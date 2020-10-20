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Новини Коронавірус і карантин
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Ірландія запроваджує найжорсткіші обмеження в Європі через COVID-19: часткове закриття роздрібної торгівлі та заборона подорожей на більш ніж 5 км від будинку

Ірландія запроваджує найжорсткіші обмеження в Європі через COVID-19: часткове закриття роздрібної торгівлі та заборона подорожей на більш ніж 5 км від будинку

Ірландія оголосила про запровадження деяких з найжорсткіших обмежень через пандемію в Європі, закривши роздрібну торгівлю другорядного значення, обмеживши послугу на винос ресторанам і пабам, а також заборонивши людям подорожувати на відстань більш ніж п'ять кілометрів від дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Дублін запровадив одні з найжорсткіших обмежень у Європі під час першого сплеску захворюваності і посилив їх за останні кілька тижнів, оскільки кількість хворих знову зросла.

Цього разу школи залишаться відкритими, а основна діяльність, така як будівництво, будуть продовжені, сказав прем'єр-міністр Майкл Мартін, запроваджуючи в країні найвищий рівень обмежень - п'ятий - на шість тижнів.

За даними міністерства охорони здоров'я Ірландії, в країні зареєстровано 50 993 випадки зараження. Від вірусу померло 1852 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 у світі: 40,6 млн осіб інфіковані, 30,3 млн вилікувалися, 1,1 млн померли. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Ірландія (167) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Ну хто такі Уряд Ірландії і ви. Звісно ви краще від них знаєте як керувати країною, ви ж не ідіот на відміну від них.
Норма направлена на стримання розповсюдження вірусу. Чим вона вас так могла потішити?
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20.10.2020 09:07
+4
Ви почитайте що таке концтабори, може тоді перестанете писати такі безглузді порівняння.
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20.10.2020 09:08
+2
Это все давно напоминает современный вид содержания людей под стражей. Концлагеря планетарного масштаба.
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20.10.2020 08:59
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Виявляється, що і в Ірландії є свої ідіоти. Особливо потішила норма про заборону подорожувати на відстань не більше 5 км від помешкання.
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20.10.2020 08:57 Відповісти
Ну хто такі Уряд Ірландії і ви. Звісно ви краще від них знаєте як керувати країною, ви ж не ідіот на відміну від них.
Норма направлена на стримання розповсюдження вірусу. Чим вона вас так могла потішити?
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20.10.2020 09:07 Відповісти
А чому такі норми не приймались для стримування вірусу грипу, від якого людей помирає не менше, ніж від COVIDу???
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20.10.2020 09:10 Відповісти
Если такие меры не принимались ранее ,то почему они не должны приниматься сейчас ?
Странная логика.
Правильное решение ,т.к. вспышки заболевания по территориям разнятся,ограничение
дальности перемещений людей обосновано.
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20.10.2020 09:18 Відповісти
в день від грипу в Україні помирає понад 100 людей?
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20.10.2020 09:24 Відповісти
Это все давно напоминает современный вид содержания людей под стражей. Концлагеря планетарного масштаба.
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20.10.2020 08:59 Відповісти
Ви почитайте що таке концтабори, може тоді перестанете писати такі безглузді порівняння.
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20.10.2020 09:08 Відповісти
Да, его дед явно не был в гулаге.
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20.10.2020 09:11 Відповісти
Сидеть взаперти, или находиться в ограниченном радиусе территории, это что?
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20.10.2020 09:41 Відповісти
Что бы не делалось во имя жизни и здоровья людей имеет смысл.
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20.10.2020 09:19 Відповісти
Смысл большинства ограничений - околонулевой.
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20.10.2020 09:39 Відповісти
Опыт Китая с его ограничениями по ковид-19 показывает, что ты полнейший дилетант в этоом вопросе.
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20.10.2020 10:28 Відповісти
Шо там щас в Китае знают только китайское начальство.
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20.10.2020 10:30 Відповісти
Так высрали вчера шо 96% усопших - старперы 80-90+?
И из-за тех кто только тянет соки с экономики - уложить ее полностью что-ли? Или я чет не понимаю - странно однако шо надо поберечь тех кто и так завтра околеет, усадив на бутылку тех кто молот, бобр и готов совершать научные научности или строить строительство по постройке чего либо
не, ну реально - вчера тут писало шо 96% пораженных до см*рти = еле дышащие люди и бабушки
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20.10.2020 09:09 Відповісти
У Вас лично есть бабушка или дедушка ? Здоровья им !
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20.10.2020 09:21 Відповісти
нее, все 2 пары отправились в ад уже(ну, судя по пиплии, в ад пойдет даже Пипа Римский)

А даже бы и были - че, мне остаться в дырявых штанах, ибо так надо шоб бабушки жили еще 2 года, а потом им похороны за какой хрен устраивать? штаны продать? - так таких продающих - куча будет.
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20.10.2020 09:39 Відповісти
Дожить тебе до глубокой старости, может тогда, перед смертью, придет понимание жизни.
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20.10.2020 09:50 Відповісти
Неее, уж увольте. Шоб быть грузом на близких? В чем "понимание" то? то есть, в какой стране то?
У нас если 80 лет - перди себе на даче, если есть, а в норм. стране - Байден еще и в президенты идет
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20.10.2020 10:10 Відповісти
Так умри и не мучай свою опу.
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20.10.2020 10:45 Відповісти
а, "брат", я так и знал - ибо "если кажут вам про ж.пі про г.вно е.ать и рот", значит я не того собеседника напрягаю ненавидеть совок
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20.10.2020 11:00 Відповісти
Перекроют нам границы,
Твой туризм пойдёт к *уям.
Не годится ездить в Ниццу,
Так сказал Омар Хайям... (с)
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20.10.2020 09:18 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ireland/

??????????????????????????
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20.10.2020 09:30 Відповісти
А в чем строительство так важно, что ему дали такой приоритет? При капитализме такие вот неадекватные меры приведут к серьезному дисбалансу в экономике. Может, ирландцы уверены, что справятся, время покажет.
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20.10.2020 11:09 Відповісти
 
 