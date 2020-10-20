Жителі обласних центрів можуть порівняти кандидатів у мери та до міських рад

В Україні розробили інструмент для порівняння програм партій і кандидатів у мери, таким чином, на місцевих виборах в обласних центрах виборці можуть порівняти популярних кандидатів у мери і в міські ради.

Як передає Цензор.НЕТ, це стало можливим завдяки аналітичному інструменту, який розробила громадська організація Центр спільних дій.

Згідно з методологією інструменту аналізували програми кандидатів у мери та партій, які посідають перші 3 або 5 щаблів відповідно у соціологічних опитуваннях. Здебільшого аналітики опиралися на дані групи Рейтинг, КМІСу, Центру Разумкова. Усі кандидати наведені в алфавітному порядку.

Також в інструменті проаналізували позиції кандидатів у мери обласних центрів у тих сферах політики, на які вони безпосередньо можуть вплинути на місцевому рівні та на зміни у яких є найбільший запит громадян згідно з опитуванням. А це освіта, охорона здоров’я, дороги, транспорт, житлово-комунальне господарство та соціальна політика.

Як зазначає Андрій Андрушків, виконавчий директор Центру спільних дій, слід звернути увагу на те, як багато партій не змогли описати свій чіткий план дій стосовно ключових сфер, за які безпосередньо відповідає саме місцева влада.

"Але ще більш важливо звертати увагу на те, як в своїх програмах частина партій обіцяють скасувати чи не виконувати державні закони та урядові реформи, отримати звідкись повноваження, яких не має самоврядування – сепаратизм на марші і цей мислевірус несуть як і московські посіпаки, так і псевдопатріоти у вишиванках", – зазначає Андрушків.

До слова, завдяки реформі децентралізації місцева влада отримала чимало повноважень та великі бюджети, аби робити щоденне життя у громаді комфортним та реалізовувати задумані плани. Тому цьогоріч місцеві вибори в Україні є надзвичайно важливими.

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