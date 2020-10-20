Порошенко закликав задіяти відомчі лікарні та Феофанію для прийому хворих на COVID-19

Відкрити відомчі лікарні Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, "Укрзалізниці" та урядову лікарню у Феофанії для прийому хворих на коронавірусну хворобу українців закликав п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Чому в лікарнях Міністерства внутрішніх справ, в ліканях залізниці, прикордонників, СБУ і врешті-решт у Феофанії ми не маємо відділення, де б госпіталізували і хворих на коронавірус? Там є кисень, там є лікарі – і там немає хворих на коронавірус. В той час як лікарні забиті вщерть. У мене мінімум двадцять дзвінків в день з проханням "врятуйте життя моєї близької людини, бо я не можу її госпіталізувати ніде, в тому числі і в Києві", – каже Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Коли кажуть, що у нас 100% заповненість лікарень – це не просто так. Це добові черги швидких, які не можуть госпіталізувати людину. Це відчай мами, яка не може покласти в лікарню сина з важкою хворобою. Це абсолютна, злочинна бездіяльність, некомпетентність влади, яка втратила сім місяців для того, щоб підготувати країну, ліжка, ліки, кисень, лікарів до протидії цій страшній хворобі", – переконаний п’ятий Президент України.