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Новини Коронавірус і карантин
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Порошенко закликав задіяти відомчі лікарні та Феофанію для прийому хворих на COVID-19

Порошенко закликав задіяти відомчі лікарні та Феофанію для прийому хворих на COVID-19

Відкрити відомчі лікарні Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, "Укрзалізниці" та урядову лікарню у Феофанії для прийому хворих на коронавірусну хворобу українців закликав п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Чому в лікарнях Міністерства внутрішніх справ, в ліканях залізниці, прикордонників, СБУ і врешті-решт у Феофанії ми не маємо відділення, де б госпіталізували і хворих на коронавірус? Там є кисень, там є лікарі – і там немає хворих на коронавірус. В той час як лікарні забиті вщерть. У мене мінімум двадцять дзвінків в день з проханням "врятуйте життя моєї близької людини, бо я не можу її госпіталізувати ніде, в тому числі і в Києві", – каже Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Коли кажуть, що у нас 100% заповненість лікарень – це не просто так. Це добові черги швидких, які не можуть госпіталізувати людину. Це відчай мами, яка не може покласти в лікарню сина з важкою хворобою. Це абсолютна, злочинна бездіяльність, некомпетентність влади, яка втратила сім місяців для того, щоб підготувати країну, ліжка, ліки, кисень, лікарів до протидії цій страшній хворобі", – переконаний п’ятий Президент України.

Автор: 

лікарня (1357) карантин (18172) Порошенко Петро (15166) Феофанія (55) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы и Феофанию для приема больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 8860
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20.10.2020 09:32
+15
П'ятий і Сьомий Президент України.
Хоча... Вовік- то лише пів шостого.
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20.10.2020 09:31
+15
Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы и Феофанию для приема больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 5634
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20.10.2020 09:38
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П'ятий і Сьомий Президент України.
Хоча... Вовік- то лише пів шостого.
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20.10.2020 09:31 Відповісти
У мене він асоціюється як півогірка.
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20.10.2020 09:33 Відповісти
Так вуж млин, це дійсно стать огірка. Що характерно, ми ще навесні 2019 дійшли до цього логічного ув'язнення...
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20.10.2020 10:01 Відповісти
дякую https://censor.net/ua/user/413583, ціню ці пекельні борошна для кацапів...
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20.10.2020 10:13 Відповісти
Зеленский хороший, ему просто Порошенко не дает работать (с) 73 % зебилов
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20.10.2020 09:31 Відповісти
Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы и Феофанию для приема больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 3413
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20.10.2020 09:34 Відповісти
Закрыть Феофании ? Пороху хорошо так говорить. Он в Феофании не лечиться. А как быть нам.... ? 😂
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20.10.2020 10:22 Відповісти
Привілеї нах, кортежі нах, держдачі хворим на ковід. Нє?
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20.10.2020 09:32 Відповісти
Шлях ЗЕбіла
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні хріна в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик

Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірим отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...

Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смог;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-

Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.

Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!

Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
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20.10.2020 09:33 Відповісти
Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы и Феофанию для приема больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 8860
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20.10.2020 09:32 Відповісти
Переживемо і цього недомірка.
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20.10.2020 09:35 Відповісти
Да это понятно без запорожского старпера Штаны не пропукай , дешевый.
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20.10.2020 10:16 Відповісти
Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы и Феофанию для приема больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 5634
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20.10.2020 09:38 Відповісти
а где он лечился?
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20.10.2020 09:48 Відповісти
"А в ответ -тишина...." !!! Зебікам головне брехати ,як шолудивим собакам !!)))
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20.10.2020 09:54 Відповісти
какое твое зэбилячее дело где он лечился?
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20.10.2020 16:19 Відповісти
Ивашин, а расскажи нам про щедрость своего избранника бубочку?
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20.10.2020 09:55 Відповісти
"Он такой родной,милий,дорогой" !!!)))
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20.10.2020 09:59 Відповісти
Ты,зесрань,хочешь,чтоб Порох тебя в свою клинику положил и оплатил ?Обтекай,быдло,пусть тебя зеля положит где Ленок с их вылядком лечились)
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20.10.2020 09:58 Відповісти
це клініка частна-є гроші, то нема проблєм. Порошенко каже за державні та відомчи лікірні, де лікуються високопосадовці, але бидло 73%, яке вибрало для себе цей статус -БИДЛА.
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20.10.2020 13:12 Відповісти
Петя у бабы йули короновирусного ботокса прикупил?
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20.10.2020 09:35 Відповісти
Да, похудел за годы президентства. Не так, как Бубочка стремительно морду нажирает на казенных харчах
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20.10.2020 09:52 Відповісти
Не гони! Как волшебного пендаля в 19 получил, так ни есть не пить не может......
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20.10.2020 10:55 Відповісти
Так если не будет новостей про Пороха, чем кормитья ЗЕботы будут?
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20.10.2020 09:53 Відповісти
Як за звичай,лайном ,пліснява від голоду не вмирає!!)))
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20.10.2020 10:04 Відповісти
Шо завидно,непроходной?)
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20.10.2020 10:01 Відповісти
https://twitter.com/hohland_gosdep
https://twitter.com/hohland_gosdep @hohland_gosdep

Короче, чтоб вы понимали, закупки этого барахла Кабмином - это наши деньги выброшены в очко, очко хозяев этой зеленой команды Бени и Ахмета (С)
ООН подтверждает

https://twitter.com/UnitedNationsRU
https://twitter.com/UnitedNationsRU ООН
https://twitter.com/UnitedNationsRU @UnitedNationsRU

ВОЗ: применение ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира/ритонавира и препаратов интерферона незначительно влияет или никак не влияет на 28-дневную смертность и внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов.
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20.10.2020 09:43 Відповісти
Нічого особистого ,лише бізнес !!)))
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20.10.2020 09:56 Відповісти
На св'яте спокусився!!!! Тоді навіщо ж статус депутата, якщо будь-який пересічний буде у Іеофанії лікуватися? 😮
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20.10.2020 09:46 Відповісти
Што вы прицепились к этой Феофании?
Единственное что там есть - это палаты двухместные с туалетов и душем, помните советские пансионаты на море?
А ни врачей особых, ни оборудования там нет. И бабки берут как везде.
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20.10.2020 09:57 Відповісти
Стрелы блещут за спиною,
Топчет конь степную ширь.
Это скачет Рабинович,
Славный русский богатырь.
Шапка золотом расшита,
Меч горит как бирюза.
Для отчизны он - защита,
Для обидчиков - гроза.
Выйдет в поле - жнет и пашет.
В город выйдет - там народ:
«Рабинович! Хлеба! Каши!»
Всех накормит, всем нальет.
А потом, присев в сторонке,
Для сирот и бедноты
Отливает он коронки,
Ставит зубы и мосты.
Но сограждане упорны,
Не смотря на славный труд,
Все равно «жидовской мордой»
Рабиновича зовут. (с) Ян Таксюр
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20.10.2020 10:02 Відповісти
У малоросов в крови уголовщину рабиновичей,януковичей во власть выбирать, там чем больше отсидел тем авторитетнее-рузге мир.
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20.10.2020 10:31 Відповісти
А, еще особняки в Конченной Заспе.
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20.10.2020 10:17 Відповісти
где же тогда зеленый корнишончик после корпоративов подлечивать и танцующую дупу тищенко
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20.10.2020 10:23 Відповісти
Он кого просит? Песыки помогите. Без вас никуда.
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20.10.2020 10:32 Відповісти
зесрань сама понимает ,что просить не кого?прогресс)
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20.10.2020 10:54 Відповісти
спасай нас, **************, лишь на тебя уповаем.
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20.10.2020 10:39 Відповісти
А как это он умудрился "призвать"? Обычно ПЕСыкы всего "требуют", а тут.... Опять заболел?
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20.10.2020 10:52 Відповісти
 
 