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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні рекорд щодо смертей від COVID-19 за добу - померли 113 осіб, 3044 - одужали, виявлено 5469 нових випадків

В Україні рекорд щодо смертей від COVID-19 за добу - померли 113 осіб, 3044 - одужали, виявлено 5469 нових випадків

В Україні станом на ранок вівторка, 20 жовтня, зафіксовано 5469 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 309 107 осіб.

За добу одужали 3044 пацієнти, всього від початку пандемії - 129 533 особи. Протягом минулої доби померли 113 раніше захворілих. Це рекордний показник летальних випадків за добу в Україні від початку пандемії. Загалом від початку пандемії померли 5786 осіб. Всього в Україні станом на ранок 20 жовтня на COVID-19 хворіють 173 788 осіб, що на 2312 більше, ніж добою раніше.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (462), Харківській області (446) та Житомирській області (378).

В Україні рекорд щодо смертей від COVID-19 за добу - померли 113 осіб, 3044 - одужали, виявлено 5469 нових випадків 01
В Україні рекорд щодо смертей від COVID-19 за добу - померли 113 осіб, 3044 - одужали, виявлено 5469 нових випадків 02
В Україні рекорд щодо смертей від COVID-19 за добу - померли 113 осіб, 3044 - одужали, виявлено 5469 нових випадків 03
В Україні рекорд щодо смертей від COVID-19 за добу - померли 113 осіб, 3044 - одужали, виявлено 5469 нових випадків 04
В Україні рекорд щодо смертей від COVID-19 за добу - померли 113 осіб, 3044 - одужали, виявлено 5469 нових випадків 05
В Україні рекорд щодо смертей від COVID-19 за добу - померли 113 осіб, 3044 - одужали, виявлено 5469 нових випадків 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Половина смертей від COVID на совісті преЗедента і його команди. Вони нас завірили, що все добре і все під контролем. А самі тусувалися в "Велюрах" по всій Україні.
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20.10.2020 09:11
+3
Ми - майстри спорту по боротьбі з коронавірусом.(С)
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20.10.2020 09:11
+3
А хто тусувався по весіллях, юбілеях, концертах? Хто не вдягав маску у громадському транспорті? Хто говорив про дурантин та барановірус? Теж Зеленський і його команда? У нас більша половина людей безвідповідальні, і положили великий прибор на застереження та обмеження. Давайте дивитись правді в очі.
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20.10.2020 09:32
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Вимагаємо негайного карантину для освіти!!! Це зупинить короновірус.
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20.10.2020 08:56 Відповісти
Половина смертей від COVID на совісті преЗедента і його команди. Вони нас завірили, що все добре і все під контролем. А самі тусувалися в "Велюрах" по всій Україні.
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20.10.2020 09:11 Відповісти
А хто тусувався по весіллях, юбілеях, концертах? Хто не вдягав маску у громадському транспорті? Хто говорив про дурантин та барановірус? Теж Зеленський і його команда? У нас більша половина людей безвідповідальні, і положили великий прибор на застереження та обмеження. Давайте дивитись правді в очі.
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20.10.2020 09:32 Відповісти
Не просто половина а 73%, але... що ще очікувати від людей які клоуна за кермо держави поставили?
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20.10.2020 17:32 Відповісти
Васильчику, дякую за влучні слова,Але проблема головна проблема в тому зо корона вірусу байдуже інтелектуальність складу головного мозгу та наявність там сірої речовини. Це результат негативної селекції ще з часів Чорновола.Розумні виїхали або загинули на війні.... Гімно завжди випливає наверх.Тоді був шанс побудувати справжню Україну ....
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20.10.2020 19:28 Відповісти
Коронавірусу-то байдуже. Але інтелектуальнішим коронавірус не байдужий. Вони ходять у масках, їздять на машинах або таксі, бережуть здоров'я, за перших симптомім звертаються до лікарів, тощо. А люди з відсутністю сірої речовини вважають коронавірус лжевірусом, цілують ікони і лікуються часником. Тому відсоток їх вимирання буде істотно більший.
От лікарів дуже шкода. Хороші лікарі щоденно ризикують своїм здоров'ям заради лікування ідіотів і врешті решт вмирають.
ІМХО: Для набожних має бути окремий протокол: лікування безпосередньо у храмі проповіддю попа-настоятеля про лжевірус, цілуванням ікони і прикладанням мощів до хворого місця.
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21.10.2020 09:27 Відповісти
Яка совість? Там чорна діра
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20.10.2020 09:58 Відповісти
Ми - майстри спорту по боротьбі з коронавірусом.(С)
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20.10.2020 09:11 Відповісти
Без паники: ибо в результате 8 месяцев самой "ужасающей пандемии" в Украине 99% населения НЕ заболели и по сей день здоровенькие.

