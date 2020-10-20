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Новини Агресія Росії проти України
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США модернізували ядерну зброю до недосяжного рівня. Нам заздрять Росія і Китай, - Трамп

США модернізували ядерну зброю до недосяжного рівня. Нам заздрять Росія і Китай, - Трамп

Президент США Дональд Трамп розповів про модернізацію ядерної зброї країни до "недосяжного рівня".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АИФ, про це він сказав, виступаючи перед прихильниками в штаті Арізона.

"Ми вклали 2,5 трильйона доларів у розвиток збройних сил, у нас найкраща техніка в порівнянні з іншими країнами світу. Ми оновили нашу ядерну зброю до рівня, якого ніхто навіть близько ще не досягав, - сказав політик. - Ми маємо у своєму розпорядженні нові ракети, снаряди, кораблі, танки. У нас неймовірні винищувачі F-35, нові танкери. У нас є все. Нам заздрить Росія, Китай, ні в кого немає такої техніки".

Американські гіперзвукові ракети, за словами Трампа, у сім разів швидші за аналоги. Президент США назвав їх найкращими у світі.

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Раніше Трамп назвав ситуацію навколо переговорів з Росією щодо ядерного роззброєння найбільшою міжнародною проблемою. За словами американського лідера, в Росії дуже хочуть укласти зі Сполученими Штатами угоду про ядерні озброєння, і саме тому зараз дві країни працюють над цим. Він заявив, що це найбільша проблема у світі сьогодні.

Автор: 

зброя (7443) США (22643) Трамп Дональд (5549)


