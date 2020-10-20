Резніков розповів про обмеження прав колаборантів після деокупації ОРДЛО: Ми не можемо довірити цим людям служити в публічній сфері
За словами віцепрем'єра, замість "люстрації" краще говорити про "ураження прав" тих, хто служить окупантам.
Ті, хто добровільно перебуває в окупації при владі і "легко пішов служити окупаційному режиму", будуть обмежені в правах після повернення в Україну захоплених Росією територій. Про це ZN.UA повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Але сам факт колаборації, потурання окупаційному режиму - це вже відмова від визнання влади країни, громадянами якої вони є. Це теж правопорушення", - наголосив він.
Резніков пояснив ситуацію на прикладах професій: "Ось, наприклад, в окупованих Луганську та Донецьку сьогодні працюють пожежники, чиє завдання - рятувати життя людей і гасити пожежі. Питання: то що, їм цього не робити? Вони там живуть. У них немає варіантів переїхати сюди. Є лікарі, які лікують і також рятують людей. До них теж не може бути жодних претензій. Але якщо вчитель у школі навіює дітям, що Україна - їхній ворог, я вважаю, що ця людина вчиняє злочин і певний час не повинна мати права навчати дітей".
"Люди, які сьогодні добровільно перебувають під окупаційним режимом при владі, не можуть обирати і бути обраними в органи місцевої та центральної влади, як мінімум, доволі тривалий час. Ось це я називаю ураженням прав. Це знову питання довіри. Ми не можемо довірити цим людям служити в публічній сфері у відновленій Україні, оскільки вони легко пішли служити окупаційному режимові. Але, знову ж, про це треба відкрито говорити вже сьогодні", - каже Резніков.
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Про що воно меле? Колаборанти взагалі не повинні мати ніяких громадянських прав - чемодан, вокзал, Рассєя.
Важен посыл - "об этом говорить нужно уже сегодня"!!!
Пожанику/спасателю на работе паралельно от этого закона. Другое дело выборы.
В ФРГ первые выборы были на 5 году военной адмиистрации! С ЕЖЕДНЕВНОЙ ДЕНАЦИФИКАЦИЕЙ!
Посмотри КАК она проходила!
Говорят с непривыки это больно. Но терпи. Привыкнеш - себя уважать начнеш. Потом и другие присоединяться.
говорити це чергове зеленське може все що завгодно. за відсутності Закону "Про колабораціонізм" це пусті побрехеньки, в принципі як і все, що вихаркується з їхніх ротяк.
Тому, я вас запевняю що, працюючий закон про колаборантів ніколи не буде прийнятий в цій системі влади.
Таке населеня,яке вважае ворогом НАТО, є в будь якій країні НАТО.
Питаня в співвідношені,та вміні країни захишати себе в інформацйному просторі.
Приветствую, но это возможно только после выхода ВСУ к украино-российской границы и деоккупации Донецка и Луганска. А до тех пор вряд ли. Такие заявления явно направлены на блокирование переговоров об окончании войны.