Заболели меньше 1 % : прописью: меньше одного процента, один заболевший из 100 жителей.
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21.10.2020 04:42 Відповісти
Всю цю цифірь треба ділити щонайменше на два. Така ж маніпуляція, як і "рейтинги" вувузєли.
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20.10.2020 09:16 Відповісти
Там скоріше, недораховують, і дуже НЕ дораховують!.. Навіть Києві, потрапити до лікаря, зробити рентген, чи викликати швидку велика проблема, а на периферії взагалі завал, коли провінцію накриє реальна епідемія, почнеться справжній армагедон.
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20.10.2020 09:49 Відповісти
Ти нічого не зможеш вкласти в голову людині яка вірує у вселенський заговір жидомасонів які дописують по всьому світові штучні дані щоб створити ілюзію лжевірусу і заробити на цьому.
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21.10.2020 09:29 Відповісти
для чого рахувати "одужалих", якщо вірус можна знову підхопити і навіть загнутись від другого чи третього зараження?! Як показує практика імунітет до нього НЕ виробляється.
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20.10.2020 10:01 Відповісти
В столиці Києві постійно велика смертність, мабуть уже врачів не хватає,кисню, нормальної медтехніки, або не вміють лічить. В Європейських країнах захворюваність значно вища, а смертність в декілька раз менша? Причина?
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20.10.2020 11:23 Відповісти
Зубожіння.... не рівняйте якість европейською життя до сьогодення України
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20.10.2020 19:29 Відповісти
Якщо люди не хотять соблюдать карантин, то потрібно все,що можна закрить. Можить для государства і не погано, що велека добова смертність? Буде більше робочих місць, менше пенсіонерів, яким потрібно платити пенсію і т.д В країні тратять гроші на неефктивний Ремдисивір. Будуть проводить на українцях випробовування сумнівного японського препарату Авіган. А чому не хотять пробувать кліничні випробування ліків на основі плазми, крові на основі антитіл до кронвірусу? Біофарма з травня місяця почала брати кров у перехворівших українців і тишина. Немає попередньго договора на вакцину ні з однією країною.
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20.10.2020 11:39 Відповісти
Надійко - короно вірус це досить очікувана відповідь еволюції на антропогенний чинник. Людина на цій планеті приводить до дисбалансу розвитку і саме тому природа в «біологічному сенсі» відповідає на цей чинник. Хіба ви думали що летючі кажани які існують на планеті майже 8000 років мають слабкіший імунітет? Навпаки! Вони єдині з плівчастокрилих використовують ультразвук для пересування у повній темряві....Людська цивілізація вичерпала усі можливості для подальшого розвитку.... Приносить лише знищення планеті...Тому мені навіть не дивно бачити такий фінал....
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20.10.2020 19:37 Відповісти
Початок гарний, а кінець ніякий. Це не перша епідемія у історії Людства. Людство переживе її і ще тисячі наступних епідемій а також пристосується до них.
Людина не вичерпала усі можливості для подальшого розвитку і врешті-решт вирішить всі екологічні проблеми.Зараз просто сміття ще недостатньо багато. Але в Європі вже є країна яка закуповує сміття з інших країн. Просто тому що це дуже дешева сировина з якої мож видобути багато корисних ресурсів: метали, пластики, біопаливо, будівельні матеріали.
Врешті-решт людина пристосується до життя у космосі, і в нас почнеться ера "Великих космологічних відкриттів" з колонізацією нових планет, міжпланетними війнами, міжпланетними пандеміями, тощо.
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21.10.2020 09:35 Відповісти
Ляшко 2 дня назад признался, что считаются все умершие с коронавирусом, если даже основная причина смерти была другой. Поэтому по факту именно от ковида умерло в в 4-5 раз меньше.
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20.10.2020 13:05 Відповісти
Был коронавирус. Поражение 100% легких. Но умер ведь не от коронавируса а от удушья. Поэтому по факту от коронавируса никто не умирает.
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21.10.2020 09:37 Відповісти
 
 