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Топ коментарі
+5
Це вже нагадує в декотрій мірі совок:
Зато мы делаем ракеты и покоряем Енисей
И даже в области балета мы впереди планеты всей.
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20.10.2020 08:31
+3
Звичайнісінька передвиборча агітація. Нащо взагалі на неї увагу звертати?
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20.10.2020 08:36
+3
когда база НАТО под Харьковом будет, трепло?!
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20.10.2020 08:44
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Це вже нагадує в декотрій мірі совок:
Зато мы делаем ракеты и покоряем Енисей
И даже в области балета мы впереди планеты всей.
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20.10.2020 08:31 Відповісти
быдловатый Трамп кумир американской ваты...(
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20.10.2020 11:23 Відповісти
народний імператор Америки
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20.10.2020 11:36 Відповісти
Мені зається, чи клуб ^наполеонів^ поповнився?
Наш ЗЕнаполенчик теж верещить:
- ми навчилися тушити пожежі якісно і без жертв,
- ми можемо навчити увесь світ як боротися з коронавірусом!
....
В палаті нУмер шість поповнення.
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20.10.2020 12:00 Відповісти
Дони, а чиво без мультика? Уже и мультоведы тебя не уважают?
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20.10.2020 08:33 Відповісти
Звичайнісінька передвиборча агітація. Нащо взагалі на неї увагу звертати?
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20.10.2020 08:36 Відповісти
США модернизировали ядерное оружие до недостижимого уровня. Нам завидуют Россия и Китай, - Трамп - Цензор.НЕТ 8457
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20.10.2020 08:36 Відповісти
Хоспаде, ему шо ***** уже тексты пишет? Донни, нельзя же так палится на таком посту
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20.10.2020 08:38 Відповісти
так ********* уже тот мордор что б больше их никто не видел
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20.10.2020 08:39 Відповісти
Щось він казав шо Штати мають таку зброю, про яку ніхто навіть не здогадується. Може це вона і є?
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20.10.2020 08:42 Відповісти
когда база НАТО под Харьковом будет, трепло?!
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20.10.2020 08:44 Відповісти
США модернізували ядерну зброю до недосяжного рівня. Нам заздрять Росія і Китай, - Трамп - Цензор.НЕТ 3026
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20.10.2020 08:45 Відповісти
Ты тему не перепутал?
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20.10.2020 09:02 Відповісти
Ватное петушьё, это твоя надувная армия наросеи, которая грозит всему миру
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20.10.2020 09:08 Відповісти
Воздушно-надувные войска рашки 😂
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20.10.2020 10:27 Відповісти
США модернізували ядерну зброю до недосяжного рівня. Нам заздрять Росія і Китай, - Трамп - Цензор.НЕТ 6959
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20.10.2020 08:46 Відповісти
Трамп зараз говорить абсолютно про інше. Вся увага світу зараз прикута до доказів причетності еліти США і Голівуду до сатанізму, педофілії, торгівлі дітьми та корупції.
А нам впарюють якусь фігню, сказану ним в контексті якогось довгого виступу.
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20.10.2020 08:47 Відповісти
США модернізували ядерну зброю до недосяжного рівня. Нам заздрять Росія і Китай, - Трамп - Цензор.НЕТ 2748
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20.10.2020 08:48 Відповісти
США модернізували ядерну зброю до недосяжного рівня. Нам заздрять Росія і Китай, - Трамп - Цензор.НЕТ 9295
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20.10.2020 08:49 Відповісти
Твоя икона, отец пигидий?
Нафига ты его СЮДА всунул?
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20.10.2020 09:04 Відповісти
Ватный кочет, прочитай высер своего соплеменника, а потом кукарекай.
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20.10.2020 09:06 Відповісти
Тролі виходять на роботу з 9 години ранку. В той час у нас ще восьма, а в мацкві вже дев'ята...
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20.10.2020 08:50 Відповісти
Все, капець кошеняті! Тепер Росія "побоїться срати на стіл" в ООН.
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20.10.2020 08:57 Відповісти
Трамп только не сказал, что все это США дает, как спасает от ответного удара, не говоря уж о первом ударе? Считает ли он допустимыми для США потери 10-20-30% населения и и ядерную зиму для всей планеты ради победы в разборках за мировое господство?
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20.10.2020 09:02 Відповісти
Зброя стримування (оружиє сдєрживанья).
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20.10.2020 09:13 Відповісти
Для сдерживания достаточно гораздо меньшего, Франция считает, что несколько десятков ее ракет достаточно для сдерживания.
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20.10.2020 09:43 Відповісти
Але росія і китай так не вважають.
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21.10.2020 10:18 Відповісти
Россия давно в договоре по ограничению, если бы ее приняли в свое время в НАТО, то может быть, что потихоньку снижала бы арсенал. У КНР пока потенциал сдерживания низкий, из за низких технических данных ракет и их малого числа.
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21.10.2020 11:47 Відповісти
Т.е. теперь земной шар могут уничтожить не 6 раз (как конкуренты) а 20 раз?
в семь раз быстрее аналогов - быстрее скорости света!
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20.10.2020 09:12 Відповісти
Навіщо Трампушка лякає ботоксного старця? Йому ніяк не можна втягуватися в гонку озброєння, бо коштів вистачає тільки на відосіки і ті з театру дій військових США. Показали вам відосік і ви маєте труситися. До розвалу засрашки залишилося 5-7 років.
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20.10.2020 09:14 Відповісти
Не дадут развалиться этой куче говна, никому в мире не нужно создание маленьких террористических образований с ядерным и химическим оружием, а так же стада ватных беженцев по всему миру.
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20.10.2020 09:26 Відповісти
дадут, помните байку про веник, как его ломали
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20.10.2020 10:41 Відповісти
Средства доставки ядерного оружия модернизировали или ядерное оружие(куда ещё модернизировать, после нейтронного?)
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20.10.2020 09:31 Відповісти
можна модернізувати до нелетальной зброї та надати Україні
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20.10.2020 11:44 Відповісти
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21.10.2020 10:17 Відповісти
Дедушка Трамп, зачем ты нас пугаешь, ты возьми и шандарахни по военным базам рашки в Крыму. Да так оригинально что бы на месте этих баз образовалось озеро типа Байкал, глубокое, чистое, и с пресной водой. Этим поступком ты решишь много проблем Крыма и даже ту которая сделает Крым зелёным оазисом и напоит и накормит живущих там. Христом Богом прошу слёзно уваж.
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20.10.2020 09:33 Відповісти
А вы говорите в Украине клоун.
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20.10.2020 09:54 Відповісти
Осталось Трампу с Путиным научится жить вечно и не продавать тайну никому!!!! И вот он кайф ДИКТАТОРА!!!!!
Но хрен вам в сумку!!!!
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20.10.2020 09:59 Відповісти
США модернізували ядерну зброю до недосяжного рівня. Нам заздрять Росія і Китай, - Трамп - Цензор.НЕТ 2356
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20.10.2020 10:25 Відповісти
Дон! Подарил бы нам пару ядерных зарядов! У вас их куры не клюют
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20.10.2020 10:26 Відповісти
правильно.
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20.10.2020 10:34 Відповісти
Оно то и так, наверное, но зачем вот эти чучхесовковые лозунги?
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20.10.2020 11:03 Відповісти
Трамп забув про Марс згадати, та Луну
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20.10.2020 11:47 Відповісти
 
 