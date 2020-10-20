США модернізували ядерну зброю до недосяжного рівня. Нам заздрять Росія і Китай, - Трамп
Президент США Дональд Трамп розповів про модернізацію ядерної зброї країни до "недосяжного рівня".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АИФ, про це він сказав, виступаючи перед прихильниками в штаті Арізона.
"Ми вклали 2,5 трильйона доларів у розвиток збройних сил, у нас найкраща техніка в порівнянні з іншими країнами світу. Ми оновили нашу ядерну зброю до рівня, якого ніхто навіть близько ще не досягав, - сказав політик. - Ми маємо у своєму розпорядженні нові ракети, снаряди, кораблі, танки. У нас неймовірні винищувачі F-35, нові танкери. У нас є все. Нам заздрить Росія, Китай, ні в кого немає такої техніки".
Американські гіперзвукові ракети, за словами Трампа, у сім разів швидші за аналоги. Президент США назвав їх найкращими у світі.
Раніше Трамп назвав ситуацію навколо переговорів з Росією щодо ядерного роззброєння найбільшою міжнародною проблемою. За словами американського лідера, в Росії дуже хочуть укласти зі Сполученими Штатами угоду про ядерні озброєння, і саме тому зараз дві країни працюють над цим. Він заявив, що це найбільша проблема у світі сьогодні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зато мы делаем ракеты и покоряем Енисей
И даже в области балета мы впереди планеты всей.
Наш ЗЕнаполенчик теж верещить:
- ми навчилися тушити пожежі якісно і без жертв,
- ми можемо навчити увесь світ як боротися з коронавірусом!
....
В палаті нУмер шість поповнення.
А нам впарюють якусь фігню, сказану ним в контексті якогось довгого виступу.
Нафига ты его СЮДА всунул?
в семь раз быстрее аналогов - быстрее скорости света!
Но хрен вам в сумку!!!!