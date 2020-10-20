Раді пропонують посилити покарання за вчинення правопорушень стосовно журналістів

У Раді зареєстрували Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи слова, права на інформацію та законодавчих гарантій професійної діяльності.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний текст законопроєкту опубліковано на сайті Ради.

"Метою і завданням ухвалення цього законопроєкту є посилення захисту законної професійній діяльності журналістів та інших медіаучасників, а також адміністративної та кримінальної відповідальності осіб за вчинення правопорушень стосовно журналістів", - йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, пропонується карати за порушення Закону "Про доступ до публічної інформації", а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, незаконну відмову в доступі журналіста до інформації, неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації.

Проєкт закону передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс і Закон "Про інформацію" в частині, що стосується забезпечення свободи слова, права на інформацію та законодавчих гарантій професійної діяльності журналістів.

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