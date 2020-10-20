COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 462, Харківщина - 446 і вперше Житомирщина - 376
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Житомирській областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 20 жовтня в Києві на коронавірус захворіли 462 особи.
Загальна кількість інфікованих становить 31 310 осіб.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 604 людини, за останню добу - 17. Від початку епідемії одужали 10 916 пацієнтів.
Станом на 20 жовтня кількість активних хворих у Києві становить 19 790 осіб.
До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Харківська та Житомирська області.
Так, на Харківщині добовий приріст хворих на коронавірус становить 446 осіб. Загальна кількість хворих - 29 559. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 452 особи, за добу - 7. Від початку епідемії одужали 5717 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 23 390.
На Житомирщині на коронавірус захворіли 376 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 10 471 особа. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 174 особи, за минулу добу - 6. Від початку епідемії одужали 5612 пацієнтів. Кількість активних хворих на Житомирщині становить 4685 осіб.
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