Порошенко закликав задіяти відомчі лікарні та Феофанію для прийому хворих на COVID-19
Відкрити відомчі лікарні Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, "Укрзалізниці" та урядову лікарню у Феофанії для прийому хворих на коронавірусну хворобу українців закликав п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.
"Чому в лікарнях Міністерства внутрішніх справ, в ліканях залізниці, прикордонників, СБУ і врешті-решт у Феофанії ми не маємо відділення, де б госпіталізували і хворих на коронавірус? Там є кисень, там є лікарі – і там немає хворих на коронавірус. В той час як лікарні забиті вщерть. У мене мінімум двадцять дзвінків в день з проханням "врятуйте життя моєї близької людини, бо я не можу її госпіталізувати ніде, в тому числі і в Києві", – каже Порошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Коли кажуть, що у нас 100% заповненість лікарень – це не просто так. Це добові черги швидких, які не можуть госпіталізувати людину. Це відчай мами, яка не може покласти в лікарню сина з важкою хворобою. Це абсолютна, злочинна бездіяльність, некомпетентність влади, яка втратила сім місяців для того, щоб підготувати країну, ліжка, ліки, кисень, лікарів до протидії цій страшній хворобі", – переконаний п’ятий Президент України.
Будь ласка, зачекайте...
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Хоча... Вовік- то лише пів шостого.
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні хріна в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик
Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірим отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...
Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смог;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-
Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.
Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!
Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
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Короче, чтоб вы понимали, закупки этого барахла Кабмином - это наши деньги выброшены в очко, очко хозяев этой зеленой команды Бени и Ахмета (С)
ООН подтверждает
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ВОЗ: применение ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира/ритонавира и препаратов интерферона незначительно влияет или никак не влияет на 28-дневную смертность и внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов.
Единственное что там есть - это палаты двухместные с туалетов и душем, помните советские пансионаты на море?
А ни врачей особых, ни оборудования там нет. И бабки берут как везде.
Топчет конь степную ширь.
Это скачет Рабинович,
Славный русский богатырь.
Шапка золотом расшита,
Меч горит как бирюза.
Для отчизны он - защита,
Для обидчиков - гроза.
Выйдет в поле - жнет и пашет.
В город выйдет - там народ:
«Рабинович! Хлеба! Каши!»
Всех накормит, всем нальет.
А потом, присев в сторонке,
Для сирот и бедноты
Отливает он коронки,
Ставит зубы и мосты.
Но сограждане упорны,
Не смотря на славный труд,
Все равно «жидовской мордой»
Рабиновича зовут. (с) Ян Таксюр