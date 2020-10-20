Резніков розповів про обмеження прав колаборантів після деокупації ОРДЛО: Ми не можемо довірити цим людям служити в публічній сфері

За словами віцепрем'єра, замість "люстрації" краще говорити про "ураження прав" тих, хто служить окупантам.

Ті, хто добровільно перебуває в окупації при владі і "легко пішов служити окупаційному режиму", будуть обмежені в правах після повернення в Україну захоплених Росією територій. Про це ZN.UA повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Але сам факт колаборації, потурання окупаційному режиму - це вже відмова від визнання влади країни, громадянами якої вони є. Це теж правопорушення", - наголосив він.

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Резніков пояснив ситуацію на прикладах професій: "Ось, наприклад, в окупованих Луганську та Донецьку сьогодні працюють пожежники, чиє завдання - рятувати життя людей і гасити пожежі. Питання: то що, їм цього не робити? Вони там живуть. У них немає варіантів переїхати сюди. Є лікарі, які лікують і також рятують людей. До них теж не може бути жодних претензій. Але якщо вчитель у школі навіює дітям, що Україна - їхній ворог, я вважаю, що ця людина вчиняє злочин і певний час не повинна мати права навчати дітей".

"Люди, які сьогодні добровільно перебувають під окупаційним режимом при владі, не можуть обирати і бути обраними в органи місцевої та центральної влади, як мінімум, доволі тривалий час. Ось це я називаю ураженням прав. Це знову питання довіри. Ми не можемо довірити цим людям служити в публічній сфері у відновленій Україні, оскільки вони легко пішли служити окупаційному режимові. Але, знову ж, про це треба відкрито говорити вже сьогодні", - каже Резніков.