США модернізували ядерну зброю до недосяжного рівня. Нам заздрять Росія і Китай, - Трамп

Президент США Дональд Трамп розповів про модернізацію ядерної зброї країни до "недосяжного рівня".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АИФ, про це він сказав, виступаючи перед прихильниками в штаті Арізона.

"Ми вклали 2,5 трильйона доларів у розвиток збройних сил, у нас найкраща техніка в порівнянні з іншими країнами світу. Ми оновили нашу ядерну зброю до рівня, якого ніхто навіть близько ще не досягав, - сказав політик. - Ми маємо у своєму розпорядженні нові ракети, снаряди, кораблі, танки. У нас неймовірні винищувачі F-35, нові танкери. У нас є все. Нам заздрить Росія, Китай, ні в кого немає такої техніки".

Американські гіперзвукові ракети, за словами Трампа, у сім разів швидші за аналоги. Президент США назвав їх найкращими у світі.

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Раніше Трамп назвав ситуацію навколо переговорів з Росією щодо ядерного роззброєння найбільшою міжнародною проблемою. За словами американського лідера, в Росії дуже хочуть укласти зі Сполученими Штатами угоду про ядерні озброєння, і саме тому зараз дві країни працюють над цим. Він заявив, що це найбільша проблема у світі сьогодні.