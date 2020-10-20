В Україні рекорд щодо смертей від COVID-19 за добу - померли 113 осіб, 3044 - одужали, виявлено 5469 нових випадків

В Україні станом на ранок вівторка, 20 жовтня, зафіксовано 5469 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 309 107 осіб.

За добу одужали 3044 пацієнти, всього від початку пандемії - 129 533 особи. Протягом минулої доби померли 113 раніше захворілих. Це рекордний показник летальних випадків за добу в Україні від початку пандемії. Загалом від початку пандемії померли 5786 осіб. Всього в Україні станом на ранок 20 жовтня на COVID-19 хворіють 173 788 осіб, що на 2312 більше, ніж добою раніше.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (462), Харківській області (446) та Житомирській області (378).















