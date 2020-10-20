COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 462, Харківщина - 446 і вперше Житомирщина - 376

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Житомирській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 20 жовтня в Києві на коронавірус захворіли 462 особи.

Загальна кількість інфікованих становить 31 310 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 604 людини, за останню добу - 17. Від початку епідемії одужали 10 916 пацієнтів.

Станом на 20 жовтня кількість активних хворих у Києві становить 19 790 осіб.

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Харківська та Житомирська області.

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Так, на Харківщині добовий приріст хворих на коронавірус становить 446 осіб. Загальна кількість хворих - 29 559. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 452 особи, за добу - 7. Від початку епідемії одужали 5717 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 23 390.

На Житомирщині на коронавірус захворіли 376 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 10 471 особа. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 174 особи, за минулу добу - 6. Від початку епідемії одужали 5612 пацієнтів. Кількість активних хворих на Житомирщині становить 4685 осіб.