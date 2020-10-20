Ірландія запроваджує найжорсткіші обмеження в Європі через COVID-19: часткове закриття роздрібної торгівлі та заборона подорожей на більш ніж 5 км від будинку

Ірландія оголосила про запровадження деяких з найжорсткіших обмежень через пандемію в Європі, закривши роздрібну торгівлю другорядного значення, обмеживши послугу на винос ресторанам і пабам, а також заборонивши людям подорожувати на відстань більш ніж п'ять кілометрів від дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Дублін запровадив одні з найжорсткіших обмежень у Європі під час першого сплеску захворюваності і посилив їх за останні кілька тижнів, оскільки кількість хворих знову зросла.

Цього разу школи залишаться відкритими, а основна діяльність, така як будівництво, будуть продовжені, сказав прем'єр-міністр Майкл Мартін, запроваджуючи в країні найвищий рівень обмежень - п'ятий - на шість тижнів.

За даними міністерства охорони здоров'я Ірландії, в країні зареєстровано 50 993 випадки зараження. Від вірусу померло 1852 людини.

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