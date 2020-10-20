Ми на межі колапсу, а ще навіть не увійшли в найважчий сезон. З листопада по січень будуть такі піки, що всі прозріють, - лікар-інфекціоніст Голубовська

Інфекціоніст поскаржилася, що на носі - вибори, і через це в публічній площині критикуються будь-які обмеження, "особливо провладними політиками"

У протидію епідеміям інфекційних захворювань рекомендації медиків і рішення влади мають бути пріоритетнішими за будь-які "особисті думки" на цю тему, подобається це комусь чи ні. Так вважає завідувачка кафедри інфекційних захворювань Національного медичного університету Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ніякої "демократії" в подоланні інфекційного захворювання бути не може. Тому що люди можуть не розуміти цю проблему", - сказала вона, навівши приклад, коли молодь розносить інфекцію, тому що "не стикалася з цим або не вистачає розуму зрозуміти".

Професор-інфекціоніст поскаржилася, що безвідповідальна поведінка людей під час епідемії - ігнорування масок і дистанціювання, ходіння в гості і подібна соціальна активність, - наслідок того, що держава дозволяє так чинити.

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"Треба посилювати", - наголосила доктор медичних наук, додавши, що навіть у країнах ЄС під час хвиль коронавірусу впровадили систему штрафів за порушення вимог епідрежиму, як для фіз-, так і юросіб.

Голубовська стверджує, що через рік світ, який переживає пандемію COVID-19, "буде зовсім іншим, багато хто переоцінить свої цінності".

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"Уже у квітні всі будуть по-іншому дивитися на цю проблему. <...> Ми на межі колапсу. Це вже абсолютний факт. Особливо ті зони, які вже "червоні". А ми ще не увійшли навіть у найважчий сезон. З листопада по січень будуть такі піки, що всі прозріють", - прогнозує член оперативного штабу МОЗ щодо запобігання поширенню COVID-19.