більше того суди вже на нього посилаються.
https://www.facebook.com/april.ua/posts/2007163509420631
показати весь коментар
20.10.2020 11:29 Відповісти
Приходиш отак на ринок Південний у Львові в магазин без маски - починається крик.
Питаю, чого кричите? Ось вам рішення Конституційного суду, а ось вам рішення суду по типовому адмінпротоколу, складеному на ваших колег. Бачите? Вам нічого не загрожує і ви не маєте права вимагати у мене, щоб я носив намордник, як пес.

І знаєте, що вони кажуть? Що ніхто не збирається ходити по ніяких судах. Якщо їх закриють або оштрафують на 17 000 грн, то це для них буде більша проблема, ніж вигнати мене нах з магазину, щоб не було ніяких проблем.
І ви знаєте, вони праві. Попробуйте зайти без маски куди-небудь в супермаркет!
показати весь коментар
20.10.2020 14:47 Відповісти
Пробую, виходить. Щоправда займає трохи більше часу, ніж раніше.
показати весь коментар
20.10.2020 16:38 Відповісти
Якщо ви у Львові, давайте спишемся. Я хочу побачити чудо входу в супермаркет без маски на власні очі. Готовий зняти сюжет і розсилати всім бажаючим.
показати весь коментар
20.10.2020 18:07 Відповісти
Я не у Львові. Можете знайти у ФБ Остапа Стахова та списатися з ним. Він успішно бореться з незаконним масковим режимом.
показати весь коментар
20.10.2020 18:13 Відповісти
Знаю такого. Він успішно бореться хіба що за прохід у депутати. Відписався від нього в ютубі з двох причин:
1. Він забагато згадує бога всує, а це ознака пройдисвіта.
2. Чуда входу в супермаркет без маски він нам так і не явив.
показати весь коментар
22.10.2020 08:42 Відповісти
Голубовская! Кто это? Что за мразина рассказывает ппо молодёжь, у которой "ума не хватает понять" чего-то?
Почему этот "врач-инфекционист" вещает из кабинета, а не из приёмника или инфотделения?
Они дождутся, что окажутся в мусорниках, как в 2014 году!
показати весь коментар
20.10.2020 11:58 Відповісти
Др Голубовская ! Вам не кажется, что Вы сеете панику среди населения?
показати весь коментар
20.10.2020 12:16 Відповісти
это всенеправда, надо слушать министра степанова почаще и все у вас будет хорошо..., ну или почти так же хорошо, как у самого министра..., впереди выборы, блин, а вы людей пугаете...
показати весь коментар
20.10.2020 13:23 Відповісти
Гарік Крічєвскій - пісня про коронавірус
https://www.youtube.com/watch?v=_oqnzVepblM
показати весь коментар
20.10.2020 14:31 Відповісти
Голубовская уже много ерунды на Цензоре написала, а после того как это дама поддержала взяточницу Амосову и уничтожала здесь Супрун доверия к ее словам не имею и другим не советую слуашть очередного лекаря родом из СССР читать. Она просто некомпетента.
показати весь коментар
20.10.2020 15:05 Відповісти
Это корова, сидящая на кормушке вместе с амосовой и тодуровым, их, сволочей, давно пора в утиль.
И это падло нападало на Супрун!
показати весь коментар
20.10.2020 17:38 Відповісти
Ніякої медицини в Україні немає і не було.
показати весь коментар
20.10.2020 15:43 Відповісти
вот эта тетя конченная рашистка.
показати весь коментар
20.10.2020 16:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 