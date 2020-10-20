Ми на межі колапсу, а ще навіть не увійшли в найважчий сезон. З листопада по січень будуть такі піки, що всі прозріють, - лікар-інфекціоніст Голубовська
Інфекціоніст поскаржилася, що на носі - вибори, і через це в публічній площині критикуються будь-які обмеження, "особливо провладними політиками"
У протидію епідеміям інфекційних захворювань рекомендації медиків і рішення влади мають бути пріоритетнішими за будь-які "особисті думки" на цю тему, подобається це комусь чи ні. Так вважає завідувачка кафедри інфекційних захворювань Національного медичного університету Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ніякої "демократії" в подоланні інфекційного захворювання бути не може. Тому що люди можуть не розуміти цю проблему", - сказала вона, навівши приклад, коли молодь розносить інфекцію, тому що "не стикалася з цим або не вистачає розуму зрозуміти".
Професор-інфекціоніст поскаржилася, що безвідповідальна поведінка людей під час епідемії - ігнорування масок і дистанціювання, ходіння в гості і подібна соціальна активність, - наслідок того, що держава дозволяє так чинити.
"Треба посилювати", - наголосила доктор медичних наук, додавши, що навіть у країнах ЄС під час хвиль коронавірусу впровадили систему штрафів за порушення вимог епідрежиму, як для фіз-, так і юросіб.
Голубовська стверджує, що через рік світ, який переживає пандемію COVID-19, "буде зовсім іншим, багато хто переоцінить свої цінності".
"Уже у квітні всі будуть по-іншому дивитися на цю проблему. <...> Ми на межі колапсу. Це вже абсолютний факт. Особливо ті зони, які вже "червоні". А ми ще не увійшли навіть у найважчий сезон. З листопада по січень будуть такі піки, що всі прозріють", - прогнозує член оперативного штабу МОЗ щодо запобігання поширенню COVID-19.
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Нужно было активнее заражаться летом, что бы не заболеть осенью вместе с ОРВИ или гриппом.
"COVID-19 был создан в лаборатории, считает французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию https://www.kommersant.ru/doc/1037008 2008 года за открытие ретровируса ВИЧ в 1983-м. По его словам, в коронавирусе появились частицы ВИЧ. Он предположил, что SARS-CoV-2 могли создать при поиске вакцины против СПИДа."
https://www.kommersant.ru/doc/4325888
Если друг, это правда, то от вакцины вымрет 60% человечества.
а в усьому іншому, та по СУТІ ви повністю праві
Фронт рухнул? Ну и фронтовики...
и все , приехали.страной правят олигофрены , и постят такие же, которые за них проголосовали.
2. Сейчас разворачивают дополнительные койко-места, но лето потрачено впустую и власти не подготовили не только места дополнительной подачи кислорода больным, но не подготовила и специалистов, которые умеют с таким оборудованием работать.
3. Лично Зеленский весной подавал населению негативный пример своими видосиками из кафе, с незакрытым маскою лицом.
4. Власть не запретила отправлять членов комиссий на дом к больным Ковид-19, и наоборот обязала это делать, а у нас в стране примерно полмиллиона членов комиссий... Можете представить, сколько человек они заразят после того, как заразятся сами.
Она нисколько не печальней,
Чем жизнь, в которой умереть
Обречены мы изначально.
Встречайте мужественно смерть (с)
Ведь он суров как самурай
Чтоб не был твой талант кастратом
Про смерть пиши, или про рай.
Я и не знал, что "в гробу на кладбище" = "прозрела".
"плачу на техно"
СЭС нет, как ведётся статистика с таким тестированием?
А теперь у них "коллапс"...
Гнать сраной метлой их всех от корыта, чтобы у них случился "коллапс"!
Гнать всю эту
Цю гнилу докторку медичних наук, професоршу, треба ГНАТИ В ШИЮ!!!
РАЗОМ З УСІМ МОЗ, КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ і незаконним президентом Зе
(бо не є етнічний українець і не має права обіймати владну посаду). Всі тупі і ще тупіші!!!
Президента Украины Зеленского - всячески поддерживать!!!
А Президент ще й мільйон пропонував "українським вченим" за розробку вакцини... Курам на сміх...
Ще можна запропонувати кожному заткнути носи тампонами. Можна почати з вас.
Проблема не сегодня возникла. И не месяц назад. Все это можно было спокойно решить.
Деньги фонда закатывают в асфальт вместо того, чтобы тратить по прямому назначению, когда есть острая необходимость в жизненно важном оборудовании еще вчера!
Я за маски, если что, но подавляющее большинство остальных мер - это прикрытие воровства и недееспособности этой власти.
Сам без маски постійно на публіці був, чим пропагував пофігістичне ставлення до епідемії.
Тепер маємо...
До речі, друга хвиля іспанки була більш смертоноснішою, і забрала в основному молодих.
Так що думай ТЕ....
Хиромантия это правда?
Че не сделают(да пусть сорос или Микки Маус спонсорнут) обследование с исследованием - выборка - покажет в разных регионах(странах и т.д.) шо напр - 100 мужиков из тыщи - загнутся за 5 лет(= война будет), ну вы понял?
я то не особо верю, но.... верю.
Просто из науч. т.з. - че нету чего-то такого, шоб потом к хиромантам шли волнами и несли бабло то?
Трохи посунули сволоту від корита, так? Раз вже іспанкою лякають - то все добре!
В медицині вже винайшли лазерну терапію, яка за пару днів виліковує те, що застаріла фармакологічна медицина лікує місяцями. Чому не використовують найпередовіші методи в лікуванні хворих українців? Я вже давав посилання на свою статтю, хто не читав - читайте. Вже давно настав час відходити від допотопної фармакології і переходити на природно-наукові підходи в лікуванні хворих:
Природно-науковий підхід до лікування хворих
http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
Більше того суди вже на нього посилаються.
https://www.facebook.com/april.ua/posts/2007163509420631
Питаю, чого кричите? Ось вам рішення Конституційного суду, а ось вам рішення суду по типовому адмінпротоколу, складеному на ваших колег. Бачите? Вам нічого не загрожує і ви не маєте права вимагати у мене, щоб я носив намордник, як пес.
І знаєте, що вони кажуть? Що ніхто не збирається ходити по ніяких судах. Якщо їх закриють або оштрафують на 17 000 грн, то це для них буде більша проблема, ніж вигнати мене нах з магазину, щоб не було ніяких проблем.
І ви знаєте, вони праві. Попробуйте зайти без маски куди-небудь в супермаркет!
1. Він забагато згадує бога всує, а це ознака пройдисвіта.
2. Чуда входу в супермаркет без маски він нам так і не явив.
Почему этот "врач-инфекционист" вещает из кабинета, а не из приёмника или инфотделения?
Они дождутся, что окажутся в мусорниках, как в 2014 году!
https://www.youtube.com/watch?v=_oqnzVepblM
И это падло нападало на Супрун!