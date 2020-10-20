В Україні рекорд щодо смертей від COVID-19 за добу - померли 113 осіб, 3044 - одужали, виявлено 5469 нових випадків
В Україні станом на ранок вівторка, 20 жовтня, зафіксовано 5469 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 309 107 осіб.
За добу одужали 3044 пацієнти, всього від початку пандемії - 129 533 особи. Протягом минулої доби померли 113 раніше захворілих. Це рекордний показник летальних випадків за добу в Україні від початку пандемії. Загалом від початку пандемії померли 5786 осіб. Всього в Україні станом на ранок 20 жовтня на COVID-19 хворіють 173 788 осіб, що на 2312 більше, ніж добою раніше.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (462), Харківській області (446) та Житомирській області (378).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От лікарів дуже шкода. Хороші лікарі щоденно ризикують своїм здоров'ям заради лікування ідіотів і врешті решт вмирають.
ІМХО: Для набожних має бути окремий протокол: лікування безпосередньо у храмі проповіддю попа-настоятеля про лжевірус, цілуванням ікони і прикладанням мощів до хворого місця.
Заболели меньше 1 % : прописью: меньше одного процента, один заболевший из 100 жителей.
Людина не вичерпала усі можливості для подальшого розвитку і врешті-решт вирішить всі екологічні проблеми.Зараз просто сміття ще недостатньо багато. Але в Європі вже є країна яка закуповує сміття з інших країн. Просто тому що це дуже дешева сировина з якої мож видобути багато корисних ресурсів: метали, пластики, біопаливо, будівельні матеріали.
Врешті-решт людина пристосується до життя у космосі, і в нас почнеться ера "Великих космологічних відкриттів" з колонізацією нових планет, міжпланетними війнами, міжпланетними пандеміями, тощо.