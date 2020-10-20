Ірландія запроваджує найжорсткіші обмеження в Європі через COVID-19: часткове закриття роздрібної торгівлі та заборона подорожей на більш ніж 5 км від будинку
Ірландія оголосила про запровадження деяких з найжорсткіших обмежень через пандемію в Європі, закривши роздрібну торгівлю другорядного значення, обмеживши послугу на винос ресторанам і пабам, а також заборонивши людям подорожувати на відстань більш ніж п'ять кілометрів від дому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".
Дублін запровадив одні з найжорсткіших обмежень у Європі під час першого сплеску захворюваності і посилив їх за останні кілька тижнів, оскільки кількість хворих знову зросла.
Цього разу школи залишаться відкритими, а основна діяльність, така як будівництво, будуть продовжені, сказав прем'єр-міністр Майкл Мартін, запроваджуючи в країні найвищий рівень обмежень - п'ятий - на шість тижнів.
За даними міністерства охорони здоров'я Ірландії, в країні зареєстровано 50 993 випадки зараження. Від вірусу померло 1852 людини.
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Норма направлена на стримання розповсюдження вірусу. Чим вона вас так могла потішити?
Странная логика.
Правильное решение ,т.к. вспышки заболевания по территориям разнятся,ограничение
дальности перемещений людей обосновано.
И из-за тех кто только тянет соки с экономики - уложить ее полностью что-ли? Или я чет не понимаю - странно однако шо надо поберечь тех кто и так завтра околеет, усадив на бутылку тех кто молот, бобр и готов совершать научные научности или строить строительство по постройке чего либо
не, ну реально - вчера тут писало шо 96% пораженных до см*рти = еле дышащие люди и бабушки
А даже бы и были - че, мне остаться в дырявых штанах, ибо так надо шоб бабушки жили еще 2 года, а потом им похороны за какой хрен устраивать? штаны продать? - так таких продающих - куча будет.
У нас если 80 лет - перди себе на даче, если есть, а в норм. стране - Байден еще и в президенты идет
Твой туризм пойдёт к *уям.
Не годится ездить в Ниццу,
Так сказал Омар Хайям... (с)
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